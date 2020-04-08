Private Signal

PRIVATE SIGNAL ist ein professioneller Pfeilindikator, der entwickelt wurde, um qualitativ hochwertige Einstiegspunkte zu finden, die auf einem bestätigten Marktmomentum basieren.

Der Indikator wurde entwickelt mit dem Fokus auf:

reine Logik,

kein Nachmalen,

stabiler Betrieb auf jedem Instrument,

einfache visuelle Wahrnehmung.

PRIVATE SIGNAL überfrachtet den Chart nicht und versucht auch nicht, "den Markt vorherzusagen".
Es zeigt tatsächliche Richtungsänderungen an, die durch Preisaktionen bestätigt werden.

🔹 SCHLÜSSEL-FEATURES

✔️ KAUF/VERKAUF-Pfeil-Signale
✔️ Keine Neufärbung
✔️ Funktioniert nur bei geschlossenen Bars
✔️ Geeignet für den manuellen Handel
✔️ Verwendet keine Future-Balken
✔️ Keine Optimierung erforderlich
✔️ Unterstützt jeden Zeitrahmen
✔️ Geeignet für Forex, Metalle, Indizes und Kryptowährungen

🔹 WIE DAS PRIVATE SIGNAL FUNKTIONIERT

Der Indikator analysiert:

die Richtung der kurz- und mittelfristigen Preisbewegung,

den tatsächlichen Zeitpunkt des Preis-Crossover,

Momentum-Bestätigung ohne nachlaufende Filter.

Das Signal wird erst nach dem Schließen der Kerze generiert, so dass es bequem ist, Handelsentscheidungen ohne Eile oder unnötigen Lärm zu treffen.

🔹 SIGNALE

BUY (Aufwärtspfeil)
Erscheint, wenn eine Umkehrung bestätigt wird oder eine Aufwärtsbewegung beginnt.

VERKAUFEN (Abwärtspfeil)
Erscheint, wenn eine Umkehrung bestätigt wird oder eine Abwärtsbewegung beginnt.

Die Pfeile werden direkt auf dem Chart angezeigt, an Stellen, die für die visuelle Analyse geeignet sind.

🔹 FÜR WEN IST ES GEEIGNET?

PRIVATE SIGNAL ist geeignet für:

Trader, die visuelle Signale bevorzugen;

Einsteiger - als Bestätigungswerkzeug;

erfahrene Trader - als zusätzlicher Filter;

diejenigen, die manuell handeln und Wert auf Einfachheit legen.

🔹 NUTZUNGSEMPFEHLUNGEN

Um die Handelsqualität zu verbessern, empfehlen wir:

den Indikator in Richtung des übergeordneten Trends zu verwenden;

ihn mit Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu kombinieren;

ein umsichtiges Risikomanagement zu betreiben;

Test auf einem Demokonto vor dem Live-Handel.

PRIVATE SIGNAL ist ein Werkzeug für Trader, die Wert auf:

klare Signale,

Einfachheit,

Disziplin,

Kontrolle über Handelsentscheidungen.

Minimales visuelles Rauschen - maximaler praktischer Nutzen.
Empfohlene Produkte
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indikatoren
VR Cub ist ein Indikator für den Erhalt hochwertiger Einstiegspunkte. Der Indikator wurde entwickelt, um mathematische Berechnungen zu erleichtern und die Suche nach Einstiegspunkten in eine Position zu vereinfachen. Die Handelsstrategie, für die der Indikator geschrieben wurde, hat sich seit vielen Jahren bewährt. Ihr großer Vorteil liegt in der Einfachheit der Handelsstrategie, die es auch unerfahrenen Händlern ermöglicht, erfolgreich damit zu handeln. VR Cub berechnet Positionseröffnungspunkt
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Dynamischer Scalping-Oszillator“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4! – Neue Oszillatorengeneration – siehe Bilder zur Anwendung. – Der dynamische Scalping-Oszillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen. – Der Oszillator ist ein Hilfsmittel, um genaue Einstiegspunkte in dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Bereichen zu finden. – Überverkauft: unterhalb der grünen Linie, Überkauft: oberhalb der orangefarbenen
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Binäre Optionen Unterstützung-Widerstand-Indikator Dieser Indikator wurde für den Handel mit binären Optionen entwickelt und zeigt effektiv Rückschritte von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus an. Die Signale erscheinen auf der aktuellen Kerze. Ein roter Pfeil, der nach unten zeigt, weist auf eine potenzielle Verkaufsmöglichkeit hin, während ein blauer Pfeil, der nach oben zeigt, auf Kaufgelegenheiten hindeutet. Lediglich die Farbe der Signalpfeile muss angepasst werden. Es wird empfohlen, i
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indikatoren
Indikator Beschreibung GOLD-TITAN-KING-SIGNALINDIKATOR Hochpräzise Gold Scalping Kauf/Verkaufssignale - Manueller Handelsassistent Übersicht Der Gold Titan King Signalindikator ist ein manueller Handelsassistent , der für das Hochfrequenz-Scalping auf Gold (XAUUSD) und andere wichtige Paare entwickelt wurde. Er generiert klare KAUF-/VERKAUFS-Signale mit präzisen Einstiegslevels sowie einstellbaren Stop-Loss- und Take-Profit-Levels , die direkt auf dem Chart angezeigt werden. ️ Dieses T
King Binary Sure Shot BO
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Der Binary Profit Maker, Dieser Indikator funktioniert auf MT4 und ist sehr einfach zu bedienen. Wenn Sie ein Signal von diesem Indikator erhalten, warten Sie, bis die Kerze mit dem Signal geschlossen ist, und gehen Sie zu Beginn der nächsten neuen Kerze in den Handel. Ein lila Pfeil nach oben bedeutet Kaufen und ein lila Pfeil nach unten bedeutet Verkaufen. Alle Pfeile sind mit einem Warnsignal versehen, damit Sie das Handelssignal leicht erkennen können. Sind Sie damit einverstanden? How To
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indikatoren
Dies ist ein Trend-Indikator ohne Redrawing Entwickelt anstelle der binären Optionen Strategie (durch die Farbe des Martingale Candlestick) Funktioniert auch gut im Forex-Handel Wann öffnen Sie Trades (binäre Optionen) Ein Signal wird an der Stelle mit einer Kerze, die die aktuelle Kerze Es wird empfohlen, ein Geschäft für eine Kerze des aktuellen Zeitrahmens M1 und M5 zu öffnen Wenn ein blauer Punkt erscheint, öffnen Sie ein Geschäft nach oben Wenn ein roter Punkt erscheint, öffnen Sie einen Ha
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
FRÜHE ERINNERUNG: Der Startpreis ist 65 Preis wird bald bis zu 365 $ und dann 750 $ nach den ersten 10 Kopien der Verkäufe steigen. Nutzen Sie dieses Angebot jetzt! Einführung Hallo, Trader! Willkommen zur Demonstration des Forex Beast Indicator , eines umfassenden Tools, das aufstrebenden Händlern dabei helfen soll, sich in der Komplexität des Devisenmarktes zurechtzufinden. Dieser Indikator enthält sieben wesentliche Komponenten, um ein abgerundetes Handelserlebnis zu bieten: Gleitende Durchs
Gvs Undefeated Trend System
Harun Celik
Indikatoren
Der Gvs Undefeated Trend Indikator ist für den Trend- und Signalhandel konzipiert. Dieser Indikator erzeugt Trendsignale. Er verwendet viele Algorithmen und Indikatoren, um dieses Signal zu erzeugen. Er versucht, ein Signal aus den Punkten mit dem höchsten Trendpotenzial zu generieren. Dieser Indikator ist ein vollständiges Handelsprodukt. Dieser Indikator benötigt keine zusätzlichen Indikatoren. Sie können nur mit diesem Indikator handeln. Die generierten Signale werden auf dem grafischen Bilds
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Dieser Indikator funktioniert auf MT4 und ist sehr einfach zu bedienen. Wenn Sie ein Signal von diesem Indikator erhalten, warten Sie, bis die Kerze mit dem Signal geschlossen ist, und gehen Sie zu Beginn der nächsten neuen Kerze in den Handel . Ein roter Pfeil bedeutet verkaufen und ein grüner Pfeil bedeutet kaufen. Alle Pfeile sind mit einem Warnsignal versehen, damit Sie das Handelssignal leicht erkennen können. Sind Sie damit einverstanden? 1 minute candle 1 minute expire
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Insider Scalper Binary Dieses Tool ist für den Handel mit binären Optionen konzipiert. für kurze temporäre Ausgaben. um ein Geschäft zu machen, lohnt sich der Moment des Empfangs des Signals und nur 1 Kerze, wenn es m1 ist, dann nur für eine Minute und so in Übereinstimmung mit dem Zeitrahmen. für bessere Ergebnisse, müssen Sie gut volatile Charts auswählen.... empfohlene währungspaare eur | usd, usd | jpy .... Der Indikator ist bereits konfiguriert, Sie müssen ihn nur noch zum Chart hinzuf
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Night Ghost - Pfeilanzeige für binäre Optionen. Dies ist ein zuverlässiger Assistent für Sie in der Zukunft! - Kein Neuzeichnen auf dem Diagramm -Funktioniert hervorragend bei allen Währungspaaren! - Anzeigegenauigkeit bis zu 90 % (besonders nachts) -Keine lange Einrichtung erforderlich (perfekt für binäre Optionen eingerichtet) - Keine späten Signale - Das Erscheinen eines Signals auf der aktuellen Kerze -Perfekt für die M1-Periode (nicht mehr!) - Augenfreundliche Kerzenfarbe (Rot un
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Indikator für binäre Optionen Pfeil ist einfach zu bedienen und erfordert keine Konfiguration funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen Kaufsignal blauer Pfeil nach oben Verkaufssignal roter Pfeil nach unten Tipps nicht während der Nachrichten und 15-30 Minuten vor ihrer Veröffentlichung zu handeln, da der Markt zu volatil ist und es gibt eine Menge Lärm lohnt sich die Eingabe von Trades ein oder zwei Kerzen aus der aktuellen Periode (empfohlen für 1 Kerze) Zeitrahmen bis zu m 15 em
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Signal Undefeated
Harun Celik
Indikatoren
Der Signal Undefeated-Indikator ist für den Trend- und Signalhandel konzipiert. Dieser Indikator erzeugt Trendsignale. Er verwendet viele Algorithmen und Indikatoren, um dieses Signal zu erzeugen. Er versucht, ein Signal aus den Punkten mit dem höchsten Trendpotenzial zu generieren. Dieser Indikator ist ein vollständiges Handelsprodukt. Dieser Indikator benötigt keine zusätzlichen Indikatoren. Sie können nur mit diesem Indikator handeln. Die generierten Signale werden auf dem grafischen Bildschi
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indikatoren
Der Th3Eng PipFinite Indikator basiert auf einer sehr guten Analyse der richtigen Trendrichtung mit perfekten benutzerdefinierten Algorithmen. Es zeigt die wahre Richtung und den besten Punkt, um den Handel zu starten. Mit StopLoss Punkt und drei Take Profit Punkte. Außerdem zeigt es den richtigen Drehpunkt des Preises und kleine Punkte, um den dynamischen Unterstützungs- und Widerstandskanal zu ersetzen, der den Preis umgibt. Und schließlich zeichnet es eine sehr hilfreiche Box auf der linken S
Big Trend Signal
Harun Celik
Indikatoren
Der Big Trend Signal Indikator wurde für den Trend- und Signalhandel entwickelt. Dieser Indikator erzeugt Trendsignale. Er verwendet viele Algorithmen und Indikatoren, um dieses Signal zu erzeugen. Er versucht, ein Signal aus den Punkten mit dem höchsten Trendpotenzial zu generieren. Dieser Indikator ist ein vollständiges Handelsprodukt. Dieser Indikator benötigt keine zusätzlichen Indikatoren. Sie können nur mit diesem Indikator handeln. Die generierten Signale werden auf dem grafischen Bildsch
Alpha Trend
Evgeny Belyaev
3 (4)
Indikatoren
Alpha Trend ist ein Trendindikator für die MetaTrader 4 Plattform, der von einer Gruppe professioneller Trader entwickelt wurde. Der Alpha Trend-Indikator findet die wahrscheinlichsten Trendumkehrpunkte, was es ermöglicht, Trades gleich zu Beginn eines Trends zu machen. Dieser Indikator verfügt über Benachrichtigungen, die immer dann generiert werden, wenn ein neues Signal erscheint (Alarm, E-Mail, Push-Benachrichtigung). Dies ermöglicht es Ihnen, eine Position rechtzeitig zu eröffnen. Alpha Tre
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indikatoren
Stier All4 Taurus All4 ist ein leistungsstarker Indikator, der Ihnen die Stärke des Trends anzeigt, und Sie können die Stärke der Kerze beobachten. Unser Indikator verfügt über mehr als 4 Trendbestätigungen. Er ist sehr einfach und leicht zu bedienen. Modi der Bestätigungen Kerzen-Trendbestätigungen: Wenn die Kerze auf hellgrün wechselt, ist der Trend hoch. Wenn die Kerze auf hellrot umschaltet, ist der Trend rückläufig. Wenn die Kerze zu dunkelrot wechselt, ist der Trend niedrig. Trendlinien
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale wer
Crosskalp1
Mikhail Bilan
Indikatoren
Guten Tag liebe Trader! Um Ihre Aufmerksamkeit der Indikator erstellt und arbeitet auf der Grundlage der Trend-Indikator ADX, für den Handel auf die Änderung der Richtung, die berücksichtigt, die Korrektur und gibt die Möglichkeit, auf sie zu verdienen. Ich verwende diesen Indikator für Scalping. Ich empfehle Zeitrahmen von 15 Minuten (M15) bis zur Stunde (H1). Der rote Kreis ist ein Verkaufssignal (Sell) Der grüne Kreis ist ein Kaufsignal (Buy). Je kleiner Ihr Zeitrahmen ist, desto weniger Pips
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indikatoren
Fibonacci-Erweiterung und Retracement-Analyse-Tool Fibonacci-Retracing- und Extended-Line-Tools für die MT4-Plattform, ideal für Trader, die die und den Golden Section-Handel nutzen Hauptmerkmale: 1. Sie können mehrere Sätze von Fibonacci-Retracements direkt zeichnen, und die Beziehung zwischen wichtigen Rückkehrpunkten ist auf einen Blick ersichtlich. 2. Kann Fibonacci-Erweiterungen zeichnen 3. Das Fibonacci-Foldback und die Verlängerung der Linie können nach links und nach rechts zur ein
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Trend Oscillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool! - Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet – 20 Optionen für den Parameter „Preis für Berechnung“. - Der sanfteste Oszillator, der je entwickelt wurde. - Grüne Farbe für Aufwärtstrends, Rote Farbe für Abwärtstrends. - Überverkaufte Werte: unter 5, überkaufte Werte: über 95. - Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern. -
Credible Cross System
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Der Indikator Credible Cross System ist für den Signalhandel konzipiert. Dieser Indikator erzeugt Trendsignale. Er verwendet viele Algorithmen und Indikatoren, um dieses Signal zu erzeugen. Er versucht, ein Signal von den Punkten mit dem höchsten Trendpotenzial zu erzeugen. Der Indikator arbeitet auf der Grundlage sofortiger Preisbewegungen. Dieser Indikator ist ein vollständiges Handelsprodukt. Dieser Indikator benötigt keine zusätzlichen Indikatoren. Der Indikator malt nicht nach. Der Punkt
Possibility 75
Leonid Basis
Indikatoren
Nächste Stufe des Trendhandels hier. Möglichkeit 75%, der Indikator analysiert den aktuellen Markt, um kurze (kleiner Punkt), mittlere (Kreis mit einem Punkt darin) und lange (Kreuz mit einem Kreis und einem Punkt darin) Trends zu bestimmen. Wingdings-Zeichen von Farbe Aqua steht für den Beginn des Aufwärtstrends. Wingdings-Zeichen der Farbe Farbe Orange stehen für den Beginn eines Abwärtstrends. Possibility 75% Indikator wird Ihren Handel in der Welt der Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen und I
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator "RSI SPEED" für MT4 – Hervorragendes Prognosetool, kein Repainting erforderlich. – Die Berechnung dieses Indikators basiert auf physikalischen Gleichungen. RSI SPEED ist die erste Ableitung des RSI. – RSI SPEED eignet sich gut zum Scalping von Einstiegen in Richtung des Haupttrends. – Verwenden Sie ihn in Kombination mit einem geeigneten Trendindikator, z. B. HTF MA (siehe Abbildungen). – Der RSI SPEED zeigt an, wie schnell der RSI seine Richtung ändert – er ist sehr sen
Shark Trading
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Der Indikator ist für den Handel mit binären Optionen auf kleinen Zeitrahmen bis zu m 30 Signale Der blaue Pfeil nach oben ist ein Kaufsignal. Der rote Pfeil nach unten ist ein Verkaufssignal. Das Signal erscheint mit dem Aufkommen einer neuen Kerze und während der Bildung Signale auf der aktuellen Kerze Verfallszeit eine Kerze vom Zeitrahmen, auf dem Sie handeln Sie können gleitenden Durchschnitt verwenden, um falsche Signale herauszufiltern. Oder begleiten Sie Unterstützungsniveaus. Dieses Too
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Die integrierten Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der Wendepunkte in der Marktstruktur genau identifiziert? Sie wollen klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument funktionieren? Buy Sell Arrow MT Swing ist genau dafür entwickelt worden - präzise Swing-Erkennung einfach und effektiv gemacht. Dieser Indikator identifiziert höhere Hochs (HH) , höhere Tiefs (HL) , niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) mit bemerk
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Das Konzept: Die Perspektive eines Generals auf dem Schlachtfeld] Solange du nur ein "Infanterist" bist, der den Feind vor dir bekämpft, kannst du beim Handel nicht gewinnen. SHOGUN Trade hebt Ihre Perspektive von der lokalen Kriegsführung auf die eines "Kommandanten", der das gesamte Schlachtfeld überblickt, der die Kontrolle über sieben Zeitrahmen gleichzeitig hat, der die Reife des Marktes beurteilt und
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indikatoren
Der Nihilist 5.0 Indikator beinhaltet Forexalien und Nihilist Easy Trend Handelsstrategien und -systeme. Er besteht aus einem MTF Dashboard, wo Sie die verschiedenen Eingabemöglichkeiten jeder Strategie auf einen Blick analysieren können. Es verfügt über ein Alarmsystem mit verschiedenen Arten von konfigurierbaren Filtern. Sie können auch konfigurieren, welche TF Sie auf Ihrer Metatrader 4-Plattform und Ihrer mobilen Anwendung benachrichtigt werden möchten. Der Indikator hat die Möglichkeit zu s
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbeitet
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Gann-Indikator für XAUUSD IQ Gold Gann Levels ist ein Präzisionsinstrument, das ausschließlich für den Intraday-Handel mit XAUUSD/Gold entwickelt wurde und nicht nachgemalt wird. Es verwendet die Quadratwurzelmethode von W.D. Gann, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit darzustellen, und hilft Händlern, hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Vertrauen und Klarheit zu erkennen. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalyst, dessen Han
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
Indikatoren
Der We-Spread mt4-Indikator ist ein Spread-Trading-Tool und eignet sich für diejenigen, die die Märkte mit einem anderen Ansatz studieren wollen als die Inhalte, die normalerweise in Online-Trading-Buchläden verfügbar sind. Ich denke, die Spread Trading Strategie ist eine der besten, die ich in den letzten Jahren verwendet habe. Dies ist ein einzigartiger Indikator für den Spread-Handel, denn er erlaubt es Ihnen, bis zu 3 Spreads auf einmal zu studieren. Was ist Spread Trading auf Forex Das Spre
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indikatoren
Der ACB Breakout Arrows Indikator liefert ein entscheidendes Einstiegssignal, indem er ein spezielles Ausbruchsmuster erkennt. Der Indikator überwacht das Chart kontinuierlich auf eine sich festigende Marktbewegung in eine Richtung und gibt ein präzises Signal unmittelbar vor dem eigentlichen Impuls.  Multisymbol- und Multitimeframe-Scanner hier verfügbar – Scanner für ACB Breakout Arrows MT4 Hauptfunktionen Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden vom Indikator automatisch bereitgestellt. Mitge
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indikatoren
Adaptive Volatility Range [AVR] ist ein leistungsstarkes Instrument zur Identifizierung wichtiger Trendumkehrpunkte. AVR spiegelt die Average True Range (ATR) der Volatilität genau wider und berücksichtigt dabei den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP). Der Indikator passt sich an jede Marktvolatilität an, indem er die durchschnittliche Volatilität über einen bestimmten Zeitraum berechnet und so eine stabile Rate an profitablen Trades gewährleistet. Sie erhalten nicht nur einen Indikato
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT4, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indikatoren
Weihnachtsaktion! - Das einzige 100%ige Universalwerkzeug Holen Sie sich Hidden Cycles für nur $129 (regulärer Preis $179). Hören Sie auf, gegen die Natur zu handeln! Dies ist Ihre Chance, sich den einzigen Indikator zu sichern, der auf den absoluten Gesetzen beruht, die das gesamte Universum regieren. Die meisten Werkzeuge raten - dieses enthüllt die Wahrheit. Das Angebot endet bald - Kaufen Sie ein anderes Spielzeug oder kaufen Sie die Wahrheit. Sie haben die Wahl... Basierend auf universell
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indikatoren
Wie oft haben Sie schon einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Nachweisen der Live-Kontoleistung mit fantastischen Zahlen und überall Statistiken gekauft, aber nachdem Sie ihn verwendet haben, sprengen Sie Ihr Konto? Sie sollten einem Signal nicht einfach so vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt erschienen ist, und das ist es, was RelicusRoad Pro am besten kann! Benutzerhandbuch + Strategien + Schulungsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version verfügbar Ein
Trend Pulse
Mohamed Hassan
4.2 (5)
Indikatoren
Wir stellen Ihnen Trend Pulse vor, einen einzigartigen und robusten Indikator, der Aufwärts-, Abwärts- und sogar Schwankungstrends erkennen kann! Trend Pulse verwendet einen speziellen Algorithmus, um das Marktrauschen mit echter Präzision herauszufiltern. Wenn sich das aktuelle Symbol seitwärts bewegt, sendet Ihnen Trend Pulse ein Signal, das Sie darauf hinweist, dass es kein guter Zeitpunkt für einen Handel ist. Dieses ausgezeichnete System macht Trend Pulse zu einem der besten Tools für Trade
Royal Wave Pro M4
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
Royal Wave ist ein Trend-Power-Oszillator, der so programmiert wurde, dass er risikoarme Ein- und Ausstiegszonen findet und signalisiert. Sein Kernalgorithmus analysiert den Markt statistisch und erzeugt Handelssignale für überkaufte, überverkaufte und wenig volatile Bereiche. Durch den Einsatz eines gut durchdachten Warnsystems erleichtert dieser Indikator die Entscheidung, wo man einsteigen und wo man aussteigen sollte. Merkmale Trend-Power-Algorithmus Einstiegs- und Ausstiegszonen mit geringe
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indikatoren
MT4-Erkennungsanzeige für Auftragsblöcke mit mehreren Zeitrahmen. Eigenschaften - Vollständig anpassbar auf dem Diagrammbedienfeld, bietet vollständige Interaktion. - Verstecken und zeigen Sie das Bedienfeld, wo immer Sie möchten. - Erkennen Sie OBs in mehreren Zeiträumen. - Wählen Sie die anzuzeigende OB-Menge aus. - Verschiedene OBs Benutzeroberfläche. - Verschiedene Filter an OBs. - OB-Näherungsalarm. - ADR High- und Low-Leitungen. - Benachrichtigungsdienst (Bildschirmwarnungen | P
ZhiBiJuJi MT4
Qiuyang Zheng
4 (2)
Indikatoren
Das Indikatoranalysesystem ZhiBiJuJi verwendet eine leistungsfähige interne Schleife, um seine eigenen externen Indikatoren aufzurufen, und ruft die Analyse dann vor und nach dem Zyklus auf. Die Datenberechnung dieses Indikatoranalysesystems ist sehr kompliziert (Aufruf vor und nach dem Zyklus), so dass die Hysterese des Signals reduziert wird und die Genauigkeit der Vorausschätzung erreicht wird. Dieser Indikator kann in allen Zyklen des MT4 verwendet werden und eignet sich am besten für 15 Min
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indikatoren
OrderFlow Absorption – Professioneller Delta- & Absorptionssignal-Indikator für MT4 Entfesseln Sie die Kraft echter Orderflow-Analyse mit OrderFlow Absorption – dem ultimativen Delta-Histogramm- und Absorptionssignal-Indikator für MetaTrader 4. Entwickelt für Trader, die wissen wollen, was wirklich hinter jeder Kursbewegung steckt, zeigt dieses Tool versteckten Kauf-/Verkaufsdruck und Absorptionsereignisse, die den Markt bewegen. Funktionen Delta-Histogramm-Visualisierung:   Sehen Sie Kauf- und
Weitere Produkte dieses Autors
Trump Day
Dmitriy Kashevich
3 (2)
Indikatoren
Trump Day Indikator für effektiven und profitablen Handel mit binären Optionen völliges Fehlen der Umzeichnung Der Pfeil zeigt die Richtung der nächsten Kerze und die mögliche Trendrichtung an. Prozentsatz der richtigen Indikatorvorhersagen von 80%. seine Vorteile: Signalgenauigkeit. völliges Fehlen einer Neuzeichnung. Sie können absolut jedes Tool wählen. Indikator wird genaue Signale liefern. Es wird empfohlen, Trades für 2 - 3 Kerzen zu eröffnen. Pros Indikator: 1. Vorwärtssignale. 2. h
Dark Sniper
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Dunkle Sniper-Zeigeranzeige. Völlige Abwesenheit von Redrawing Der Prozentsatz der korrekten Vorhersagen des Indikators hängt von Ihren Einstellungen ab; die Standardeinstellung ist Periode 7 (bessere Leistung) Der Pfeil zeigt die Richtung der nächsten Kerze und die mögliche Richtung des Trends in der Zukunft an. Geeignet für kleine Zeitrahmen m1 und m5 Es wird empfohlen, Transaktionen von 1 bis 2 Kerzen zu eröffnen. Das Signal erscheint bei der aktuellen Kerze. Eröffnen Sie einen Handel a
ZigZag Professional
Dmitriy Kashevich
5 (1)
Indikatoren
Der Zickzack-Indikator zeichnet Linien auf dem Diagramm vom höchsten zum niedrigsten Punkt. Es gibt eingebaute Fibonacci-Levels eingebauter akustischer Alarm der Indikator hebt Trends auf kleinen Zeitskalen mit einer dünnen Linie und Trends mit einer groben Linie hervor Fibonacci-Levels können in den Einstellungen ein- und ausgeschaltet werden, die Einstellungen sind sehr einfach und klar der gleiche akustische Alarm kann ein- und ausgeschaltet werden, Sie können die Farben der Linien änder
Follow signal
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Indikator für den effektiven Handel mit binären Optionen. Der Pfeil zeigt die Richtung der nächsten Kerze und die mögliche Richtung an. Signalgenauigkeit. Völliges Fehlen eines Redrawings. funktioniert hervorragend mit Unterstützungs- und Widerstandsniveaus es gibt einen Alarm, der in den Einstellungen ein- oder ausgeschaltet werden kann die Genauigkeit dieses Tools ist perfekt Alle erfolgreichen Handel. Siehe auch meine anderen Indikatoren
Platinum FX
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Platinum FX Indikator für Scalping. Ideal für den Handel mit binären Optionen. Funktioniert auf allen Währungspaaren und Multitimeframe. Wenn der rote Pfeil erscheint, kaufen wir, wenn der rote Pfeil erscheint, verkaufen wir. Er sollte im Handel erfolgreich sein. Vollständige Abwesenheit von Redrawing. Signalgenauigkeit. Die Genauigkeit dieses Instruments kann im Tester gesehen werden Glücklicher Handel Von Lilyyy
Diamond Grail
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Der Universalindikator Diamond Grail, der einen solchen Namen erhalten hat, ist nicht so einfach! Der Indikator wurde über ein Jahr lang von unseren Experten getestet! Einer der besten Pfeilindikatoren, der sich perfekt für den Handel mit binären Optionen und Forex eignet, Wenn Sie mit binären Optionen handeln, ist die beste Ragtime dafür von 3 Minuten bis maximal 5 Minuten Ein Pfeil erscheint auf der vorherigen Kerze. Wenn Sie mit Forex handeln, dann ergibt die Öffnungszeit von Kerze zu Ke
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Limitless MT4 ist ein universeller Indikator, der für jeden Anfänger und erfahrenen Trader geeignet ist. funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen, Rohstoffen Limitless MT4 - bereits konfiguriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration Und jetzt die Hauptsache Warum grenzenloses MT4? 1 völliger Mangel an Neuzeichnung 2 zwei Jahre Test durch die besten Handelsspezialisten 3 Die Genauigkeit der korrekten Signale übersteigt 80% 4 schnitten während der Pressemitteilungen
The Glaze of God
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Der Glaze of God ist ein erstklassiger Marktwahrnehmungsindikator, der für Händler entwickelt wurde, die fundierte Entscheidungen treffen und nicht blindlings Signalen folgen. Der Indikator sagt Ihnen nicht, wann Sie kaufen oder verkaufen sollen. Er zeigt, was der Markt im Moment tut. WAS DER INDIKATOR ANZEIGT ️ Aktueller Marktmodus (Trend / Range / Übergang) ️ Marktgleichgewichtszone (Fair-Value-Bereich) ️ Vorhandensein oder Fehlen von Momentum ️ Momente, in denen der Handel sinnvoll
Hot Option
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Toller Indikator für binäre Optionen! Versuchen Sie, was er tun kann! Alert ist in ihm angeordnet, so dass Sie nicht zu spät mit dem Signal sind! Sie können auch die Perioden anpassen, die Ihnen passen! (es ist für Währungspaare konfiguriert) Wenn Sie mehr wollen, können Sie immer neu konfigurieren und mehr verwenden! Pfeil-Indikator, der auf mehrere Indikatoren arbeitet, in den Einstellungen können Sie die Farbe der Pfeile und den Zeitraum ändern! (Wiederholung) Testen Sie es und sehen S
Hot option premium
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Hot Option Premium - Ein zuverlässiger Indikator, der nicht zeichnen und zeigt Genauigkeit. Das Signal erscheint auf der vorherigen Kerze. Sehr einfach einzurichten, wählen Sie ein Währungspaar und passen Sie die Häufigkeit der Signale in der "Periode" Einstellungen. Sie können auch die Farbe der Kerze selbst anpassen; die Standardeinstellung ist: -blauer Pfeil nach oben Signal -Roter Pfeil nach unten Signal Hot Option Premium ist mehrwährungsfähig und funktioniert auf allen Charts. Ein
Premium support and resistance
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Unterstützung und -Widerstand - die beste Kombination verschiedener Indikatoren hat es uns ermöglicht, das beste Produkt auf dem Markt zu entwickeln! Und das ist Premium-Unterstützung und -Widerstand! Ein praktisches und flexibles Tool, das Ihnen beim Trading hilft! Zeigt an, wohin der Preis von den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus gehen wird! Die Pfeile Blau kaufen Rot verkaufen helfen Ihnen dabei! Alert ist zu Ihrer Bequemlichkeit bereits in den Indikator integriert! Achtu
Trade Invest Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Trade Invest Pro - Boss in der Welt der Kryptowährung! Dieser Indikator ist ideal für den Handel mit Kryptowährungen! Die Arbeit an Trade Invest Pro hat ein halbes Jahr gedauert! Aber nicht umsonst! Jetzt nur noch genaue Signale in der Nähe der Unterstützung - Widerstandsniveaus! Er zeigte sich gut auf den Zeitrahmen m5 m15 für binäre Optionen! Optional kann es für Forex für Zeitrahmen m30 und mehr konfiguriert werden! Reagiert gut auf Nachrichten! Malt nicht! und verschwindet nicht aus
Target Striking
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Target Striking - Eines der besten Tools für den Handel mit binären Optionen! Es ist so leistungsstark, dass Sie nicht nur auf Währungspaare, sondern auch auf Rohgold handeln können! Sie können es auch mit Kryptowährungen versuchen! Ideal für den Handel mit Währungspaaren, der Prozentsatz der zuverlässigen Transaktionen liegt bei mehr als + 75% Das Handelswerkzeug ist bereits auf den besten Gewinn eingestellt! Nur Target Striking kann das Potential des Handelsmarktes für Sie erschließen!
PT Trade
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
PROFITABLE TRADER ist ein interessanter Name für diesen Indikator... Und das alles, weil er für einen echten Trader ist, der seine Zeit schätzt. Er hat einen eingebauten Alert und Parameter, die Ihnen die Arbeit erleichtern werden. Offene Einstellungen erlauben es Ihnen, den Indikator auf jede Kryptowährung oder nur auf eine Währung einzustellen. Es ist besser, zu testen und dann eine Schlussfolgerung ziehen .. Screenshots werden alles zeigen.. gutes Angebot mein Freund.
Sell Signall
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Dieser Indikator heißt nicht umsonst so, denn er zeigt die Kehrseite des Marktes. Es hat mehrere mathematische Indikatoren eingebaut, die abgestimmt sind, um die besten Signale für Währungspaare zu zeigen! Idealerweise hat er sich in der Arbeit auf dem M5-M15 bewährt, nicht mehr und nicht weniger! Nur zur gleichen Zeit zeigt es bis zu 86,5% der richtigen Signale! Die Einstellungen umfassen die Farben der Pfeile, den Alarm und die gleichen Parameter, so dass Sie den Indikator neu konfigurier
Rose is Gold
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Ein hervorragender Indikator für alle, die gerne schnell mit binären Optionen handeln! Es funktioniert großartig auf m1-m5 Zeitrahmen! Die Zeiträume sind anpassbar, so dass Sie sogar für Kryptowährungen und den Handel am Wochenende einrichten können! Sie können auch die Farbe der Pfeile anpassen! Funktioniert auf allen Zeitrahmen! Aber wie oben erwähnt, ist es besser auf m1 - m5! Was auch immer Sie über das Signal vergessen, es hat einen Alarm! Testen und probieren Sie diesen Indikator!
Pigment
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Gute Messuhr "Pigment" Zeigerinstrument "Pigment" Dieses Produkt ist großartig für binäre Optionen. Zeigte sich gut auf M5 M15 Zeitrahmen. Multicurrency funktioniert auch gut in Nachrichten. Zeichnet nicht und das Signal erscheint auf der aktuellen Kerze Blauer Pfeil kaufen roter Pfeil verkaufen Sie können auch die Signalfrequenz nach Ihren Wünschen einstellen: Ändern Sie in den Einstellungen einfach den Zeitraum, die Standardeinstellung ist Zeitraum 3.
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Night Ghost - Pfeilanzeige für binäre Optionen. Dies ist ein zuverlässiger Assistent für Sie in der Zukunft! - Kein Neuzeichnen auf dem Diagramm -Funktioniert hervorragend bei allen Währungspaaren! - Anzeigegenauigkeit bis zu 90 % (besonders nachts) -Keine lange Einrichtung erforderlich (perfekt für binäre Optionen eingerichtet) - Keine späten Signale - Das Erscheinen eines Signals auf der aktuellen Kerze -Perfekt für die M1-Periode (nicht mehr!) - Augenfreundliche Kerzenfarbe (Rot un
Dark Holder
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Einfaches Dark Holder Tool Pfeilindikator für Forex und binäre Optionen Bereits abgestimmt auf die besten Signale Multiwährung und Multitimeframe Funktioniert auf allen Währungspaaren sowie Rohstoffen, etc. Arbeitet mit der Strategie des Autors und kombiniert 3 Indikatoren, die gute Ergebnisse zeigen Zeichnet oder zeichnet nicht neu Das Signal erscheint deutlich bei der Eröffnung der Kerze Blau aufwärts Rot abwärts Alert ist auch in ihm für Ihre Bequemlichkeit gebaut. Testen Sie und
Weddell Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Weddell Pro ist ein gutes Trading-Tool, das sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader eignet. Es kann sowohl separat als auch in Kombination mit anderen Strategien und Indikatoren verwendet werden. Konfiguriert für Währungspaare wurde mehrmals auf Cryptocurrency getestet, zeigte aber kein hohes Ergebnis Währungspaare USD/EUR AUD/CAD GBP/USD Zeigte sich hier sehr gut Der Prozentsatz der korrekten Transaktionen liegt über 68%, was ihn nicht perfekt und schlecht macht Es wird nic
Afidealn
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Afidealn - Der Indikator ist für binäre Optionen konzipiert! Pfeilanzeige Afidealn zeigt die besten Ergebnisse in den Perioden: M1 M5 M15 nicht mehr! Setze den blauen Pfeil nach oben Setzen Sie den roten Pfeil nach unten Das Signal erscheint auf der aktuellen Kerze mit einer Verzögerung von 10-15 Sekunden, Aus diesem Grund funktioniert Afidealn bei mehreren Indikatoren, wie z. B. einer Signalverzögerung. Mehrwährung! Funktioniert mit verschiedenen Währungspaaren, das Ergebnis war ausgeze
Invisible Ghost
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Invisible Ghost ist ein großartiger Pfeilindikator für den Handel an den Finanzmärkten. Er wurde entwickelt, um mit gängigen technischen Analysetools zu arbeiten. Der Indikator basiert auf der Verwendung von gleitenden Durchschnitten und Bollinger-Bändern. Diese Tools helfen dabei, das Marktrauschen herauszufiltern und sich auf Schlüsselmomente zu konzentrieren. Dieser Indikator analysiert auch historische Marktdaten, um die Genauigkeit der Signale zu verbessern. Hauptmerkmale: - Einfache
Belladonna
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Belladonna ist ein fortschrittlicher technischer Indikator für MetaTrader 4, der auf dem Hull Moving Average (HMA) basiert. Er visualisiert die Trendrichtung durch farbige Linien und Pfeile auf dem Chart. Der Indikator ist optimiert, um die Verzögerung zu minimieren und Marktgeräusche zu eliminieren, was ihn besonders nützlich für den kurz- und mittelfristigen Handel macht. Funktionen und Eigenschaften: Gleitender Durchschnitt Typ: Gleitender Rumpfdurchschnitt (basierend auf zwei EMA/SMA-Linie
MTRade
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
MTRade ist ein professioneller Pfeilindikator, der auf dem klassischen Parabolic SAR-Algorithmus basiert. Er erkennt automatisch die Momente des Trendrichtungswechsels und zeigt klare Signalpfeile auf dem Chart an: nach oben (kaufen) und nach unten (verkaufen). Basis: Original Parabolic SAR Algorithmus mit vollständiger Anpassung für die visuelle Darstellung durch Pfeile; Signale: Aufwärtspfeil - mögliche Umkehrung nach oben (Kauf); Abwärtspfeil - mögliche Umkehrung nach unten (Verkauf); Kei
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Limitless MT5 ist ein universeller Indikator, der für jeden Anfänger und erfahrenen Trader geeignet ist. Funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen, Rohaktien Limitless MT5 - bereits konfiguriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration Und nun die Hauptsache Warum Limitless MT5? 1 völliges Fehlen von Redrawing 2 zweijährige Tests durch die besten Spezialisten im Handel 3 die Genauigkeit der richtigen Signale übersteigt 80% 4 eine gute Performance beim Handel während de
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension