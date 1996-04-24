Trade Panel MT5 by PGS

Trade Panel PGS - Profit Guard System - Herramienta de gestión de operaciones para MetaTrader 5

Profit Guard System es una herramienta profesional de gestión y ejecución de operaciones diseñada para simplificar el comercio en MetaTrader 5. Proporciona un control estructurado sobre las entradas, salidas y gestión de riesgos directamente desde el gráfico.

Este sistema permite a los operadores abrir y gestionar posiciones mediante comandos de un solo clic, manteniendo al mismo tiempo una ejecución disciplinada de las operaciones. Incluye herramientas para stop loss, take profit, breakeven, trailing stop y escalado de posiciones. Las funciones adicionales ayudan a supervisar el rendimiento de la sesión, medir las ganancias o pérdidas abiertas y realizar un seguimiento del tiempo de las velas.

El sistema Profit Guard incluye más de cuarenta y cinco funciones opcionales accesibles desde la ventana de configuración. Éstas pueden ajustarse a las preferencias individuales de cada operador. Los operadores pueden activar o desactivar automatismos como la toma de beneficios automática, la lógica del punto de equilibrio y los trailing stops en función de las condiciones técnicas.

Las funciones automáticas pueden seguir la acción del precio y criterios basados en indicadores, utilizando herramientas configurables como RSI, ATR, Super Trend, Bandas de Bollinger, PSAR, Medias móviles, IMF, ADX, MACD, Estocástico, Swing High/Lows y niveles Pivot. Estos parámetros ayudan al sistema a gestionar las posiciones según reglas lógicas definidas por el usuario.

La configuración por defecto está optimizada para instrumentos NASDAQ (NAS100, US100, etc.) en el marco temporal de un minuto. Se recomienda a los usuarios que primero se familiaricen con la configuración por defecto y luego adapten los parámetros y los símbolos preferidos a sus propias estrategias y plazos.

El sistema Profit Guard está diseñado para ayudar a los operadores a organizar su proceso de negociación, mantener la coherencia y aplicar una toma de decisiones objetiva mediante una lógica predefinida y acciones automatizadas.





