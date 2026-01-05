Ea GoldScalperPro MT5 ist kein zusätzlicher Bot, sondern ein System, das speziell für die Preisdynamik vonOro (XAUUSD) entwickelt wurde. Sappiamo che l'oro può muoversi di migliaia di punti in pochi minuti; questo EA è costruito per navigare queste oscillazioni proteggendo il capitale.

Perché il Timeframe M15?

Der 15-Minuten-Zeitrahmen stellt den perfekten "Gleichgewichtspunkt" für die Börse dar: Er ist schnell genug, um die Intraday-Bewegungen der New Yorker Börsensitzung zu erfassen, aber auch ausreichend gefiltert, um das Gerücht der darunter liegenden Zeitrahmen (M1/M5) zu vermeiden.

Algoritmo "Point-Recovery" (Kein Martingal)

Der größte Teil der Oro-Roboter fällt, weil sie nach einem Ausfall die Gewinne erhöhen und einen Margin Call auslösen. Ea GlodScalperPRO MT5 mantiene la disciplina:

Lottaggio Fisso: Das Risiko für die Positionierung wird kontrolliert.

Recupero basedato sul Target: Invece di aumentare la dimensione della posizione, l'EA analizza il "gap" generato dallo stop loss precedente e ricalcola matematicamente i nuovi livelli di uscita.

Sincronizzazione Volatile: L'EA entra a mercato solo quando l'impulso del prezzo è confermato, evitando le fasi di lateralità estenuanti.

Spezifische Merkmale für Oro

Analisi della Sessione: Geeignet für den Einsatz während der Liquiditätsphase (Öffnung in den USA), in der die Farbe Oro ihre stärksten Trends zeigt.

Gestione Spread Dinamica: L'oro kann während der Nachrichten einen variablen Spread haben; der Bot integriert einen Filter, der die Operativität in günstigen Marktsituationen blockiert.

Integrierter Schutz: Jede Operation beginnt mit einem Stop Loss für den Notfall, um das Konto vor einem "Flash Crash" zu schützen.

Operative Ratschläge

Vermögenswert: XAUUSD (Gold).

Zeitrahmen: M15.

Art des Kontos: ECN, Raw Spread oder Zero Spread (essenziell für den Goldpreis).

Empfohlene Hebelwirkung: 1:500 oder höher.

Haftungsausschluss Trading

Il trading sull'Oro comporta rischi elevati a causa della sua estrema volatilità. Ea GoldScalperPRO MT5 è uno strumento di supporto decisionale automatizzato. Die vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Investieren Sie kein Kapital, das Sie nicht verlieren können. Sie sollten einen anfänglichen Test von bis zu 2 Wochen auf dem Demo-Konto durchführen.