Smart Trade Manager MT5
- Utilitys
- Rejvi Ahmed
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Smart Trade Manager Pro
Der ultimative All-in-One-Handelsassistent für MetaTrader 5
✨ Hauptmerkmale
⚡ Sofortige & fortschrittliche Order-Ausführung
- Market Orders: Kauf/Verkauf mit einem einzigen Klick ausführen
- Pending Orders + Raster: Automatische Platzierung mehrerer Pending Orders in benutzerdefinierten Abständen
- Hedging & Breakeven: Offene Positionen absichern oder zum Breakeven bewegen mit einem Knopfdruck
🎯 Visuelles Trading mit Drag-and-Drop-Linien
- Platzieren Sie Buy-Limit-, Sell-Limit-, Buy-Stop- und Sell-Stop-Orders sofort mit interaktiven Chart-Linien
- Passen Sie TP/SL visuell an - ziehen Sie einfach die Linien auf Ihrem Chart
- Ein-Klick-Orderplatzierung mit vordefinierten Risikoeinstellungen
🛡️ Risiko & Geld-Management
- Dynamische Lot-Größe: Berechnung der Positionsgröße basierend auf dem Risikoprozentsatz oder einem festen Lot
- Portfolio-Schutz: Automatisches Schließen von Trades bei Erreichen des Gewinnziels und der Drawdown-Schwelle
- Flexible TP/SL-Modi: Wählen Sie zwischen punktbasierten, preisbasierten oder manuellen Stop-Einstellungen
📊 Professionelles Handelsmanagement
- Optionen für teilweises Schließen: Schließen Sie 25%, 50%, 75% oder einen benutzerdefinierten Prozentsatz Ihres Gesamtvolumens
- Nur gewinnbringende Trades schließen: Gewinne sichern, ohne Verlustpositionen zu berühren
- Modify All TP/SL: Aktualisieren Sie Stop Losses und Take Profits für alle offenen Trades gleichzeitig
- Alle Pending Orders stornieren: Bereinigen Sie Ihren Chart mit einem Klick
📈 Echtzeit-Dashboard
- Live-Übersicht über Eigenkapital, P/L, freie Marge und Positionen
- Farbcodierte Gewinn/Verlust-Indikatoren
- Gesamtlosgröße und Symbolaufschlüsselung
🚀 So funktioniert es
- Stellen Sie Ihre Parameter ein
Passen Sie Losgröße, Risikoprozent, TP/SL-Punkte und Einstellungen für schwebende Aufträge im übersichtlichen Panel an.
- Visuell handeln
Verwenden Sie die Linientools, um Entry-, TP- und SL-Levels direkt auf dem Chart festzulegen.
- Führen Sie mit Zuversicht aus
Klicken Sie auf Kaufen/Verkaufen (mit oder ohne schwebende Aufträge) und lassen Sie den EA den Rest erledigen.
- Verwalten Sie Ihr Portfolio
Verwenden Sie die Schließen-Schaltflächen, um Gewinne zu sichern, abzusichern oder das Engagement in Sekundenschnelle zu reduzieren.
🎖️ Für wen ist dies gedacht?
- Scalper und manuelle Trader, die eine schnellere und genauere Orderplatzierung wünschen
- Swing & Position Traders, die fortgeschrittene Pending Order Grids benötigen
- Risikoscheue Trader, die einen integrierten Portfolio-Schutz suchen
- Multi-Symbol-Händler, die ein einheitliches Management-Panel benötigen
✅ Warum Smart Trade Manager Pro wählen?
- Spart Zeit: Ersetzen Sie 5+ separate Tools durch eine integrierte Lösung
- Reduziert Fehler: Visuelles Trading eliminiert Tippfehler und Fehlkalkulationen
- Verbessert die Disziplin: Integriertes Risikomanagement sorgt für konsistente Regeln
- Erhöht die Flexibilität: Nahtloser Wechsel zwischen manuellem und automatisiertem Handel
- Professionelle Qualität: Wird von Fondsmanagern, Prop-Tradern und Handelsexperten weltweit eingesetzt
- 📥 Sind Sie bereit, Ihren Handel zu verändern ?
- Klicken Sie jetzt auf "In den Warenkorb" und schließen Sie sich Tausenden von Händlern an, die ihren Workflow mit Smart Trade Manager Pro verbessert haben.
- Intelligenter handeln. Einfacher verwalten. Kontinuierlich profitieren.