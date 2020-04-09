Smart Trade Manager MT5
- Utilidades
- Rejvi Ahmed
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Smart Trade Manager Pro
El asistente de comercio todo en uno definitivo para MetaTrader 5
Características principales
Ejecución de órdenes instantánea y avanzada
- Órdenes de mercado: Ejecute la compra/venta con un solo clic
- Órdenes Pendientes + Cuadrícula: Coloque automáticamente múltiples órdenes pendientes a distancias personalizadas
- Cobertura y punto de equilibrio: Cubra posiciones abiertas o muévase al punto de equilibrio con un solo botón
🎯 Trading visual con líneas de arrastrar y soltar
- Coloque órdenes Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop y Sell Stop al instante mediante líneas gráficas interactivas
- Ajuste TP/SL visualmente: sólo tiene que arrastrar las líneas en su gráfico
- Colocación de órdenes con un solo clic con ajustes de riesgo predefinidos
🛡️ Gestión del riesgo y del dinero
- Tamaño de lote dinámico: Calcule el tamaño de la posición en función del porcentaje de riesgo o del lote fijo
- Protección de cartera: Cierre automático de las operaciones cuando se alcanza el objetivo de beneficios y el umbral de caída
- Modos TP/SL flexibles: Elija entre configuraciones de stop basadas en puntos, basadas en precios o manuales
Gestión profesional de operaciones
- Opciones de cierre parcial: Cierre el 25%, 50%, 75% o un % personalizado de su volumen total
- Cierre sólo las operaciones rentables: Asegure los beneficios sin tocar las posiciones perdedoras
- Modificar todos los TP/SL: Actualice los stop loss y take profits de todas las operaciones abiertas simultáneamente
- Cancelar todas las órdenes pendientes: Limpie su gráfico con un solo clic
Cuadro de mandos en tiempo real
- Equidad en tiempo real, P/L, margen libre y visión general de la posición
- Indicadores de beneficios/pérdidas codificados por colores
- Tamaño total del lote y desglose de símbolos
Cómo funciona
- Establezca sus parámetros
Ajuste el tamaño del lote, el % de riesgo, los puntos TP/SL y la configuración de las órdenes pendientes en el panel limpio.
- Opere Visualmente
Utilice las herramientas de línea para establecer los niveles de entrada, TP y SL directamente en el gráfico.
- Ejecute con confianza
Haga clic en Comprar/Vender (con o sin órdenes pendientes) y deje que el EA se encargue del resto.
- Gestione su cartera
Utilice los botones de cierre para asegurar beneficios, cubrirse o reducir la exposición en segundos.
🎖️ ¿A quién va dirigido?
- Operadores manuales y de scalping que desean una colocación de órdenes más rápida y precisa.
- Traders de Swing y Posición que necesitan una parrilla avanzada de órdenes pendientes
- Traders con aversión al riesgo que buscan protección de cartera integrada
- Traders multisímbolo que necesitan un panel de gestión unificado
✅ ¿Por qué elegir Smart Trade Manager Pro?
- Ahorra tiempo: Sustituye más de 5 herramientas independientes por una solución integrada
- Reduce Errores: El trading visual elimina los errores tipográficos y los errores de cálculo
- Mejora la disciplina: La gestión de riesgos integrada aplica normas coherentes
- Mejora la flexibilidad: Cambie entre la negociación manual y la automatizada sin problemas.
- Grado profesional: Utilizado por gestores de fondos, prop traders y expertos minoristas de todo el mundo
- 📥 ¿Listo para transformar sus operaciones ?
- Haga clic en "Añadir a la cesta" ahora y únase a miles de operadores que han mejorado su flujo de trabajo con Smart Trade Manager Pro.
- Opere de forma más inteligente. Gestione más fácilmente. Obtenga beneficios de forma consistente.