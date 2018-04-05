Visión general: Raven EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para capitalizar la volatilidad del mercado. A diferencia de los indicadores tradicionales que van por detrás de la acción del precio, Raven utiliza un mecanismo de entrada de precisión basado en órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop. Esto asegura que usted entra en el mercado exactamente cuando el precio se está moviendo con ímpetu.

Para garantizar un rendimiento constante y recuperarse de las caídas, Raven incorpora una lógica Martingale inteligente específicamente calibrada para convertir las pérdidas potenciales en beneficios durante las correcciones del mercado.

Cómo funciona:

Estrategia de Entrada: El EA coloca órdenes pendientes (Buy Stop & Sell Stop) a distancias específicas del precio actual. Su objetivo es capturar el movimiento de ruptura. Gestión de posiciones: Una vez que se activa una orden, Raven gestiona la operación mediante un algoritmo. Lógica de recuperación: Si el mercado revierte contra la posición inicial, el EA activa su sistema de recuperación Martingale, abriendo posiciones adicionales en pasos calculados para promediar el precio de entrada y cerrar la cesta de operaciones con beneficios.

Características principales:

Entradas no retrasadas: Utiliza la acción pura del precio con órdenes pendientes.

Estrategia flexible: Funciona tanto en mercados de tendencia como de oscilación gracias al mecanismo de recuperación.

Totalmente Personalizable: Puede ajustar la distancia de las órdenes pendientes, el multiplicador de martingala y el tamaño de los lotes.

Fácil de configurar: Plug and play. No requiere instalación compleja.

Recomendaciones:

Pares de Divisas: Recomendado para [Sebutkan Pair, misal: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD].

Marco de tiempo: [M15 o H1].

Saldo Mínimo: Recomendado $500 para cuentas Cent o $1000 para cuentas Standard (debido al uso de Martingale).

Tipo de cuenta: Se recomiendan las cuentas ECN, Raw o Low Spread para una mejor ejecución de las órdenes pendientes.

VPS: Se recomienda un VPS para operar 24/7.

Parámetros de entrada:

Lote Base: Tamaño de lote inicial para la primera orden.

Distancia Stop: Distancia (en puntos) para colocar órdenes Buy Stop/Sell Stop.

Take Profit: Objetivo de beneficio en puntos.

Multiplicador Martingale: Coeficiente para el siguiente volumen de operaciones (por ejemplo, 1,5 o 2,0).

Reducción máxima: Ajustes de protección de la equidad.

Número Mágico: ID único para que el EA gestione sus propias operaciones.

Advertencia de Riesgo: Este EA utiliza una estrategia de Martingala, que consiste en aumentar el tamaño del lote después de una pérdida. Si bien esto puede ser muy rentable, también conlleva un mayor riesgo que las estrategias de lote fijo. Por favor, utilice una gestión monetaria adecuada y pruebe primero en una cuenta demo para encontrar la configuración que se adapte a su apetito de riesgo.