Private Signal

PRIVATE SIGNAL — это профессиональный стрелочный индикатор, предназначенный для поиска качественных точек входа на основе подтверждённого рыночного импульса.

Индикатор разработан с упором на:

чистую логику,

отсутствие перерисовки,

стабильную работу на любых инструментах,

простоту визуального восприятия.

PRIVATE SIGNAL не перегружает график и не пытается «предсказать рынок».
Он показывает фактические моменты смены направления, подтверждённые динамикой цены.

🔹 КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

✔️ Стрелочные сигналы BUY / SELL
✔️ Отсутствие перерисовки
✔️ Работа только по закрытым барам
✔️ Подходит для ручной торговли
✔️ Не использует future bars
✔️ Не требует оптимизации
✔️ Поддерживает любые таймфреймы
✔️ Подходит для Forex, Metals, Indices, Crypto

🔹 КАК РАБОТАЕТ PRIVATE SIGNAL

Индикатор анализирует:

направление краткосрочного и среднесрочного движения цены,

момент фактического пересечения динамики,

подтверждение импульса без запаздывающих фильтров.

Сигнал формируется только после завершения свечи, что делает его удобным для принятия торговых решений без спешки и лишнего шума.

🔹 СИГНАЛЫ

BUY (стрелка вверх)
Появляется при подтверждённом развороте или начале восходящего движения.

SELL (стрелка вниз)
Появляется при подтверждённом развороте или начале нисходящего движения.

Стрелки отображаются непосредственно на графике, в местах, удобных для визуального анализа.

🔹 ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ

PRIVATE SIGNAL подойдёт:

трейдерам, предпочитающим визуальные сигналы;

начинающим трейдерам — как инструмент подтверждения;

опытным трейдерам — как дополнительный фильтр;

тем, кто торгует вручную и ценит простоту.

🔹 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для повышения качества торговли рекомендуется:

использовать индикатор в направлении старшего тренда;

сочетать с уровнями поддержки и сопротивления;

применять разумный риск-менеджмент;

тестировать на демо-счёте перед реальной торговлей.


PRIVATE SIGNAL — это инструмент для трейдеров, которые ценят:

чистоту сигналов,

простоту,

дисциплину,

контроль над торговыми решениями.

Минимум визуального шума — максимум практической пользы.
