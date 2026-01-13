Super Trend MT5 Indicator

MT5 Super Trend Indicator es un indicador profesional de seguimiento de tendencias para MetaTrader 5, diseñado para identificarla dirección del mercado,los cambios de tendencia y lasoportunidades de compra y venta de alta probabilidad con señales visuales y alertas claras.

El indicador se basa en unalgoritmo adaptativo SuperTrend, mejorado conanálisis de volatilidad y confirmación multi-marco de tiempo, ayudando a los operadores a mantenerse en el lado correcto del mercado con confianza.

Características principales

✔Lógica SuperTrend precisa

Detecta automáticamente las tendencias alcistas y bajistas basadas en el precio y la volatilidad.

✔Señales claras de flecha de compra y venta

Las flechas que no se repintan aparecen solo después del cierre de la vela, lo que reduce las señales falsas.

Líneas de tendenciadinámicas

Las líneas de tendencia se ajustan automáticamente a los cambios de volatilidad del mercado.

✔Tabla de Tendencias Multi-marco temporal (MTF)

Visión general instantánea de la dirección de la tendencia a través de múltiples marcos temporales en un solo gráfico.

Sistema avanzado de alertas

Alertas emergentes

Alertas por email

Notificaciones push (MT5 móvil)

✔Indicador No Repintado

Las señales se confirman sólo en velas cerradas.

✔Totalmente Personalizable

Ajustar la sensibilidad, colores, flechas, alertas, y los plazos mostrados.

✔Rápido y Ligero

Optimizado para un rendimiento fluido en todos los brokers y símbolos MT4.

Lógica de Trading

Señal de Compra

SuperTrend cambia a alcista

La flecha de compra aparece después del cierre de la vela

Se recomienda la confirmación de la tendencia desde plazos superiores

Señal de venta

SuperTendencia cambia a bajista

La flecha de venta aparece tras el cierre de la vela

Utilice la tabla MTF para confirmación adicional

Funciona mejor con una gestión adecuada del riesgo y una confirmación básica de la acción del precio.

Parámetros de entrada

Sensibilidad a la tendencia

Colores alcistas y bajistas

Visualización de Flechas (On / Off)

Configuración de Alertas (Popup / Email / Push)

Opciones de Tabla Multi-Tiempo

Mercados Adecuados

✔ Forex

✔ Oro (XAUUSD)

✔ Índices

✔ Cripto CFDs

✔ Todos los plazos (M1 - MN1)

¿Por qué MT5 Super Indicador de Tendencia?

Este indicador está construido para los comerciantes que quierengráficos limpios,señales de tendencia fiables, y lafacilidad de uso de nivel profesional sin complejidad innecesaria.