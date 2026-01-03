Sentinel FX by nyelora

Sentinel FX von nyelora - MT4 Expert Advisor

Sentinel FX von nyelora ist ein professioneller MT4 Expert Advisor, der für den Handel mit FX-Paaren entwickelt wurde und einen starken Fokus auf Risikokontrolle, Portfoliobewusstsein und Robustheit gegenüber anderen Brokern legt.

Dies ist die Basisversion der Engine, die speziell für den MT4-Markt entwickelt wurde:

Konservative, nicht-martingale Logik.

Broker-agnostische Größenbestimmung und Risikobehandlung.

Saubere, organisierte Eingaben mit sicheren Standardwerten, die über den MT4-Eingabedialog konfiguriert werden können.

Sentinel FX ist geeignet für:

Händler, die einen sofort einsatzbereiten EA mit konservativem Risiko wünschen.

mit konservativem Risiko wünschen. Fortgeschrittene Anwender, die Risiko, Portfoliolimits und Handelsfenster anpassen möchten.

möchten. Systematische Trader, die eine portfolio- und korrelationsbewusste Ausführung benötigen.

Der EA verwendet keine Martingale-, Grid-, Arbitrage- oder Latenz-basierten Techniken.

Schnellstart (TL;DR)

Installieren Sie Sentinel FX aus dem MT4 Market. Öffnen Sie einen M15-Chart für ein liquides FX-Paar (z.B. EURUSD). Hängen Sie den EA an und aktivieren Sie AutoTrading. Verwenden Sie die Standardeinstellungen oder passen Sie nur RiskPercent und Portfoliolimits an.

Sentinel FX verwaltet alle konfigurierten Symbole intern. Perioden der Inaktivität sind normal und gewollt.

Was Sentinel FX macht (auf hohem Niveau)

Sentinel FX überwacht kontinuierlich Ihre konfigurierten FX-Symbole und:

Wendet Zeit-, Spread- und Drawdown-Guards an, bevor es neue Trades zulässt. Bewertet integrierte Strategiekomponenten (Trend, Mean-Reversion, Breakout) mit Hilfe von Preis- und Volatilitätsfiltern. Verwendet einen Referenzrahmen mit höherem Zeitrahmen, um den direkten Handel mit einer offensichtlich ungünstigen Struktur zu vermeiden. Berechnet die Losgröße anhand Ihres Risikoprozentsatzes und der Broker-Kontraktdaten, mit strengen Sicherheitsobergrenzen. Wendet Portfolio-, Währungs- und Korrelationsprüfungen an, um übermäßige Risiken zu vermeiden. Verwaltet offene Trades mit konfigurierbaren Stop-Loss-, Breakeven- und Trailing-Schutzmaßnahmen. Protokolliert wichtige Entscheidungen mit klaren Begründungscodes zur späteren Überprüfung.

Für wen ist es geeignet

Anfänger und fortgeschrittene Trader

Verwenden Sie die Standard-Symbolliste und die Risikoeinstellungen.

Passen Sie bei Bedarf nur die grundlegenden Eingaben an.

Eingaben an. Überlassen Sie dem EA den Einstieg, den Ausstieg und das Risiko pro Handel.

Fortgeschrittene und erfahrene Benutzer

Nehmen Sie eine Feinabstimmung der Portfoliolimits und Risikoparameter vor.

Integrieren Sie Sentinel FX in Multi-Symbol-Portfolios.

Nutzen Sie Protokolle und den optionalen CSV-Export, um das Verhalten zu analysieren.

Anleitung zur Kontogröße

Sentinel FX kann technisch gesehen mit jeder von Ihrem Broker unterstützten Kontogröße betrieben werden, aber in der Praxis empfehlen wir:

Mindeststartkapital: ca. 1.000 USD (oder gleichwertig) bei Verwendung der Standardeinstellung RiskPercent = 0,5 % und Standard-FX-Mindestlosgrößen (0,01).

ca. (oder gleichwertig) bei Verwendung der Standardeinstellung RiskPercent = 0,5 % und Standard-FX-Mindestlosgrößen (0,01). Kein festes Maximum: Die Positionsgrößen skalieren automatisch mit der Kontogröße, wenn die Risikoeinstellungen angemessen sind.

Bei kleineren Konten können die Mindest-Lotgrößen des Brokers dazu führen, dass:

Unmöglichkeit, Geschäfte auf dem gewünschten Risikoniveau zu eröffnen, oder

Ein ungleichmäßigeres ("klumpiges") Risiko pro Handel.

Stellen Sie immer sicher, dass:

Ihr Risikoprozentsatz mit der Mindestlosgröße Ihres Brokers übereinstimmt.

mit der Mindestlosgröße Ihres Brokers übereinstimmt. Sie mit den potenziellen Drawdowns, die Ihre Konfiguration mit sich bringt, zufrieden sind.

Grundeinstellungen (mit Vorsicht anzupassen)

Dies sind die wichtigsten Eingaben, die die meisten Benutzer jemals vornehmen müssen. Alle anderen Parameter werden mit konservativen Standardwerten ausgeliefert.

Portfolio- und Symbolsteuerungen

Symbole

Kommagetrennte Liste von FX-Symbolen, die der EA verwalten wird.

Kommagetrennte Liste von FX-Symbolen, die der EA verwalten wird. MaxOpenPortfolio

Maximale Anzahl offener Trades für alle Symbole.

Maximale Anzahl offener Trades für alle Symbole. MaxOpenPerSymbol

Maximale Anzahl offener Trades pro Symbol.

Maximale Anzahl offener Trades pro Symbol. AllowHedging

Erlaubt gegenläufige Positionen auf demselben Paar (abhängig von den Regeln des Brokers).

Erlaubt gegenläufige Positionen auf demselben Paar (abhängig von den Regeln des Brokers). UseParityTrim / UseQuoteParityTrim

Optionale Schutzmaßnahmen, die die Größe neuer Positionen reduzieren, wenn das Engagement in einer Basis- oder Kurswährung konzentriert wird.

Risiko & Größenbestimmung

RiskPercent

Prozentualer Anteil des Kontos, der pro Handel riskiert wird (Standard: 0,5% ).

Prozentualer Anteil des Kontos, der pro Handel riskiert wird (Standard: ). UseFreeMarginRiskBase

Berechnung des Risikos aus der freien Marge (Standard) oder dem Eigenkapital.

Berechnung des Risikos aus der freien Marge (Standard) oder dem Eigenkapital. MaxLots

Harte Obergrenze für die Lotgröße pro Handel.

Harte Obergrenze für die Lotgröße pro Handel. MaxExposureR

Weiche Obergrenze für das Gesamtrisiko des Portfolios, ausgedrückt in "R"-Einheiten.

Weiche Obergrenze für das Gesamtrisiko des Portfolios, ausgedrückt in "R"-Einheiten. MaxCurrencyLots

Begrenzt das Gesamtengagement pro einzelner Währung.

Begrenzt das Gesamtengagement pro einzelner Währung. SoftCap_MarginR

Margin-Nutzungsgrad, bei dem der EA konservativer wird.

Margin-Nutzungsgrad, bei dem der EA konservativer wird. MaxDDPercent

Schwellenwert für den Konto-Drawdown, bei dem neue Einträge pausiert werden.

Schwellenwert für den Konto-Drawdown, bei dem neue Einträge pausiert werden. MaxDailyR

Tägliche Verlustgrenze (in "R"-Einheiten), ab der der Handel für den Tag pausiert.

Empfehlung:

Wenn Sie unsicher sind, passen Sie nur Symbols , MaxOpenPortfolio , MaxOpenPerSymbol , AllowHedging und RiskPercent an und lassen Sie alle anderen Eingaben unverändert.

Erweiterte Einstellungen (nur für erfahrene Benutzer)

Zusätzliche Eingaben ermöglichen die Feinabstimmung von:

Strategie- und Signalfilter (Trend, Mean-Reversion, Ausbruchsempfindlichkeit).

(Trend, Mean-Reversion, Ausbruchsempfindlichkeit). Referenz-/Zonenrahmen mit höherem Zeitrahmen , der für kontextbezogene Filterung verwendet wird.

, der für kontextbezogene Filterung verwendet wird. Handelsmanagement (Schutzstopps, Breakeven, Trailing-Verhalten, optional TP2).

(Schutzstopps, Breakeven, Trailing-Verhalten, optional TP2). Zeit- und Sitzungskontrollen (Tagesfenster, Wochenlimits, Cooldowns).

(Tagesfenster, Wochenlimits, Cooldowns). Korrelations- und Exposure-Handling über Symbole hinweg.

über Symbole hinweg. Protokollierung und CSV-Export für Diagnose und Analyse.

Die Standardeinstellungen sind konservativ und broker-agnostisch ausgelegt. Jede Änderung sollte auf einem Demokonto validiert werden.

So führen Sie Sentinel FX in MT4 aus

Installieren Sie den EA über den MT4 Market. Öffnen Sie einen Chart für ein beliebiges FX-Symbol, das Sie handeln möchten. Empfohlener Zeitrahmen: M15, insbesondere für liquide Paare wie EURUSD, GBPUSD und USDJPY. Verbinden Sie Sentinel FX mit dem Chart und aktivieren Sie AutoTrading.

Der EA verwaltet alle konfigurierten Symbole intern. Sie müssen ihn nicht an mehrere Charts anhängen, es sei denn, Sie möchten absichtlich separate Instanzen laufen lassen.

Nach der Änderung von Eingabeparametern:

Es wird empfohlen, den EA zu entfernen und erneut an denselben M15-Chart anzuhängen, um sicherzustellen, dass alle internen Zustände konsistent initialisiert werden.

Laufende Entwicklung & Updates

Sentinel FX befindet sich in aktiver Entwicklung.

Aktualisierungen können Verbesserungen der Robustheit, der Risikohandhabung, der Portfoliologik und der Diagnose auf der Grundlage von Benutzerfeedback beinhalten.

Bei allen Updates, die über den MT4 Market veröffentlicht werden, stehen Stabilität, Abwärtskompatibilität und risikobewusstes Verhalten im Vordergrund.

Wichtige Hinweise & Haftungsausschluss

Sentinel FX ist ein fortschrittliches Handelsinstrument, keine Garantie für Gewinne.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Sie sind dafür verantwortlich, ein angemessenes Risikoniveau zu wählen und die Handelsbedingungen Ihres Brokers zu verstehen.

Testen Sie immer gründlich auf einem Demokonto (oder einem kleinen Live-Konto), bevor Sie den Umfang erhöhen.

Unterstützung & Kontakt

Bitte geben Sie den Namen Ihres Brokers, Symbole, Zeitrahmen und relevante Log-Ausschnitte an, wenn Sie Support anfordern.

Kontakt: X / Twitter - @nyelora

Sentinel FX von nyelora wurde entwickelt, um eine robuste, disziplinierte und risikobewusste Ausführungsengine mit vernünftigen Standardeinstellungen und der Flexibilität zu bieten, mit Ihrer Handelserfahrung zu wachsen.