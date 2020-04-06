Show Trading History on Chart

Eingabe Beschreibung

Der Indikator bietet flexible Optionen für die Anzeige des Handelsverlaufs direkt im Chart, einschließlich:

  • Tage, an denen der Gewinn angezeigt wird
    Zeigt nur Trades an, die innerhalb der letzten X Tage ab dem aktuellen Zeitpunkt ausgeführt wurden.

  • Schriftgröße
    Ermöglicht die Auswahl der Schriftgröße für die Anzeige von Handelsinformationen im Chart.

  • Volumen anzeigen
    Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige des Handelsvolumens für jede Position.

  • Währung anzeigen
    Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige der Währungseinheit für Gewinnwerte.

  • Farbe für Gewinntrade
    Legt die Farbe für die Anzeige von Gewinntrades fest.

  • Farbe für Verlustgeschäfte
    Legt die Farbe für die Anzeige von Verlustgeschäften fest.

  • Show Buy
    Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige von Kaufpositionen.

  • Show Sell
    Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige von Verkaufspositionen.

Regeln für die Chartanzeige

  • Blauer Rahmen: Kauf-Positionen

  • Rote Umrandung: Verkaufspositionen

Zusätzliche Option

  • Show Trade Details on Mouse Hover
    Wenn der Mauszeiger über ein Trade Panel bewegt wird, werden detaillierte Informationen zu diesem Trade angezeigt, einschließlich

    • Ticket-Nummer

    • Magische Nummer

    • Offene Zeit

    • Haltedauer

    • Gewinn in Währung

    • Gewinn in Punkten


