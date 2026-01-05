Ea GoldScalperPro MT5 no es un bot genérico adattato, sino un sistema diseñado específicamente para las dinámicas de precio delOro (XAUUSD). Sabemos que el oro puede cambiar varios puntos en pocos minutos; este EA está diseñado para navegar por estas oscilaciones protegiendo el capital.

¿Por qué el Timeframe M15?

El marco de tiempo de 15 minutos representa el "punto de equilibrio" perfecto para el oro: es demasiado rápido para capturar los movimientos intradía de la sesión de Nueva York, pero lo suficientemente filtrado para evitar el rumor de los marcos de tiempo inferiores (M1/M5).

Algoritmo "Point-Recovery" (No Martingala)

La mayoría de los robots de oro caen porque aumentan los lotes después de una pérdida, llevando a la llamada de margen. Ea GlodScalperPRO MT5 mantiene la disciplina:

Lottaggio Fisso: Il rischio per posizione rimane sotto controllo.

Recuperación basada en el objetivo: En lugar de aumentar la dimensión de la posición, el EA analiza la "brecha" generada por el stop loss anterior y calcula matemáticamente los nuevos niveles de pérdida.

Sincronización Volátil: El EA entra en el mercado sólo cuando se confirma el impulso del precio, evitando las fases de lateralidad estenuante.

Características específicas de Oro

Análisis de la sesión: Optimizado para envejecer durante los picos de liquidez (apertura USA), donde el oro muestra su tendencia más pulida.

Difusión de la gestión dinámica: El oro puede tener spreads variables durante las noticias; el bot integra un filtro que bloquea la operativa en condiciones de mercado favorables.

Protección integrada: Cada operación nace con un Stop Loss de emergencia para proteger la cuenta de "flash crash".

Consejos Operativos

Activo: XAUUSD (Oro).

Marco temporal: M15.

Tipo de Cuenta: ECN, Raw Spread o Zero Spread (esencial para el oro).

Rango Recomendado: 1:500 o superior.

Descargo de responsabilidad

Operar con Oro conlleva riesgos elevados debido a su extrema volatilidad. Ea GoldScalperPRO MT5 es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones automatizada. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. No invierta capital que no pueda perder. Se requiere una prueba inicial de al menos 2 semanas en el modo Demo.