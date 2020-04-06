Show Trading History on Chart
- Utilitys
- Tran Van Luc
- Version: 1.0
Eingabe Beschreibung
Der Indikator bietet flexible Optionen für die Anzeige des Handelsverlaufs direkt im Chart, einschließlich:
-
Tage, an denen der Gewinn angezeigt wird
Zeigt nur Trades an, die innerhalb der letzten X Tage ab dem aktuellen Zeitpunkt ausgeführt wurden.
-
Schriftgröße
Ermöglicht die Auswahl der Schriftgröße für die Anzeige von Handelsinformationen im Chart.
-
Volumen anzeigen
Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige des Handelsvolumens für jede Position.
-
Währung anzeigen
Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige der Währungseinheit für Gewinnwerte.
-
Farbe für Gewinntrade
Legt die Farbe für die Anzeige von Gewinntrades fest.
-
Farbe für Verlustgeschäfte
Legt die Farbe für die Anzeige von Verlustgeschäften fest.
-
Show Buy
Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige von Kaufpositionen.
-
Show Sell
Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige von Verkaufspositionen.
Regeln für die Chartanzeige
-
Blauer Rahmen: Kauf-Positionen
-
Rote Umrandung: Verkaufspositionen
Zusätzliche Option
-
Show Trade Details on Mouse Hover
Wenn der Mauszeiger über ein Trade Panel bewegt wird, werden detaillierte Informationen zu diesem Trade angezeigt, einschließlich
-
Ticket-Nummer
-
Magische Nummer
-
Offene Zeit
-
Haltedauer
-
Gewinn in Währung
-
Gewinn in Punkten
-