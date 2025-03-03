Valute / AGQ
AGQ: ProShares Ultra Silver
65.39 USD 3.56 (5.76%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AGQ ha avuto una variazione del 5.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 62.32 e ad un massimo di 65.64.
Segui le dinamiche di ProShares Ultra Silver. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
62.32 65.64
Intervallo Annuale
32.78 65.73
- Chiusura Precedente
- 61.83
- Apertura
- 62.61
- Bid
- 65.39
- Ask
- 65.69
- Minimo
- 62.32
- Massimo
- 65.64
- Volume
- 4.224 K
- Variazione giornaliera
- 5.76%
- Variazione Mensile
- 10.51%
- Variazione Semestrale
- 42.18%
- Variazione Annuale
- 57.45%
20 settembre, sabato