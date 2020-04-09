Discretionary Assistant

Discretionary Assistant lleva la repetición al estilo TradingView directamente a MT5. Establezca su saldo inicial, elija el tamaño de su lote y opere con gráficos históricos exactamente como si estuvieran en vivo. Salta a través de la acción del precio, toma operaciones simuladas, y afina tus entradas y salidas dentro del Probador de Estrategias con riesgo cero. Rápido, intuitivo, y construido para los comerciantes que quieren la práctica real en lugar de ilusiones.
