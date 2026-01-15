Lunox Killzone

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ LUNOX SB-KILLZONE v1.2 ║
║ Sesión Breakout Killzone Estrategia Asesor Experto ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

🎯 RESUMEN

Lunox SB-Killzone es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado para capitalizar
en las oportunidades de ruptura de sesión durante las horas clave del mercado. Este Asesor Experto
combina conceptos de trading institucional con inteligencia artificial de vanguardia
para identificar configuraciones de negociación de alta probabilidad a través de múltiples estrategias de negociación.

El EA supervisa la sesión asiática, identifica los niveles de precios clave y
de alta volatilidad, cuando los principales participantes del mercado entran en él.
entran en el mercado. Perfecto para los operadores que quieren operar con configuraciones profesionales
sin sentarse frente a los gráficos 24/7.


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

🎯 CUATRO ESTRATEGIAS DE TRADING PROBADAS

El EA ofrece cuatro enfoques de trading distintos, cada uno diseñado para diferentes
condiciones de mercado:

- ESTRATEGIA A: Pullback a Zona
Identifica bloques de órdenes institucionales y entra en los retrocesos de precios a
estas zonas de alta probabilidad. Elija entre la entrada instantánea o esperar a
velas de confirmación.

- ESTRATEGIA B: Break & Retest (Reversión de Zona)
Detecta falsas rupturas y entra en la dirección opuesta cuando el precio
vuelve a probar los niveles rotos. Perfecto para escenarios de captura de liquidez.

- ESTRATEGIA C: Break & Retest (Límites Asiáticos)
Supervisa los máximos y mínimos de la sesión asiática y opera en la repetición de la prueba tras una ruptura.
Utiliza un proceso de confirmación de tres pasos para entradas de alta precisión.

- ESTRATEGIA D: Órdenes pendientes (ruptura/reversión)
Coloca órdenes pendientes inteligentes por encima/debajo de niveles clave. Puede configurarse
para continuación de ruptura o rebotes de reversión.


🧠 FILTROS INTELIGENTES POTENCIADOS POR AI (ESTRATEGIA D)

Revolucionario sistema de inteligencia artificial que analiza las condiciones del mercado
y decide automáticamente entre configuraciones de ruptura o de reversión:

Filtro de volatilidad ATR
Mide la volatilidad del mercado para determinar si las condiciones favorecen el impulso
continuación o retrocesos por rango.

Filtro de rango de sesión
Compara el rango de la sesión actual con las medias históricas para detectar fases de compresión o expansión.
o expansión.

Filtro de tendencias multitrama
Analiza tendencias de plazos superiores para alinear las operaciones con el flujo institucional.

✅ Reconocimiento de patrones de velas
Evalúa la acción reciente del precio en busca de señales de impulso frente a patrones de agotamiento.

Cada filtro contribuye a un sistema de puntuación (0-100 puntos) con total
transparencia. El cuadro de mandos muestra exactamente qué filtros votaron por qué decisión
y por qué. Cada filtro se puede activar / desactivar de forma individual para un control completo.


💰 GESTIÓN AVANZADA DEL DINERO

- Toma de beneficios parcial: Cierre partes de su posición en 3 objetivos de
configurables (por defecto 30%, 30%, 20%) mientras deja que el resto se ejecute hasta el TP final.
TP final.

- Protección de equilibrio: Mueve automáticamente el stop loss al precio de entrada
después de alcanzar un umbral de beneficios configurable.

- Trailing Stop: Stop loss dinámico que sigue al precio para bloquear los beneficios y
al tiempo que permite a las operaciones respirar.

- SL/TP flexible: Establezca el stop loss y el take profit en puntos para una gestión precisa del riesgo.
de riesgo.

Todas las funciones de gestión del riesgo funcionan a la perfección en las cuatro estrategias y pueden activarse/desactivarse de forma independiente.
pueden activarse/desactivarse de forma independiente.


CUADRO DE MANDOS VISUAL PROFESIONAL

Visualización en tiempo real sobre el gráfico muestra:
- Estrategia activa y configuración
- Desglose de decisiones de IA (para la estrategia D)
- Puntuaciones y razonamientos de los filtros individuales
- Niveles altos/bajos de la sesión
- Visualización de la zona de entrada
- Estado de la operación y pérdidas y ganancias
- Estado del punto de equilibrio y del trailing stop

Todo está codificado por colores y es fácil de leer de un vistazo.


⚙️ ALTAMENTE PERSONALIZABLE

- Horario de la sesión: Ajuste el horario de la sesión asiática a la zona horaria de su corredor.
- Métodos de entrada: Elija entre entrada instantánea o entradas basadas en confirmación
- Configuración del búfer: Ajuste las distancias de colocación de órdenes pendientes
- Sensibilidad del filtro: Ajuste los multiplicadores de ATR, los periodos de retrospectiva, etc.
- Controles visuales: Alterne los cuadros de sesión, las zonas de entrada y la visualización del cuadro de mandos.
- Control de registro: Habilite o deshabilite los registros detallados de expertos para obtener resultados más limpios.


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🎓 METODOLOGÍA DE TRADING

Este EA está construido sobre conceptos de trading institucional:

📍 Bloques de órdenes: La última vela opuesta antes de un movimiento fuerte a menudo representa
posicionamiento institucional.

📍 Barridos de Liquidez: El precio suele sacar máximos/mínimos evidentes para activar stops
antes de dar marcha atrás.

📍 Gaps de valor razonable: Desequilibrios en la acción del precio que a menudo se llenan.

📍 Killzone Trading: Centrarse en periodos de gran volumen cuando las órdenes institucionales
institucionales (apertura de Londres, apertura de Nueva York).

📍 Análisis de la sesión: La sesión asiática proporciona un rango que actúa como un
imán/barrera para los movimientos posteriores.

El EA implementa estos conceptos programáticamente a la vez que le permite elegir
qué enfoque se adapta mejor a su estilo de trading y a las condiciones del mercado.


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

AJUSTES RECOMENDADOS

MARCO TEMPORAL: Cualquiera (M1, M5, M15 todos funcionan - M5 recomendado para el equilibrio)
PARES:
- Divisas principales: GBPUSD, EURUSD, USDJPY
- Volátiles: XAUUSD (Oro), GBPJPY
- Funciona con la mayoría de pares líquidos

CUENTA:
- Mínimo: $100 para 0.01 lotes
- Recomendado: $500+ para una adecuada gestión del riesgo
- Broker ECN/Low spread recomendado

HORARIO DE NEGOCIACIÓN:
- Sesión Asiática: 00:00 - 11:00 (Por defecto, ajústelo a su broker)
- Mejores resultados durante el solapamiento Londres/Nueva York

TAMAÑO DEL LOTE:
- Conservador: 0.01 por $500
- Moderado 0,01 por cada 300
- Agresivo: 0,01 por cada 200


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📈 CÓMO USARLO

INICIO RÁPIDO (3 Pasos):

1. Adjunte el EA a su gráfico preferido
2. Seleccione la estrategia de trading que desee (A, B, C o D)
3. Configure el tamaño del lote y los parámetros de riesgo

CONFIGURACIÓN AVANZADA:

- Para la estrategia A: Elija entre el método de entrada instantánea o retest
- Para la estrategia B: Deje que el EA busque falsas rupturas y retrocesos
- Para la estrategia C: Perfecto para pares que respetan los niveles de la sesión asiática
- Para la estrategia D: Habilite los filtros inteligentes AI para la colocación inteligente de órdenes

OPTIMIZACIÓN:

- Realice pruebas retrospectivas de cada estrategia con sus pares preferidos
- Ajuste los tiempos de sesión para que coincidan con su broker
- Ajuste la sensibilidad de los filtros en función de la volatilidad de los pares
- Utilice el Probador de Estrategias para encontrar la configuración óptima


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔒 SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

✅ Sin Martingala ni trading de rejilla
✅ Tamaños de lote fijos - no hay compounding sin control del usuario
✅ Cada operación tiene un stop de pérdidas
✅ Límite máximo de operaciones por día (configurable)
✅ Sin importaciones de DLL ni dependencias externas
✅ Total transparencia del código fuente
✅ Mercado MQL5 validado


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚡ ¿POR QUÉ LUNOX SB-KILLZONE?

❌ LO QUE ESTO NO ES:
- No es un "santo grial" o un sistema para "hacerse rico rápidamente"
- No es un scalper que hace 100 operaciones al día
- No es un scalper nocturno o un sistema basado en ticks
- No es una caja negra con lógica oculta

✅ LO QUE ES:
- Una implementación profesional de conceptos de trading probados
- Un sistema transparente con lógica y razonamiento visibles
- Una herramienta que trabaja CON usted, no en su lugar
- Una plataforma flexible que se adapta a TU estilo de trading
- Un EA construido por traders, para traders.


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

💬 VERSIÓN GRATUITA - ¡TU OPINIÓN CUENTA!

Este EA se ofrece GRATIS a la comunidad de traders porque creo que la calidad
herramientas de comercio de calidad deben ser accesibles a todos, no sólo los comerciantes con grandes
capital.

Sin embargo, GRATIS no significa que no me preocupe por la calidad, ¡todo lo contrario!

🙏 NECESITO TU AYUDA:

Dado que se trata de un producto gratuito, tus opiniones y comentarios son increíblemente valiosos:

✅ Por favor, PRUEBA el EA a fondo en la demo primero.
✅ Comparte tu experiencia HONESTA - buena o mala.
✅ Deja una RESEÑA con tus resultados y sugerencias
✅ Informa de cualquier BUG o problema que encuentres
✅ Comparte qué ESTRATEGIAS funcionan mejor para ti

Tus comentarios me ayudan a:
- Mejorar el EA para todos
- Corregir errores más rápido
- Añadir funciones que la comunidad realmente desea
- Priorizar los esfuerzos de desarrollo

Si encuentras valor en este EA, la mejor manera de apoyar el proyecto es
dejando un comentario sincero y compartiendo tu experiencia con la comunidad.


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📞 SOPORTE Y ACTUALIZACIONES

💬 ¿Preguntas? ¿Problemas? ¿Sugerencias?
Ponte en contacto conmigo a través de la mensajería MQL5 o deja un comentario

🔄 Actualizaciones regulares previstas:
- Corrección de errores basada en los comentarios de los usuarios
- Mejoras en el rendimiento
- Nuevas funciones solicitadas por la comunidad
- Estrategias adicionales (si hay demanda)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚠️ ADVERTENCIA IMPORTANTE

Operar con divisas y CFD implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para
para todos los inversores. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Este EA
es una HERRAMIENTA para implementar estrategias de trading - no garantiza beneficios.

SIEMPRE
- Pruebe primero en una cuenta demo
- Utilice una gestión adecuada del riesgo (1-2% por operación)
- Comprenda la estrategia antes de utilizar dinero real
- Nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder
- Supervise su EA con regularidad

El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas incurridas por el uso de este Asesor Experto.
uso de este Asesor Experto. Opere con responsabilidad.


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🌟 DESCARGAR HOY

Recuerda: ¡Tus opiniones y comentarios ayudan a que este EA sea mejor para todos!

¡Feliz trading! 📈

- Lunox Comercia ❤️
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Productos recomendados
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
Asesores Expertos
Easy Gold es la última incorporación a la familia BotGPT. Es sorprendente y muy potente. Es ideal para principiantes debido a su simplicidad. No hay absolutamente nada que hacer, es 100% automatizado, simplemente indique el porcentaje de riesgo que desea tomar por operación y el EA está listo. Sea cual sea su capital, el EA se encarga de todo. Optimizado en (XAUUSD). Libere toda la potencia con la versión profesional (AGI Gold) y su conexión a la red neuronal, disponible en mi tienda. Mis otros
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Pillartrade
QuanticX
3 (1)
Asesores Expertos
Anuncio: Todos los EAs (Expert Advisors) de QuanticX están actualmente disponibles de forma gratuita, ¡pero sólo por un tiempo limitado! Para disfrutar del soporte de QuanticX de por vida y continuar recibiendo EAs gratuitos, le rogamos que deje una reseña y realice un seguimiento del rendimiento de nuestros EAs en Myfxbook. Además, no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener bonificaciones exclusivas en EAs y soporte personalizado. Pillartrade por QuanticX Bienvenido a Pillartrad
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Asesores Expertos
Babel asistente 1 El robot "Babel_assistant_1" de MT5 utiliza el indicador ZigZag para generar niveles Fibonacci en los periodos M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 de los gráficos , calcula la fuerza de las tendencias para comprar y vender. Abre una posición con "Lote para abrir una posición" si se supera el nivel de tendencia especificado 4,925. A continuación, Babel coloca órdenes pendientes en algunos niveles de Fibonacci y coloca Stop Loss y Take Profit especificados. La pantalla muestra los resul
FREE
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indicadores
Acerca del Indicador Este indicador se basa en simulaciones de Monte Carlo sobre los precios de cierre de un instrumento financiero. Por definición, Monte Carlo es una técnica estadística utilizada para modelar la probabilidad de diferentes resultados en un proceso que implica números aleatorios basados en resultados observados previamente. ¿Cómo Funciona? Este indicador genera múltiples escenarios de precios para un valor, modelando cambios de precios aleatorios a lo largo del tiempo basados e
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
Asesores Expertos
Ruptura de estructura Pro ¿Es la acción del precio el rey? 1. El precio es el rey final en el mercado de divisas, mercado de valores o cualquier otro mercado. El uso de la acción del precio es la razón por la que podemos ver más beneficios que pérdidas. El análisis técnico es el arte de utilizar los puntos de datos a su favor y tomar decisiones informadas al entrar, trailing y salir de una posición en cualquier marco de tiempo. Break Of Structure Pro se puede utilizar para el comercio de tende
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
Phoenix Training
Dang Cong Duong
Asesores Expertos
Al principio, le hincaba el diente a Phoenix Ultra Expert Advisor . Este Asesor Experto apoyará orden de cierre automático si la dirección es correcta y realizar la recuperación si la dirección es incorrecta. Si introduce una orden: 1. El precio va en la dirección correcta y alcanza el Min Profit Point , trailing stop 20% del beneficio actual. 2. El precio va en la dirección opuesta, el Asesor Experto colocará la orden con el volumen es Porcentaje de Volumen de Recuperación en la entrada, la di
FREE
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Asesores Expertos
Fibo Trader es un asesor experto que le permite crear preajustes automatizados para patrones de oscilación en referencia a los valores de los retrocesos de Fibonacci utilizando una cuadrícula totalmente automatizada y creada dinámicamente. El proceso se logra optimizando primero el EA, y luego ejecutándolo en modo automatizado. EA le permite cambiar entre el modo automático y manual. Cuando está en modo manual el usuario utilizará un panel gráfico que permite gestionar las condiciones actuales d
FREE
Fuzzy Trend EA
Evgeniy Kornilov
Asesores Expertos
FuzzyTrendEA - Asesor Experto Inteligente Basado en Lógica Difusa Le presentamos FuzzyTrendEA - un Asesor Experto de trading profesional diseñado para el análisis de tendencias de mercado utilizando algoritmos de lógica difusa. Este experto combina tres indicadores clásicos (ADX, RSI y MACD) en un único sistema inteligente capaz de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Características principales: Lógica difusa para la evaluación de la fuerza de la tendencia: débil, media, fuerte.
FREE
Gold Pin Bar
Thomas Bradley Butler
Asesores Expertos
OPTMIZE EA ANTES DE BACKTEST Y USO. Gold Pin Bar trade XAU/USD en gráficos de 1HR utilizando medias móviles y pin bars. Los pin bars se utilizan para elegir las operaciones más probables que pueden ocurrir. El precio es empujado hacia arriba o hacia abajo formando el pin bar señalando quién tiene el control sobre el precio. Optimice para los mejores ajustes de stop loss y take profits y no se olvide de tener en cuenta los diferenciales y el deslizamiento en la optimización. . Todas las órdenes t
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
AP Retroceso de Fibonacci PRO (MT5) Visión general AP Fibonacci Retracement PRO es un EA de retroceso de continuación de tendencia. Espera un swing confirmado, calcula la zona de retroceso de Fibonacci y busca entradas en la dirección del movimiento original. Sin rejilla, sin martingala. Lógica de la estrategia Detecta la última oscilación válida alta/baja usando Fractales en el marco temporal de la señal seleccionada. Calcula la zona de retroceso entre el 38,2% y el 61,8% (configurable). En un
FREE
The Scalper by Profectus AI
New Capital B.V.
Asesores Expertos
Discover our groundbreaking scalping trading bot designed for small trading accounts. This bot utilizes a simple fractal breakout strategy, executing fast trades based on local highs and lows. Key Features: Trading System: Utilizes fractals for entry points in both long and short positions. Settings Explained: Detailed inputs including timeframes, risk management, and ATR-based stop-loss and take-profit levels. Optimal Trading Times: Best used with pairs like EUR/USD or USD/JPY during liquid ma
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Asesores Expertos
Presentamos GridWeaverFX - Un EA Grid/Martingale para XAUUSD | ¡Descarga gratuita! ¡Hola, compañeros traders de la comunidad MQL5! Estoy muy emocionado de compartir un Asesor Experto (EA) que he desarrollado y refinado, y lo estoy poniendo a disposición de todos para su uso y construcción. Se llama GridWeaverFX , y lo más importante, ¡es completamente GRATIS! Este EA fue diseñado para gestionar las condiciones volátiles del mercado utilizando una estrategia bien conocida, pero con característic
FREE
DemsFx BC Entry EA
Desmond Ebimobowei Dogubo
Asesores Expertos
1. El Asesor Experto está construido con una estrategia de negociación básica, simple y estable con i touch o Price Action Principio que es altamente eficaz y precisa con un sistema de entrada de francotirador para una buena gestión del dinero.... 2. El asesor experto funciona mejor a partir de 15 minutos marco de tiempo y por encima de.... 3. El trabajo asesor de expertos con todos los corredores de todos los pares de divisas y los índices sintéticos ... 4. Utilice un tamaño de lote razonable y
FREE
Seaguard
QuanticX
Asesores Expertos
Anuncio: Todos los EAs (Expert Advisors) de QuanticX están actualmente disponibles de forma gratuita, ¡pero sólo por un tiempo limitado! Para disfrutar del soporte de QuanticX de por vida y seguir recibiendo EAs gratuitos, le rogamos que deje una reseña y realice un seguimiento del rendimiento de nuestros EAs en Myfxbook. Además, no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener bonos exclusivos en EAs y soporte personalizado. Seaguard de QuanticX Entre en el dominio de vanguardia de Qua
Thanos BETA
Omega J Msigwa
4.08 (12)
Asesores Expertos
Descripción general   Thanos EA BETA es un bot de trading avanzado que utiliza tecnologías de vanguardia en inteligencia artificial y aprendizaje automático, diseñado específicamente para aplicaciones de trading. Equipado con algoritmos de inteligencia artificial modernos y de aprendizaje profundo, este EA ofrece capacidades predictivas superiores, superando a muchos modelos existentes en el campo. Esta versión beta gratuita es un entorno de desarrollo en el que continuamente integro nuevas fu
FREE
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Somewhere over the rainbow Es un sistema que trata de operar el mercado desde el agotamiento de la tendencia con un algoritmo de corrección que trata de recortar pérdidas a costa de aumentar el margen. Este sistema realiza todos los ajustes de forma automática, analizando el par y el mercado para decidir cuál es el paso más eficiente para llegar a su destino. En algún lugar sobre el arco iris se encuentra un sistema de múltiples operaciones y múltiples lotes (El lote máximo puede ser hasta 5 ve
Black Jack mt5
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
Forex Bot Black Jack es un algoritmo de negociación fiable de seguimiento de tendencias diseñado para automatizar las operaciones en el mercado Forex. Operar en el mercado Forex es complejo y dinámico, y requiere mucho tiempo, esfuerzo y experiencia para participar con éxito. Sin embargo, con el desarrollo de los bots de trading, los traders tienen ahora la posibilidad de automatizar sus estrategias y aprovechar las tendencias del mercado sin dedicar incontables horas al análisis de datos. Fore
News and Liquidity Zone EA Mt5
Harsh Tiwari
Asesores Expertos
"Presentamos nuestro vanguardista Robot Asesor Experto en Trading: Una culminación de algoritmos avanzados y análisis meticuloso, diseñado para navegar por el paisaje dinámico de los mercados financieros con precisión y destreza. Nuestro Robot Asesor Experto está meticulosamente diseñado para dotar a los operadores de una eficiencia y una visión sin precedentes. Aprovechando sofisticadas estrategias de negociación y análisis de datos en tiempo real, opera sin problemas a través de diversas cla
FREE
Forex crypto Fully Customizable Grid EA
Dobromir Tsolov
Asesores Expertos
- ¿Qué hace ? Abre órdenes de COMPRA (o VENTA) automáticamente cada X pips que decidas. Cierra cada operación a su TP personal. Funciona con cualquier símbolo: SP500, NAS100, ORO, EURUSD, BTC... 100 % SU CONFIGURACIÓN ¿Qué puede introducir en la configuración? - Dirección de la operación: Compra o Venta - Nivel de entrada - Volumen de entrada - Número máximo de órdenes de compra - Número máximo de órdenes de venta - Pips necesarios para cada nueva entrada - Pips para obtener beneficios por opera
Big candle breakout EA
Irvan Trias Putra
4 (2)
Asesores Expertos
Big Candle Break Out es un asesor experto que utiliza una estrategia de negociación simple y eficaz basada en cambios significativos en la volatilidad. El EA identifica los niveles de soporte y resistencia en el gráfico y busca una vela que rompa a través de uno de estos niveles con al menos x volumen. Esto puede indicar un cambio en la dirección del mercado y proporcionar una oportunidad potencial de negociación. El EA puede operar tanto posiciones largas como cortas dependiendo de la direcció
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Indicadores
Actualizaciones de Spike Catch Pro 22:03 Motor avanzado para la búsqueda de entradas comerciales en todos los pares Boom y Crash (300,500 y 1000) Mejoras en las estrategias programadas Mx_Spikes (para combinar Mxd,Mxc y Mxe), Tx_Spikes, RegularSpikes, Litho_System, Dx_System, Md_System, MaCross, Omx_Entry(OP), Atx1_Spikes(OP), Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) hemos añadido una flecha en la identificación de la estrategia, esto ayudará también en el backtesting manual visual de las estrategia
FREE
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indicadores
Indicador automático de línea de retroceso de Fibonacci. Este indicador toma la tendencia actual y, si es posible, traza líneas de retroceso de Fibonacci desde la oscilación hasta el precio actual. Los niveles de Fibonacci utilizados son: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%. Este indicador funciona para todos los gráficos en todos los plazos. Los niveles de Fibonacci también se registran en buffers para su uso por otros robots de trading. Cualquier comentario, preocupación o requisito de c
FREE
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
Asesores Expertos
Muchas gracias por su interés en nuestro producto. MustForex Bandas de Bollinger V1 Premium Asesor Experto Sigue una estrategia Swing determinada. Opera siguiendo y analizando el indicador de las Bandas de Bollinger para determinar los puntos de entrada y salida. Los beneficios pueden ser bloqueados por las entradas ajustables de trailing stop/Break Even. Cada operación está protegida por un stop loss dinámico automático y un take profit dinámico automático para proteger su cuenta. Dado que la
FREE
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
RandomChoice
Aleksei Lesnikov
5 (1)
Asesores Expertos
Experto capaz de generar beneficios abriendo posiciones aleatoriamente. Muestra buenos resultados en operaciones a largo plazo - en marcos temporales desde H12. Características Modo totalmente automático disponible. Las posiciones se abren aleatoriamente. Se aplica Martingala - si la posición anterior cerró con pérdida, la actual se abre con un volumen que compensa esa pérdida. Parámetros Modo - Modo de operación del Experto: Automático - automatizado (recomendado); Manual - manual. En el modo
FREE
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.76 (55)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.29 (17)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (14)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.68 (28)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.78 (32)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 plazas — casi agotado. El precio pronto aumentará a 999 USD . Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es un sistema de trading autom
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.5 (8)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (5)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.78 (92)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****5 copias restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 min
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
4.17 (6)
Asesores Expertos
Cheat Engine es un sistema de scalping de oro de rango medio que puede tomar decisiones basadas en el sentimiento global del mercado forex mediante una API basada en la web. La señal en vivo de Cheat Engine llegará pronto. El precio actual será incrementado. Precio por tiempo limitado 199  USD Solo operaciones individuales. Nunca se utiliza grid ni martingala. Salidas con trailing stop inteligente que se adapta a la volatilidad diaria El sentimiento global del mercado forex es una medición de l
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Asesores Expertos
¡Empresa de utilería lista! No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO     |    Comunidad pública PRECIO DE LANZAMIENTO: $189, Próximo precio: $289 (Solo quedan 3 copias) ¿Qué es Gold Atlas? Gold Atlas es un sistema profesional de trading automatizado para o
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (7)
Asesores Expertos
XAUUSD Master es un Asesor Experto multisistema diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD). Combina 10 sistemas de negociación independientes que se ejecutan simultáneamente, cada uno con diferentes parámetros para capturar las diferentes condiciones del mercado. El EA incluye funciones avanzadas de gestión de riesgos, funciones de suplantación de empresas de apoyo y un sencillo panel de información para la supervisión en tiempo real. After the purchase send me private message to re
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (104)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Otros productos de este autor
Lunox Synth
Akpofure Bright Gageche-gold
Asesores Expertos
LUNOX SYNTH - EA Inteligente S/R + Patrón de Velas para Deriv (MT5) LUNOX SYNTH es un Asesor Experto de entrada de precisión construido para los índices Deriv Step (Step 100-500) también opera EURUSD & GBPUSD en MetaTrader 5 . Combina un mapeo continuo de Soporte/Resistencia (S/R) , un motor de ruptura "lock & retest" , y confirmaciones de precio-acción para programar las entradas con un control disciplinado del riesgo. Entradas (destacadas) Símbolos : Habilitar paso 100-500 individualmente Cand
Lunox Gold
Akpofure Bright Gageche-gold
Asesores Expertos
Precios anticipados Precio reducido para octubre de $300 a $150 sólo por este mes. Si alguna vez ha deseado que su dinero creciera de forma constante cada mes en lugar de quedarse quieto, esto podría interesarle. Desde agosto de 2024 hasta agosto de 2025 , operamos con oro con un tamaño de lote moderado y conseguimos una rentabilidad del 66% en sólo 12 meses . Eso equivale a un crecimiento medio del 5-6% al mes : constante, consistente y poco estresante. Este enfoque está diseñado para personas
Lunox Breakout
Akpofure Bright Gageche-gold
Asesores Expertos
Lunox Breakout - Precisión. Disciplina. Control. Lunox Breakout es un sistema de trading profesional diseñado para operadores que valoran la estructura, la consistencia diaria y la protección del capital. Identifica automáticamente las condiciones de mercado de alta probabilidad basándose en el comportamiento del tiempo y la volatilidad, y luego ejecuta las operaciones con una precisión de nivel institucional y una estricta gestión del riesgo. Construido con una lógica de ejecución avanzada y un
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario