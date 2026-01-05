极光 · 狙击手 (Aurora SMC Sniper): 终极手动交易引擎

Aurora SMC Sniper 是一款专为聪明钱策略 (SMC) 打造的专业 MT5 交易面板与风控管理工具。它集成了自动手数计算、Prop Firm 强制风控 (考试守护者)、虚拟隐形挂单以及自动 OB/FVG 结构识别功能，旨在帮助手动交易者严格控制风险，顺利通过自营交易 (Prop Firm) 资金挑战。



🚀 首发特惠: 当前仅售 $89 (下一阶段涨价至 $149 -> 最终定价 $199。早买早享受，涨价不等人！)

🛑 您是否还在经历这些交易痛点？

计算太慢： 每次下单都要按计算器算手数，算完行情已经跑了？

情绪失控： 上头时管不住手，单日亏损过大导致爆仓或 Prop 考试失败？

被扫止损： 刚设好止损就被插针打掉，然后行情按原方向起飞？

结构迷茫： 看不懂 SMC 机构订单流，找不到关键的 OB 和 FVG 区域？

告别原始的手工交易方式。 Aurora 极光狙击手 不是一个全自动刷单 EA，它是为职业交易员打造的全能辅助座舱。它负责计算、风控、画图和执行，而您只需要专注于交易决策。

🏆 核心亮点功能

1. 🎯 可视化“拖拽”计划系统 所见即所得。点击“做多计划”或“做空计划”，图表上会出现红绿框。

拖动红线设置止损，拖动绿线设置止盈。

面板 自动计算风控手数 （例如：只亏本金的 1%）。

点击下单，毫秒级执行。拒绝繁琐，拒绝算错。

2. 🛡️ 考试守护者 (Prop Firm Guardian) 专为挑战自营交易（Prop Firm）考试的用户设计。

设置 单日亏损限额 （如：日亏损不超过 $1000 或 4%）。

一旦触及红线，Aurora 会 强制锁定开仓权限 ，甚至自动强平。

它是您资金安全的最后一道防线，帮您管住手。

3. 👻 隐形交易模式 (虚拟订单) 拒绝暴露您的交易意图。

虚拟挂单： 您的 Limit/Stop 单只存在于本地，券商端看不见。

隐藏止损： 开启后，止损线对券商隐形，价格触达时瞬间平仓，防止恶意猎杀。

虚拟 OCO： 轻松设置双向突破陷阱，一边成交，另一边自动撤销。

4. 🏦 机构级 SMC 视野 无需购买昂贵的指标，Aurora 内置顶级图表分析功能。

自动标记 BOS (结构突破) 和 CHoCH (趋势改变) 。

自动绘制 OB (订单块) 和 FVG (价值缺口) 。

识别 强/弱高低点，一眼看穿机构流动性布局。

5. 🤖 智能持仓管理

自动推保本： 价格触达 TP1 或指定点数，自动将止损推至开仓价。

全能移动止损： 内置 6 种追踪模式（点数、分型、K线、均线、PSAR、ATR）。

极速分批平仓： 面板自带 1/3、1/2、2/3 快速减仓按钮，落袋为安。

6. ⚙️ 详细参数

风控模式： 固定手数、固定金额止损、账户百分比止损。

订单管理： 专业的“订单管理器”窗口，支持批量平盈利、平亏损、一键清仓。

用户界面： 支持 4K 高清屏，内置深色/浅色主题， 中英文一键切换 。

性能优化： 极速 C++ 架构，并在策略测试器中完全可用（适合复盘练习）。

不要只是交易，要像狙击手一样精准打击。 👉 立即下载试用，重新定义您的交易体验！