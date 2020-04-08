Private Signal
- Индикаторы
- Dmitriy Kashevich
- Версия: 1.0
- Активации: 5
PRIVATE SIGNAL — это профессиональный стрелочный индикатор, предназначенный для поиска качественных точек входа на основе подтверждённого рыночного импульса.
Индикатор разработан с упором на:
чистую логику,
отсутствие перерисовки,
стабильную работу на любых инструментах,
простоту визуального восприятия.
PRIVATE SIGNAL не перегружает график и не пытается «предсказать рынок».
Он показывает фактические моменты смены направления, подтверждённые динамикой цены.
🔹 КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
✔️ Стрелочные сигналы BUY / SELL
✔️ Отсутствие перерисовки
✔️ Работа только по закрытым барам
✔️ Подходит для ручной торговли
✔️ Не использует future bars
✔️ Не требует оптимизации
✔️ Поддерживает любые таймфреймы
✔️ Подходит для Forex, Metals, Indices, Crypto
🔹 КАК РАБОТАЕТ PRIVATE SIGNAL
Индикатор анализирует:
направление краткосрочного и среднесрочного движения цены,
момент фактического пересечения динамики,
подтверждение импульса без запаздывающих фильтров.
Сигнал формируется только после завершения свечи, что делает его удобным для принятия торговых решений без спешки и лишнего шума.
🔹 СИГНАЛЫ
BUY (стрелка вверх)
Появляется при подтверждённом развороте или начале восходящего движения.
SELL (стрелка вниз)
Появляется при подтверждённом развороте или начале нисходящего движения.
Стрелки отображаются непосредственно на графике, в местах, удобных для визуального анализа.
🔹 ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ
PRIVATE SIGNAL подойдёт:
трейдерам, предпочитающим визуальные сигналы;
начинающим трейдерам — как инструмент подтверждения;
опытным трейдерам — как дополнительный фильтр;
тем, кто торгует вручную и ценит простоту.
🔹 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Для повышения качества торговли рекомендуется:
использовать индикатор в направлении старшего тренда;
сочетать с уровнями поддержки и сопротивления;
применять разумный риск-менеджмент;
тестировать на демо-счёте перед реальной торговлей.
Индикатор разработан с упором на:
чистую логику,
отсутствие перерисовки,
стабильную работу на любых инструментах,
простоту визуального восприятия.
PRIVATE SIGNAL не перегружает график и не пытается «предсказать рынок».
Он показывает фактические моменты смены направления, подтверждённые динамикой цены.
🔹 КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
✔️ Стрелочные сигналы BUY / SELL
✔️ Отсутствие перерисовки
✔️ Работа только по закрытым барам
✔️ Подходит для ручной торговли
✔️ Не использует future bars
✔️ Не требует оптимизации
✔️ Поддерживает любые таймфреймы
✔️ Подходит для Forex, Metals, Indices, Crypto
🔹 КАК РАБОТАЕТ PRIVATE SIGNAL
Индикатор анализирует:
направление краткосрочного и среднесрочного движения цены,
момент фактического пересечения динамики,
подтверждение импульса без запаздывающих фильтров.
Сигнал формируется только после завершения свечи, что делает его удобным для принятия торговых решений без спешки и лишнего шума.
🔹 СИГНАЛЫ
BUY (стрелка вверх)
Появляется при подтверждённом развороте или начале восходящего движения.
SELL (стрелка вниз)
Появляется при подтверждённом развороте или начале нисходящего движения.
Стрелки отображаются непосредственно на графике, в местах, удобных для визуального анализа.
🔹 ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ
PRIVATE SIGNAL подойдёт:
трейдерам, предпочитающим визуальные сигналы;
начинающим трейдерам — как инструмент подтверждения;
опытным трейдерам — как дополнительный фильтр;
тем, кто торгует вручную и ценит простоту.
🔹 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Для повышения качества торговли рекомендуется:
использовать индикатор в направлении старшего тренда;
сочетать с уровнями поддержки и сопротивления;
применять разумный риск-менеджмент;
тестировать на демо-счёте перед реальной торговлей.
PRIVATE SIGNAL — это инструмент для трейдеров, которые ценят:
чистоту сигналов,
простоту,
дисциплину,
контроль над торговыми решениями.
Минимум визуального шума — максимум практической пользы.
чистоту сигналов,
простоту,
дисциплину,
контроль над торговыми решениями.
Минимум визуального шума — максимум практической пользы.