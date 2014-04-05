Market Maker Dashboard by G Labs mt5

G-Labs Market Maker Dashboard - Oferta exclusiva de temporada

Mejore sus operaciones con el cuadro de mandos original de Market Maker de G-Labs, disponible por tiempo limitado a sólo 70 USD. Ideal para traders principiantes, este tablero ha sido mejorado con nuevas características y ahora incluye un video de entrenamiento completo.

Este indicador es para las personas que operan el método de los creadores de mercado y es el tablero de instrumentos de nivel de entrada para que la estrategia está disponible tanto para mt4 y mt5. es un escáner de mercado en tiempo real que muestra pico formaciones máximos y mínimos de lo lejos de ellos estamos en ADR basado en los 3 niveles de 3 ADR ciclo en tiempo real y la información máxima. Rangos asiáticos , proyecciones de ciclo . stop hunt información Rango diario del par ADR del par también y también en tiempo real rsi valor del par para el marco de tiempo de entrada de m15.

Características principales:

  • Ideal para principiantes: Adaptado para los recién llegados, con mejoras recientes para un rendimiento superior.
  • Vídeo de formación incluido: Simplifique su curva de aprendizaje con nuestro detallado material de formación.
  • Conocimiento avanzado de los ciclos de los creadores de mercado: Obtenga un conocimiento estratégico de los ciclos de los creadores de mercado.

Herramientas adicionales en MQL5 de nosotros :

  • Order Block Indicator: Una herramienta imprescindible para el análisis exhaustivo de tendencias, disponible para su compra por separado en mi perfil MQL5.
  • Gestor de Operaciones: Descubra nuestro Gestor de Operaciones para gestionar eficazmente sus operaciones y calcular el riesgo, mejorando la eficiencia de sus operaciones.

Soporte y Soluciones:

  • Asistencia dedicada: Para obtener asistencia, conéctese con nosotros a través de mi perfil MQL5.
  • Diversa Cartera de Trading: Explore una gama de herramientas de trading, incluyendo indicadores TIC y herramientas de bloqueo de órdenes.

Detalles de la oferta exclusiva:

  • Oferta de temporada por tiempo limitado: Sólo unas pocas licencias disponibles a este precio especial, perfecto para los que se inician en el trading.

Instalador de plantillas y formación:

Problemas comunes https://youtu.be/5tYlRSnnamY por favor vea este video y el video de entrenamiento en esta página también podrá ver mis otros videos y entrenamientos en youtube


