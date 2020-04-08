Buyers and sellers
Visión general
Advanced Pressure Pro es un indicador MQL5 de nivel profesional que muestra visualmente el sentimiento del mercado en tiempo real mostrando el número de compradores y vendedores activos en el mercado. Utiliza sofisticados algoritmos para analizar la acción del precio, el volumen y la dinámica del mercado para estimar la participación de los operadores en ambos lados del mercado.
Concepto básico
El indicador convierte la actividad del mercado en recuentos simulados de operadores, mostrando cuántos operadores están actualmente activos en posiciones de compra frente a posiciones de venta. Proporciona una representación clara y visual de la presión del mercado sin límites artificiales, utilizando un escalado dinámicopara adaptarse a cualquier condición de mercado.
Principales características
. Visualización ilimitada de operadores
-
Escalado dinámico: Sin límites artificiales en el recuento de operadores
-
Valores reales: Muestra el número real estimado de comerciantes
-
Adaptable: Se ajusta automáticamente a la volatilidad del mercado
Generación de resultados:
-
Número de operadores: Número estimado de operadores activos
-
Porcentajes: Distribución de cuotas de mercado
-
Análisis de tendencias: Indicadores de dirección y fuerza
-
Datos históricos: Almacena y muestra patrones históricos
Conclusión
El indicador Advanced Pressure Pro proporciona a los operadores una potente herramienta para comprender la dinámica del mercado a través de la lente de la participación de los operadores. Al convertir datos complejos del mercado en representaciones visuales claras de la presión de compra y venta, ayuda a los operadores a tomar decisiones más informadas basadas en el sentimiento del mercado en tiempo real.
Tanto si es un operador diario que busca cambios rápidos en el sentimiento como si es un operador de posiciones que supervisa las tendencias a largo plazo, este indicador ofrece información valiosa sobre las fuerzas subyacentes que impulsan los movimientos del mercado. Su diseño profesional, sus completas funciones y su personalización flexible lo hacen adecuado para operadores de todos los niveles de experiencia y estilos de negociación.
Recuerde utilizar este indicador como parte de una estrategia de negociación completa, combinando sus conocimientos con el análisis técnico, el análisis fundamental y la gestión adecuada del riesgo para obtener resultados de negociación óptimos.