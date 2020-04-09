Smart Trade Manager MT5

Smart Trade Manager Pro

Der ultimative All-in-One-Handelsassistent für MetaTrader 5

✨ Hauptmerkmale

⚡ Sofortige & fortschrittliche Order-Ausführung

Market Orders : Kauf/Verkauf mit einem einzigen Klick ausführen

: Kauf/Verkauf mit einem einzigen Klick ausführen Pending Orders + Raster : Automatische Platzierung mehrerer Pending Orders in benutzerdefinierten Abständen

: Automatische Platzierung mehrerer Pending Orders in benutzerdefinierten Abständen Hedging & Breakeven: Offene Positionen absichern oder zum Breakeven bewegen mit einem Knopfdruck

🎯 Visuelles Trading mit Drag-and-Drop-Linien

Platzieren Sie Buy-Limit-, Sell-Limit-, Buy-Stop- und Sell-Stop-Orders sofort mit interaktiven Chart-Linien

sofort mit interaktiven Chart-Linien Passen Sie TP/SL visuell an - ziehen Sie einfach die Linien auf Ihrem Chart

Ein-Klick-Orderplatzierung mit vordefinierten Risikoeinstellungen

🛡️ Risiko & Geld-Management

Dynamische Lot-Größe : Berechnung der Positionsgröße basierend auf dem Risikoprozentsatz oder einem festen Lot

: Berechnung der Positionsgröße basierend auf dem oder einem festen Lot Portfolio-Schutz : Automatisches Schließen von Trades bei Erreichen des Gewinnziels und der Drawdown-Schwelle

: Automatisches Schließen von Trades bei Erreichen des Gewinnziels und der Drawdown-Schwelle Flexible TP/SL-Modi: Wählen Sie zwischen punktbasierten, preisbasierten oder manuellen Stop-Einstellungen

📊 Professionelles Handelsmanagement

Optionen für teilweises Schließen : Schließen Sie 25%, 50%, 75% oder einen benutzerdefinierten Prozentsatz Ihres Gesamtvolumens

: Schließen Sie 25%, 50%, 75% oder einen benutzerdefinierten Prozentsatz Ihres Gesamtvolumens Nur gewinnbringende Trades schließen : Gewinne sichern, ohne Verlustpositionen zu berühren

: Gewinne sichern, ohne Verlustpositionen zu berühren Modify All TP/SL : Aktualisieren Sie Stop Losses und Take Profits für alle offenen Trades gleichzeitig

: Aktualisieren Sie Stop Losses und Take Profits für alle offenen Trades gleichzeitig Alle Pending Orders stornieren: Bereinigen Sie Ihren Chart mit einem Klick

📈 Echtzeit-Dashboard

Live-Übersicht über Eigenkapital, P/L, freie Marge und Positionen

Farbcodierte Gewinn/Verlust-Indikatoren

Gesamtlosgröße und Symbolaufschlüsselung

🚀 So funktioniert es

Stellen Sie Ihre Parameter ein

Passen Sie Losgröße, Risikoprozent, TP/SL-Punkte und Einstellungen für schwebende Aufträge im übersichtlichen Panel an. Visuell handeln

Verwenden Sie die Linientools, um Entry-, TP- und SL-Levels direkt auf dem Chart festzulegen. Führen Sie mit Zuversicht aus

Klicken Sie auf Kaufen/Verkaufen (mit oder ohne schwebende Aufträge) und lassen Sie den EA den Rest erledigen. Verwalten Sie Ihr Portfolio

Verwenden Sie die Schließen-Schaltflächen, um Gewinne zu sichern, abzusichern oder das Engagement in Sekundenschnelle zu reduzieren.

🎖️ Für wen ist dies gedacht?

Scalper und manuelle Trader , die eine schnellere und genauere Orderplatzierung wünschen

, die eine schnellere und genauere Orderplatzierung wünschen Swing & Position Traders , die fortgeschrittene Pending Order Grids benötigen

, die fortgeschrittene Pending Order Grids benötigen Risikoscheue Trader , die einen integrierten Portfolio-Schutz suchen

, die einen integrierten Portfolio-Schutz suchen Multi-Symbol-Händler, die ein einheitliches Management-Panel benötigen

✅ Warum Smart Trade Manager Pro wählen?

Spart Zeit : Ersetzen Sie 5+ separate Tools durch eine integrierte Lösung

: Ersetzen Sie 5+ separate Tools durch eine integrierte Lösung Reduziert Fehler : Visuelles Trading eliminiert Tippfehler und Fehlkalkulationen

: Visuelles Trading eliminiert Tippfehler und Fehlkalkulationen Verbessert die Disziplin : Integriertes Risikomanagement sorgt für konsistente Regeln

: Integriertes Risikomanagement sorgt für konsistente Regeln Erhöht die Flexibilität : Nahtloser Wechsel zwischen manuellem und automatisiertem Handel

: Nahtloser Wechsel zwischen manuellem und automatisiertem Handel Professionelle Qualität: Wird von Fondsmanagern, Prop-Tradern und Handelsexperten weltweit eingesetzt

- 📥 Sind Sie bereit, Ihren Handel zu verändern ?

- Klicken Sie jetzt auf "In den Warenkorb" und schließen Sie sich Tausenden von Händlern an, die ihren Workflow mit Smart Trade Manager Pro verbessert haben.

- Intelligenter handeln. Einfacher verwalten. Kontinuierlich profitieren.