Medallion X

Medallion es un avanzado sistema de negociación algorítmica diseñado en la intersección de la inteligencia artificial, las matemáticas aplicadas y las finanzas cuantitativas. En su núcleo enlaza un motor de decisión basado en GPT que no se limita a reaccionar a los movimientos de los precios, sino que los interpreta mediante razonamiento probabilístico y aprendizaje adaptativo. El sistema se basa en la inferencia bayesiana y la descomposición en series de Fourier, lo que permite a Medallion modelizar el comportamiento del mercado como un proceso estocástico dinámico en lugar de como una secuencia de señales aisladas. Este enfoque permite al Asesor Experto extraer la estructura del aparente ruido del mercado y refinar continuamente sus hipótesis internas basándose en sus propios resultados de negociación. Medallionno esuna rejillani un sistema de martingala, sino un marco matemático centrado en la estabilidad, la esperanza estadística y la solidez a largo plazo.

La estrategia está optimizada parael EUR/USD y se ha diseñado deliberadamente para que sea independiente del marco temporal. El núcleo analítico opera sobre distribuciones de precios y características espectrales más que sobre la granularidad de las velas, lo que permite una evaluación estable y sistemática del mercado. Medallion trata de generar rendimientos coherentes en distintos regímenes de mercado -tendencia, oscilación o transición- explotando las propiedades intrínsecas de la propia serie de precios. La gestión del riesgo y el dimensionamiento de las posiciones están totalmente automatizados y se recalculan continuamente, mientras que un mecanismo de arrastre derivado logarítmicamente pretende maximizar la eficiencia de los beneficios sin comprometer la protección del capital. Más allá de la lógica de negociación, Medallion realiza autoanálisis en tiempo real, evalúa la viabilidad de mantener las posiciones existentes y supervisa rigurosamente las especificaciones del corredor, la calidad de ejecución y los parámetros del sistema. Un registro exhaustivo de alta resolución garantiza la transparencia, la claridad del diagnóstico y la detección precoz de cualquier anomalía en la ejecución, lo que sitúa a Medallion no como una mera herramienta de negociación, sino como un disciplinado agente de investigación cuantitativa que opera de forma autónoma en condiciones de mercado reales.


Arquitectura de la estrategia - Principios básicos

La lógica de negociación de Medallion se estructura como un conjunto de capas analíticas independientes pero estrechamente integradas, cada una de las cuales aborda una dimensión específica de la incertidumbre del mercado.
  1. Marco de decisión basado en IA: Un núcleo analítico basado en GPT evalúa los estados del mercado contextualmente, priorizando la consistencia probabilística sobre la ejecución rígida de reglas.
  2. Análisis espectral y estadístico de precios: El comportamiento de los precios se analiza mediante la descomposición de series de Fourier y avanza métodos estadísticos para distinguir la dinámica estructural del ruido estocástico.
  3. Inferencia bayesiana del mercado: La actualización bayesiana de probabilidades rige las decisiones de entrada, salida y gestión de posiciones. Se utiliza un mecanismo de trailling derivado logarítmicamente para mejorar la eficiencia manteniendo la disciplina de riesgo.
  4. Filtro de confirmación predictiva: Un filtro adicional valida las entradas de operaciones y estima el comportamiento del mercado a corto plazo, reduciendo la exposición a condiciones estadísticamente impredecibles.
  5. Autoanálisis y dinámica: evaluación del riesgo El sistema reevalúa continuamente las posiciones abiertas y los resultados históricos, identificando las situaciones en las que ya no está estadísticamente justificado mantener una posición.

Configuración y parámetros operativos

  • Plazos: Cualquiera
  • Instrumento: EUR/USD
  • Cotizaciones: 5 dígitos
  • Tipo de cuenta: Se recomienda la cobertura . Se admite la compensación con ciertas limitaciones operativas
  • Apalancamiento: 1 :100 o superior
  • Riesgo por operación: Definido por la configuración del usuario
  • Compatibilidad con brokers: Cualquier broker

Para una funcionalidad analítica completa, Medallion requiere datos históricos suficientes:

  • Mínimo: 10 .000 barras M1
  • Recomendado: 100 .000 barras M1

Si se detectan datos insuficientes, el Asesor Experto inicia automáticamente la carga de datos e informa al usuario sobre el proceso. En MetaTrader 4, este comportamiento es visible durante las pruebas; en las cuentas reales, la breve carga de datos después de la inicialización es un estado operativo normal.

Investigación histórica y pruebas

Se ha llevado a cabo un extenso modelado histórico enEUR/USD, cubriendo el periodo desde2013 hasta el presente a través de múltiples regímenes de mercado. Dependiendo de la configuración, las simulaciones demostraron una amplia gama de características de rendimiento, lo que refleja la naturaleza adaptativa del sistema en lugar de la dependencia de una sola fase del mercado.
Todos los resultados representanúnicamente resultados de investigación y modelado y se proporcionan estrictamente para la transparencia. El rendimiento pasado, ya sea simulado o histórico, no constituye una garantía de resultados futuros.
En el momento de la publicación, Medallion se acaba de lanzar yaún no se dispone de resultados públicos de negociación en vivo. Está prevista una señal pública tras la validación interna y la supervisión de la estabilidad.

Control de usuario simplificado

Medallion incorpora un sistema interno de selección automática de parámetros diseñado para maximizar la facilidad de uso sin sacrificar la profundidad analítica.
La interacción del usuario se reduce intencionadamente a un único parámetro de entrada:

  • Tradem - controla el riesgo general de negociación, la lógica de stop y el comportamiento del sistema auxiliar.

No se requiere ninguna optimización manual ni intervención técnica.

Recomendaciones de brokers

Aunque Medallion es compatible con todos los corredores, se recomienda verificar las especificaciones clave de los contratos antes de utilizarlo. Los corredores más pequeños o menos establecidos pueden ocasionalmente mostrar parámetros inconsistentes.
Para una fiabilidad óptima, se aconseja el uso de corredores bien establecidos con feeds de cotización de alta calidad.

Medallion estádiseñado exclusivamente para EUR/USD y no está pensado para su uso con otros símbolos.

Política de precios

  • Precio de lanzamiento: 299 USD (primeras 10 compras)
  • Precio estándar: 499 USD

    Autenticidad y seguridad

    Todos los productos del autor se distribuyenexclusivamente a través del Mercado oficial MQL5. Medallion incluye protección contra análisis no autorizados, ingeniería inversa y violaciones de integridad. Los productos adquiridos en fuentes de terceros anulan todas las garantías. Las medidas de seguridad se activan sólo en casos de comportamiento claramente malicioso; los usuarios legítimos en condiciones normales de comercio no se ven afectados.


    Medallion no se presenta como un atajo especulativo, sino como un sistema cuantitativo disciplinado en el que convergen la inteligencia artificial, la teoría de la probabilidad y la modelización matemática para navegar por la complejidad del mercado con rigor, moderación e integridad intelectual.

    Productos recomendados
    SPARK Liquidity breakout for MT4
    Sergey Batudayev
    3.75 (4)
    Asesores Expertos
    El trading automatizado debería ayudarle a aumentar su capital, no confundirle con un sinfín de configuraciones y teorías. SPARK   es un asesor experto liviano pero efectivo, diseñado para brindarles a los principiantes un comienzo seguro con un enfoque en la precisión y la simplicidad. ¿Por qué SPARK es diferente? Centrado en EUR/USD:   el EA está específicamente optimizado para EUR/USD, uno de los pares de divisas más líquidos y estables. Construido sobre la lógica de ruptura de liquidez:   SP
    FREE
    Scalper Tick Manager
    Lucas Hernan Diedrich
    Asesores Expertos
    Sirve para gran cantidad de pares, Mientras mas movimiento hay en el par de divisa mejor funciona, pares recomendados. EURUSD, GBPUSD, GBPJPY,USDJPY. Lo probé en otros pares y también funciona bien pero por el momento recomiendo realizar el test en los recomendados. El EA, No es martín gala, No es ningún sistema de riesgo alto innecesario, Puede verlo por usted mismo, los DD son muy bajos, en condiciones habituales no superan el 10%.  Spread Recomendado Pruebe testear en el que tenga el broker,
    PairsTrading
    Evgenii Kuznetsov
    3.67 (9)
    Asesores Expertos
    El EA identifica divergencias en dos pares de divisas correlacionados y opera en la dirección en la que convergen de nuevo. Marco temporal de trabajo: M30 Parámetros de entrada MagicNumber - número de identificación del EA. OrdersComment - comentario a la orden, automático si se establece un valor vacío. Lots - tamaño del lote. DepoPer001Lot - cálculo automático del lote (especifique el saldo por 0.01 lote) (si es 0, se utiliza el valor del parámetro "Lots"). TimeFrame - marco de tiempo de trab
    LossLess Neuron
    Vladimir Tkach
    4 (7)
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto recibe señales de una red neuronal artificial que utiliza el indicador RSI. Las operaciones se cierran con las señales contrarias. La presencia de una señal se comprueba al cierre de la barra. El EA también tiene las siguientes funciones cambio del volumen de una posición en proporción al cambio del balance (función para el probador); transferencia de operaciones no rentables al punto de equilibrio; Parámetros Comenzar con lote - volumen de posición inicial incrementado en pro
    FREE
    EurUsd Killer Ai Bot
    Emanuele Esposito
    Asesores Expertos
    EURUSD Killer es más que un Asesor Experto: es un arma estratégica diseñada para atacar con precisión el mercado EUR/USD , el par más líquido y negociado del mundo. Construido para ofrecer resultados consistentes y por encima de la media , este EA combina técnicas avanzadas de negociación de cuadrícula , cobertura inteligente y un sistema de control de drawdown que protege su capital incluso durante los picos de volatilidad. Cuadrícula dinámica : aprovecha los movimientos regulares e irregul
    Pattern and level
    Dmitrii Orlovskii
    Asesores Expertos
    Signal - https://www.mql5.com/en/signals/2286646?source=Site+Signals+Mi operativa desde febrero. El riesgo es del 0,25% por operación desde el depósito( recomendado) El Asesor Experto busca 16 patrones de 4 barras en un fuerte nivel de soporte o resistencia. Las pruebas se llevaron a cabo durante el período de 15 años 2010-2024 ( 12 ) con un riesgo fijo de 25 dólares por operación ( prueba ) , que equivale al 0 25% de 10.000 dólares ( o 2, 5% de 1.000 dólares ) . El riesgo fijo permite ver el
    Infinity Gold AI
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    Infinity Gold AI es un robot de trading (asesor experto) para el terminal MetaTrader 4 (MT4), diseñado para el trading automatizado del par de divisas XAUUSD (oro). Este asesor fue desarrollado por operadores experimentados con diez años de experiencia en los mercados financieros y se centra en métodos de negociación conservadores basados en reglas claras de gestión del dinero y del riesgo. La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller.
    GoldTrend EA
    Artem Tsepkov
    Asesores Expertos
    EA Tendencia Oro Gold Trend EA es un asesor experto para MetaTrader 4 (MT4) desarrollado para el comercio de divisas con un enfoque especial en el mercado del oro. Utiliza una estrategia de divergencia para identificar con precisión los puntos de reversión, lo que permite entradas y salidas oportunas del mercado. El asesor incluye mecanismos integrados de gestión de riesgos como StopLoss, TakeProfit, y una comprobación de márgenes antes de abrir una operación, lo que contribuye a un rendimiento
    SafeTradeX
    Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
    Asesores Expertos
    SafeTradeX - Seguro y Estable Forex Trading Bot Visión general SafeTradeX es un robot de comercio altamente seguro y estable diseñado para una rentabilidad constante sin depender de estrategias de alto riesgo como Martingala o el aumento de tamaño de los lotes. Construido para los traders que priorizan la protección del capital y el crecimiento constante , este EA garantiza un trading disciplinado y gestionado por el riesgo en todas las condiciones del mercado. Características principales Sin M
    Grids
    Yan Jian Luo
    Asesores Expertos
    Nota: Este es un EA de orden colgante muy útil, que es una estrategia de negociación de cuadrícula y requiere la cooperación manual. Esta estrategia se puede utilizar para los principiantes para simular y familiarizarse con las operaciones de EA y el aprendizaje, y también es una buena herramienta para los profesionales para colocar órdenes; Por favor, asegúrese de simular la prueba de disco en primer lugar. Recomendado para todo el mundo a utilizar.
    IQmovingZ
    Alexander Kovalenko
    Asesores Expertos
    Se trata de un sistema de trading automático de 24 horas basado en el algoritmo de comportamiento colectivo de autómatas adaptativos (un tipo de algoritmos de autoaprendizaje de inteligencia artificial) que no requiere intervención manual y no utiliza indicadores ni métodos de trading conocidos. El principio del EA es recordar y analizar cada paso. Un paso es un movimiento del precio para un cierto número (BaseStep) de puntos hacia arriba o hacia abajo. La profundidad de la memoria (cuántos paso
    Code Remote
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    Con más de una década de experiencia en backtesting utilizando simulaciones de mercado realistas, Code Remote ha demostrado su fiabilidad y rentabilidad incluso en condiciones de mercado desafiantes. El EA muestra curvas de crecimiento estables con detracciones controladas, confirmando su resistencia a través de diversos datos de corretaje y durante períodos de volatilidad, como las crisis económicas. Después de detectar una configuración de impulso, el EA gestiona con precisión la posición, a
    PolPol5 AudNzd
    Yusuke Goto
    Asesores Expertos
    Características de este EA Sólo se mantiene una posición por operación. No más Grid ni martingala, por lo que se puede operar desde un capital bajo. Par de divisas: AUDNZD Tiempo: 5 min o 1min Lote：100USD/0.1 Por favor, utilice una bolsa con spreads bajos. *Puede haber días en los que no opere en absoluto a lo largo del día, ya que seleccionamos cuidadosamente nuestras entradas. *Cuando el mercado tiene una ventana, es más probable que se cumplan las condiciones de entrada, pero le recom
    Super Hedge ladder
    Hong Ling Mu
    Asesores Expertos
    La lógica de cobertura, o simplemente "cobertura", se refiere a una estrategia utilizada en el comercio y la inversión para reducir o eliminar el riesgo de movimientos adversos de los precios de un activo. Esto suele hacerse tomando una posición de compensación en un valor o activo relacionado. El objetivo de la cobertura es proteger la cartera de pérdidas significativas, permitiendo al mismo tiempo posibles ganancias. He aquí algunos métodos de cobertura habituales: 1. **Opciones**: Comprar o
    Forex trading
    Andrey Kozak
    Asesores Expertos
    El comercio de divisas es un robot especulador de divisas único. El robot cotiza en GBPUSD M5. El depósito mínimo es de $ 300. La reducción máxima cuando se prueba en el probador de estrategias durante 2 años no es más del 15%. El robot no utiliza Martingale, Grid u otras estrategias comerciales de riesgo. Cada operación va acompañada de TakeProfit y StopLoss. El robot puede operar simultáneamente en varias cuentas comerciales. Con cada transacción, el robot envía un mensaje de información al c
    ProfessorMoriartyMT4
    Evgeniy Zhdan
    Asesores Expertos
    La base de la estrategia es la identificación de movimientos correctivos rápidos entre los cruces de un par de divisas o metal de trabajo. En el momento en que se producen diferencias en los precios de los instrumentos de negociación, el asesor analiza la posible dirección del movimiento del precio en un instrumento de trabajo y comienza a trabajar. Cada posición tiene un stop loss y un take profit. Un algoritmo único de seguimiento de posiciones permite controlar la superioridad de los benef
    Silver Flow MT4
    Hamza Ashraf
    1 (1)
    Asesores Expertos
    PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Copias limitadas disponibles al precio actual! Precio final: 1,800$ Obtén 1 EA gratis (válido para 2 cuentas de trading) -> contáctame después de tu compra Instruction Blog Link to Channel ¡Bienvenido a Silver Flow ! Silver Flow es un EA de última generación diseñado para detectar y capitalizar configuraciones de trading de alta probabilidad utilizando una combinación de estrategias de reversión a la media y ruptura de volatilidad . Se centra exclusivamente en el sím
    Artificial Neural Network Plus
    Vladimir Tkach
    3.67 (3)
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto negocia las señales de una red neuronal artificial con una capa oculta. La presencia de una señal se comprueba al cierre del período especificado. PARÁMETROS PRINCIPALES Opción neta - configuración de la red de órdenes. Al colocar una orden de mercado (no pendiente, orden pendiente offset=0 ) de acuerdo con una señal, se establece la orden de red. Están disponibles las siguientes direcciones: seguir la tendencia , contra la tendencia y ambas direcciones . El número de órdenes c
    FSG Expert
    Sergey Shergin
    Asesores Expertos
    FSG Expert es un sistema de comercio totalmente automatizado, que es especialmente eficaz cuando se opera en el popular par de divisas: GBPUSD. El sistema utiliza en el trading los patrones básicos del mercado Forex - retorno del precio después de un movimiento brusco en cualquier dirección, utilizando el Fiboset y sus niveles. Recomendaciones Ajustes por defecto en la pantalla ( se puede jugar con los ajustes) Símbolo: GBPUSD Marco de tiempo: H1 Depósito mínimo: $100 Tipo de cuenta: ECN El depó
    AI Trading System
    Ramzi Abuwarda
    Asesores Expertos
    AI TRADING SYSTEM para MT4 - ¡Tu Máquina de Beneficios Definitiva impulsada por IA! Desbloquea el futuro del trading con AI TRADING SYSTEM , un avanzado Asesor Experto (EA) que utiliza potentes estrategias impulsadas por IA para maximizar las ganancias en todos los pares de divisas. Aunque está diseñado para ser versátil, ofrece un rendimiento excepcional en los principales pares como EUR/USD, GBP/USD y USD/JPY, ayudándote a estar a la vanguardia del mercado. Con dos modos de trading distintos ,
    DS Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.1 (10)
    Asesores Expertos
    Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
    Unicorn XU
    Andrii Garkusha
    Asesores Expertos
    Descripción de la estrategia: Una estrategia altamente profesional desarrollada por un trader con 25 años de experiencia. La estrategia se basa en la ruptura de niveles. Se ha probado exhaustivamente a lo largo de 20 años utilizando toda la gama de pruebas de estrés (ampliación de diferenciales, deslizamiento, aplicación en otros mercados, cambios en los parámetros, etc.). Rentabilidad media anual 362%. Reducción máxima del 41,3%. En modo cartera, la rentabilidad media anual es del 225%, el dra
    The Viper EA
    Profalgo Limited
    3.18 (11)
    Asesores Expertos
    NOTA: sólo se recomienda para estos pares actualmente: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD y AUDUSD NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de revisar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Seguimiento en vivo: https: // www.mql5.com/en/signals/1422803 El EA Viper utiliza entradas de "reversión a la media" agudas y eficaces durante el período de oscilación de las sesiones de negociación (entre las 23h y la 1h GM
    Aura Superstar MT4
    Stanislav Tomilov
    4.78 (9)
    Asesores Expertos
    Aura Superstar es un EA totalmente automatizado diseñado para operar con divisas durante el tiempo de rollover . Se basa en el análisis de clústeres de aprendizaje automático y algoritmos genéticos de scalping . Es el primer scalper multidivisa que utiliza un mecanismo de aprendizaje automático profundo, un perceptrón multinivel y un neurofiltro adaptativo combinado con indicadores clásicos. Experto mostró resultados estables desde el año 2003. No utiliza métodos peligrosos de gestión de dinero,
    Killer Scalper Xauusd
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Asesores Expertos
    Killer Scalper XAUUSD MT4 Asesor Experto Profesional de Scalping para Trading de Oro Descripción General Killer Scalper XAUUSD es un sistema de trading automatizado de alta precisión diseñado específicamente para scalping en oro (XAU/USD). Construido con filtros avanzados de RSI y Estocástico, este EA identifica puntos de entrada óptimos durante sesiones de alta volatilidad, maximizando el potencial de ganancias mientras mantiene protocolos estrictos de gestión de riesgo. ️ Especificacio
    Harmonica Japan
    Alexander Chertnik
    3 (1)
    Asesores Expertos
    Asesor Experto en Patrones Armónicos. Todas las operaciones cubiertas por fijo Stop Loss & Take Profit. Depósito mínimo 150 $ . Experto diseñador para funcionar en USDJPY 15m . gráfico. No Grid. No Martingala. Funciona con spread alto Este EA opera sólo una vez por apertura de barra. EA utiliza varias estrategias diferentes y entra a veces en ambas direcciones. parte de los patrones de la EA ignorará y no el comercio. 4 indicadores ATR diferentes utilizados como filtros. SL & TP calculado por
    Benefit EA
    Vsevolod Merzlov
    Asesores Expertos
    Benefit EA es un asesor de rejilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran con take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora mostrada del servidor del instrumento, no del sistema
    Desbot
    Luke Joel Desmaris
    Asesores Expertos
    Suscríbase a nuestro boletín para recibir también una copia de nuestros parámetros de optimización: https://desbot.ai/#Newsletter Parámetros de entrada A continuación se presentan todas las opciones de entrada (también conocido como: Parámetros) para Desbot y cómo utilizarlos. Puede encontrar los mejores parámetros a través de la optimización. Porcentaje de riesgo: Introduzca el número que representa el porcentaje del saldo de su cuenta que desea que Desbot arriesgue por operación. Por ejemplo,
    Grid Scalper EA
    ENTWINED
    Asesores Expertos
    Las estrategias automatizadas son utilizadas habitualmente por inversores institucionales, bancos y fondos de cobertura debido a su capacidad para gestionar grandes volúmenes de operaciones con mayor precisión y eficiencia. Aunque un beneficio del 10% puede parecer pequeño , con el tiempo puede aumentar si se negocia con regularidad . Es importante tener en cuenta que el comercio implica riesgos, y los operadores siempre deben gestionar su riesgo mediante el establecimiento de órdenes de stop-lo
    FREE
    EA Dynamic Pulsar MT4
    Ruslan Pishun
    Asesores Expertos
    Estrategia de negociación: Scalping. El trading por impulsos en el trading automático se ha utilizado durante mucho tiempo y el esquema no es nuevo para los operadores. Es difícil captar esos momentos manualmente, pero el asesor los afronta al instante. El trading automático utiliza 2 enfoques para operar en estos casos: buscar retrocesos después de los impulsos. operar en la dirección del impulso. La búsqueda de puntos de entrada se hace así: el asesor mide la tasa de cambio del precio para la
    Los compradores de este producto también adquieren
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (16)
    Asesores Expertos
    Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (172)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.6 (10)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    Asesores Expertos
    Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Asesores Expertos
    El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.73 (30)
    Asesores Expertos
    Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    Asesores Expertos
    Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
    Blox
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    5 (2)
    Asesores Expertos
    Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
    AlphaCore System MT4
    Evgeniy Zhdan
    5 (1)
    Asesores Expertos
    AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
    CyNera MT4
    Svetlana Pawlowna Grosshans
    2.81 (16)
    Asesores Expertos
    CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
    KonokaSystemNEO
    Nobuyoshi Murase
    1 (1)
    Asesores Expertos
    KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
    ThraeX
    Vasile Verdes
    3.6 (5)
    Asesores Expertos
    ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
    Stock Indexes EA MT4
    MQL TOOLS SL
    4 (4)
    Asesores Expertos
    Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
    EvoTrade EA MT4
    Dolores Martin Munoz
    Asesores Expertos
    EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
    Candle Power EA
    Brainbug Investment GmbH
    Asesores Expertos
    Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
    Multi Gold Ai Robot
    Nirundorn Promphao
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
    Big Forex Players MT4
    MQL TOOLS SL
    4.81 (42)
    Asesores Expertos
    Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
    Aurum AI mt4
    Leonid Arkhipov
    4.94 (31)
    Asesores Expertos
    ACTUALIZACIÓN — DICIEMBRE 2025 A finales de noviembre de 2024, el asesor experto Aurum fue lanzado a la venta. Durante todo este tiempo operó en condiciones reales de mercado sin filtro de noticias, sin protecciones adicionales ni restricciones complejas, manteniéndose estable y confiable. Este año completo de trading real demostró claramente la solidez del sistema de trading. Solo después de ello, basándonos en la experiencia real y en las estadísticas, en diciembre de 2025 lanzamos una gran
    W Drive Forex AI EA Pro MT4
    Abhimanyu Hans
    5 (2)
    Asesores Expertos
    Acerca de Warp Drive Forex AI es un scalper GBPUSD, que opera por la noche cuando el volumen es bajo y las posibilidades de ganar son altas. Utiliza una estrategia de scalping de alta precisión respaldada por una técnica única y eficaz de gestión de riesgos. Únase a nuestro grupo MQL5 para obtener más información útil y actualizaciones de productos. También puede obtener la versión MT5 aquí. Esta es la versión Pro de W Drive Forex AI, en la versión Pro, un usuario puede ajustar todos los paráme
    HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    3.67 (3)
    Asesores Expertos
    VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
    Opening Range Breakout Master
    Thushara Dissanayake
    Asesores Expertos
    El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
    Fundamental hunter
    Sara Sabaghi
    Asesores Expertos
    Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
    Dark Algo
    Marco Solito
    4.66 (62)
    Asesores Expertos
    Última copia a 399$ -> próximo precio 499$. Dark Algo es un Asesor Experto totalmente automático para el Trading de Scalping en Eurusd y Gbpusd . Este Asesor Experto se basa en la última generación de algoritmos y es altamente personalizable para adaptarse a sus necesidades comerciales. Si usted compra este Asesor Experto puede escribir un comentario en el mercado y obtener un segundo EA de forma gratuita , para más información en contacto conmigo La estrategia básica de este EA se basa en un so
    The Tinga Tinga EA Updated
    Allistair Kabelo Mandow
    Asesores Expertos
    $10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
    GoldMiner mt4 pro
    Van Hoa Nguyen
    Asesores Expertos
    GOLDMINER MT4 PRO es un robot de trading de Oro en el marco temporal M15 o H1, que combina patrones de velas, indicadores técnicos y rupturas de soporte y resistencia. El robot utiliza una estrategia inteligente de reconocimiento de tendencias para mantener el EA estable. Comprometido a acompañarle en nuevas versiones y siendo actualizado SETFILE siguiendo de cerca cada ciclo de mercado ayuda a que el robot sea estable y adecuado a la pendiente del mercado en cada momento. GOLDMINER MT4 PRO es
    MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
    Mahmud Hisso
    Asesores Expertos
    MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Asesor Experto automático para MT4 especializado en Gold (XAUUSD) , scalping en XAUUSD M1 , EA de scalping en oro , microtendencias , tick momentum , entradas por retroceso , trailing stop , scalper con cobertura en oro , EA de bajo riesgo , Expert Advisor MT4 para trading en oro . Configuración recomendada • Símbolo: Gold (XAUUSD) • Timeframe: M1 (1 minuto) • Capital mínimo: desde 300 € • Capital recomendado: desde 500 € • Máximo de posicione
    Gold Trade Pro
    Profalgo Limited
    4.61 (23)
    Asesores Expertos
    Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
    GridSync Pro
    Thushara Dissanayake
    Asesores Expertos
    GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
    Otros productos de este autor
    Medallion
    Farell Edson Mazarin
    Asesores Expertos
    Medallion es un avanzado sistema de negociación algorítmica diseñado en la intersección de la inteligencia artificial, las matemáticas aplicadas y las finanzas cuantitativas. En su núcleo enlaza un motor de decisión basado en GPT que no se limita a reaccionar a los movimientos de los precios, sino que los interpreta mediante razonamiento probabilístico y aprendizaje adaptativo. El sistema se basa en la inferencia bayesiana y la descomposición en series de Fourier, lo que permite a Medallion mode
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario