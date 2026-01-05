Aurora SMC Sniper: El motor de trading manual definitivo

Aurora SMC Sniper es un panel de operaciones y gestor de riesgos profesional para MT5 diseñado para Smart Money Concepts (SMC). Cuenta con Auto Cálculo de Lote, Prop Firm Hard Stop, Órdenes Pendientes Virtuales, y Auto Detección OB/FVG para ayudar a los traders manuales a pasar los retos de financiación.

🛑 ¿Sigues operando así?

Perdiendo el tiempo calculando tamaños de lote manualmente mientras el precio se aleja?

¿Explotando cuentas porque olvidaste comprobar tu límite de pérdida diario?

Consiguiendo stop-hunted por los corredores porque pueden ver su SL?

¿Confundido por los gráficos SMC, perdiendo bloques de órdenes válidos y FVGs?

Deje de operar de la manera difícil. Aurora SMC Sniper no es un bot de trading automático. Es una consola de trading profesional diseñada para armar a los traders manuales con herramientas de nivel institucional. Se encarga de los cálculos, el riesgo y la ejecución, para que usted pueda centrarse en el gráfico.

🏆 ¿Por qué Aurora es un "Must-Have"?

1. 🎯 Planificación visual "arrastrar y soltar " Olvídese de la calculadora. Simplemente haga clic en "Plan largo" o "Plan corto". Un cuadro visual aparece en su gráfico.

Arrastre la línea roja a su Stop Loss.

Arrastre la línea verde hasta el Take Profit.

Aurora calcula automáticamente el tamaño exacto del lote en función de su % de riesgo (por ejemplo, 1% de riesgo).

Un clic para ejecutar. Rápido, preciso, profesional.

2. 🛡️ Prop Firm Guardian (Hard Stop) ¿Pasando un reto de Prop Firm? Aurora es tu mejor amiga.

Establezca un Límite de Pérdida Diario (por ejemplo, Pérdida Máxima $500 o 4%).

Si alcanza el límite, Aurora bloquea sus operaciones y puede cerrar automáticamente las posiciones.

Proteja su cuenta del trading emocional y del "tilt".

3. 👻 Modo Sigilo (Órdenes Virtuales ) No dejes que los brokers cacen tus stops.

Órdenes pendientes virtuales: Coloca órdenes de Límite/Stop que los brokers no pueden ver hasta que se activan.

Stop Loss Virtual: Su SL sólo existe en el motor. El broker no ve nada hasta que el precio golpea.

OCO Virtual: Coloca una trampa de ruptura (Buy Stop & Sell Stop). Cuando uno se llena, el otro es auto-cancelado.

4. Indicadores SMC incorporados Ya no necesita indicadores externos.

Auto-dibuja BOS / CHoCH (Rupturas de Estructura).

Resalte los Bloques de Orden (OB) y las Brechas de Valor Justo (FVG) .

Identifique los mínimos fuertes y los máximos débiles .

Opere con visión institucional directamente en su panel.

5. 🤖 Gestión Inteligente

Auto Break-Even: Mueve automáticamente el SL a la entrada cuando el precio alcanza el TP1.

Pro Trailing Stop: 6 Modos incluidos (Puntos, Fractales, Velas, MA, PSAR, ATR).

Cierre Parcial: Cierre 1/3, 1/2 u 80% de su posición con un botón.

⚙️ Lista de Características

Calculadora de Riesgo: Lotes Fijos, Riesgo $, Riesgo % del Saldo/Patrimonio.

Gestor de Órdenes: Un panel profesional para gestionar todas las operaciones (Cerrar Ganancias, Cerrar Pérdidas, Cerrar Todo).

Panel UI: Preparado para 4K, bilingüe (inglés/chino), tema oscuro/claro.

Rendimiento: Código C++ optimizado, cero lag, funciona en Strategy Tester para practicar.

