Lunox Killzone

🎯 RESUMEN





Lunox SB-Killzone es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado para capitalizar

en las oportunidades de ruptura de sesión durante las horas clave del mercado. Este Asesor Experto

combina conceptos de trading institucional con inteligencia artificial de vanguardia

para identificar configuraciones de negociación de alta probabilidad a través de múltiples estrategias de negociación.





El EA supervisa la sesión asiática, identifica los niveles de precios clave y

de alta volatilidad, cuando los principales participantes del mercado entran en él.

entran en el mercado. Perfecto para los operadores que quieren operar con configuraciones profesionales

sin sentarse frente a los gráficos 24/7.









CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES





🎯 CUATRO ESTRATEGIAS DE TRADING PROBADAS





El EA ofrece cuatro enfoques de trading distintos, cada uno diseñado para diferentes

condiciones de mercado:





- ESTRATEGIA A: Pullback a Zona

Identifica bloques de órdenes institucionales y entra en los retrocesos de precios a

estas zonas de alta probabilidad. Elija entre la entrada instantánea o esperar a

velas de confirmación.





- ESTRATEGIA B: Break & Retest (Reversión de Zona)

Detecta falsas rupturas y entra en la dirección opuesta cuando el precio

vuelve a probar los niveles rotos. Perfecto para escenarios de captura de liquidez.





- ESTRATEGIA C: Break & Retest (Límites Asiáticos)

Supervisa los máximos y mínimos de la sesión asiática y opera en la repetición de la prueba tras una ruptura.

Utiliza un proceso de confirmación de tres pasos para entradas de alta precisión.





- ESTRATEGIA D: Órdenes pendientes (ruptura/reversión)

Coloca órdenes pendientes inteligentes por encima/debajo de niveles clave. Puede configurarse

para continuación de ruptura o rebotes de reversión.









🧠 FILTROS INTELIGENTES POTENCIADOS POR AI (ESTRATEGIA D)





Revolucionario sistema de inteligencia artificial que analiza las condiciones del mercado

y decide automáticamente entre configuraciones de ruptura o de reversión:





Filtro de volatilidad ATR

Mide la volatilidad del mercado para determinar si las condiciones favorecen el impulso

continuación o retrocesos por rango.





Filtro de rango de sesión

Compara el rango de la sesión actual con las medias históricas para detectar fases de compresión o expansión.

o expansión.





Filtro de tendencias multitrama

Analiza tendencias de plazos superiores para alinear las operaciones con el flujo institucional.





✅ Reconocimiento de patrones de velas

Evalúa la acción reciente del precio en busca de señales de impulso frente a patrones de agotamiento.





Cada filtro contribuye a un sistema de puntuación (0-100 puntos) con total

transparencia. El cuadro de mandos muestra exactamente qué filtros votaron por qué decisión

y por qué. Cada filtro se puede activar / desactivar de forma individual para un control completo.









💰 GESTIÓN AVANZADA DEL DINERO





- Toma de beneficios parcial: Cierre partes de su posición en 3 objetivos de

configurables (por defecto 30%, 30%, 20%) mientras deja que el resto se ejecute hasta el TP final.

TP final.





- Protección de equilibrio: Mueve automáticamente el stop loss al precio de entrada

después de alcanzar un umbral de beneficios configurable.





- Trailing Stop: Stop loss dinámico que sigue al precio para bloquear los beneficios y

al tiempo que permite a las operaciones respirar.





- SL/TP flexible: Establezca el stop loss y el take profit en puntos para una gestión precisa del riesgo.

de riesgo.





Todas las funciones de gestión del riesgo funcionan a la perfección en las cuatro estrategias y pueden activarse/desactivarse de forma independiente.

pueden activarse/desactivarse de forma independiente.









CUADRO DE MANDOS VISUAL PROFESIONAL





Visualización en tiempo real sobre el gráfico muestra:

- Estrategia activa y configuración

- Desglose de decisiones de IA (para la estrategia D)

- Puntuaciones y razonamientos de los filtros individuales

- Niveles altos/bajos de la sesión

- Visualización de la zona de entrada

- Estado de la operación y pérdidas y ganancias

- Estado del punto de equilibrio y del trailing stop





Todo está codificado por colores y es fácil de leer de un vistazo.









⚙️ ALTAMENTE PERSONALIZABLE





- Horario de la sesión: Ajuste el horario de la sesión asiática a la zona horaria de su corredor.

- Métodos de entrada: Elija entre entrada instantánea o entradas basadas en confirmación

- Configuración del búfer: Ajuste las distancias de colocación de órdenes pendientes

- Sensibilidad del filtro: Ajuste los multiplicadores de ATR, los periodos de retrospectiva, etc.

- Controles visuales: Alterne los cuadros de sesión, las zonas de entrada y la visualización del cuadro de mandos.

- Control de registro: Habilite o deshabilite los registros detallados de expertos para obtener resultados más limpios.









🎓 METODOLOGÍA DE TRADING





Este EA está construido sobre conceptos de trading institucional:





📍 Bloques de órdenes: La última vela opuesta antes de un movimiento fuerte a menudo representa

posicionamiento institucional.





📍 Barridos de Liquidez: El precio suele sacar máximos/mínimos evidentes para activar stops

antes de dar marcha atrás.





📍 Gaps de valor razonable: Desequilibrios en la acción del precio que a menudo se llenan.





📍 Killzone Trading: Centrarse en periodos de gran volumen cuando las órdenes institucionales

institucionales (apertura de Londres, apertura de Nueva York).





📍 Análisis de la sesión: La sesión asiática proporciona un rango que actúa como un

imán/barrera para los movimientos posteriores.





El EA implementa estos conceptos programáticamente a la vez que le permite elegir

qué enfoque se adapta mejor a su estilo de trading y a las condiciones del mercado.









AJUSTES RECOMENDADOS





MARCO TEMPORAL: Cualquiera (M1, M5, M15 todos funcionan - M5 recomendado para el equilibrio)

PARES:

- Divisas principales: GBPUSD, EURUSD, USDJPY

- Volátiles: XAUUSD (Oro), GBPJPY

- Funciona con la mayoría de pares líquidos





CUENTA:

- Mínimo: $100 para 0.01 lotes

- Recomendado: $500+ para una adecuada gestión del riesgo

- Broker ECN/Low spread recomendado





HORARIO DE NEGOCIACIÓN:

- Sesión Asiática: 00:00 - 11:00 (Por defecto, ajústelo a su broker)

- Mejores resultados durante el solapamiento Londres/Nueva York





TAMAÑO DEL LOTE:

- Conservador: 0.01 por $500

- Moderado 0,01 por cada 300

- Agresivo: 0,01 por cada 200









📈 CÓMO USARLO





INICIO RÁPIDO (3 Pasos):





1. Adjunte el EA a su gráfico preferido

2. Seleccione la estrategia de trading que desee (A, B, C o D)

3. Configure el tamaño del lote y los parámetros de riesgo





CONFIGURACIÓN AVANZADA:





- Para la estrategia A: Elija entre el método de entrada instantánea o retest

- Para la estrategia B: Deje que el EA busque falsas rupturas y retrocesos

- Para la estrategia C: Perfecto para pares que respetan los niveles de la sesión asiática

- Para la estrategia D: Habilite los filtros inteligentes AI para la colocación inteligente de órdenes





OPTIMIZACIÓN:





- Realice pruebas retrospectivas de cada estrategia con sus pares preferidos

- Ajuste los tiempos de sesión para que coincidan con su broker

- Ajuste la sensibilidad de los filtros en función de la volatilidad de los pares

- Utilice el Probador de Estrategias para encontrar la configuración óptima









🔒 SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO





✅ Sin Martingala ni trading de rejilla

✅ Tamaños de lote fijos - no hay compounding sin control del usuario

✅ Cada operación tiene un stop de pérdidas

✅ Límite máximo de operaciones por día (configurable)

✅ Sin importaciones de DLL ni dependencias externas

✅ Total transparencia del código fuente

✅ Mercado MQL5 validado









⚡ ¿POR QUÉ LUNOX SB-KILLZONE?





❌ LO QUE ESTO NO ES:

- No es un "santo grial" o un sistema para "hacerse rico rápidamente"

- No es un scalper que hace 100 operaciones al día

- No es un scalper nocturno o un sistema basado en ticks

- No es una caja negra con lógica oculta





✅ LO QUE ES:

- Una implementación profesional de conceptos de trading probados

- Un sistema transparente con lógica y razonamiento visibles

- Una herramienta que trabaja CON usted, no en su lugar

- Una plataforma flexible que se adapta a TU estilo de trading

- Un EA construido por traders, para traders.









💬 VERSIÓN GRATUITA - ¡TU OPINIÓN CUENTA!





Este EA se ofrece GRATIS a la comunidad de traders porque creo que la calidad

herramientas de comercio de calidad deben ser accesibles a todos, no sólo los comerciantes con grandes

capital.





Sin embargo, GRATIS no significa que no me preocupe por la calidad, ¡todo lo contrario!





🙏 NECESITO TU AYUDA:





Dado que se trata de un producto gratuito, tus opiniones y comentarios son increíblemente valiosos:





✅ Por favor, PRUEBA el EA a fondo en la demo primero.

✅ Comparte tu experiencia HONESTA - buena o mala.

✅ Deja una RESEÑA con tus resultados y sugerencias

✅ Informa de cualquier BUG o problema que encuentres

✅ Comparte qué ESTRATEGIAS funcionan mejor para ti





Tus comentarios me ayudan a:

- Mejorar el EA para todos

- Corregir errores más rápido

- Añadir funciones que la comunidad realmente desea

- Priorizar los esfuerzos de desarrollo





Si encuentras valor en este EA, la mejor manera de apoyar el proyecto es

dejando un comentario sincero y compartiendo tu experiencia con la comunidad.









📞 SOPORTE Y ACTUALIZACIONES





💬 ¿Preguntas? ¿Problemas? ¿Sugerencias?

Ponte en contacto conmigo a través de la mensajería MQL5 o deja un comentario





🔄 Actualizaciones regulares previstas:

- Corrección de errores basada en los comentarios de los usuarios

- Mejoras en el rendimiento

- Nuevas funciones solicitadas por la comunidad

- Estrategias adicionales (si hay demanda)





⚠️ ADVERTENCIA IMPORTANTE





Operar con divisas y CFD implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para

para todos los inversores. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Este EA

es una HERRAMIENTA para implementar estrategias de trading - no garantiza beneficios.





SIEMPRE

- Pruebe primero en una cuenta demo

- Utilice una gestión adecuada del riesgo (1-2% por operación)

- Comprenda la estrategia antes de utilizar dinero real

- Nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder

- Supervise su EA con regularidad





El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas incurridas por el uso de este Asesor Experto.

uso de este Asesor Experto. Opere con responsabilidad.









🌟 DESCARGAR HOY





Recuerda: ¡Tus opiniones y comentarios ayudan a que este EA sea mejor para todos!





¡Feliz trading! 📈





- Lunox Comercia ❤️

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━