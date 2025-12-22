The Glaze of God
El Esmalte de Dios es un indicador premium de percepción del mercado diseñado para operadores que toman decisiones informadas en lugar de seguir señales ciegamente.
El indicador no le dice cuándo comprar o vender.
Muestra lo que el mercado está haciendo en este momento.
🧠 LO QUE MUESTRA EL INDICADOR
✔️ Modo actual del mercado (Tendencia / Rango / Transición)
✔️ Zona de equilibrio del mercado (Fair Value Area)
✔️ Presencia o ausencia de momentum
✔️ Momentos en los que tiene sentido operar
✔️ Momentos en los que la mejor decisión es no hacer nada
PRINCIPALES VENTAJAS
No repinta
Funciona sólo en barras cerradas
No utiliza flechas ni señales
Minimalista y no sobrecarga el gráfico
Adecuado para el trading discrecional
Mejora cualquier estrategia de trading
🔹 PARA QUIÉN ES ADECUADO
El Esmalte de Dios está diseñado para:
Traders experimentados;
Swing y el comercio intradía;
Trabajando en H1-D1 (M15-M5 es aceptable);
Traders que valoran el contexto por encima del ruido de los indicadores.
RECOMENDACIONES DE USO
Para una máxima eficiencia, recomendamos:
operar en la dirección del mercado actual;
utilizar la zona de equilibrio para encontrar precios óptimos;
entrar en el mercado sólo cuando haya momentum;
aplicar una estricta gestión del riesgo.