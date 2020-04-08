PRIVATE SIGNAL ist ein professioneller Pfeilindikator, der entwickelt wurde, um qualitativ hochwertige Einstiegspunkte zu finden, die auf einem bestätigten Marktmomentum basieren.





Der Indikator wurde entwickelt mit dem Fokus auf:





reine Logik,





kein Nachmalen,





stabiler Betrieb auf jedem Instrument,





einfache visuelle Wahrnehmung.





PRIVATE SIGNAL überfrachtet den Chart nicht und versucht auch nicht, "den Markt vorherzusagen".

Es zeigt tatsächliche Richtungsänderungen an, die durch Preisaktionen bestätigt werden.





🔹 SCHLÜSSEL-FEATURES





✔️ KAUF/VERKAUF-Pfeil-Signale

✔️ Keine Neufärbung

✔️ Funktioniert nur bei geschlossenen Bars

✔️ Geeignet für den manuellen Handel

✔️ Verwendet keine Future-Balken

✔️ Keine Optimierung erforderlich

✔️ Unterstützt jeden Zeitrahmen

✔️ Geeignet für Forex, Metalle, Indizes und Kryptowährungen





🔹 WIE DAS PRIVATE SIGNAL FUNKTIONIERT





Der Indikator analysiert:





die Richtung der kurz- und mittelfristigen Preisbewegung,





den tatsächlichen Zeitpunkt des Preis-Crossover,





Momentum-Bestätigung ohne nachlaufende Filter.





Das Signal wird erst nach dem Schließen der Kerze generiert, so dass es bequem ist, Handelsentscheidungen ohne Eile oder unnötigen Lärm zu treffen.





🔹 SIGNALE





BUY (Aufwärtspfeil)

Erscheint, wenn eine Umkehrung bestätigt wird oder eine Aufwärtsbewegung beginnt.





VERKAUFEN (Abwärtspfeil)

Erscheint, wenn eine Umkehrung bestätigt wird oder eine Abwärtsbewegung beginnt.





Die Pfeile werden direkt auf dem Chart angezeigt, an Stellen, die für die visuelle Analyse geeignet sind.





🔹 FÜR WEN IST ES GEEIGNET?





PRIVATE SIGNAL ist geeignet für:





Trader, die visuelle Signale bevorzugen;





Einsteiger - als Bestätigungswerkzeug;





erfahrene Trader - als zusätzlicher Filter;





diejenigen, die manuell handeln und Wert auf Einfachheit legen.





🔹 NUTZUNGSEMPFEHLUNGEN





Um die Handelsqualität zu verbessern, empfehlen wir:





den Indikator in Richtung des übergeordneten Trends zu verwenden;





ihn mit Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu kombinieren;





ein umsichtiges Risikomanagement zu betreiben;





Test auf einem Demokonto vor dem Live-Handel.





PRIVATE SIGNAL ist ein Werkzeug für Trader, die Wert auf:





klare Signale,





Einfachheit,





Disziplin,





Kontrolle über Handelsentscheidungen.





Minimales visuelles Rauschen - maximaler praktischer Nutzen.