Smart Trade Manager MT5

Smart Trade Manager Pro

El asistente de comercio todo en uno definitivo para MetaTrader 5

Características principales

Ejecución de órdenes instantánea y avanzada

  • Órdenes de mercado: Ejecute la compra/venta con un solo clic
  • Órdenes Pendientes + Cuadrícula: Coloque automáticamente múltiples órdenes pendientes a distancias personalizadas
  • Cobertura y punto de equilibrio: Cubra posiciones abiertas o muévase al punto de equilibrio con un solo botón

🎯 Trading visual con líneas de arrastrar y soltar

  • Coloque órdenes Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop y Sell Stop al instante mediante líneas gráficas interactivas
  • Ajuste TP/SL visualmente: sólo tiene que arrastrar las líneas en su gráfico
  • Colocación de órdenes con un solo clic con ajustes de riesgo predefinidos

🛡️ Gestión del riesgo y del dinero

  • Tamaño de lote dinámico: Calcule el tamaño de la posición en función del porcentaje de riesgo o del lote fijo
  • Protección de cartera: Cierre automático de las operaciones cuando se alcanza el objetivo de beneficios y el umbral de caída
  • Modos TP/SL flexibles: Elija entre configuraciones de stop basadas en puntos, basadas en precios o manuales

Gestión profesional de operaciones

  • Opciones de cierre parcial: Cierre el 25%, 50%, 75% o un % personalizado de su volumen total
  • Cierre sólo las operaciones rentables: Asegure los beneficios sin tocar las posiciones perdedoras
  • Modificar todos los TP/SL: Actualice los stop loss y take profits de todas las operaciones abiertas simultáneamente
  • Cancelar todas las órdenes pendientes: Limpie su gráfico con un solo clic

Cuadro de mandos en tiempo real

  • Equidad en tiempo real, P/L, margen libre y visión general de la posición
  • Indicadores de beneficios/pérdidas codificados por colores
  • Tamaño total del lote y desglose de símbolos

Cómo funciona

  1. Establezca sus parámetros
    Ajuste el tamaño del lote, el % de riesgo, los puntos TP/SL y la configuración de las órdenes pendientes en el panel limpio.
  2. Opere Visualmente
    Utilice las herramientas de línea para establecer los niveles de entrada, TP y SL directamente en el gráfico.
  3. Ejecute con confianza
    Haga clic en Comprar/Vender (con o sin órdenes pendientes) y deje que el EA se encargue del resto.
  4. Gestione su cartera
    Utilice los botones de cierre para asegurar beneficios, cubrirse o reducir la exposición en segundos.

🎖️ ¿A quién va dirigido?

  • Operadores manuales y de scalping que desean una colocación de órdenes más rápida y precisa.
  • Traders de Swing y Posición que necesitan una parrilla avanzada de órdenes pendientes
  • Traders con aversión al riesgo que buscan protección de cartera integrada
  • Traders multisímbolo que necesitan un panel de gestión unificado

✅ ¿Por qué elegir Smart Trade Manager Pro?

  • Ahorra tiempo: Sustituye más de 5 herramientas independientes por una solución integrada
  • Reduce Errores: El trading visual elimina los errores tipográficos y los errores de cálculo
  • Mejora la disciplina: La gestión de riesgos integrada aplica normas coherentes
  • Mejora la flexibilidad: Cambie entre la negociación manual y la automatizada sin problemas.
  • Grado profesional: Utilizado por gestores de fondos, prop traders y expertos minoristas de todo el mundo

- 📥 ¿Listo para transformar sus operaciones ?

- Haga clic en "Añadir a la cesta" ahora y únase a miles de operadores que han mejorado su flujo de trabajo con Smart Trade Manager Pro.

- Opere de forma más inteligente. Gestione más fácilmente. Obtenga beneficios de forma consistente.

