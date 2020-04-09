Smart Trade Manager MT5

Smart Trade Manager Pro

El asistente de comercio todo en uno definitivo para MetaTrader 5

Características principales

Ejecución de órdenes instantánea y avanzada

Órdenes de mercado : Ejecute la compra/venta con un solo clic

: Ejecute la compra/venta con un solo clic Órdenes Pendientes + Cuadrícula : Coloque automáticamente múltiples órdenes pendientes a distancias personalizadas

: Coloque automáticamente múltiples órdenes pendientes a distancias personalizadas Cobertura y punto de equilibrio: Cubra posiciones abiertas o muévase al punto de equilibrio con un solo botón

🎯 Trading visual con líneas de arrastrar y soltar

Coloque órdenes Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop y Sell Stop al instante mediante líneas gráficas interactivas

al instante mediante líneas gráficas interactivas Ajuste TP/SL visualmente: sólo tiene que arrastrar las líneas en su gráfico

Colocación de órdenes con un solo clic con ajustes de riesgo predefinidos

🛡️ Gestión del riesgo y del dinero

Tamaño de lote dinámico : Calcule el tamaño de la posición en función del porcentaje de riesgo o del lote fijo

: Calcule el tamaño de la posición en función del o del lote fijo Protección de cartera : Cierre automático de las operaciones cuando se alcanza el objetivo de beneficios y el umbral de caída

: Cierre automático de las operaciones cuando se alcanza el objetivo de beneficios y el umbral de caída Modos TP/SL flexibles: Elija entre configuraciones de stop basadas en puntos, basadas en precios o manuales

Gestión profesional de operaciones

Opciones de cierre parcial : Cierre el 25%, 50%, 75% o un % personalizado de su volumen total

: Cierre el 25%, 50%, 75% o un % personalizado de su volumen total Cierre sólo las operaciones rentables : Asegure los beneficios sin tocar las posiciones perdedoras

: Asegure los beneficios sin tocar las posiciones perdedoras Modificar todos los TP/SL : Actualice los stop loss y take profits de todas las operaciones abiertas simultáneamente

: Actualice los stop loss y take profits de todas las operaciones abiertas simultáneamente Cancelar todas las órdenes pendientes: Limpie su gráfico con un solo clic

Cuadro de mandos en tiempo real

Equidad en tiempo real, P/L, margen libre y visión general de la posición

Indicadores de beneficios/pérdidas codificados por colores

Tamaño total del lote y desglose de símbolos

Cómo funciona

Establezca sus parámetros

Ajuste el tamaño del lote, el % de riesgo, los puntos TP/SL y la configuración de las órdenes pendientes en el panel limpio. Opere Visualmente

Utilice las herramientas de línea para establecer los niveles de entrada, TP y SL directamente en el gráfico. Ejecute con confianza

Haga clic en Comprar/Vender (con o sin órdenes pendientes) y deje que el EA se encargue del resto. Gestione su cartera

Utilice los botones de cierre para asegurar beneficios, cubrirse o reducir la exposición en segundos.

🎖️ ¿A quién va dirigido?

Operadores manuales y de scalping que desean una colocación de órdenes más rápida y precisa.

que desean una colocación de órdenes más rápida y precisa. Traders de Swing y Posición que necesitan una parrilla avanzada de órdenes pendientes

que necesitan una parrilla avanzada de órdenes pendientes Traders con aversión al riesgo que buscan protección de cartera integrada

que buscan protección de cartera integrada Traders multisímbolo que necesitan un panel de gestión unificado

✅ ¿Por qué elegir Smart Trade Manager Pro?

Ahorra tiempo : Sustituye más de 5 herramientas independientes por una solución integrada

: Sustituye más de 5 herramientas independientes por una solución integrada Reduce Errores : El trading visual elimina los errores tipográficos y los errores de cálculo

: El trading visual elimina los errores tipográficos y los errores de cálculo Mejora la disciplina : La gestión de riesgos integrada aplica normas coherentes

: La gestión de riesgos integrada aplica normas coherentes Mejora la flexibilidad : Cambie entre la negociación manual y la automatizada sin problemas.

: Cambie entre la negociación manual y la automatizada sin problemas. Grado profesional: Utilizado por gestores de fondos, prop traders y expertos minoristas de todo el mundo

- 📥 ¿Listo para transformar sus operaciones ?

- Haga clic en "Añadir a la cesta" ahora y únase a miles de operadores que han mejorado su flujo de trabajo con Smart Trade Manager Pro.

- Opere de forma más inteligente. Gestione más fácilmente. Obtenga beneficios de forma consistente.