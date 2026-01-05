Ea GoldScalperPro MT5

Ea GoldScalperPro MT5 non è un bot generico adattato, ma un sistema progettato specificamente per le dinamiche di prezzo dell'Oro (XAUUSD). Sappiamo che l'oro può muoversi di migliaia di punti in pochi minuti; questo EA è costruito per navigare queste oscillazioni proteggendo il capitale.

Perché il Timeframe M15?

Il timeframe a 15 minuti rappresenta il "punto di equilibrio" perfetto per l'oro: è abbastanza veloce per catturare i movimenti intraday della sessione di New York, ma sufficientemente filtrato per evitare il rumore dei timeframe inferiori (M1/M5).

Algoritmo "Point-Recovery" (No Martingala)

La maggior parte dei robot per l'oro fallisce perché aumenta i lotti dopo una perdita, portando al margin call. Ea GlodScalperPRO MT5 mantiene la disciplina:

  • Lottaggio Fisso: Il rischio per posizione rimane sotto controllo.

  • Recupero basato sul Target: Invece di aumentare la dimensione della posizione, l'EA analizza il "gap" generato dallo stop loss precedente e ricalcola matematicamente i nuovi livelli di uscita.

  • Sincronizzazione Volatile: L'EA entra a mercato solo quando l'impulso del prezzo è confermato, evitando le fasi di lateralità estenuanti.

Caratteristiche Specifiche per l'Oro

  • Analisi della Sessione: Ottimizzato per agire durante i picchi di liquidità (apertura USA), dove l'oro esprime i suoi trend più puliti.

  • Gestione Spread Dinamica: L'oro può avere spread variabili durante le news; il bot integra un filtro che blocca l'operatività in condizioni di mercato proibitive.

  • Protezione Integrata: Ogni operazione nasce con uno Stop Loss di emergenza per proteggere il conto da "flash crash".

Consigli Operativi

  • Asset: XAUUSD (Gold).

  • Timeframe: M15.

  • Tipo di Conto: ECN, Raw Spread o Zero Spread (essenziale per l'oro).

  • Leva Consigliata: 1:500 o superiore.

Disclaimer Trading

Il trading sull'Oro comporta rischi elevati a causa della sua estrema volatilità. Ea GoldScalperPRO MT5 è uno strumento di supporto decisionale automatizzato. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Non investire capitale che non puoi permetterti di perdere. Si raccomanda un test iniziale di almeno 2 settimane su conto Demo.

