







PRIVATE SIGNAL — это инструмент для трейдеров, которые ценят:



чистоту сигналов,



простоту,



дисциплину,



контроль над торговыми решениями.



Минимум визуального шума — максимум практической пользы.

PRIVATE SIGNAL — это профессиональный стрелочный индикатор, предназначенный для поиска качественных точек входа на основе подтверждённого рыночного импульса.Индикатор разработан с упором на:чистую логику,отсутствие перерисовки,стабильную работу на любых инструментах,простоту визуального восприятия.PRIVATE SIGNAL не перегружает график и не пытается «предсказать рынок».Он показывает фактические моменты смены направления, подтверждённые динамикой цены.🔹 КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ✔️ Стрелочные сигналы BUY / SELL✔️ Отсутствие перерисовки✔️ Работа только по закрытым барам✔️ Подходит для ручной торговли✔️ Не использует future bars✔️ Не требует оптимизации✔️ Поддерживает любые таймфреймы✔️ Подходит для Forex, Metals, Indices, Crypto🔹 КАК РАБОТАЕТ PRIVATE SIGNALИндикатор анализирует:направление краткосрочного и среднесрочного движения цены,момент фактического пересечения динамики,подтверждение импульса без запаздывающих фильтров.Сигнал формируется только после завершения свечи, что делает его удобным для принятия торговых решений без спешки и лишнего шума.🔹 СИГНАЛЫBUY (стрелка вверх)Появляется при подтверждённом развороте или начале восходящего движения.SELL (стрелка вниз)Появляется при подтверждённом развороте или начале нисходящего движения.Стрелки отображаются непосредственно на графике, в местах, удобных для визуального анализа.🔹 ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТPRIVATE SIGNAL подойдёт:трейдерам, предпочитающим визуальные сигналы;начинающим трейдерам — как инструмент подтверждения;опытным трейдерам — как дополнительный фильтр;тем, кто торгует вручную и ценит простоту.🔹 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮДля повышения качества торговли рекомендуется:использовать индикатор в направлении старшего тренда;сочетать с уровнями поддержки и сопротивления;применять разумный риск-менеджмент;тестировать на демо-счёте перед реальной торговлей.