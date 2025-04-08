Liquidity Apex Pro es un Asesor Experto profesional de estilo institucional construido para operadores que prefieren entradas alineadas con la tendencia, control disciplinado del riesgo y calidad de las operaciones por encima de la cantidad de operaciones.

Este EA no es un scalper, grid, martingala, cobertura o sistema de recuperación.

Utiliza confirmación de tendencias en múltiples marcos temporales, filtros que tienen en cuenta la volatilidad y estrictos límites diarios de riesgo para operar con seguridad en condiciones reales de mercado.

⚙️ Cómo funciona (Visión general rápida)

Liquidity Apex Pro opera sólo cuando se alinean múltiples condiciones de alta probabilidad:

Multi-Timeframe Trend Alignment Ejecución H1 con confirmación H4 Sólo opera cuando ambos marcos temporales coinciden

EMA Tendencia y Fuerza de Momento La EMA (50 / 200) define la dirección El filtro de pendiente basado en ATR evita los mercados débiles o laterales

Conocimiento de la volatilidad El ATR garantiza que las entradas coincidan con las condiciones actuales del mercado

Negociación basada en la sesión Negocia sólo durante las horas de mayor liquidez del mercado Evita los periodos de bajo volumen y los picos de diferencial

Una operación por tendencia Evita el exceso de operaciones y el apilamiento de señales

Protección diaria contra caídas Detiene automáticamente las operaciones cuando se alcanza el límite de riesgo diario



⏱️ Mejor marco temporal y uso

Marco temporal recomendado: H1 (1-Hora)

Lógica interna: H1 = ejecución H4 = confirmación de la tendencia



⚠️ Los plazos inferiores (M1-M15) no se recomiendan y pueden reducir la precisión.

🧪 Backtesting vs Mercado en vivo

Los backtests son útiles para la validación de la lógica

El rendimiento real depende de: Diferenciales en vivo Calidad de ejecución Condiciones de liquidez



Mejor método de evaluación:

Ejecutar en demo o en una pequeña cuenta real para observar el comportamiento real.

🔐 Configuración de riesgo seguro (Skimmable)

🟡 O ro (XAUUSD) - Configuración recomendada

El oro es volátil y requiere un riesgo conservador.

Marco temporal: H1

Porcentaje de riesgo: $100-$300 → 0.20% - 0.30% $500-$1,000 → 0.30% - 0.40% $2,000-$5,000 → 0.40% - 0.50% 10.000 $ o más → 0,50% como máximo



Por qué:

Los diferenciales y la volatilidad del oro requieren stops más amplios. Sobre-riesgar el Oro es la causa más común de pérdidas.

💱 Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.) - Configuración recomendada

Marco temporal: H1

RiskPercent: $100-$300 → 0.30% $500-$1,000 → 0.40% - 0.50% $2,000-$5,000 → 0.50% - 0.60% 10.000 $ o más → 0,60% máx.



Los pares de divisas son más suaves y permiten un riesgo ligeramente más ajustado que el Oro.

🛑 Protección diaria (Importante)

MaxDailyDDPct recomendado: 2,0% - 3,0% .

No aumente este valor

Una vez alcanzado, el EA deja de operar por el día automáticamente.

⚠️ Errores comunes de principiantes (Por favor, lea)

Estas son las razones más comunes por las que los usuarios obtienen malos resultados o dejan malas críticas:

❌ Ejecutar el EA en M5 / M15 en lugar de H1

❌ Aumentar el riesgo demasiado rápido, especialmente en Oro

❌ Esperar operaciones todos los días (este EA es selectivo)

❌ Juzgar el rendimiento a partir de pruebas retrospectivas muy cortas

❌ Utilizar brokers con spreads amplios o mala ejecución

Consejo:

Este EA está diseñado para la paciencia y la consistencia, no para el trading de alta frecuencia.

Para quién es mejor este EA

Traders que prefieren sistemas disciplinados y basados en tendencias

Traders de swing o tendencia a medio plazo

Usuarios dispuestos a probar en demo o pequeñas cuentas reales

Cuentas de todos los tamaños (se recomienda $500+ para un mejor escalado)

🛡️ Cumplimiento técnico y de mercado

Liquidity Apex Pro es totalmente compatible con las reglas del mercado MQL5:

Sin martingala ni lógica de rejilla

Sin DLLs ni dependencias externas

Sin ventanas emergentes ni publicidad

Cumple con el nivel de parada del broker

Comprobaciones dinámicas de márgenes y riesgos

Estructura segura para validadores y aprobada por el mercado

Resumen

Liquidez Apex Pro está construido para los comerciantes que quieren:

Lógica limpia y estructurada

Confirmación en múltiples marcos temporales

Gestión conservadora del riesgo

Centrarse en el rendimiento del mercado real

Este EA prioriza la protección del capital en primer lugar, la consistencia en segundo lugar - no curvas de backtest poco realistas.

Sesión de negociación y zona horaria de referencia (Importante)

Liquidity Apex Pro opera sólo durante las horas de mercado de alta liquidez.

La negociación se basa en la sesión, no 24/7.

🔹 Cómo funciona el horario de sesión

Todos los filtros de sesión se basan en la hora del servidor del broker

Los ajustes por defecto están optimizados para brokers que utilizan GMT+2 / GMT+3

El objetivo es capturar el solapamiento de liquidez Londres → Nueva York

Ventana de negociación activa por defecto

Hora del broker: 09:00 → 21:00

Esto corresponde aproximadamente a:

Región Hora de negociación local PST (Oeste de EE.UU.) 11:00 PM → 11:00 AM MST (USA Montaña) 12:00 AM → 12:00 PM CST (USA Central) 1:00 AM → 1:00 PM EST (Este de EE.UU.) 2:00 AM → 2:00 PM Londres (Reino Unido) 8:00 AM → 8:00 PM Europa Central (CET) 9:00 AM → 9:00 PM Dubai (EAU) 12:00 PM → 12:00 AM Tokio (JST) 5:00 PM → 5:00 AM Sídney (AEST) 19:00 → 7:00

⚠️ Las horas son aproximadas y pueden variar ligeramente en función de los ajustes de horario de verano del corredor.

🔹 Por qué se utiliza esta sesión

Evita las horas muertas asiáticas de baja liquidez

Reduce los picos de spread y el comportamiento errático de los precios

Centra la negociación durante la actividad institucional

Mejora la coherencia de la ejecución en cuentas reales

🔹 Nota de ajuste para el usuario

Los usuarios avanzados pueden ajustar StartHour y EndHour para que coincidan con la hora del servidor de su bróker, pero se recomienda la configuración predeterminada y no requiere optimización.