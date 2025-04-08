Liquidity Apex Pro
- Asesores Expertos
- Rayan Myrie
- Versión: 3.30
- Activaciones: 5
Liquidity Apex Pro es un Asesor Experto profesional de estilo institucional construido para operadores que prefieren entradas alineadas con la tendencia, control disciplinado del riesgo y calidad de las operaciones por encima de la cantidad de operaciones.
Este EA no es un scalper, grid, martingala, cobertura o sistema de recuperación.
Utiliza confirmación de tendencias en múltiples marcos temporales, filtros que tienen en cuenta la volatilidad y estrictos límites diarios de riesgo para operar con seguridad en condiciones reales de mercado.
⚙️ Cómo funciona (Visión general rápida)
Liquidity Apex Pro opera sólo cuando se alinean múltiples condiciones de alta probabilidad:
-
Multi-Timeframe Trend Alignment
-
Ejecución H1 con confirmación H4
-
Sólo opera cuando ambos marcos temporales coinciden
-
-
EMA Tendencia y Fuerza de Momento
-
La EMA (50 / 200) define la dirección
-
El filtro de pendiente basado en ATR evita los mercados débiles o laterales
-
-
Conocimiento de la volatilidad
-
El ATR garantiza que las entradas coincidan con las condiciones actuales del mercado
-
-
Negociación basada en la sesión
-
Negocia sólo durante las horas de mayor liquidez del mercado
-
Evita los periodos de bajo volumen y los picos de diferencial
-
-
Una operación por tendencia
-
Evita el exceso de operaciones y el apilamiento de señales
-
-
Protección diaria contra caídas
-
Detiene automáticamente las operaciones cuando se alcanza el límite de riesgo diario
-
⏱️ Mejor marco temporal y uso
-
Marco temporal recomendado: H1 (1-Hora)
-
Lógica interna:
-
H1 = ejecución
-
H4 = confirmación de la tendencia
-
⚠️ Los plazos inferiores (M1-M15) no se recomiendan y pueden reducir la precisión.
🧪 Backtesting vs Mercado en vivo
-
Los backtests son útiles para la validación de la lógica
-
El rendimiento real depende de:
-
Diferenciales en vivo
-
Calidad de ejecución
-
Condiciones de liquidez
-
Mejor método de evaluación:
Ejecutar en demo o en una pequeña cuenta real para observar el comportamiento real.
🔐 Configuración de riesgo seguro (Skimmable)
🟡 O ro (XAUUSD) - Configuración recomendada
El oro es volátil y requiere un riesgo conservador.
-
Marco temporal: H1
-
Porcentaje de riesgo:
-
$100-$300 → 0.20% - 0.30%
-
$500-$1,000 → 0.30% - 0.40%
-
$2,000-$5,000 → 0.40% - 0.50%
-
10.000 $ o más → 0,50% como máximo
-
Por qué:
Los diferenciales y la volatilidad del oro requieren stops más amplios. Sobre-riesgar el Oro es la causa más común de pérdidas.
💱 Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.) - Configuración recomendada
-
Marco temporal: H1
-
RiskPercent:
-
$100-$300 → 0.30%
-
$500-$1,000 → 0.40% - 0.50%
-
$2,000-$5,000 → 0.50% - 0.60%
-
10.000 $ o más → 0,60% máx.
-
Los pares de divisas son más suaves y permiten un riesgo ligeramente más ajustado que el Oro.
🛑 Protección diaria (Importante)
-
MaxDailyDDPct recomendado: 2,0% - 3,0%.
-
No aumente este valor
Una vez alcanzado, el EA deja de operar por el día automáticamente.
⚠️ Errores comunes de principiantes (Por favor, lea)
Estas son las razones más comunes por las que los usuarios obtienen malos resultados o dejan malas críticas:
-
❌ Ejecutar el EA en M5 / M15 en lugar de H1
-
❌ Aumentar el riesgo demasiado rápido, especialmente en Oro
-
❌ Esperar operaciones todos los días (este EA es selectivo)
-
❌ Juzgar el rendimiento a partir de pruebas retrospectivas muy cortas
-
❌ Utilizar brokers con spreads amplios o mala ejecución
Consejo:
Este EA está diseñado para la paciencia y la consistencia, no para el trading de alta frecuencia.
Para quién es mejor este EA
-
Traders que prefieren sistemas disciplinados y basados en tendencias
-
Traders de swing o tendencia a medio plazo
-
Usuarios dispuestos a probar en demo o pequeñas cuentas reales
-
Cuentas de todos los tamaños (se recomienda $500+ para un mejor escalado)
🛡️ Cumplimiento técnico y de mercado
Liquidity Apex Pro es totalmente compatible con las reglas del mercado MQL5:
-
Sin martingala ni lógica de rejilla
-
Sin DLLs ni dependencias externas
-
Sin ventanas emergentes ni publicidad
-
Cumple con el nivel de parada del broker
-
Comprobaciones dinámicas de márgenes y riesgos
-
Estructura segura para validadores y aprobada por el mercado
Resumen
Liquidez Apex Pro está construido para los comerciantes que quieren:
-
Lógica limpia y estructurada
-
Confirmación en múltiples marcos temporales
-
Gestión conservadora del riesgo
-
Centrarse en el rendimiento del mercado real
Este EA prioriza la protección del capital en primer lugar, la consistencia en segundo lugar - no curvas de backtest poco realistas.
Sesión de negociación y zona horaria de referencia (Importante)
Liquidity Apex Pro opera sólo durante las horas de mercado de alta liquidez.
La negociación se basa en la sesión, no 24/7.
🔹 Cómo funciona el horario de sesión
-
Todos los filtros de sesión se basan en la hora del servidor del broker
-
Los ajustes por defecto están optimizados para brokers que utilizan GMT+2 / GMT+3
-
El objetivo es capturar el solapamiento de liquidez Londres → Nueva York
Ventana de negociación activa por defecto
Hora del broker: 09:00 → 21:00
Esto corresponde aproximadamente a:
|Región
|Hora de negociación local
|PST (Oeste de EE.UU.)
|11:00 PM → 11:00 AM
|MST (USA Montaña)
|12:00 AM → 12:00 PM
|CST (USA Central)
|1:00 AM → 1:00 PM
|EST (Este de EE.UU.)
|2:00 AM → 2:00 PM
|Londres (Reino Unido)
|8:00 AM → 8:00 PM
|Europa Central (CET)
|9:00 AM → 9:00 PM
|Dubai (EAU)
|12:00 PM → 12:00 AM
|Tokio (JST)
|5:00 PM → 5:00 AM
|Sídney (AEST)
|19:00 → 7:00
⚠️ Las horas son aproximadas y pueden variar ligeramente en función de los ajustes de horario de verano del corredor.
🔹 Por qué se utiliza esta sesión
-
Evita las horas muertas asiáticas de baja liquidez
-
Reduce los picos de spread y el comportamiento errático de los precios
-
Centra la negociación durante la actividad institucional
-
Mejora la coherencia de la ejecución en cuentas reales
🔹 Nota de ajuste para el usuario
Los usuarios avanzados pueden ajustar StartHour y EndHour para que coincidan con la hora del servidor de su bróker, pero se recomienda la configuración predeterminada y no requiere optimización.