Show Trading History on Chart
- Utilidades
- Tran Van Luc
- Versión: 1.0
Descripción de la entrada
El indicador proporciona opciones flexibles para mostrar el historial de operaciones directamente en el gráfico, incluyendo:
Días para mostrar ganancias
Muestra sólo las operaciones ejecutadas en los últimos X días desde la hora actual.
Tamaño de fuente
Permite seleccionar el tamaño de fuente utilizado para mostrar la información de las operaciones en el gráfico.
Mostrar Volumen
Permite activar o desactivar la visualización del volumen de operaciones para cada posición.
Mostrar divisa
Permite activar o desactivar la visualización de la unidad monetaria para los valores de las ganancias.
Color paraoperaciones ganadoras
Establece el color de visualización para las operaciones rentables.
Color para operaciones perdedoras
Establece el color de visualización para las operaciones perdedoras.
Mostrar compra
Activa o desactiva la visualización de las posiciones de compra.
Mostrar Venta
Activa o desactiva la visualización de las posiciones de Venta.
Reglas de visualización de gráficos
Borde azul: Posiciones de compra
Borde rojo: Posiciones de venta
Opción adicional
Mostrar detalles de la operación al pasar el ratón por encima
Cuando el cursor del ratón se desplaza sobre un panel de operaciones, se mostrará información detallada de esa operación, incluyendo:
Número de entrada
Número mágico
Hora de apertura
Duración de la operación
Beneficio en divisas
Beneficio en puntos
