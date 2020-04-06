Show Trading History on Chart

El indicador proporciona opciones flexibles para mostrar el historial de operaciones directamente en el gráfico, incluyendo:

  • Días para mostrar ganancias
    Muestra sólo las operaciones ejecutadas en los últimos X días desde la hora actual.

  • Tamaño de fuente
    Permite seleccionar el tamaño de fuente utilizado para mostrar la información de las operaciones en el gráfico.

  • Mostrar Volumen
    Permite activar o desactivar la visualización del volumen de operaciones para cada posición.

  • Mostrar divisa
    Permite activar o desactivar la visualización de la unidad monetaria para los valores de las ganancias.

  • Color paraoperaciones ganadoras
    Establece el color de visualización para las operaciones rentables.

  • Color para operaciones perdedoras
    Establece el color de visualización para las operaciones perdedoras.

  • Mostrar compra
    Activa o desactiva la visualización de las posiciones de compra.

  • Mostrar Venta
    Activa o desactiva la visualización de las posiciones de Venta.

Reglas de visualización de gráficos

  • Borde azul: Posiciones de compra

  • Borde rojo: Posiciones de venta

Opción adicional

  • Mostrar detalles de la operación al pasar el ratón por encima
    Cuando el cursor del ratón se desplaza sobre un panel de operaciones, se mostrará información detallada de esa operación, incluyendo:

    • Número de entrada

    • Número mágico

    • Hora de apertura

    • Duración de la operación

    • Beneficio en divisas

    • Beneficio en puntos


