Auric Flow
- Asesores Expertos
- Sam Kenneth Masterman
- Versión: 1.5
- Activaciones: 8
Flujo Auric EA
Versión 1.05 - Sistema optimizado de comercio de oro
Auric Flow EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado y optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M5.
Utiliza una combinación de una Media Móvil de 300 periodos, CCI(28) y Estocástico(3,3,3) para identificar entradas de alta probabilidad - gestionadas a través de un sistema de beneficios basado en cubos con escalado de martingala opcional para una recuperación mejorada.
Características principales
-
Configuración plug-and-play - sin necesidad de configuración
-
Archivo de configuración optimizado incluido para XAUUSD (M5)
-
Gestión dinámica de cubos-objetivo
-
Martingala opcional con multiplicador ajustable
-
Funciona con cuentas micro o estándar
-
Diseñado para un crecimiento constante y controlado
🧠 Recomendado
-
Par: XAUUSD (Oro)
-
Marco temporal: M5
-
Saldo mínimo: $1,000
-
Alojamiento VPS recomendado para una mayor estabilidad
Nota: El archivo de configuración proporcionado está preoptimizado para XAUUSD M5 y listo para usar.
Las entradas por defecto son de validación amigable para la aprobación del Mercado MQL5.
EL ARCHIVO SET SE ENCUENTRA AQUÍ - https://drive.google.com/file/d/19Usq0ovf_sxFbb7LQIPZ3mNRyrJbN6G8/view?usp=sharing