The Glaze of God

El Esmalte de Dios es un indicador premium de percepción del mercado diseñado para operadores que toman decisiones informadas en lugar de seguir señales ciegamente.





El indicador no le dice cuándo comprar o vender.

Muestra lo que el mercado está haciendo en este momento.





🧠 LO QUE MUESTRA EL INDICADOR





✔️ Modo actual del mercado (Tendencia / Rango / Transición)

✔️ Zona de equilibrio del mercado (Fair Value Area)

✔️ Presencia o ausencia de momentum

✔️ Momentos en los que tiene sentido operar

✔️ Momentos en los que la mejor decisión es no hacer nada





PRINCIPALES VENTAJAS





No repinta





Funciona sólo en barras cerradas





No utiliza flechas ni señales





Minimalista y no sobrecarga el gráfico





Adecuado para el trading discrecional





Mejora cualquier estrategia de trading





🔹 PARA QUIÉN ES ADECUADO





El Esmalte de Dios está diseñado para:





Traders experimentados;





Swing y el comercio intradía;





Trabajando en H1-D1 (M15-M5 es aceptable);





Traders que valoran el contexto por encima del ruido de los indicadores.





RECOMENDACIONES DE USO





Para una máxima eficiencia, recomendamos:





operar en la dirección del mercado actual;





utilizar la zona de equilibrio para encontrar precios óptimos;





entrar en el mercado sólo cuando haya momentum;





aplicar una estricta gestión del riesgo.