Aurora SMC Sniper
- 유틸리티
- Hui Hui Wu
- 버전: 6.0
- 활성화: 10
Aurora SMC Sniper는 스마트 머니 컨셉(SMC)을 위해 설계된 전문 MT5 트레이딩 패널이자 리스크 관리 도구입니다. 자동 랏(Lot) 계산, 프랍 펌(Prop Firm)을 위한 강제 리스크 관리, 스텔스 가상 주문, 그리고 OB/FVG 자동 인식 기능을 통합했습니다. 이 도구는 수동 트레이더가 리스크를 엄격히 통제하고, 프랍 펌 자금 지원 챌린지(Funding Challenge)를 성공적으로 통과하도록 돕기 위해 개발되었습니다.
🚀 출시 기념 특가: 현재 단 $89 (다음 단계 $149 -> 최종 가격 $199로 인상 예정. 가격이 오르기 전에 지금 구매하세요!)
🛑 아직도 이런 문제로 고통받고 계신가요?
-
느린 계산: 계산기로 랏 사이즈를 두드리는 동안 진입 타이밍을 놓치시나요?
-
뇌동매매 (Tilt): 손실 후 감정을 주체하지 못해 '복구 매매'를 하다가 일일 허용 손실액을 초과하여 계좌가 터지거나 프랍 시험에 탈락하시나요?
-
스탑 헌팅 (Stop Hunt): 손절(SL)을 걸자마자 꼬리로 내 물량만 털고 다시 원래 방향으로 날아가 버리나요?
-
복잡한 차트: 기관들의 주문 흐름(SMC)이 보이지 않고, 중요한 오더 블록(OB)과 FVG를 찾지 못하시나요?
더 이상 원시적인 방식으로 매매하지 마세요. Aurora SMC Sniper는 자동 매매 봇(EA)이 아닙니다. 이것은 프로 수동 트레이더를 위해 만들어진 **"전천후 트레이딩 콕핏"**입니다. 복잡한 계산, 리스크 관리, 작도, 주문 실행은 도구에 맡기고, 당신은 오직 "매매 판단"에만 집중하세요.
🏆 6가지 핵심 기능
1. 🎯 직관적인 "드래그 앤 드롭" 계획 시스템 보는 그대로 실행됩니다. "매수 계획(Plan Buy)" 또는 "매도 계획(Plan Sell)"을 클릭하면 차트에 박스가 나타납니다.
-
빨간 선을 드래그하여 손절(SL) 설정.
-
초록 선을 드래그하여 익절(TP) 설정.
-
패널이 당신의 리스크 설정(예: 자본금의 1%)에 맞춰 정확한 진입 랏수를 자동 계산합니다.
-
원클릭으로 즉시 주문 실행. 더 이상 계산 실수는 없습니다.
2. 🛡️ 프랍 펌 가디언 (Prop Firm Guardian) 프랍 펌(FTMO 등) 챌린지에 도전하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.
-
일일 최대 손실 한도를 설정하세요 (예: 일일 손실 -$1000 또는 -4% 제한).
-
한도에 도달하면 Aurora가 신규 주문을 강제로 차단하고, 기존 포지션을 자동 청산할 수 있습니다.
-
이것은 뇌동매매로부터 당신의 자금을 지키는 최후의 방어선입니다.
3. 👻 스텔스 모드 (가상 주문 시스템) 브로커에게 당신의패를 보여주지 마세요.
-
가상 지정가 주문: 당신의 Limit/Stop 주문은 PC 내부에만 존재하며, 브로커 서버에는 보이지 않습니다.
-
숨겨진 손절 (Hidden SL): SL 라인을 브로커에게 숨깁니다. 가격이 도달하는 순간 패널이 즉시 청산하여 악의적인 스탑 헌팅을 방지합니다.
-
가상 OCO 주문: 양방향 돌파 함정을 쉽게 설치하세요. 한쪽이 체결되면 다른 쪽은 자동 취소됩니다.
4. 🏦 기관급 SMC 비전 비싼 보조지표를 따로 살 필요가 없습니다. Aurora에는 최고 수준의 분석 엔진이 내장되어 있습니다.
-
BOS (구조 돌파) 및 CHoCH (추세 전환) 자동 작도.
-
OB (오더 블록) 및 FVG (페어 밸류 갭) 자동 표시.
-
강한/약한 고저점 (Strong/Weak Highs & Lows) 식별로 유동성(Liquidity) 위치를 한눈에 파악.
5. 🤖 스마트 포지션 관리
-
자동 본절 (Auto Break-Even): 가격이 TP1이나 특정 포인트에 도달하면 자동으로 SL을 진입가로 이동합니다.
-
프로 트레일링 스탑: 6가지 추적 모드 지원 (포인트, 프랙탈, 캔들, 이동평균선, PSAR, ATR).
-
원클릭 분할 청산: 패널의 버튼 하나로 포지션의 1/3, 1/2, 80%를 즉시 수익 실현하세요.
6. ⚙️ 상세 스펙
-
리스크 모드: 고정 랏, 고정 금액($) 손절, 잔고/평가금 대비 퍼센트(%) 손절.
-
주문 관리자: 수익만 청산, 손실만 청산, 전체 청산 등을 지원하는 전문 관리 창.
-
인터페이스: 4K 고해상도 지원, 다크/라이트 테마, 영어/중국어 인터페이스 전환 가능.
-
성능: 초고속 C++ 아키텍처, 전략 테스터(Strategy Tester)에서도 완벽하게 작동하므로 주말 복기 연습용으로도 최적입니다.
단순히 매매하지 마세요. 스나이퍼처럼 정밀하게 타격하세요. 👉 지금 데모 버전을 다운로드하고, 완전히 새로운 트레이딩을 경험해 보세요!