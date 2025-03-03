QuotazioniSezioni
AGQ: ProShares Ultra Silver

65.39 USD 3.56 (5.76%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AGQ ha avuto una variazione del 5.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 62.32 e ad un massimo di 65.64.

Segui le dinamiche di ProShares Ultra Silver. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
62.32 65.64
Intervallo Annuale
32.78 65.73
Chiusura Precedente
61.83
Apertura
62.61
Bid
65.39
Ask
65.69
Minimo
62.32
Massimo
65.64
Volume
4.224 K
Variazione giornaliera
5.76%
Variazione Mensile
10.51%
Variazione Semestrale
42.18%
Variazione Annuale
57.45%
