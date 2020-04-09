Smart Trade Manager MT5

Smart Trade Manager Pro

Der ultimative All-in-One-Handelsassistent für MetaTrader 5

✨ Hauptmerkmale

⚡ Sofortige & fortschrittliche Order-Ausführung

  • Market Orders: Kauf/Verkauf mit einem einzigen Klick ausführen
  • Pending Orders + Raster: Automatische Platzierung mehrerer Pending Orders in benutzerdefinierten Abständen
  • Hedging & Breakeven: Offene Positionen absichern oder zum Breakeven bewegen mit einem Knopfdruck

🎯 Visuelles Trading mit Drag-and-Drop-Linien

  • Platzieren Sie Buy-Limit-, Sell-Limit-, Buy-Stop- und Sell-Stop-Orders sofort mit interaktiven Chart-Linien
  • Passen Sie TP/SL visuell an - ziehen Sie einfach die Linien auf Ihrem Chart
  • Ein-Klick-Orderplatzierung mit vordefinierten Risikoeinstellungen

🛡️ Risiko & Geld-Management

  • Dynamische Lot-Größe: Berechnung der Positionsgröße basierend auf dem Risikoprozentsatz oder einem festen Lot
  • Portfolio-Schutz: Automatisches Schließen von Trades bei Erreichen des Gewinnziels und der Drawdown-Schwelle
  • Flexible TP/SL-Modi: Wählen Sie zwischen punktbasierten, preisbasierten oder manuellen Stop-Einstellungen

📊 Professionelles Handelsmanagement

  • Optionen für teilweises Schließen: Schließen Sie 25%, 50%, 75% oder einen benutzerdefinierten Prozentsatz Ihres Gesamtvolumens
  • Nur gewinnbringende Trades schließen: Gewinne sichern, ohne Verlustpositionen zu berühren
  • Modify All TP/SL: Aktualisieren Sie Stop Losses und Take Profits für alle offenen Trades gleichzeitig
  • Alle Pending Orders stornieren: Bereinigen Sie Ihren Chart mit einem Klick

📈 Echtzeit-Dashboard

  • Live-Übersicht über Eigenkapital, P/L, freie Marge und Positionen
  • Farbcodierte Gewinn/Verlust-Indikatoren
  • Gesamtlosgröße und Symbolaufschlüsselung

🚀 So funktioniert es

  1. Stellen Sie Ihre Parameter ein
    Passen Sie Losgröße, Risikoprozent, TP/SL-Punkte und Einstellungen für schwebende Aufträge im übersichtlichen Panel an.
  2. Visuell handeln
    Verwenden Sie die Linientools, um Entry-, TP- und SL-Levels direkt auf dem Chart festzulegen.
  3. Führen Sie mit Zuversicht aus
    Klicken Sie auf Kaufen/Verkaufen (mit oder ohne schwebende Aufträge) und lassen Sie den EA den Rest erledigen.
  4. Verwalten Sie Ihr Portfolio
    Verwenden Sie die Schließen-Schaltflächen, um Gewinne zu sichern, abzusichern oder das Engagement in Sekundenschnelle zu reduzieren.

🎖️ Für wen ist dies gedacht?

  • Scalper und manuelle Trader, die eine schnellere und genauere Orderplatzierung wünschen
  • Swing & Position Traders, die fortgeschrittene Pending Order Grids benötigen
  • Risikoscheue Trader, die einen integrierten Portfolio-Schutz suchen
  • Multi-Symbol-Händler, die ein einheitliches Management-Panel benötigen

✅ Warum Smart Trade Manager Pro wählen?

  • Spart Zeit: Ersetzen Sie 5+ separate Tools durch eine integrierte Lösung
  • Reduziert Fehler: Visuelles Trading eliminiert Tippfehler und Fehlkalkulationen
  • Verbessert die Disziplin: Integriertes Risikomanagement sorgt für konsistente Regeln
  • Erhöht die Flexibilität: Nahtloser Wechsel zwischen manuellem und automatisiertem Handel
  • Professionelle Qualität: Wird von Fondsmanagern, Prop-Tradern und Handelsexperten weltweit eingesetzt

- 📥 Sind Sie bereit, Ihren Handel zu verändern ?

- Klicken Sie jetzt auf "In den Warenkorb" und schließen Sie sich Tausenden von Händlern an, die ihren Workflow mit Smart Trade Manager Pro verbessert haben.

- Intelligenter handeln. Einfacher verwalten. Kontinuierlich profitieren.

Empfohlene Produkte
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Multifunktionstool: Lot-Rechner, Grid-Orders, R/R-Verhältnis, Trade-Manager, Angebot- und Nachfrage-Zonen, Price Action und vieles mehr Demo-Version   |   Benutzerhandbuch Der Trading-Assistent   funktioniert nicht im Strategietester : Sie können die   Demo-Version HIER herunterladen  um das Tool zu testen. Kontaktieren Sie mich   bei Fragen  / Verbesserungsvorschlägen / falls ein Fehler gefunden wird Wenn Sie eine MT4-Version benötigen, ist sie hier verfügbar Vereinfachen, beschleunigen und au
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilitys
BreakEvan Dienstprogramm Ist ein einfaches Tool in einem Panel mit diesem Dienstprogramm: Dieses Dienstprogramm zeichnet eine goldene Linie in das angewandte Diagramm, die den Break-Even-Preis unter Berücksichtigung aller für dieses spezifische Symbol geöffneten Positionen anzeigt. Auch das Informationspanel zeigt: Saldo Breakeven-Preis für diesen Chart Force Breakeven (für dieses Symbol) als ON/OFF Force Breakeven Global (unter Berücksichtigung aller eröffneten Trades) als ON/OFF Gesamtzahl de
AZ Trade Recovery Assistant MT5
Shammi Akter Joly
5 (5)
Utilitys
Der AZ Trade Recovery Assistant MT5 kombiniert die Flexibilität des manuellen Handels mit intelligentem, automatisiertem Management: Dieses fortschrittliche On-Chart-Panel dient nicht nur der Handelsausführung, sondern ist ein umfassender Assistent für das Handelsmanagement. Sie können Positionen sofort eröffnen oder schließen, die Losgröße anpassen, Trailing Stops verwalten und Take Profit oder Stop Loss ändern - alles direkt über das Panel. Es wurde für Händler entwickelt, die die volle Kontro
FREE
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilitys
Mit diesem Tool können Sie Trailing-Stop-Loss und Break-Even-Management für Aufträge durchführen. Hilft Ihnen, die Zeit, die Sie mit der Überwachung von Aufträgen auf dem Bildschirm verbringen, zu begrenzen oder zu reduzieren, besonders wenn Sie schlafen gehen müssen. Fügen Sie diesen EA einfach zu 1 Chart hinzu, und Sie können alle Paare verwalten. Sie können Aufträge nach Kommentar, magischer Zahl, Symbol und Orderticketnummer filtern. Bei Breakeven kann er Shift/Offset Pips hinzufügen (um di
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 5 Der Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 5 ist eine präzisionsgefertigte Handelslösung zur Verbesserung von Disziplin, Risikokontrolle und Ausführungsgenauigkeit. Ausgestattet mit adaptiven Tools wie dynamischen Trailing Stops, Break-Even-Automatisierung und Multi-Symbol-Handling hilft er Händlern, ihre Strategien intelligent zu verwalten und gleichzeitig die strengen Anforderungen von Eigenhandelsfirmen zu erfüllen. Mit sieb
Equity Shield Pro
Saad Janah
5 (1)
Utilitys
Equity Shield Pro 1.1 NEUE VERSION Equity Shield Pro 1.1 ist ein leistungsstarker Utility EA, der Ihr Handelskonto durch aktive Überwachung und Durchsetzung von Eigenkapitalschutz- und Gewinnmanagementregeln schützt. Ganz gleich, ob Sie mit Privatkonten handeln oder an firmeneigenen Herausforderungen arbeiten, dieser EA gewährleistet die strikte Einhaltung von Risiko- und Gewinnzielen und ermöglicht es Ihnen, Disziplin und Konsistenz zu wahren. Equity Shield Pro 1.1 ist mit allen Challenge-Typ
Close All Position In exact at half of second
Anik Chandra Dey Sagor
Utilitys
Es wird Ihre alle Handel in der Hälfte der zweiten egal Sie öffnen 100 plus Handel offen wird es alle Handel Hälfte der Sekunde zu schließen. es gute Arbeit für 1 -5 min Scalping diese Ea haben viele Funktion siehe das Bild, das ich dort hochgeladen. ea, die Funktion schließen alle Handel haben, schließen Sie alle lossing Handel, schließen Sie alle Gewinn Handel. haben auch viel System, wo Sie Ihre erwartete Menge und kaufen verkaufen Taste setzen können und es kann 100 Handel in 1 Sekunde schli
WPR with 2 Moving Averages MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „WPR mit 2 gleitenden Durchschnitten“ für MT5, ohne Nachzeichnen. - Der WPR ist einer der besten Oszillatoren für Scalping. - Der Indikator „WPR und 2 gleitende Durchschnitte“ zeigt die schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte des WPR-Oszillators an. - Der Indikator ermöglicht es, Preiskorrekturen frühzeitig zu erkennen. - Die Konfiguration des Indikators über Parameter ist sehr einfach und er kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. - Die Kauf- und Verkaufs-Ei
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilitys
Stellen Sie sich vor, Sie fliegen ein echtes Flugzeug, ohne jemals einen Flugsimulator betreten zu haben. Genauso ist es beim Handel. Sie müssen Ihre Strategie simulieren, bevor Sie sie auf einem realen Markt anwenden können. Es ist gut, wenn Sie die Dinge schnell simulieren können, bevor Sie überhaupt einen Markt betreten, oder bevor Sie ein automatisiertes System entwickeln. Die Leute haben nicht den ganzen Tag Zeit, um auf einen Chart mit einem höheren Zeitrahmen zu starren, bis das Einstiegs
FREE
Signal Indicator to Expert MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Utilitys
Haben Sie einen Indikator, der Signale gibt, und Sie möchten ihn in Expert umwandeln? Mit diesem Experten können Sie es konvertieren, ohne Ihren Indikator neu programmieren oder anpassen zu müssen, Sie müssen nur die Schritte befolgen, um ihn richtig zu konfigurieren: 1) Der Indikator muss sich im Indikatorenordner befinden. 2) Sie müssen die vom Indikator bereitgestellten KAUF- und VERKAUFS-Puffer sorgfältig auswählen. 3) Wählen Sie aus, ob Sie alle Operationen übernehmen möchten oder nur
ARC Automatic Position Size Calculator
Vitor Martins De Sousa
2.5 (2)
Utilitys
VERWALTEN SIE IHREN DEVISENHANDEL WIE EIN PROFI MIT DEM POSITIONSGRÖSSEN-RECHNER Der Positionsgrößenrechner - ein MT5-Indikator - ist ein benutzerfreundliches Tool, mit dem Sie Ihre erforderliche Forex-Handelsgröße für jeden Handel bestimmen können, je nachdem, wie viel Sie riskieren möchten und wie viel Kapital auf Ihrem Forex-Handelskonto verfügbar ist. Laden Sie den Rechner auf Ihren Chart und ziehen Sie einfach die Linien, um Ihr Stop-Loss- und Take-Profit-Niveau anzuzeigen. Der Rechner bere
Manual Trade Panel EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (2)
Utilitys
Manual Trade Panel EA MT5   ist das einfachste und am einfachsten zu bedienende Handelspanel, das Sie für MT5 finden können. Es hat alle Optionen und Funktionen in einer Oberfläche, ohne dass zusätzliche Fenster oder Paneele geöffnet werden müssen. Es ist ein Auftragsverwaltungs-, Risikorechner-, Teilschließungs- und Kontoschutz-Dienstprogramm, alles in einer äußerst benutzerfreundlichen Oberfläche! Durch die Verwendung des   Manual Trade Panel EA MT5   können Sie um ein Vielfaches schneller u
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experten
Ein-Klick-Handel - Auto TP SL Entwickler TraderLinkz Version 1.00 Kategorie Dienstprogramm Was es macht Fügt fehlende TP und SL zu Ihren manuellen Geschäften und schwebenden Aufträgen hinzu Setzt sie einmal pro Ticket Lässt Sie TP und SL nachträglich verschieben Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten Scannt bei jedem Tick und reagiert auf Handelsereignisse Warum Sie das wollen Sie platzieren schnellere Eingaben Sie erhalten konsistente Risiko- und Ausstiegsziele Sie reduzieren Fettfingerfe
FREE
Golden Gestion TP SL No Limit MT5
Matthias Hubert Patrick Snidaro
Utilitys
Auto SL/TP Manager EA - Intelligente automatische Verwaltung Auto SL/TP Manager EA ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um das Auftragsmanagement mit maximaler Effizienz und Diskretion zu automatisieren . Er verwaltet automatisch : Den Stop Loss (SL) und den Take Profit (TP) . Das Profit Lock (progressive Gewinnsperre). Den Trailing Stop mit mehreren erweiterten Methoden. Die verdeckte Anzeige des SL und des TP für mehr Diskretion (nicht sichtbar für den Höfling). Dies ist das ide
Lock Bot
Artem Alekseev
Utilitys
Dieses Dienstprogramm wurde entwickelt, um automatisch eine "Locking"-Position aufrechtzuerhalten und sie bei Bedarf wieder zu öffnen, was für Positionserhaltungs- und Schutzstrategien geeignet ist. Ein einfaches Dienstprogramm (im Folgenden "Bot" genannt), das eine Locking-Strategie mit einem unendlich nachladbaren Locking-Trade umsetzt. Wie der Bot funktioniert: - Nach dem Start wählen Sie einen Kauf- oder Verkaufsauftrag mit einem bestimmten TP - Setzen Sie den SL-Parameter für den Locking Tr
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitys
Überblick Mirror Signals Service EA (nur Text) ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegram-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet. Er wurde speziell für Signalanbieter , Betreiber von Handelskopierern , Prüfer , Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt , die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen. Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderu
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
Utilitys
Auto SLTP Maker MT5 ist ein Assistent für alle, die vergessen haben, StopLoss und/oder TakeProfit in den Handelsparametern zu setzen, oder die auf einem sehr schnellen Markt handeln und es nicht schaffen, sie rechtzeitig zu platzieren. Dieses Tool verfolgt automatisch Trades ohne StopLoss und/oder TakeProfit und prüft, welches Level gemäß den Einstellungen gesetzt werden sollte. Das Tool arbeitet sowohl mit Markt- als auch mit Pending-Orders. Die Art der Aufträge, mit denen gearbeitet werden sol
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5 (MT5) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung mit einem intelligenten Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung und intelligentem Positionsmanagement suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Ha
Bneu Prop Firm Challenge Manager Pro
Marvinson Salavia Caballero
Utilitys
Der **Bneu Prop Firm Challenge Manager Pro** ist ein Handelsdienstprogramm für MetaTrader 5, das Händler unterstützt, die an Herausforderungen zur Bewertung von Eigenhandelsfirmen teilnehmen. Das Dienstprogramm überwacht Kontometriken, verfolgt den Fortschritt der Herausforderung und bietet Schutzfunktionen, um die Einhaltung der Herausforderungsregeln zu gewährleisten. **Hauptmerkmale** **Voreinstellungen für Eigenhandelsunternehmen** - Vorkonfigurierte Regelsätze für gängige Eigenhandelsfir
Total Trade Manager SL BE TP
Izzet Deniz Erpolat
3 (2)
Utilitys
Mit dem Total Trade Manager können Sie Ihren Handel verwalten, um Ihre Gewinne zu maximieren und Ihre Verluste zu minimieren. Dies ist für Händler, die auf der Suche nach Konsistenz in ihrem Handel sind, unerlässlich. Die Funktionen: Teilweiser Stop-Loss: Mit dieser Funktion können Sie einen bestimmten Prozentsatz Ihres Handels schließen, sobald er ins Minus geht. Wenn Ihr Stop Loss also 20 Pips beträgt, können Sie 75 % Ihres Handels bei 10 Pips schließen und den Rest der Position weiterlaufen l
SLTPSetter
Raphael Djangmah Osro Agbo
Utilitys
SLTPSetter - StopLoss Take Profit Setter WIE FUNKTIONIERT ES? Das Risiko- und Kontomanagement ist ein sehr wichtiger Aspekt des Handels. Bevor Sie eine Position eingehen, müssen Sie sich darüber im Klaren sein, wie viel Sie bereit sind zu verlieren, sowohl in Prozent als auch in Wert. Hier hilft Ihnen SLTPSetter. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Indikator auf dem Chart anzubringen und automatisch KAUFEN ODER VERKAUFEN zu drücken . Alle Parameter, die für die Platzierung der Trades benötigt w
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
Utilitys
TradePad ist ein Tool für manuellen und algorithmischen Handel. Wir präsentieren Ihnen eine einfache Lösung für schnelle Handelsvorgänge und die Kontrolle von Positionen auf mehreren Handelsinstrumenten. Achtung, die Anwendung funktioniert nicht im Strategietester! Testversion der Anwendung für ein Demokonto und eine Beschreibung aller Tools   Die Anwendungsoberfläche ist für hochauflösende Monitore angepasst, einfach und intuitiv. Für komfortables Arbeiten wird dem Händler der folgende Satz von
Trade Closer Buttons
Tawanda Tinarwo
Utilitys
Dieser EA nimmt Ihnen den Stress beim Schließen von Geschäften ab. Schließen Sie schnell so viele Trades, wie Sie geöffnet haben, mit einem Klick auf eine Schaltfläche, einschließlich ausstehender Aufträge. Dies funktioniert auf der MT5-Plattform, egal ob es sich um Währungen, Indizes, Aktien oder synthetische Derivat-Indizes handelt. Ich habe es unter Dienstprogramme gespeichert, da es ein Dienstprogramm ist. Um es jedoch zu installieren, müssen Sie die Datei in Ihrem "EA"-Ordner speichern. Das
Accurate Support and Resistance Tool
Riedwaan Shaheed Patel
Utilitys
Charting einfach gemacht! Der Support/Resistance EA kombiniert einen ausgeklügelten neuronalen Netzwerkalgorithmus mit einer Average Range-Berechnung, um Ihre Angebots- und Nachfragezonen einfach zu erkennen! Der EA ist sehr einfach zu bedienen und kann Ihnen wertvolle Zeit bei der Chartanalyse von Finanzinstrumenten sparen. Konsolidierungsbereiche werden je nach Vorliebe und Zeitrahmen hervorgehoben, so dass es einfacher ist, Ausbruchsbereiche oder kleine Regionen zum Scalping zu identifizier
MT5 Trade Master
Ervand Oganesyan
Utilitys
Multifunktionales Handels-Dashboard vereinfacht den manuellen Handel. Visualisierung von Deals und Orders, Gewinn- und Verlustrechnung, One-Click-Trading, Ordermodifikation, Breakeven, Trailing Stop, Partial Stop Loss, Partial Take Profit, Schließen nach Zeit, Equity Stop Loss und Take Profit – all das ist mit einem oder wenigen Klicks, Hotkeys oder einfach durch Ziehen der Levels im Chart möglich. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie die notwendigen Szenarien testen und die Anwen
Equity Guard AI
Niccyril Chirindo
Utilitys
EquityGuard AI - Fortgeschrittenes Kontoschutzsystem Beschreibung EquityGuard AI ist ein professionelles Kontoüberwachungs-Tool, das entwickelt wurde, um Ihr Handelskapital durch automatische Aktienüberwachung und sofortige Reaktionsmechanismen zu schützen. Schreiben Sie mir nach dem Kauf eine Nachricht, um ein zusätzliches Programm (kostenlos) zu erhalten, das die Algo-Trading-Schaltfläche deaktiviert , wenn ein Equity Breach erkannt wird . Dieses zusätzliche Programm erfordert "DLL-Importe zul
Bneu Prop Firm Simulator Pro
Marvinson Salavia Caballero
Utilitys
Prop Firm Challenges risikofrei üben Bneu Prop Firm Simulator PRO ist ein spezielles Simulationsprogramm für MetaTrader 5, mit dem Händler Prop Firm Challenges auf Demokonten üben können, bevor sie echtes Geld für tatsächliche Challenges riskieren. Verfolgen Sie Ihren Fortschritt, überwachen Sie die Einhaltung von Regeln und analysieren Sie Ihre Handelsleistung mit detaillierten Protokollierungen von Verstößen und Ergebnisexporten. Warum einen Prop-Firmen-Simulator verwenden? - Üben Sie die
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitys
Trading Utility nur für Forex-Währungspaare, nicht für Gold Funktionen Automatische Lotberechnung auf Basis des Risikos Automatischer StopLoss Automatischer TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Schließen in Prozent in Bezug auf die PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit mit Abständen BuyStop Sell Stop mit Abständen Handelsinformationen Risiko in Prozent Bei mehreren Geschäften Takeprofit und Stoploss zusammenfassen
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (17)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (108)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 *****Dies ist die lokale HTML-Version von Ultimate Extractor. Besuchen Sie Ultimate Extractor Cloud auf mql5 für die Cloud-Version****** Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit i
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4 (2)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Werkzeug für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders durch Levelauswahl im Chart! Vollständige Beschreibung Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs für Positionen - Transfer zum Breakeven und Trailing von Stop-Loss und Take-Profit - Disability-Levels - Intuitive , adaptive, anpassbare Schnittstelle . - Beliebi
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT5 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator mt5 Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Finden Sie Kontakte auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Diagramms verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Diagramm zeichnet. Dies
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitys
Mt5 To InterativeBrokers Copier ermöglicht es Ihnen, Geschäfte vom MT5-Konto zu Interactive Brokers zu kopieren. Damit können Sie Ihre EA-Strategie auf einem MT5-Demo-/Realkonto ausführen und dann alle Geschäfte in Echtzeit auf das Interactive Brokers-Konto kopieren. Merkmale: 1. Kopieren oder Invertieren von Geschäften in Echtzeit vom MT5-Konto auf das IB-Konto. 2. Regelmäßige Synchronisierung der Positionen beider Konten, falls ein Kopiervorgang fehlt. 3. Sie können nur Kauf- oder Verkaufsp
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilitys
Cerberus the Equity Watcher ist ein Risikomanagement-Tool, das Ihren Kontowert ständig überwacht und größere Drawdowns verhindert, unabhängig davon, ob sie durch fehlerhafte EAs oder Emotionen verursacht werden, wenn Sie ein diskretionärer Trader sind. Es ist äußerst nützlich für systematische Händler, die sich auf EAs verlassen, die Fehler enthalten oder unter unerwarteten Marktbedingungen möglicherweise nicht gut abschneiden. Cerberus ermöglicht es Ihnen, einen Mindestwert Ihres Kontos und (
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilitys
Umfassendes Handelspanel auf dem Chart mit der einzigartigen Fähigkeit, auch vom Handy aus gesteuert werden zu können. Außerdem gibt es eine Bibliothek mit herunterladbaren Konfigurationen, z.B. Ausstiegsregeln, zusätzliche Schaltflächen im Panel, Einrichtung von Pending Orders und mehr. Bitte sehen Sie sich unser Produktvideo an. Funktioniert mit allen Symbolen, nicht nur mit Währungspaaren. Merkmale On-Chart-Panel plus steuerbar über kostenlose App für Windows, iPhone und Android Eingebaute Sk
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension