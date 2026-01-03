Sentinel FX by nyelora

Sentinel FX de nyelora - Asesor Experto MT4

Sentinel FX por nyelora es un Asesor Experto MT4 profesional diseñado para operar pares de divisas con un fuerte enfoque en el control de riesgos, el conocimiento de la cartera, y la solidez a través de corredores.

Esta es la edición básica del motor, construido específicamente para el mercado MT4:

Lógica conservadora, no martingala.

Tamaño y gestión de la exposición independientes del corredor.

Entradas limpias y organizadas con valores predeterminados seguros configurables a través del diálogo de entradas de MT4.

Sentinel FX es adecuado para:

Traders que quieren un EA listo para funcionar con un riesgo conservador.

Usuarios avanzados que desean ajustar el riesgo, los límites de la cartera y las ventanas de negociación .

. Traders sistemáticos que necesiten una ejecución que tenga en cuenta la cartera y la correlación.

El EA no utiliza martingala, grid, arbitraje o técnicas basadas en latencia.

Inicio rápido (TL;DR)

Instale Sentinel FX desde el Mercado MT4. Abra un gráfico M15 para un par de divisas líquido (por ejemplo, EURUSD). Adjunte el EA y active AutoTrading. Utilice la configuración por defecto, o ajuste sólo el RiskPercent y los límites de la cartera.

Sentinel FX gestiona internamente todos los símbolos configurados. Los periodos de inactividad son normales e intencionados.

Qué hace Sentinel FX (alto nivel)

Sentinel FX monitoriza continuamente sus símbolos FX configurados y:

Aplica protecciones de tiempo, spread y drawdown antes de permitir nuevas operaciones. Evalúa los componentes de la estrategia incorporada (tendencia, reversión a la media, ruptura) utilizando filtros de precio y volatilidad. Utiliza un marco de referencia temporal superior para evitar operar directamente en una estructura adversa obvia. Calcula el tamaño del lote a partir de su porcentaje de riesgo y de los datos contractuales del intermediario, con estrictos límites de seguridad. Aplica comprobaciones de cartera, exposición a divisas y correlación para evitar la acumulación de riesgos excesivos. Gestiona las operaciones abiertas con stop-loss de protección, umbral de rentabilidad y comportamiento de arrastre configurables. Registra las decisiones clave con códigos de motivos claros para su posterior revisión.

A quién va dirigido

Operadores principiantes / intermedios

Utilice la lista de símbolos y los ajustes de riesgo predeterminados.

Ajuste sólo las entradas básicas si es necesario.

si es necesario. Deje que el EA gestione las entradas, salidas y el riesgo por operación.

Usuarios avanzados y expertos

Ajuste los límites de la cartera y los parámetros de riesgo.

Integre Sentinel FX en carteras multisímbolo.

Utilice los registros y la exportación CSV opcional para analizar el comportamiento.

Orientación sobre el tamaño de la cuenta

Sentinel FX puede funcionar técnicamente con cualquier tamaño de cuenta soportado por su broker, pero en la práctica recomendamos:

Capital inicial mínimo: alrededor de 1.000 USD (o equivalente) utilizando el porcentaje de riesgo predeterminado = 0,5% y los tamaños de lote mínimos de FX estándar (0,01).

alrededor de (o equivalente) utilizando el porcentaje de riesgo predeterminado = 0,5% y los tamaños de lote mínimos de FX estándar (0,01). No hay un máximo fijo: los tamaños de posición se escalan automáticamente con el tamaño de la cuenta cuando los ajustes de riesgo son apropiados.

En cuentas más pequeñas, los tamaños de lote mínimos del corredor pueden dar lugar a:

Imposibilidad de abrir operaciones con el nivel de riesgo deseado, o

Un riesgo por operación más desigual.

Asegúrese siempre de que:

Su porcentaje de riesgo coincide con el tamaño de lote mínimo de su corredor.

coincide con el tamaño de lote mínimo de su corredor. Usted se siente cómodo con los drawdowns potenciales implícitos en su configuración.

Configuración básica (puede ajustarse con cuidado)

Estos son los principales parámetros que la mayoría de los usuarios tendrán que tocar. Todos los demás parámetros se suministran con valores por defecto conservadores.

Controles de cartera y símbolos

Symbols

Lista separada por comas de los símbolos FX que gestionará el EA.

Lista separada por comas de los símbolos FX que gestionará el EA. MaxOpenPortfolio

Número máximo de operaciones abiertas en todos los símbolos.

Número máximo de operaciones abiertas en todos los símbolos. MaxOpenPerSymbol

Número máximo de operaciones abiertas por símbolo.

Número máximo de operaciones abiertas por símbolo. AllowHedging

Permitir posiciones de dirección opuesta en el mismo par (sujeto a las reglas del broker).

Permitir posiciones de dirección opuesta en el mismo par (sujeto a las reglas del broker). UseParityTrim / UseQuoteParityTrim

Protecciones opcionales que reducen el tamaño de las nuevas posiciones cuando la exposición a una divisa base o cotizada se concentra.

Riesgo y tamaño

RiskPercent

Porcentaje de la cuenta arriesgado por operación (por defecto: 0,5% ).

Porcentaje de la cuenta arriesgado por operación (por defecto: ). UseFreeMarginRiskBase

Calcula el riesgo a partir del Margen Libre (por defecto) o del Capital.

Calcula el riesgo a partir del Margen Libre (por defecto) o del Capital. MaxLots

Límite máximo de tamaño de lote por operación.

Límite máximo de tamaño de lote por operación. MaxExposureR

Límite blando del riesgo total de la cartera expresado en unidades "R".

Límite blando del riesgo total de la cartera expresado en unidades "R". MaxCurrencyLots

Limita la exposición total por divisa individual.

Limita la exposición total por divisa individual. SoftCap_MarginR

Nivel de uso de margen donde el EA se vuelve más conservador.

Nivel de uso de margen donde el EA se vuelve más conservador. MaxDDPercent

Umbral de reducción de la cuenta en el que se detienen las nuevas entradas.

Umbral de reducción de la cuenta en el que se detienen las nuevas entradas. MaxDailyR

Límite de pérdida diaria (en unidades "R") tras el cual la negociación se detiene durante el día.

Recomendación:

Si no está seguro, ajuste sólo Symbols , MaxOpenPortfolio , MaxOpenPerSymbol , AllowHedging y RiskPercent , y deje todas las demás entradas sin cambios.

Ajustes avanzados (sólo para usuarios con experiencia)

Las entradas adicionales permiten el ajuste fino de:

Filtros de estrategia y señal (tendencia, reversión de la media, sensibilidad a la ruptura).

(tendencia, reversión de la media, sensibilidad a la ruptura). Marco de referencia/zona de tiempo superior utilizado para el filtrado contextual.

utilizado para el filtrado contextual. Gestión de operaciones (stops de protección, punto de equilibrio, comportamiento de arrastre, TP2 opcional).

(stops de protección, punto de equilibrio, comportamiento de arrastre, TP2 opcional). Controles de tiempo y sesión (ventanas diarias, límites semanales, enfriamientos).

(ventanas diarias, límites semanales, enfriamientos). Correlación y gestión de la exposición entre símbolos.

entre símbolos. Registro y exportación CSV para diagnóstico y análisis.

Los valores por defecto se han diseñado para ser conservadores y no depender del broker. Cualquier cambio debe ser validado en una cuenta demo.

Cómo ejecutar Sentinel FX en MT4

Instale el EA a través de MT4 Market. Abra un gráfico para cualquier símbolo FX que desee operar. Marco temporal recomendado: M15, especialmente para pares líquidos como EURUSD, GBPUSD y USDJPY. Adjunte Sentinel FX al gráfico y active AutoTrading.

El EA gestiona internamente todos los símbolos configurados. No es necesario adjuntarlo a varios gráficos a menos que desee ejecutar instancias separadas intencionadamente.

Después de cambiar cualquier parámetro de entrada:

Se recomienda quitar y volver a adjuntar el EA al mismo gráfico M15 para asegurarse de que todo el estado interno se inicializa de forma coherente.

Desarrollo y actualizaciones en curso

Sentinel FX está en desarrollo activo.

Las actualizaciones pueden incluir mejoras en la solidez, la gestión del riesgo, la lógica de la cartera y los diagnósticos basados en los comentarios de los usuarios.

Todas las actualizaciones lanzadas a través del Mercado MT4 priorizan la estabilidad, la compatibilidad con versiones anteriores y el comportamiento consciente del riesgo.

Notas importantes y descargo de responsabilidad

Sentinel FX es una herramienta de negociación avanzada, no una garantía de beneficios.

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Usted es responsable de elegir los niveles de riesgo adecuados y de entender las condiciones de negociación de su broker.

Pruebe siempre a fondo en una cuenta de demostración (o en una pequeña cuenta real) antes de ampliarla.

Soporte y contacto

Por favor, incluya el nombre de su corredor, los símbolos, los plazos y los fragmentos de registro pertinentes cuando solicite asistencia.

Contacto: X / Twitter - @nyelora

Sentinel FX de nyelora está diseñado para proporcionar un motor de ejecución robusto, disciplinado y consciente del riesgo, con valores predeterminados razonables y la flexibilidad para crecer con su experiencia de trading.