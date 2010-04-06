Waddah Attar Explosion Indicator for MT5

Waddah Attar Explosion es un indicador basado en el impulso y la volatilidad diseñado para resaltar los periodos de fuerte movimiento del mercado a la vez que filtra las condiciones de baja actividad.

El indicador combina:

Aceleración del impulso basada en el MACD

Expansión de la volatilidad mediante la desviación estándar

Un filtro dinámico de zona muerta basado en el rango del mercado

Las señales sólo se generan cuando la fuerza de la tendencia, la expansión de la volatilidad y la actividad del mercado coinciden, lo que ayuda a los operadores a centrarse en las condiciones de mercado de mayor calidad.

El indicador se ejecuta en una ventana independiente y sólo utiliza los búferes del indicador, lo que garantiza un alto rendimiento y una compatibilidad total con los Asesores Expertos.

Explicación de la lógica central

Momento de la tendencia

La fuerza de la tendencia se calcula utilizando la diferencia entre una media móvil exponencial rápida y una lenta (lógica MACD).

El cambio en el valor MACD es amplificado por un parámetro de sensibilidad para medir la aceleración del impulso.

El impulso se muestra como un histograma codificado por colores:

Momento alcista en aumento

Momento alcista debilitándose

Momento bajista aumentando

Momento bajista debilitándose

Esto permite una evaluación visual tanto de la dirección como de la fuerza.

Explosión (Expansión de la volatilidad)

La volatilidad se mide utilizando la desviación estándar sobre una longitud de canal configurable, similar a un modelo de volatilidad estilo Bollinger.

La línea de Explosión aumenta cuando la volatilidad se expande, indicando una mayor actividad del mercado.

Filtro de Zona Muerta

Para evitar los mercados de baja energía o laterales, se calcula una Zona Muerta utilizando una media suavizada del rango real.

Cuando la volatilidad se mantiene por debajo de este nivel, las señales se filtran.

Señales de compra y venta

Las flechas de compra y venta se generan sólo cuando se cumplen todas las condiciones:

La dirección del impulso es clara

La fuerza de la tendencia supera a la volatilidad

La volatilidad se está expandiendo

La actividad del mercado está por encima de la Zona Muerta

Esta lógica de condiciones múltiples ayuda a reducir las señales falsas durante la consolidación.

Elementos visuales

Histograma de impulso codificado por colores

Línea de explosión (volatilidad)

Línea de filtro de la Zona Muerta

Señales de flecha de compra y venta

Ventana de indicadores separada para mayor claridad

Todos los visuales se dibujan utilizando sólo los buffers de los indicadores.

Alertas y notificaciones

El indicador incluye alertas opcionales en tiempo real:

Alertas emergentes sobre señales de compra y venta

Notificaciones push opcionales a dispositivos móviles

Las alertas se activan sólo en señales confirmadas.

Comprobador de señales integrado

Se incluye un comprobador de señales opcional en el gráfico con fines analíticos:

Simula señales históricas de compra y venta

Utiliza puntos de toma de beneficios y stop-loss definidos por el usuario

Muestra el total de operaciones, las operaciones ganadoras y el porcentaje de ganancias directamente en el gráfico.

Esta función está pensada únicamente para la evaluación de señales y no representa el rendimiento real de las operaciones.

Opciones de personalización

Sensibilidad al impulso

Longitudes de EMA rápidas y lentas

Longitud y multiplicador del canal de volatilidad

Tema de gráfico claro u oscuro

Configuración de alertas y notificaciones

Parámetros de comprobación (TP, SL, fecha de inicio)

Compatibilidad

Funciona con todos los símbolos soportados por MetaTrader 5

Compatible con todos los marcos temporales

Compatible con EA (sólo salida basada en buffer)

No hay repintado de alertas después de la formación de la señal

Descargo de responsabilidad

Este indicador se proporciona únicamente con fines educativos y analíticos.

No proporciona consejos de inversión y no garantiza resultados de trading.