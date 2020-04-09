Función de equilibrio con un solo clic: Para múltiples órdenes de la misma divisa pero diferentes tipos de orden (venta o compra), bajo la condición de que la posición global sea rentable, establezca el mismo nivel de stop-loss o nivel de take-profit.

Por ejemplo: actualmente hay 10 órdenes EURUSD, incluyendo 7 órdenes de venta y 3 órdenes de compra. Cuando la posición global es rentable, si el take-profit global para las órdenes de venta se fija en 50 puntos:

(1) Cuando el beneficio total de las 7 órdenes de venta es mayor que la pérdida total de las 3 órdenes de compra, el EA calculará automáticamente y establecerá el nivel de stop-loss para las 7 órdenes de venta y el nivel de take-profit para las 3 órdenes de compra al mismo valor, que será en la posición donde el beneficio total de la posición alcance los 50 puntos.

(2) Cuando el beneficio total de las 3 órdenes de compra es mayor que la pérdida total de las 7 órdenes de venta, el EA calculará y establecerá automáticamente el nivel de stop-loss para las 3 órdenes de compra y el nivel de take-profit para las 7 órdenes de venta en el mismo valor, que estará en la posición donde el beneficio total de la posición alcance los 50 puntos.

Método de uso:

(1) Cargue "One Click Breakeven" como un EA en la ventana del gráfico donde se necesita el punto de equilibrio, y haga clic en "Abrir".

(2) Cada vez que se añada una nueva orden, haga clic en "Abrir" una vez.

Notas: