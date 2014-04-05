Market Maker Dashboard by G Labs mt5

G-Labs Market Maker Dashboard - Oferta exclusiva de temporada

Mejore sus operaciones con el cuadro de mandos original de Market Maker de G-Labs, disponible por tiempo limitado a sólo 70 USD. Ideal para traders principiantes, este tablero ha sido mejorado con nuevas características y ahora incluye un video de entrenamiento completo.

Este indicador es para las personas que operan el método de los creadores de mercado y es el tablero de instrumentos de nivel de entrada para que la estrategia está disponible tanto para mt4 y mt5. es un escáner de mercado en tiempo real que muestra pico formaciones máximos y mínimos de lo lejos de ellos estamos en ADR basado en los 3 niveles de 3 ADR ciclo en tiempo real y la información máxima. Rangos asiáticos , proyecciones de ciclo . stop hunt información Rango diario del par ADR del par también y también en tiempo real rsi valor del par para el marco de tiempo de entrada de m15.

Características principales:

Ideal para principiantes: Adaptado para los recién llegados, con mejoras recientes para un rendimiento superior.

para los recién llegados, con mejoras recientes para un rendimiento superior. Vídeo de formación incluido: Simplifique su curva de aprendizaje con nuestro detallado material de formación.

su curva de aprendizaje con nuestro detallado material de formación. Conocimiento avanzado de los ciclos de los creadores de mercado: Obtenga un conocimiento estratégico de los ciclos de los creadores de mercado.

Herramientas adicionales en MQL5 de nosotros :

Order Block Indicator: Una herramienta imprescindible para el análisis exhaustivo de tendencias, disponible para su compra por separado en mi perfil MQL5.

herramienta imprescindible para el análisis exhaustivo de tendencias, disponible para su compra por separado en mi perfil MQL5. Gestor de Operaciones: Descubra nuestro Gestor de Operaciones para gestionar eficazmente sus operaciones y calcular el riesgo, mejorando la eficiencia de sus operaciones.

Soporte y Soluciones:

Asistencia dedicada: Para obtener asistencia, conéctese con nosotros a través de mi perfil MQL5.

asistencia, conéctese con nosotros a través de mi perfil MQL5. Diversa Cartera de Trading: Explore una gama de herramientas de trading, incluyendo indicadores TIC y herramientas de bloqueo de órdenes.

Detalles de la oferta exclusiva:

Oferta de temporada por tiempo limitado: Sólo unas pocas licencias disponibles a este precio especial, perfecto para los que se inician en el trading.

Instalador de plantillas y formación:

Problemas comunes: por favor vea este video y el video de entrenamiento en esta página también podrá ver mis otros videos y entrenamientos en youtube




