Auric Flow

Flujo Auric EA

Versión 1.05 - Sistema optimizado de comercio de oro

Auric Flow EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado y optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M5.
Utiliza una combinación de una Media Móvil de 300 periodos, CCI(28) y Estocástico(3,3,3) para identificar entradas de alta probabilidad - gestionadas a través de un sistema de beneficios basado en cubos con escalado de martingala opcional para una recuperación mejorada.

Características principales

  • Configuración plug-and-play - sin necesidad de configuración

  • Archivo de configuración optimizado incluido para XAUUSD (M5)

  • Gestión dinámica de cubos-objetivo

  • Martingala opcional con multiplicador ajustable

  • Funciona con cuentas micro o estándar

  • Diseñado para un crecimiento constante y controlado

🧠 Recomendado

  • Par: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal: M5

  • Saldo mínimo: $1,000

  • Alojamiento VPS recomendado para una mayor estabilidad

Nota: El archivo de configuración proporcionado está preoptimizado para XAUUSD M5 y listo para usar.
Las entradas por defecto son de validación amigable para la aprobación del Mercado MQL5.


EL ARCHIVO SET SE ENCUENTRA AQUÍ - https://drive.google.com/file/d/19Usq0ovf_sxFbb7LQIPZ3mNRyrJbN6G8/view?usp=sharing


