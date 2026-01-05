Aurora SMC Sniper: Die ultimative manuelle Handelsmaschine

Aurora SMC Sniper ist ein professionelles MT5 Handels-Panel & Risiko-Manager, das für Smart Money Concepts (SMC) entwickelt wurde. Es verfügt über Auto Lot Calculation, Prop Firm Hard Stop, Virtual Pending Orders und Auto OB/FVG Detection, um manuellen Händlern zu helfen, Finanzierungsprobleme zu überwinden.

🚀 Launch Special: Aktueller Preis $89 (Nächster Preis: $149 -> Endpreis: $199. Greifen Sie jetzt zu, bevor der Preis steigt!)

🛑 Handeln Sie immer noch so?

Vergeuden Sie Zeit mit der manuellen Berechnung von Losgrößen, während der Preis weggeht?

Sie lassen Konten platzen , weil Sie vergessen haben, Ihr tägliches Verlustlimit zu überprüfen?

Werden Sie von Brokern mit Stopps gejagt , weil sie Ihr SL sehen können?

Verwirrt durch SMC-Charts, fehlende gültige Orderblöcke und FVGs?

Hören Sie auf, auf die harte Tour zu handeln. Aurora SMC Sniper ist kein Auto-Trading-Bot. Es ist eine professionelle Handelskonsole, die dafür entwickelt wurde, manuelle Händler mit institutionellen Tools auszustatten. Sie kümmert sich um die Berechnungen, das Risiko und die Ausführung, damit Sie sich auf den Chart konzentrieren können.

🏆 Warum Aurora ein "Must-Have" ist

1. 🎯 Visuelle "Drag & Drop"-Planung Vergessen Sie den Taschenrechner. Klicken Sie einfach auf "Plan Long" oder "Plan Short". Eine visuelle Box erscheint auf Ihrem Diagramm.

Ziehen Sie die rote Linie zu Ihrem Stop Loss.

Ziehen Sie die grüne Linie auf Ihren Take Profit.

Aurora berechnet automatisch die genaue Losgröße auf der Grundlage Ihres Risikoprozentsatzes (z. B. 1 % Risiko).

Ein Klick zur Ausführung. Schnell, präzise, professionell.

2. 🛡️ Prop Firm Guardian (Hard Stop) Sie bestehen eine Prop Firm Challenge? Aurora ist dein bester Freund.

Legen Sie ein tägliches Verlustlimit fest (z.B. maximaler Verlust $500 oder 4%).

Wenn Sie das Limit erreichen, sperrt Aurora Ihren Handel und kann Positionen automatisch schließen.

Schützen Sie Ihr Konto vor emotionalem Handel und "Tilt".

3. 👻Stealth-Modus (virtuelle Aufträge) Lassen Sie nicht zu, dass Makler Ihre Stopps jagen.

Virtuelle Pending Orders: Platzieren Sie Limit-/Stop-Aufträge, die Makler nicht sehen können, bis sie ausgelöst werden.

Virtueller Stop Loss: Ihr SL existiert nur in der Engine. Der Broker sieht nichts, bis der Preis eintritt.

Virtuelle OCO: Platzieren Sie eine Ausbruchsfalle (Buy Stop & Sell Stop). Wenn eine davon erfüllt wird, wird die andere automatisch annulliert.

4. 🏦Eingebaute SMC-Indikatoren Sie brauchen keine externen Indikatoren mehr.

Automatisches Zeichnen von BOS / CHoCH (Strukturbrüche).

Markieren Sie Order-Blöcke (OB) und Fair-Value-Lücken (FVG) .

Identifizieren Sie starke Tiefs / schwache Hochs .

Handeln Sie mit institutioneller Vision direkt auf Ihrem Panel.

5. 🤖 Kluges Management

Auto-Break-Even: Automatisches Verschieben des SL zum Einstieg, wenn der Preis TP1 erreicht.

Pro Trailing Stop: 6 Modi enthalten (Punkte, Fraktale, Kerzen, MA, PSAR, ATR).

Teilweiser Abschluss: Schließen Sie 1/3, 1/2 oder 80% Ihrer Position mit einer Taste.

⚙️ Funktionsliste

Risiko-Rechner: Feste Lots, Risiko $, Risiko % des Saldos/Eigenkapitals.

Auftragsmanager: Ein professionelles Dashboard zur Verwaltung aller Trades (Close Win, Close Loss, Close All).

Panel UI: 4K-ready, zweisprachig (Englisch/Chinesisch), dunkles/helles Thema.

Leistung: Optimierter C++-Code, keine Verzögerung, funktioniert im Strategy Tester zum Üben.

Handeln Sie nicht nur. Scharfschützen Sie den Markt mit Aurora. 👉 Laden Sie die Demo herunter und spüren Sie den Unterschied noch heute!