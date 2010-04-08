Ea GoldScalperPro MT5

Hedge Edit sfrutta la tecnica dell’hedging gestendo simultaneamente posizioni Buy e Sell, grazie alla elaborazione del lotto impostato nell’input Lots multiplier applica una strategia di recupero alle successive posizioni che verranno aperte in base al valore impostato nell’input Step Grid Points e mantiene il take profit impostato nell’input Take Profit Points di entrambi sempre raggiungibili dal prezzo prezzo attuale di mercato. La ricezione del segnale di entrata è elaborata dalla chiusura d