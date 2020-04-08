PRIVATE SIGNAL es un indicador de flecha profesional diseñado para encontrar puntos de entrada de alta calidad basados en el impulso confirmado del mercado.





El indicador fue desarrollado con un enfoque en:





lógica pura,





sin repintado,





funcionamiento estable en cualquier instrumento,





fácil percepción visual.





PRIVATE SIGNAL no sobrecarga el gráfico ni intenta "predecir el mercado".

Muestra cambios direccionales reales, confirmados por la acción del precio.





🔹 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES





✔️ Señales de flecha de COMPRA/VENTA

✔️ No repinta

✔️ Funciona sólo en barras cerradas

✔️ Apto para trading manual

✔️ No utiliza barras futuras

✔️ No requiere optimización

✔️ Admite cualquier marco temporal

✔️ Adecuado para Forex, Metales, Índices y Crypto





🔹 CÓMO FUNCIONA LA SEÑAL PRIVADA





El indicador analiza:





la dirección del movimiento del precio a corto y medio plazo,





el momento real del cruce de precios,





la confirmación del momentum sin filtros retardados.





La señal se genera sólo después del cierre de la vela, por lo que es conveniente para tomar decisiones de trading sin prisas ni ruidos innecesarios.





🔹 SEÑALES





COMPRA (flecha hacia arriba)

Aparece cuando se confirma una inversión o comienza un movimiento al alza.





VENTA (flecha descendente)

Aparece cuando se confirma una inversión o comienza un movimiento bajista.





Las flechas se muestran directamente en el gráfico, en lugares convenientes para el análisis visual.





🔹 ¿PARA QUIÉN ES ADECUADO?





SEÑAL PRIVADA es adecuado para:





traders que prefieren las señales visuales;





traders principiantes - como herramienta de confirmación;





traders experimentados - como filtro adicional;





aquellos que operan manualmente y valoran la simplicidad.





RECOMENDACIONES DE USO





Para mejorar la calidad de las operaciones, recomendamos:





utilizar el indicador en la dirección de la tendencia mayor;





combinarlo con niveles de soporte y resistencia;





practicar una gestión prudente del riesgo;





Probar en una cuenta demo antes de operar en vivo.





PRIVATE SIGNAL es una herramienta para operadores que valoran:





señales claras,





la simplicidad,





la disciplina,





control sobre las decisiones de trading.





Mínimo ruido visual - máximo beneficio práctico.