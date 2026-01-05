Ea GoldScalperPro MT5

Ea GoldScalperPro MT5 ist kein zusätzlicher Bot, sondern ein System, das speziell für die Preisdynamik vonOro (XAUUSD) entwickelt wurde. Sappiamo che l'oro può muoversi di migliaia di punti in pochi minuti; questo EA è costruito per navigare queste oscillazioni proteggendo il capitale.

Perché il Timeframe M15?

Der 15-Minuten-Zeitrahmen stellt den perfekten "Gleichgewichtspunkt" für die Börse dar: Er ist schnell genug, um die Intraday-Bewegungen der New Yorker Börsensitzung zu erfassen, aber auch ausreichend gefiltert, um das Gerücht der darunter liegenden Zeitrahmen (M1/M5) zu vermeiden.

Algoritmo "Point-Recovery" (Kein Martingal)

Der größte Teil der Oro-Roboter fällt, weil sie nach einem Ausfall die Gewinne erhöhen und einen Margin Call auslösen. Ea GlodScalperPRO MT5 mantiene la disciplina:

  • Lottaggio Fisso: Das Risiko für die Positionierung wird kontrolliert.

  • Recupero basedato sul Target: Invece di aumentare la dimensione della posizione, l'EA analizza il "gap" generato dallo stop loss precedente e ricalcola matematicamente i nuovi livelli di uscita.

  • Sincronizzazione Volatile: L'EA entra a mercato solo quando l'impulso del prezzo è confermato, evitando le fasi di lateralità estenuanti.

Spezifische Merkmale für Oro

  • Analisi della Sessione: Geeignet für den Einsatz während der Liquiditätsphase (Öffnung in den USA), in der die Farbe Oro ihre stärksten Trends zeigt.

  • Gestione Spread Dinamica: L'oro kann während der Nachrichten einen variablen Spread haben; der Bot integriert einen Filter, der die Operativität in günstigen Marktsituationen blockiert.

  • Integrierter Schutz: Jede Operation beginnt mit einem Stop Loss für den Notfall, um das Konto vor einem "Flash Crash" zu schützen.

Operative Ratschläge

  • Vermögenswert: XAUUSD (Gold).

  • Zeitrahmen: M15.

  • Art des Kontos: ECN, Raw Spread oder Zero Spread (essenziell für den Goldpreis).

  • Empfohlene Hebelwirkung: 1:500 oder höher.

Haftungsausschluss Trading

Il trading sull'Oro comporta rischi elevati a causa della sua estrema volatilità. Ea GoldScalperPRO MT5 è uno strumento di supporto decisionale automatizzato. Die vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Investieren Sie kein Kapital, das Sie nicht verlieren können. Sie sollten einen anfänglichen Test von bis zu 2 Wochen auf dem Demo-Konto durchführen.

