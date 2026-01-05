Aurora SMC Sniper

Aurora SMC Sniper: 궁극의 수동 매매 엔진 (Ultimate Manual Trading Engine)

Aurora SMC Sniper는 스마트 머니 컨셉(SMC)을 위해 설계된 전문 MT5 트레이딩 패널이자 리스크 관리 도구입니다. 자동 랏(Lot) 계산, 프랍 펌(Prop Firm)을 위한 강제 리스크 관리, 스텔스 가상 주문, 그리고 OB/FVG 자동 인식 기능을 통합했습니다. 이 도구는 수동 트레이더가 리스크를 엄격히 통제하고, 프랍 펌 자금 지원 챌린지(Funding Challenge)를 성공적으로 통과하도록 돕기 위해 개발되었습니다.

🚀 출시 기념 특가: 현재 단 $89 (다음 단계 $149 -> 최종 가격 $199로 인상 예정. 가격이 오르기 전에 지금 구매하세요!)

🛑 아직도 이런 문제로 고통받고 계신가요?

  • 느린 계산: 계산기로 랏 사이즈를 두드리는 동안 진입 타이밍을 놓치시나요?

  • 뇌동매매 (Tilt): 손실 후 감정을 주체하지 못해 '복구 매매'를 하다가 일일 허용 손실액을 초과하여 계좌가 터지거나 프랍 시험에 탈락하시나요?

  • 스탑 헌팅 (Stop Hunt): 손절(SL)을 걸자마자 꼬리로 내 물량만 털고 다시 원래 방향으로 날아가 버리나요?

  • 복잡한 차트: 기관들의 주문 흐름(SMC)이 보이지 않고, 중요한 오더 블록(OB)과 FVG를 찾지 못하시나요?

더 이상 원시적인 방식으로 매매하지 마세요. Aurora SMC Sniper는 자동 매매 봇(EA)이 아닙니다. 이것은 프로 수동 트레이더를 위해 만들어진 **"전천후 트레이딩 콕핏"**입니다. 복잡한 계산, 리스크 관리, 작도, 주문 실행은 도구에 맡기고, 당신은 오직 "매매 판단"에만 집중하세요.

🏆 6가지 핵심 기능

1. 🎯 직관적인 "드래그 앤 드롭" 계획 시스템 보는 그대로 실행됩니다. "매수 계획(Plan Buy)" 또는 "매도 계획(Plan Sell)"을 클릭하면 차트에 박스가 나타납니다.

  • 빨간 선을 드래그하여 손절(SL) 설정.

  • 초록 선을 드래그하여 익절(TP) 설정.

  • 패널이 당신의 리스크 설정(예: 자본금의 1%)에 맞춰 정확한 진입 랏수를 자동 계산합니다.

  • 원클릭으로 즉시 주문 실행. 더 이상 계산 실수는 없습니다.

2. 🛡️ 프랍 펌 가디언 (Prop Firm Guardian) 프랍 펌(FTMO 등) 챌린지에 도전하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

  • 일일 최대 손실 한도를 설정하세요 (예: 일일 손실 -$1000 또는 -4% 제한).

  • 한도에 도달하면 Aurora가 신규 주문을 강제로 차단하고, 기존 포지션을 자동 청산할 수 있습니다.

  • 이것은 뇌동매매로부터 당신의 자금을 지키는 최후의 방어선입니다.

3. 👻 스텔스 모드 (가상 주문 시스템) 브로커에게 당신의패를 보여주지 마세요.

  • 가상 지정가 주문: 당신의 Limit/Stop 주문은 PC 내부에만 존재하며, 브로커 서버에는 보이지 않습니다.

  • 숨겨진 손절 (Hidden SL): SL 라인을 브로커에게 숨깁니다. 가격이 도달하는 순간 패널이 즉시 청산하여 악의적인 스탑 헌팅을 방지합니다.

  • 가상 OCO 주문: 양방향 돌파 함정을 쉽게 설치하세요. 한쪽이 체결되면 다른 쪽은 자동 취소됩니다.

4. 🏦 기관급 SMC 비전 비싼 보조지표를 따로 살 필요가 없습니다. Aurora에는 최고 수준의 분석 엔진이 내장되어 있습니다.

  • BOS (구조 돌파)CHoCH (추세 전환) 자동 작도.

  • OB (오더 블록)FVG (페어 밸류 갭) 자동 표시.

  • 강한/약한 고저점 (Strong/Weak Highs & Lows) 식별로 유동성(Liquidity) 위치를 한눈에 파악.

5. 🤖 스마트 포지션 관리

  • 자동 본절 (Auto Break-Even): 가격이 TP1이나 특정 포인트에 도달하면 자동으로 SL을 진입가로 이동합니다.

  • 프로 트레일링 스탑: 6가지 추적 모드 지원 (포인트, 프랙탈, 캔들, 이동평균선, PSAR, ATR).

  • 원클릭 분할 청산: 패널의 버튼 하나로 포지션의 1/3, 1/2, 80%를 즉시 수익 실현하세요.

6. ⚙️ 상세 스펙

  • 리스크 모드: 고정 랏, 고정 금액($) 손절, 잔고/평가금 대비 퍼센트(%) 손절.

  • 주문 관리자: 수익만 청산, 손실만 청산, 전체 청산 등을 지원하는 전문 관리 창.

  • 인터페이스: 4K 고해상도 지원, 다크/라이트 테마, 영어/중국어 인터페이스 전환 가능.

  • 성능: 초고속 C++ 아키텍처, 전략 테스터(Strategy Tester)에서도 완벽하게 작동하므로 주말 복기 연습용으로도 최적입니다.

단순히 매매하지 마세요. 스나이퍼처럼 정밀하게 타격하세요. 👉 지금 데모 버전을 다운로드하고, 완전히 새로운 트레이딩을 경험해 보세요!


