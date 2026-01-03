Sentinel FX by nyelora

Sentinel FX von nyelora - MT4 Expert Advisor

Sentinel FX von nyelora ist ein professioneller MT4 Expert Advisor, der für den Handel mit FX-Paaren entwickelt wurde und einen starken Fokus auf Risikokontrolle, Portfoliobewusstsein und Robustheit gegenüber anderen Brokern legt.

Dies ist die Basisversion der Engine, die speziell für den MT4-Markt entwickelt wurde:

  • Konservative, nicht-martingale Logik.
  • Broker-agnostische Größenbestimmung und Risikobehandlung.
  • Saubere, organisierte Eingaben mit sicheren Standardwerten, die über den MT4-Eingabedialog konfiguriert werden können.

Sentinel FX ist geeignet für:

  • Händler, die einen sofort einsatzbereiten EA mit konservativem Risiko wünschen.
  • Fortgeschrittene Anwender, die Risiko, Portfoliolimits und Handelsfenster anpassen möchten.
  • Systematische Trader, die eine portfolio- und korrelationsbewusste Ausführung benötigen.

Der EA verwendet keine Martingale-, Grid-, Arbitrage- oder Latenz-basierten Techniken.

Schnellstart (TL;DR)

  1. Installieren Sie Sentinel FX aus dem MT4 Market.
  2. Öffnen Sie einen M15-Chart für ein liquides FX-Paar (z.B. EURUSD).
  3. Hängen Sie den EA an und aktivieren Sie AutoTrading.
  4. Verwenden Sie die Standardeinstellungen oder passen Sie nur RiskPercent und Portfoliolimits an.

Sentinel FX verwaltet alle konfigurierten Symbole intern. Perioden der Inaktivität sind normal und gewollt.

Was Sentinel FX macht (auf hohem Niveau)

Sentinel FX überwacht kontinuierlich Ihre konfigurierten FX-Symbole und:

  1. Wendet Zeit-, Spread- und Drawdown-Guards an, bevor es neue Trades zulässt.
  2. Bewertet integrierte Strategiekomponenten (Trend, Mean-Reversion, Breakout) mit Hilfe von Preis- und Volatilitätsfiltern.
  3. Verwendet einen Referenzrahmen mit höherem Zeitrahmen, um den direkten Handel mit einer offensichtlich ungünstigen Struktur zu vermeiden.
  4. Berechnet die Losgröße anhand Ihres Risikoprozentsatzes und der Broker-Kontraktdaten, mit strengen Sicherheitsobergrenzen.
  5. Wendet Portfolio-, Währungs- und Korrelationsprüfungen an, um übermäßige Risiken zu vermeiden.
  6. Verwaltet offene Trades mit konfigurierbaren Stop-Loss-, Breakeven- und Trailing-Schutzmaßnahmen.
  7. Protokolliert wichtige Entscheidungen mit klaren Begründungscodes zur späteren Überprüfung.

Für wen ist es geeignet

Anfänger und fortgeschrittene Trader

  • Verwenden Sie die Standard-Symbolliste und die Risikoeinstellungen.
  • Passen Sie bei Bedarf nur die grundlegenden Eingaben an.
  • Überlassen Sie dem EA den Einstieg, den Ausstieg und das Risiko pro Handel.

Fortgeschrittene und erfahrene Benutzer

  • Nehmen Sie eine Feinabstimmung der Portfoliolimits und Risikoparameter vor.
  • Integrieren Sie Sentinel FX in Multi-Symbol-Portfolios.
  • Nutzen Sie Protokolle und den optionalen CSV-Export, um das Verhalten zu analysieren.

Anleitung zur Kontogröße

Sentinel FX kann technisch gesehen mit jeder von Ihrem Broker unterstützten Kontogröße betrieben werden, aber in der Praxis empfehlen wir:

  • Mindeststartkapital: ca. 1.000 USD (oder gleichwertig) bei Verwendung der Standardeinstellung RiskPercent = 0,5 % und Standard-FX-Mindestlosgrößen (0,01).
  • Kein festes Maximum: Die Positionsgrößen skalieren automatisch mit der Kontogröße, wenn die Risikoeinstellungen angemessen sind.

Bei kleineren Konten können die Mindest-Lotgrößen des Brokers dazu führen, dass:

  • Unmöglichkeit, Geschäfte auf dem gewünschten Risikoniveau zu eröffnen, oder
  • Ein ungleichmäßigeres ("klumpiges") Risiko pro Handel.

Stellen Sie immer sicher, dass:

  • Ihr Risikoprozentsatz mit der Mindestlosgröße Ihres Brokers übereinstimmt.
  • Sie mit den potenziellen Drawdowns, die Ihre Konfiguration mit sich bringt, zufrieden sind.

Grundeinstellungen (mit Vorsicht anzupassen)

Dies sind die wichtigsten Eingaben, die die meisten Benutzer jemals vornehmen müssen. Alle anderen Parameter werden mit konservativen Standardwerten ausgeliefert.

Portfolio- und Symbolsteuerungen

  • Symbole
    Kommagetrennte Liste von FX-Symbolen, die der EA verwalten wird.
  • MaxOpenPortfolio
    Maximale Anzahl offener Trades für alle Symbole.
  • MaxOpenPerSymbol
    Maximale Anzahl offener Trades pro Symbol.
  • AllowHedging
    Erlaubt gegenläufige Positionen auf demselben Paar (abhängig von den Regeln des Brokers).
  • UseParityTrim / UseQuoteParityTrim
    Optionale Schutzmaßnahmen, die die Größe neuer Positionen reduzieren, wenn das Engagement in einer Basis- oder Kurswährung konzentriert wird.

Risiko & Größenbestimmung

  • RiskPercent
    Prozentualer Anteil des Kontos, der pro Handel riskiert wird (Standard: 0,5%).
  • UseFreeMarginRiskBase
    Berechnung des Risikos aus der freien Marge (Standard) oder dem Eigenkapital.
  • MaxLots
    Harte Obergrenze für die Lotgröße pro Handel.
  • MaxExposureR
    Weiche Obergrenze für das Gesamtrisiko des Portfolios, ausgedrückt in "R"-Einheiten.
  • MaxCurrencyLots
    Begrenzt das Gesamtengagement pro einzelner Währung.
  • SoftCap_MarginR
    Margin-Nutzungsgrad, bei dem der EA konservativer wird.
  • MaxDDPercent
    Schwellenwert für den Konto-Drawdown, bei dem neue Einträge pausiert werden.
  • MaxDailyR
    Tägliche Verlustgrenze (in "R"-Einheiten), ab der der Handel für den Tag pausiert.

Empfehlung:
Wenn Sie unsicher sind, passen Sie nur Symbols , MaxOpenPortfolio , MaxOpenPerSymbol , AllowHedging und RiskPercent an und lassen Sie alle anderen Eingaben unverändert.

Erweiterte Einstellungen (nur für erfahrene Benutzer)

Zusätzliche Eingaben ermöglichen die Feinabstimmung von:

  • Strategie- und Signalfilter (Trend, Mean-Reversion, Ausbruchsempfindlichkeit).
  • Referenz-/Zonenrahmen mit höherem Zeitrahmen, der für kontextbezogene Filterung verwendet wird.
  • Handelsmanagement (Schutzstopps, Breakeven, Trailing-Verhalten, optional TP2).
  • Zeit- und Sitzungskontrollen (Tagesfenster, Wochenlimits, Cooldowns).
  • Korrelations- und Exposure-Handling über Symbole hinweg.
  • Protokollierung und CSV-Export für Diagnose und Analyse.

Die Standardeinstellungen sind konservativ und broker-agnostisch ausgelegt. Jede Änderung sollte auf einem Demokonto validiert werden.

So führen Sie Sentinel FX in MT4 aus

  1. Installieren Sie den EA über den MT4 Market.
  2. Öffnen Sie einen Chart für ein beliebiges FX-Symbol, das Sie handeln möchten.
  3. Empfohlener Zeitrahmen: M15, insbesondere für liquide Paare wie EURUSD, GBPUSD und USDJPY.
  4. Verbinden Sie Sentinel FX mit dem Chart und aktivieren Sie AutoTrading.

Der EA verwaltet alle konfigurierten Symbole intern. Sie müssen ihn nicht an mehrere Charts anhängen, es sei denn, Sie möchten absichtlich separate Instanzen laufen lassen.

Nach der Änderung von Eingabeparametern:
Es wird empfohlen, den EA zu entfernen und erneut an denselben M15-Chart anzuhängen, um sicherzustellen, dass alle internen Zustände konsistent initialisiert werden.

Laufende Entwicklung & Updates

Sentinel FX befindet sich in aktiver Entwicklung.

Aktualisierungen können Verbesserungen der Robustheit, der Risikohandhabung, der Portfoliologik und der Diagnose auf der Grundlage von Benutzerfeedback beinhalten.

Bei allen Updates, die über den MT4 Market veröffentlicht werden, stehen Stabilität, Abwärtskompatibilität und risikobewusstes Verhalten im Vordergrund.

Wichtige Hinweise & Haftungsausschluss

  • Sentinel FX ist ein fortschrittliches Handelsinstrument, keine Garantie für Gewinne.
  • Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
  • Sie sind dafür verantwortlich, ein angemessenes Risikoniveau zu wählen und die Handelsbedingungen Ihres Brokers zu verstehen.

Testen Sie immer gründlich auf einem Demokonto (oder einem kleinen Live-Konto), bevor Sie den Umfang erhöhen.

Unterstützung & Kontakt

  • Bitte geben Sie den Namen Ihres Brokers, Symbole, Zeitrahmen und relevante Log-Ausschnitte an, wenn Sie Support anfordern.
  • Kontakt: X / Twitter - @nyelora

Sentinel FX von nyelora wurde entwickelt, um eine robuste, disziplinierte und risikobewusste Ausführungsengine mit vernünftigen Standardeinstellungen und der Flexibilität zu bieten, mit Ihrer Handelserfahrung zu wachsen.

Empfohlene Produkte
Battle Bot
Meinrik Sikuvi Sipahu
Experten
Dieser Roboter ist entworfen, um den Handel auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage, Es handelt Währungspaare. Verwenden Sie diesen Roboter auf der m1 und m5 Zeitrahmen. Vermeiden Sie die Verwendung des Roboters während Nachrichten, da dies einen negativen Einfluss auf die Leistung dieses EA haben kann. Dieser Roboter verwendet den Alligator-Indikator mit dem RSI-Indikator, um seine Einträge zu erhalten. Sein Ziel ist es, die niedrigsten und höchsten Punkte eines Markttrends während eines be
RNB Pass Ftmo
Chandana Jayampathi Lokuketagodage Don
1 (1)
Experten
PROP TRADING EA -  Passing challenge or Verification - ANY PROP FIRMS - TEST Set files in the Comment section  US30/US100   Dow Jones / Nasdaq https://trader.ftmo.com/metrix?share=2e2ffcdc1689&amp ;lang=en (01) Prüfung ............ https://trader.ftmo.com/metrix?share=f823192684d3&lang=en (02) Starttermin 21. Dezember 2023 Neue und verbesserte Einstellungen https://trader.ftmo.com/metrix?share=c2f389839308&lang=en (03) Startdatum 04/01/2024 https://trader.ftmo.com/metrix?share=58da3d7968d6&amp;
Darwinex Obtain Funding
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experten
Finanzierung der Darwinex Ein Expert Advisor, der für die Konten der Darwinex unter Berücksichtigung der Drop-Regeln und des Hebels von 1:10 entwickelt wurde und speziell für die Verwaltung von Forex-Vermögenswerten konzipiert ist. Spezialisiert auf Währungen im eur usd aufgrund der niedrigen Spread-Empfehlung H1-Metrik. Darwinex ist eine ausgezeichnete Plattform und wir haben diesen Roboter speziell für diese Plattform entwickelt. Dieser Forex-Handelsroboter wurde von MRBEAST als Werkzeug zur
News Robot MT4
Andrey Tatarinov
4.48 (42)
Experten
News Robot 4.0 Während der Veröffentlichung von Wirtschaftsnachrichten kann der Preis nur in der ersten Minute nach der Veröffentlichung Dutzende von Punkten überwinden. Bei hoher Volatilität ist der manuelle Handel sehr riskant, da es schwierig ist, schnell auf sich schnell ändernde Kurse und aktuelle Nachrichtenindikatoren zu reagieren. Um mit den Nachrichten zu handeln, müssen Sie im Voraus ein Szenario vorbereiten und das maximale Risiko festlegen. Nutzen Sie einen spezialisierten profess
Ichimoku Super Swift Ease Pro
Tyrae Trae Bailey
Experten
Hungrig nach japanischem Stil? Durstig nach Samurai-Action? Sehen Sie! Ichimoku Super Swift Ease Pro ist ein Expert Advisor, der einen Ichimoku-Indikator mit einer moderaten Losgröße hat. Es wird empfohlen, dass Sie diesen EA für JPY-Paare wie USDJPY, EURJPY, etc. verwenden. Wenn Sie gerne Ichimoku verwenden, könnte dieser EA genau das Richtige für Sie sein. Nach den Details dieses Expert Advisor, hat es eine ATR, damit Händler, um die Linie mit dem Fluss des japanischen Yen zusammen mit einem a
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
CrownFVG EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
CrownFVG EA ist ein präzisionsgefertigtes Breakout + Fair Value Gap (FVG) Handelssystem, das entwickelt wurde, um beständige Gewinne auf dem M5-Zeitrahmen zu erzielen. Aufgebaut mit einer Multi-Group-Scalping-Architektur, kombiniert dieser EA institutionelle Handelskonzepte mit algorithmischer Geschwindigkeit, um Marktineffizienzen dort zu identifizieren und zu handeln, wo der Preis am wahrscheinlichsten reagiert - die Fair Value Gaps. Entwickelt für Händler, die Wert auf Genauigkeit, Kontrolle
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Experten
Round Lock ist ein intelligenter Berater mit dynamischer Positionssperre. Round Lock ist ein intelligenter Berater mit der Funktion der dynamischen Positionssperre, ein fortschrittlicher Handelsberater, der eine Zwei-Wege-Order-Locking-Strategie mit schrittweisem Positionswachstum und dynamischer Anpassung an den Markt implementiert. Vorteile des Rundschlosses: Risikokontrolle durch Positionssperren, Dynamisches Volumenwachstum in Trendbereichen des Marktes, Flexible Verhaltenseinstellungen je
Aero Trade
Alprian
Experten
AERO EA basierend auf Adaptive Engine Range Over (AERO) Handel mit Single Possiton mit TP SL und Schließen durch Signal Kein Marti Kein Raster Kein Hitory Reader Echte Backtesting-Ergebnisse Strategie hat Backtesting seit 2020 - 2024 EA funktioniert unter verschiedenen Marktbedingungen Empfehlungen: Mindesteinlage :$100 Paar : GBPCAD Zeitrahmen : M1 Für bessere Ergebnisse USE ECN/RAW/LOW SPREAD ACCOUNT Risiko-Warnung: Bevor Sie den AERO EA kaufen, sollten Sie sich über die damit verbu
Supertrend Professional Trading System
Tiziano Coco
Experten
Supertrend Professional v1.0 Professioneller Expert Advisor mit integriertem Supertrend und erweitertem Risikomanagement Keine externen Abhängigkeiten - Supertrend vollständig integriert Absturzsicher - Automatische Statusspeicherung alle 30 Sekunden Mehrstufige Drawdown-Kontrolle - Täglicher und totaler Schutz Komplettes Money Management - Lots, Martingale, Targets, Limits 100% MQL5 Marktkompatibel - Eine Datei, keine komplexe Einrichtung Beschreibung Supertrend Professional ist ein f
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der Gold Angel MT4 Expert Advisor wurde für den automatisierten Goldhandel auf der MetaTrader 4-Plattform entwickelt und bietet Händlern einzigartige Tools und Strategien, um maximale Gewinne zu erzielen. Mit Hilfe komplexer Algorithmen zur Analyse von Marktdaten ist dieser Advisor in der Lage, profitable Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren, was die Risiken deutlich reduziert und die Chancen auf einen erfolgreichen Handel erhöht. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.co
Golden Cheetah
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Cheetah ist nicht nur ein Handelsroboter, sondern ein Experte für den kurzfristigen Handel, der für den Einsatz auf volatilen Märkten mit niedrigen Spreads entwickelt wurde. Er basiert auf einem komplexen Multikomponenten-Algorithmus, der Marktinformationen sofort und in Echtzeit analysiert. Nächster Preis 1399 : Der Preis erhöht sich in Abhängigkeit von der Anzahl der verkauften Lizenzen Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Dieser Scal
PFX Renko Assistant
Mi Chaei Jardin
Experten
Der PFX Renko Assistant ist eine Ea, die speziell für den Handel auf Renko-Charts entwickelt wurde. Die Ea handelt nur mit dem Trend und produziert eine stetige Gewinnrate zwischen 65% und 80%. Die empfohlene Renko-Bar-Größe ist 2,5 Pips und ein Stop-Loss von 10 Pips und Take-Profit von 5 Pips. Der Ea kann auch auf Standard-Candle-Stick-Charts verwendet werden, aber die Gewinnrate ist nicht so hoch wie bei der Verwendung mit Renko-Bars. Die Idee hinter der Ea ist es, den Trend zu folgen und such
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
SPYDR Pro EA
Mhmwd Hsn Mhmwd Mhmd
Experten
Warum SPYDR Pro EA wählen? O ptimiert für Indizes : Perfekt zugeschnitten für den Handel mit wichtigen Indizes wie US 500, US 30, US 100 und DAX . Daily Timeframe Strategy : Arbeitet ausschließlich auf dem Tages-Chart (D1) und gewährleistet so Trades mit niedriger Frequenz und hoher Wahrscheinlichkeit. Fortschrittliches Risikomanagement : Eingebaute Stop-Loss (SL) und Take-Profit (TP) Levels zum Schutz Ihres Kapitals. Keine Martingale- oder Grid-Strategien : Sicherer und nachhaltiger Han
Forest
Vadim Podoprigora
Experten
Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombipaket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko ist eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen Hochs und Tiefs sucht und die Ausbrüche handeln wird. Die tatsächliche Ausführung dieser Strategie ist jedoch das, was diesen EA wirklich glänzen lässt. Einstiegsberechnungen und Ausstiegsalgorithmen sind nicht nur einzigartig, sond
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
Experten
BBMAGC BBMAGC ist ein automatisches Handelssystem mit einer Arbeitsstrategie, die aus dem berühmten BBMA-Indikator in Kombination mit einem fortschrittlichen Grid-System gewonnen wurde. Diese EA verwenden gefährliche Handelssysteme wie Martingale und Raster, so verstehen Sie bitte das Risiko vor der Verwendung dieses EA Zeitrahmen: H1 Symbol: beste Ergebnisse bei EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS empfohlen 4/5-stelliger Broker Min Einzahlung 1000$ Niedriger Spread immer besser Da Sie ein Grid-System v
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Experten
Wir stellen vor: News scalp: Der führende Expert Advisor für Nachrichten-Scalping und Arbitrage Im Bereich des Devisenhandels erfordert das Ergreifen flüchtiger Gelegenheiten inmitten von Marktturbulenzen Präzision und Geschwindigkeit. Hier kommt News scalp ins Spiel, die Spitze der News Scalping Expert Advisors (EAs), die speziell für den hochriskanten Handel mit Nachrichten entwickelt wurden. Mit seinen innovativen Funktionen, die speziell auf schnelle Scalping-Strategien zugeschnitten sind,
Ava Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Top of the world about Ai Robot/EA Autotrading, Any asset you can trade, Any Broker you can using, Inside has many strategy you can select and backtest, it is easy to using. Open Trade by strategy you select. Close Trade by Close function. Have a good day to you. ---------------------------- Extra Special für Trading Academy Kontaktieren Sie mich: WhatsApp +66946694963 ---------------------------- Wenn Sie die Preset-Datei benötigen, kontaktieren Sie uns Fb.me/Winwifirobot , Fb.me/Nirundornp
Hfx61 Starter
PT Hastinapura Makmur Sejahtera
Experten
HFX 6.1 Starter Dieser Expert Advisor kann versuchen, alle möglichen frühen Markttrends in allen Zeitrahmen zu scannen, aber er ist gut genug, um EA auf den M15-Zeitrahmen zu setzen. Einige der eingebauten Oszillator-Indikatoren werden verwendet, um vorherzusagen, wohin der Marktpreis gehen wird. Wenn der frühe Trend fehlschlägt, verwendet EA eine Flat-Lot-Hedge mit kontrollierter Orderdistanz. Hier unten EA-Parameter:     Trade_Set_AUTO, Standard ist ## AUTO Trade Setting ##, Mittlere Note
Black Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der MT4 Forex Advisor namens Black Gold EA ist eine fortschrittliche Lösung für den automatisierten Handel mit dem Währungspaar XAUUSD (Gold zu US-Dollar). Die vollständige Liste für Ihre Bequemlichkeit finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Zu den Vorteilen des Black Gold EA MT4 gehören der 24/7-Handel ohne emotionale Faktoren, eine schnelle Entscheidungsfindung und die Möglichkeit, anhand historischer Daten zu testen. Wie jeder Handelsroboter bietet er jedoch keine G
Goldenclaw
Sigit Hariyono
Experten
Goldenclaw EA ist ein einzigartiger Scalping Trading Robot, der auf einem mehrschichtigen neuronalen Netzwerk und verschiedenen Standardindikatoren basiert. Der Algorithmus arbeitet durch die Berechnung von Werten aus verschiedenen Zeitrahmen, um ein Ausgangssignal für den aktuellen Zeitrahmen zu liefern. Dieser EA verwendet keine gefährlichen Techniken wie Martingale, Mittelwertbildung, Grid oder Hedging. Alle Aufträge sind durch Stop-Loss geschützt und nur eine Handelsrichtung - Kauf oder Ve
GOLD Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experten
Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? Liebe Kollegin, lieber Kollege, wenn Sie auf der Suche nach einem sicheren Expert Advisor (EA)-Roboter sind, der Ihnen ein monatliches Gewinnziel von mindestens 5 % garantiert und sich durch Transparenz und Authentizität auszeichnet, schlage ich Ihnen folgendes vor
The Parabolic Tsunami
Cordell Chavis
Experten
Parabolischer Tsunami USD/JPY - H1 - Nur Long - Vollautomatischer MT4 Expert Advisor Ein disziplinierter, regelbasierter EA, der entwickelt wurde, um das zinsbullische Momentum des USD/JPY mit Hilfe einer proprietären Trend- und Momentumbestätigungs-Engine zu erfassen. Warum Trader Parabolic Tsunami wählen Long-only-Design , das auf zinsbullische Marktphasen ausgerichtet ist Speziell für USD/JPY auf H1 entwickelt (kein "funktioniert bei allem"-Gimmick) Kein Martingal, kein Grid, kein Hedging -
MavericksProPlus
Langtha Prosanta Daudung
Experten
Der MaverickProPlus ist ein vollautomatischer EA für den Handel mit dem EURUSD-Paar. Es ist Design entlang des Trends zu handeln und auch den Handel während der Umkehrung. Er verwendet eine adaptive Grid-Strategie. Bei der adaptiven Grid-Strategie ist der Abstand zwischen den Trades nicht festgelegt, der Einstieg in den nächsten Trade basiert auf den günstigsten Marktbedingungen, um den Trade mit Gewinn abzuschließen. Das Risiko, das mit der normalen Grid/Martingale-Strategie verbunden ist, wir
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 2/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
Smart Scalpers Edge EA
Andri Maulana
Experten
Smart Scalper's Edge EA: Ihr Vorteil im Goldhandel! Sind Sie es leid, stundenlang auf Charts zu starren? Sind Sie bereit, die Kraft eines automatisierten Systems zu nutzen, das speziell für den volatilen und aussichtsreichen Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde? Wir stellen Ihnen den Smart Scalper's Edge EA vor, einen hochentwickelten und sofort einsetzbaren Expert Advisor, der für das Scalping auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es handelt sich nicht um einen durchschnittlichen EA, so
TPS DynamicFX Pro
Gopal Goswami
Experten
TPS DynamicFX Pro EA: Revolutionierung des Devisenhandels mit KI-Präzision Erschließen Sie die Zukunft des Devisenhandels mit dem TPS DynamicFX Pro EA, einem bahnbrechenden Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um die Komplexität der Finanzmärkte mit unübertroffener Genauigkeit und Effizienz zu navigieren. Dieser EA nutzt die Leistung fortschrittlicher künstlicher Intelligenz und ist das ultimative Werkzeug sowohl für Anfänger, die beständige Gewinne anstreben, als auch für erfahrene
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Live-Signal >>>>> Klicken Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risik
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jesko EA –  Jesko ist ein spezieller Expert Advisor (EA) , der auf einer bewährten Strategie basiert, die über viele Jahre hinweg optimiert und getestet wurde. Er wurde bereits auf Live-Konten getestet und hat sich als profitabel und risikoarm erwiesen. Nun haben wir beschlossen, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Signal live         Vier Monate Live-Konto Einfache Installation  Funktioniert bei jedem Broker (ECN-Konto empfohlen)  Mindest-Einzahlung: 100 USD  24/7 Support  Kaufe Jesko
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experten
Deep Learning gestaltet den Goldhandel neu, und intelligente Assistenten pflegen den Handelsgarten wie Gärtner. Der "Gold Garden" EA verwendet intelligente Deep-Learning-Technologie und 20 Jahre Datentraining, um die Leistung der Strategie erheblich zu verbessern. Mit ihm wird der Handel einfacher und intelligenter. Lassen Sie uns gemeinsam das Zeitalter der Intelligenz einleiten und den Handel in einen Garten des Glücks verwandeln. Dies wird Ihr exklusiver Gold Garden Steward sein. Die MT5-Vers
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
Swap Master MT4
Thang Chu
Experten
Im Gegensatz zu den meisten anderen EAs auf dem Markt, versichere ich immer, dass jeder einzelne meiner EAs von höchster Qualität ist: Reale Trades werden mit dem Backtesting übereinstimmen. Keine Verlustverstecktechniken, um historische Verluste zu verbergen, keine manipulierten Backtests, um die Backtesting-Kurve glatt und ohne Verluste zu machen (nur naive Händler glauben an eine glatte Aufwärtskurve ohne Risiko - sie sind höchstwahrscheinlich Betrüger). Mein EA hat immer einen mehrjährig ve
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experten
Vom berühmten Gold Mining EA Entwickler - SJ präsentiert GoldZ AI - Das Gold Trading Powerhouse der nächsten Generation Präzision. Intelligenz. Profit. GoldZ AI ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter - es ist Ihr Hochgeschwindigkeits-, Markt-versierte Goldhandelspartner , gebaut, um XAUUSD mit einer leistungsstarken Fusion von Preis-Aktion-Meisterschaft, intelligente Trend-Erkennung und maschinelles Lernen Intelligenz zu erobern. Im Kern lebt GoldZ AI von der Dynamik der asiatischen Schlu
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experten
Wir stellen One Gold EA vor, einen hochentwickelten Handelsroboter für Gold auf der Meta Trader-Plattform, der entwickelt wurde, um Händler bei der erweiterten Marktanalyse zu unterstützen. Unsere proprietäre Technologie nutzt neuronale Netzwerke und datengesteuerte Algorithmen, um sowohl historische als auch Echtzeitdaten des Goldmarkts zu analysieren und Erkenntnisse zu liefern, die bei der Entscheidungsfindung helfen können. Im Gegensatz zu herkömmlichen manuellen Strategien arbeitet One Gold
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor verwendet fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
GaMBLeRs
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experten
GaMBLeRs – Intelligente Handelsmaschine für exponentielles Kontowachstum [   Quantenhandelsmaschine]   D   I   S   C   R     I   P   T   I  0  N   GaMBLeRs ist ein Expert Advisor (EA) für Trader mit hoher mentaler Stärke, die wissen, dass Erfolg an den Finanzmärkten Mut, Risikobereitschaft und eine disziplinierte Strategie erfordert. Dieses Produkt kombiniert künstliche Intelligenz, ein interaktives Bedienfeld und automatisierte Handelssysteme, um exponentielles Kontowachs
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Experten
Letzte Kopie für 399$ -> nächster Preis 499$ Dark Algo ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading auf Eurusd und Gbpusd . Dieser Expert Advisor basiert auf der neuesten Generation von Algorithmen und ist hochgradig anpassbar an Ihre Handelsbedürfnisse. Wenn Sie diesen Expert Advisor kaufen , können Sie ein Feedback auf dem Markt schreiben und erhalten einen zweiten EA kostenlos , für weitere Informationen kontaktieren Sie mich Die Grundstrategie dieses EA basiert auf einem hoc
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Hidden Gem EurUsd
rachid el jaafari
Experten
Verborgenes Juwel: KI-gestützte Präzision für den EURUSD-Handel mit Risikomanagement auf institutionellem Niveau Hidden Gem - EURUSD Edition ist eine spezielle Version des Expert Advisors (EA) der nächsten Generation, die ausschließlich für eines der meistgehandelten Währungspaare der Welt entwickelt wurde: EUR/USD . Diese Elite-Version nutzt modernste künstliche Intelligenz, um eine ultrapräzise Handelsausführung, maßgeschneiderte Risiko-Rendite-Strategien und eine marktadaptive Logik zu liefer
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT4 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experten
ThraeX – Scalping auf M1   (DAX, XAU, etc) Inspiriert von der Disziplin und Präzision der römischen Ära ist ThraeX ein spezialisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 , der speziell für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, schnelle Marktschwankungen zu verarbeiten und kurzfristige Preisbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Hauptmerkmale: ️ M1-Scalping-Logik – Entwickelt fü
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension