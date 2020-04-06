Easy Gold Pro

SI EL BOT NO DA ENTRADA, POR FAVOR DETENGA EL BOT Y CIERRE LA SESIÓN DE SU CUENTA Y EJECUTE DE NUEVO. O PUEDE EJECUTAR EN OTRA CUENTA, FUNCIONA, PERO NO PUEDO EXPLICAR POR QUÉ.

COMO USARLO: DESCARGUE PRIMERO LA ULTIMA VERSION DEL EA. DESCARGUE EL ARCHIVO DE AJUSTE EN EL COMENTARIO DE LA OPERACION (El ARCHIVO DE AJUSTE es el comentario # 04). Este archivo es solo para la entrada de lote 0.01-0.05. Si > 0.05 Usted necesita afinar las entradas . Si > 0,05 Es necesario tunning entradas.

Los ajustes por defecto son sólo para fines de visualización.

Usted puede encontrar su mejor SET FILE si lo desea. DCA con lote 0.01 tiene EXTREMADAMENTE bajo drawdown y nunca sopla su cuenta.

No dude en enviarme un mensaje privado primero cuando usted compró.

Recommentdation : Ejecutar bot en la sesión de Asia / sesión de Europa temprano / tarde sesión de EE.UU.

------------------------------------------------------------

Tipo de cuenta: Exness Zero, max spread ~ 30

Depósito mínimo: 500$, Par: XAUUSD , timeframe : M1

Broker: Exness (Cualquier broker popular, por favor pruébelo usted mismo)

Opere en modo automático completamente.

Este MQL5 Expert Advisor (EA) es un robot de comercio de divisas altamente rentable. DEFINITIVAMENTE ESTARÁS SATISFECHO CUANDO LO USES.

¿Por qué elegir este Asesor Experto?

Si usted no quiere esperar mucho tiempo y prefiere el comercio en el marco de tiempo M1.

Si necesita un EA que pueda cerrar órdenes scalp rápidamente.

Si necesita un EA para múltiples entradas precisas.

Si necesita un EA que pueda girar rápidamente.

Si necesita un EA que sea rentable tanto en mercados laterales como tendenciales.

¡Este EA automatizado es perfecto para usted!

En el vertiginoso mundo del comercio de divisas, por delante requiere precisión, adaptabilidad y automatización inteligente.

Nuestro EA MQL5 aprovecha el poder de la estrategia DCA y la estrategia de cobertura para ofrecer resultados consistentes, incluso en los mercados de divisas volátiles. He aquí por qué este EA se destaca:

Stop Loss inteligente y funciones de arrastre

Diga adiós a las pérdidas innecesarias. Con Total_Cutloss, ProfitToBreakeven, y trailing_step, el EA bloquea los beneficios y ajusta los Stop Loss dinámicamente para un trading rentable.

Panel de control fácil de usar para un control total

Tome las riendas con un panel de control intuitivo con botones como BotButton, CloseAllButton, y más, perfecto para la automatización de trading MQL5.

Trading basado en ciclos para mayor precisión

El EA organiza las operaciones en ciclos (rastreados a través de currentCycle), asegurando que cada secuencia de operaciones se gestiona de forma independiente para entradas de divisas precisas.

Órdenes Stop pendientes para una operativa proactiva

Adelántese al mercado con PlacePendingStopOrders, mejorando su rápida estrategia de scalping.

Diseñado para todas las condiciones de mercado

Tanto si se trata de un mercado con tendencia como de un mercado lateral, este AE de Forex se adapta a la perfección.

Potente estrategia DCA para la optimización de beneficios

El enfoque Dollar Cost Averaging (DCA) permite a este robot forex escalar posiciones de forma inteligente, reduciendo el impacto de las fluctuaciones del mercado.

Niveles de Take Profit personalizables

La flexibilidad es clave en el trading automatizado. Este EA ofrece niveles de toma de beneficios - TPFor_1_Order, TPFor_2To3_Orders, y TPForMoreThan_3_Orders.

Modo de depuración para mayor transparencia

Para los operadores que aman los detalles, la opción DebugMode proporciona registros en tiempo real de cada acción, desde la colocación de órdenes hasta los cierres.


Principales ventajas para los operadores de divisas

Operaciones automatizadas: Ahorre tiempo y elimine las decisiones emocionales con un sistema de divisas totalmente automatizado.

Consistencia de beneficios: Consiga ganancias constantes con una estrategia probada de DCA y cobertura.

Control del riesgo: Proteja su cuenta con Total_Cutloss, SL_Offset y herramientas de cobertura.

Escalabilidad: Empiece poco a poco con un LotSize de 0,01 o aumente a medida que crece su cuenta.

Información en tiempo real: Manténgase informado con actualizaciones en tiempo real de CurrentProfit, MaxDD y mucho más.

Advertencia :

Sólo vendo EA's a través de MQL5.com. Yo nunca directamente mensaje primero. Si esto sucede, son estafadores. Bloquear y reportarlos como spam.

Usted no recibirá ninguna actualización o apoyo cuando usted compra fuera MQL5.com.

Contacto: Si tienes alguna duda, no dudes en enviarme un DM en esta plataforma o en Telegram@tanaka_611


Gold easy
Dinh Khanh Do
Asesores Expertos
SI EL BOT NO DA ENTRADA, POR FAVOR DETENGA EL BOT Y CIERRE LA SESIÓN DE SU CUENTA Y EJECUTE DE NUEVO. O PUEDE EJECUTAR EN OTRA CUENTA, FUNCIONA, PERO NO PUEDO EXPLICAR POR QUÉ CÓMO USARLO: DESCARGUE PRIMERO LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EA. DESCARGUE EL ARCHIVO DE AJUSTE EN EL COMENTARIO DE LA OPERACIÓN (EL ARCHIVO DE AJUSTE es el comentario número #3). Este archivo es sólo para la entrada de lote 0.01-0.05. Si > 0.05 Necesita afinar las entradas . Los ajustes por defecto son sólo para fines de visuali
