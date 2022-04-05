🚀 TelegramTradeReports - Tu trading siempre bajo control

TelegramTradeReports es el Asesor Experto esencial para el trader que nunca quiere perder el ritmo. Conecta instantáneamente tu terminal MT4 a tu cuenta de Telegram, enviando notificaciones en tiempo real sobre cada evento de trading e informes periódicos sobre el rendimiento de tu cuenta.

Ideal para aquellos que gestionan Asesores Expertos, señales o trading discrecional y necesitan monitorizar la actividad de la cuenta incluso cuando están lejos de su PC.

Principales características y ventajas

Alertas de negociación en tiempo real: Recibe notificaciones instantáneas cuando ocurran eventos cruciales en tu cuenta MT4:

Apertura de una Operación (🟢): Detalles sobre Símbolo, Lotes, SL y TP.

Cierre de una operación (🔴): Informe instantáneo sobre el beneficio realizado.

Modificar una operación (✏️): Alertas sobre cada cambio en Stop Loss (SL) o Take Profit (TP), perfecto para monitorizar trailing stops o puntos de equilibrio.

Informes completos y programables: Siga el rendimiento de su cuenta con informes automáticos y personalizables:

Informe horario (seleccionable).

Informe diario (seleccionable).

Informe mensual (se envía automáticamente el primer día del mes).

Cada informe incluye: Saldo, Patrimonio y Beneficio Actual de la cuenta.

Fácil configuración: Solo toma unos segundos conectar tu EA a Telegram ingresando tu Bot Token y Chat ID.

Fiabilidad y Estabilidad: Utiliza la función incorporada MQL4 WebRequest para una comunicación segura y estable con la API de Telegram.

⚙️ Parámetros de Usuario (Entrada)

Parámetro Descripción Por defecto

botToken El token único para tu bot de Telegram (obtenible a través de BotFather). INSERT_YOUR_TOKEN

chatId El ID del chat o grupo de Telegram donde quieres recibir las notificaciones. INSERT_YOUR_CHATID

sendHourly Activa el envío del informe cada hora. true

sendDaily Permite enviar el informe cada 24 horas. verdadero

sendMonthly Permite enviar el informe el primer día del mes. true

timerInterval Intervalo de comprobación para nuevas operaciones e informes (en segundos).60

🛠️ Requisitos e instalación

Habilitar WebRequest: Asegúrese de que la opción Permitir WebRequest para URLs listadas está marcada en su configuración de MT4 (Herramientas > Opciones > Asesores Expertos).

Añadir URL: En la lista de URL, añade la dirección API de Telegram: https://api.telegram.org

Configurar el Bot: Crea tu bot de Telegram usando @BotFather y obtén tu botToken y chatID.

Adjuntar al Gráfico: Adjunta el EA a cualquier gráfico (también funciona en timeframes M1) e introduce tus parámetros. El EA enviará inmediatamente un mensaje de confirmación "🤖 Bot Started!".

¡Nunca más pierdas de vista tu trading! Añade TelegramTradeReports a tu arsenal MT4 ahora.