Buyers and sellers

Visión general

Advanced Pressure Pro es un indicador MQL5 de nivel profesional que muestra visualmente el sentimiento del mercado en tiempo real mostrando el número de compradores y vendedores activos en el mercado. Utiliza sofisticados algoritmos para analizar la acción del precio, el volumen y la dinámica del mercado para estimar la participación de los operadores en ambos lados del mercado.

Concepto básico

El indicador convierte la actividad del mercado en recuentos simulados de operadores, mostrando cuántos operadores están actualmente activos en posiciones de compra frente a posiciones de venta. Proporciona una representación clara y visual de la presión del mercado sin límites artificiales, utilizando un escalado dinámicopara adaptarse a cualquier condición de mercado.

Principales características

. Visualización ilimitada de operadores

  • Escalado dinámico: Sin límites artificiales en el recuento de operadores

  • Valores reales: Muestra el número real estimado de comerciantes

  • Adaptable: Se ajusta automáticamente a la volatilidad del mercado

Generación de resultados:

  1. Número de operadores: Número estimado de operadores activos

  2. Porcentajes: Distribución de cuotas de mercado

  3. Análisis de tendencias: Indicadores de dirección y fuerza

  4. Datos históricos: Almacena y muestra patrones históricos

Conclusión

El indicador Advanced Pressure Pro proporciona a los operadores una potente herramienta para comprender la dinámica del mercado a través de la lente de la participación de los operadores. Al convertir datos complejos del mercado en representaciones visuales claras de la presión de compra y venta, ayuda a los operadores a tomar decisiones más informadas basadas en el sentimiento del mercado en tiempo real.

Tanto si es un operador diario que busca cambios rápidos en el sentimiento como si es un operador de posiciones que supervisa las tendencias a largo plazo, este indicador ofrece información valiosa sobre las fuerzas subyacentes que impulsan los movimientos del mercado. Su diseño profesional, sus completas funciones y su personalización flexible lo hacen adecuado para operadores de todos los niveles de experiencia y estilos de negociación.

Recuerde utilizar este indicador como parte de una estrategia de negociación completa, combinando sus conocimientos con el análisis técnico, el análisis fundamental y la gestión adecuada del riesgo para obtener resultados de negociación óptimos.

Productos recomendados
Market Scoring System
Vincent Jose Proenca
Indicadores
SISTEMA DE PUNTUACIÓN DEL MERCADO – Indicador Avanzado de Trading Multitemporal Sistema profesional de análisis de mercado que combina indicadores técnicos, patrones de aprendizaje automático y confirmación multitemporal para generar señales de alta precisión. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Análisis Multitemporal: Confirma señales entre distintos marcos (M5, H1) para aumentar la probabilidad de éxito Motor de Puntuación Inteligente: Calcula puntuaciones de Tendencia, Rango e Incertidumbre utilizan
Multiple TimeFrame MACD Confluency Tool
Kelvin Souza Da Costa Oliveira
Indicadores
Indicador MACD de múltiples marcos temporales. Este indicador fue construido para hacer posible el análisis de múltiples marcos de tiempo en MT5 utilizando el indicador MACD. Indicador MACD tradicionalmente muestra dos líneas y un histograma. Línea MACD (Amarillo) se calcula restando 12period EMA (rápido) de 26period EMA (lento). La línea de señal (azul) se crea restando la EMA de 9 periodos de la línea MACD. El histograma es la diferencia entre las líneas MACD y Signal. El histograma se colorea
Ershov 38 parrots MT5
Aleksei Ershov
Indicadores
El indicador está diseñado para cerrar posiciones en el mercado a tiempo. Por ejemplo: para tomar beneficios antes de tiempo si el precio no ha alcanzado el TakeProfit, y el mercado se está dando la vuelta. El indicador analiza el impulso, no la tendencia. No da ninguna información sobre la tendencia. El indicador es muy adecuado para encontrar divergencias. El indicador Ershov 38 Parrots se ajusta dinámicamente al mercado y detecta impulsos de movimiento de precios de amplitud media y alta. Ca
Trend Hunters
Ivan Simonika
Indicadores
Trend Hunter se basa en el proceso de detección de la tasa de cambio en el crecimiento de los precios y le permite encontrar puntos de entrada y salida del mercado. El indicador fue creado sobre la base de los indicadores originales de la búsqueda de extremos, el indicador es muy adecuado para la detección de una inversión o un gran tirón brusco a un lado, gracias a él usted sabrá cuando esto va a suceder, se le notificará mediante la aparición de un punto azul para la compra de rojo para la v
Fixed Trend
Oleksii Ferbei
Indicadores
El indicador Tendencia Fija busca y muestra el precio del punto de inflexión en el gráfico. Los indicadores de tendencia son una de las principales herramientas para analizar las tendencias en el mercado de divisas Forex. El objetivo que se persigue con su creación es obtener señales que den menos ruido y respondan más rápidamente a los cambios de precios. El indicador de tendencia fija es un indicador de tendencia que se utiliza para buscar retrocesos cuando se rompen sus límites. Los indica
GoldenKeyTrendTrackerV1
Hicham Ait Taleb
Indicadores
Un indicador superior e inferior que puede identificar intuitivamente la tendencia de la banda. Es la mejor opción para el trading manual, sin redibujado ni deriva. Aumento de precio de $20 cada 3 días, proceso de aumento de precio: 79--> 99--> 119...... Hasta un precio objetivo de 1000 $. Para cualquier novato y amigo de comercio de programación, puede escribir la señal en la EA para jugar libremente. Array 3 y array 4, por ejemplo, 3>4 se vuelve verde, 3<4 se vuelve rojo. Si usted no entiende,
Bid Price Timer Indicator
Md Amzad Hossain
Indicadores
Bid Price Timer Indicator — ¡Precisión y control inteligente del precio! Mejora tu precisión en el trading con Bid Price Timer Indicator , una poderosa herramienta diseñada para traders que valoran la exactitud, el tiempo y la claridad en cada movimiento del mercado. Características principales: Temporizador fijo – Siempre visible en el lado derecho del gráfico (ajustable con X_Offset). Seguimiento dinámico del precio – El temporizador se mueve suavemente hacia arriba o abajo s
Stochastic Premium
Magdalena Estefania Colonna
Indicadores
Stochastic Premium - Indicador Técnico  Descripción General El Stochastic Premium es un indicador técnico avanzado basado en el oscilador estocástico clásico, diseñado específicamente para traders que buscan señales de entrada precisas con una interfaz visual superior. Este indicador combina la efectividad del análisis de momentum con elementos visuales modernos y funcionalidades avanzadas. Propósito y Funcionalidad ¿Qué hace el indicador? Identifica zonas de sobrecompra y sobreventa en el
Solar Prediction
Dmitry Naumov
Indicadores
Solar Prediction - Indicador para el análisis de precios de mercado Solar Prediction es una herramienta diseñada para analizar los movimientos de precios del mercado. El indicador procesa la dinámica del mercado y ayuda a identificar posibles puntos de entrada y salida. Análisis de datos de mercado sin indicadores adicionales Aplicación flexible - funciona en diferentes marcos temporales Facilidad de uso - adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados Adaptab
Multi Timeframe Chart
Bekono Owona Roger Blaise
Indicadores
MTFC (Multi Timeframe Chart) - ¡Vea 2 marcos temporales en UN solo gráfico! "Opere más inteligentemente, no más duro - ¡Elimine el cambio de marco de tiempo para siempre! Imagine tener el poder de ver cualquier marco de tiempo superior (M5, M15, H1, H4, D1, MN1, etc.) directamente en su gráfico actual. No más cambiar entre gráficos, no más conjeturas, sólo pura claridad de trading en un solo lugar. Eso es exactamente lo que ofrece el indicador MTFC . 1. El problema que resuelve Como operadores
Parabolic Sar Multicurrency Scanner MT5
Biswarup Banerjee
Indicadores
Parabolic SAR Multicurrency Scanner Dashboard MT5 es una herramienta de trading completa diseñada para monitorear múltiples pares de divisas y marcos temporales utilizando el indicador Parabolic SAR (PSAR). Organiza las señales en un formato de cuadrícula, mostrando el estado de cada símbolo en marcos temporales desde M1 hasta MN1. Los traders pueden habilitar o deshabilitar marcos temporales específicos según sus estrategias, garantizando un análisis de mercado objetivo y eficiente. La versión
Strength Radar2
Erick Guimaraes Dos Santos
Indicadores
Radar de fuerza 02 - ¡Lleve sus operaciones al siguiente nivel! ¡Hola, trader! Si estás buscando una herramienta para subir de nivel en Forex, ¡Force Radar 02 es exactamente lo que necesitas! Desarrollado con pasión y experiencia, este indicador convierte el análisis de la fuerza de la divisa en algo simple y poderoso. Con él, tendrá una visión clara del rendimiento en tiempo real del AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NZD, JPY, y USD , utilizando indicadores como MA, MACD, RSI , y más - ¡todos totalm
Wall of worry MT5
Illia Zhavarankau
Indicadores
Descripción : El indicador Wall of Worry le permite evaluar el sentimiento del mercado y los posibles retrocesos. El indicador representa tres líneas que se muestran en una ventana separada. Línea negra (tendencia) - la cantidad de volúmenes en el cuerpo de la vela. Línea roja (osos) - la cantidad de volúmenes en la sombra superior de la vela. Línea azul (toros) - la cantidad de volúmenes en la sombra inferior de la vela. La idea se basa en "Wall of Worry" - esta es la tendencia periódica
Expert Amazo
Guilherme Geovanini Fraga
Asesores Expertos
EXPERT AMAZO es un Asesor Experto diseñado específicamente para operar con WIN (mini índice) y WDO (mini dólar). La operativa se basa en la apertura de órdenes utilizando una serie de indicadores como Parabolic Sars, Medias Móviles, Bandas de Bollinger, Fibonacci, etc. Trabajando según 3 modos de estrategia, AMAZO busca predecir los movimientos del mercado con operaciones en contra y a favor de la tendencia . Únete a nuestro grupo de WhatsApp para recibir las mejores configuraciones de Experto
DYJ PowerSignalProfessionally
Daying Cao
Indicadores
Esta señal DYJ es UN sistema de comercio completo basado en las especificaciones de ATR. Estos indicadores registrarán El Estado actual de cada tendencia de fuerza en cada Marco de tiempo y par de moneda analizado. DYJ power signal al al evaluar estos datos, Cree profesionalmente una visualización de la lista de señales de intensidad de tendencia y punto de entrada. Si alguno de los pares coincide exactamente, aparece una alerta para indicar esta situación. Los datos de la lista incluyen Symbol
Trend Acceleration 5
Svetoslav Boyadzhiev
Indicadores
"Trend Acceleration 5" está diseñado para ayudar a los operadores a navegar por la situación del mercado. El indicador muestra tres "Medias Móviles" de múltiples marcos temporales, que muestran la tendencia del movimiento de los precios de los instrumentos financieros. Son la base para el análisis de las dependencias, que con gran éxito muestran la aceleración o desaceleración de la tendencia (tendencia) de los mercados financieros. La elección de utilizar tres medias móviles en el indicador "T
Trend Everest
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
El indicador Trend Everest MT5 es un indicador de seguimiento de tendencia que ayuda en la toma de decisiones. Se basa en el cálculo de ATR que ayuda y el casco promedio. Una cuestión clave es que el nominado Trend Everest MT5 no se repinta, por lo que puede backtest con mayor confianza. Cuando es Verde, UpTrend Cuando es una tendencia bajista Roja. No es que el Mercado sea fractal, por lo que cuanto mayor sea el tiempo gráfico, mayor será su grado de asertividad.
Quantum VWAP Pro for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicadores
El indicador VWAP es otro de nuestro conjunto de indicadores de volumen y al que se hizo referencia por primera vez en 1988, cuando apareció en un artículo titulado "The Total Cost Of Transactions On The NYSE" (El coste total de las transacciones en la Bolsa de Nueva York) en la edición de marzo del Journal Of Finance de ese año, en el que se explicaba a continuación su importancia, sobre todo desde una perspectiva institucional, lo que sustenta su importancia a la hora de apreciar el poder y la
AutoSignals Trend Panel
Danilo Maia Siqueira
Indicadores
El indicador rastrea la tendencia en 5 tiempos de gráfico diferentes para el mismo activo, en base a 6 señales para cada tiempo de gráfico. El objetivo principal del indicador es mostrarnos la tendencia mayoritaria del activo financiero en el que se colocó. El sistema transmite la información de las tendencias en varios tiempos gráficos, de esta forma el usuario puede tener una visión amplia del movimiento del activo, este tipo de herramienta hace que el usuario tenga una mayor tasa de acierto
MP Andean Oscillator for MT5
Pierre Ksachikian
5 (2)
Indicadores
El Oscilador Andino MP se utiliza para estimar la dirección y también el grado de variación de las tendencias. Contiene 3 componentes: Componente alcista, componente bajista y componente de señal. Un componente alcista ascendente indica que el mercado está en tendencia alcista, mientras que un componente bajista ascendente indica la presencia de un mercado en tendencia bajista. Ajustes: Periodo del oscilador: Especifica la importancia de las tendencias grado de variaciones medidas por el indica
FREE
TrukhinREAL
Andrei Trukhin
Indicadores
Este indicador está diseñado para aquellas personas, que quieren operar y ganar en cualquier instrumento y marcos de tiempo. El indicador da muy buenos puntos para entrar en el mercado, es muy fácil de operar, las flechas le mostrará cuándo abrir operaciones, establecer y el comercio sin pensar en nada, stop loss y take profit, establecer cada uno de ellos a ti mismo, todo depende de su estilo de negociación, alguien scalps y alguien tiene operaciones en unos pocos días.En el probador de la est
High And Low MT5
Dmitriy Parfenovich
Indicadores
En el gráfico actual, este indicador muestra los máximos y mínimos de las velas de otro marco temporal. Parámetros de entrada: TimeFrame - marco de tiempo del gráfico cuyos datos se mostrarán en el gráfico de precios actual (por defecto, H12). Time Zone - desplazamiento del indicador por zona horaria relativa a la hora del broker (por defecto, Broker-1). Si la zona horaria del broker es UTC+1 y el parámetro Zona Horaria se establece en Broker-1, las curvas del indicador se trazarán en múltiplos
Volume Profile Pro
Makarii Gubaydullin
5 (1)
Indicadores
Visualización de las operaciones de trading distribuidas por niveles de precio. Puedes establecer cualquier período para el cálculo: entre dos líneas verticales o un intervalo de tiempo fijo. Los niveles del histograma son relativos: una barra más ancha significa un mayor volumen de trading. Los extremos de la distribución pueden usarse como niveles de soporte y resistencia. Todos los estilos, tamaños y colores son personalizables. Utilidad multifuncional : incluye 66+ funciones  |   Contáctam
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
ABC Trend Levels MT5
Oleksandr Novosiadlyi
Indicadores
Descripción ABC Trend Levels es un indicador que identifica las tendencias del mercado y los niveles importantes de soporte y resistencia de la tendencia. Recomendaciones Puede utilizar este indicador para determinar la tendencia y, en consecuencia, para determinar la dirección de apertura de una posición o de cierre de una posición contraria. Parámetros ===== _INDICATOR_SETTINGS_ ===== - ajustes del indicador Maximum History Bars - número máximo de barras históricas para calcular el indic
Reservoir
Ivan Simonika
Indicadores
Reservoir es un indicador de reversión y forma parte de una categoría especial de instrumentos. El indicador no sólo analiza el movimiento de los precios, sino que también indica los puntos de posibles retrocesos. Esto contribuye a la apertura rápida y óptima de órdenes de compra o venta (en función de la situación actual). En este caso, necesariamente se tienen en cuenta los datos históricos del activo analizado. La correcta ejecución de estas acciones es lo que, en muchos sentidos, ayuda a lo
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
BlockOscilationDay – Análisis Visual de Mercado Profesional Descripción BlockOscilationDay es un indicador técnico sofisticado que ofrece un análisis visual claro y elegante de los movimientos del mercado. Diseñado para traders que valoran la simplicidad y la eficiencia, el indicador combina múltiples capas de información en una interfaz limpia e intuitiva. Características principales Análisis Multitimemarco Líneas de tendencia dinámicas configurables en cualquier temporalidad Visualización
Session Momentum Dashboard
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Session Momentum Dashboard – Analítica de Trading Futurista Un panel profesional que analiza las sesiones de trading (Asia/Londres/Nueva York) con detección de Kill Zones, rupturas del rango asiático y puntuación de momentum en tiempo real. Session Momentum Dashboard Un panel todo-en-uno para traders ICT/Smart Money que siguen las sesiones del mercado y las Kill Zones. Funciones principales: Análisis de las 3 sesiones principales Asia, Londres y Nueva York con estado en tiempo real. Detección de
HV Models
Andrey Azatskiy
Indicadores
HV Models es un indicador que contiene 4 métodos para calcular la volatilidad histórica del activo seleccionado. La volatilidad es uno de los valores fundamentales que describen los cambios en el activo subyacente. En estadística, se suele describir como una desviación estándar. El gráfico de precios tiene 4 valores (Open High Low Close) cuando calculamos la volatilidad utilizando un indicador estándar, sólo uno de estos valores se utiliza como resultado obtenemos una imagen de volatilidad unila
Channels Universal
Nadiya Mirosh
Indicadores
Channel Universal sabe cómo construir correctamente un canal de forex y forma una estrategia de trading clásica, es fácil de ejecutar, por lo tanto es accesible incluso para principiantes. Los canales de precios funcionan igualmente bien en cualquier activo comercial y marco temporal, pueden utilizarse tanto de manera independiente como con la confirmación adicional de osciladores y volúmenes de mercado. Si observa el precio e intenta identificar los patrones visuales más sencillos, verá inmed
Los compradores de este producto también adquieren
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
Indicadores
Indicador de sistema holográfico de mercado adaptativo AI basado en la teoría de la microestructura y el campo Resumen: El objetivo de este artículo es explorar los principios de construcción y el mecanismo de aplicación de una novedosa herramienta de análisis de los mercados financieros: el sistema de autorregulación de IA por regresión de microgravedad. Este sistema fusiona la teoría de la microestructura del mercado, la mecánica clásica (modelos de elasticidad y gravedad), la teoría de la ent
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicadores
Introduciendo       Quantum Breakout PRO   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que comercia con Breakout Zones. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Desglose cuántico PRO       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su innovadora y dinámica estrategia de zona de ruptura. El indicador de ruptura cuántica le dará flechas de señal en las zonas de ruptura con 5 zonas ob
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indicadores
MonsterDash Indicador de Armónicos es un tablero de patrones armónicos. Reconoce todos los patrones principales. MonsterDash es un tablero que muestra todos los patrones detectados para todos los símbolos y (casi) todos los plazos en formato ordenable y desplazable . Los usuarios pueden añadir sus propios patrones definidos por el usuario . MonsterDash puede abrir y actualizar gráficos con el patrón encontrado. Configuración Los ajustes por defecto de MonsterDash son lo suficientemente buenos l
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicadores
Adéntrese en el mundo de las operaciones de divisas con confianza, claridad y precisión utilizando el Indicador Oro , una herramienta de última generación diseñada para llevar su rendimiento en las operaciones al siguiente nivel. Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de comenzar su andadura en los mercados de divisas, el Indicador Oro le proporciona una visión poderosa y le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Basado en la sinergia probada de tres indicadore
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indicadores
DESCRIPCIÓN ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) es el indicador que analiza el movimiento del precio e identifica impulsos válidos, correcciones y SCOBs (Single Candle Order Block). Es una herramienta poderosa que se puede utilizar con cualquier tipo de análisis técnico porque es flexible, informativa, fácil de usar y mejora sustancialmente la conciencia del trader sobre las zonas de interés más líquidas. CONFIGURACIÓN General | Visuales Tema de color — define el tema de color del ICSM.
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicadores
TREND FLOW PRO ayuda a identificar dónde el mercado realmente cambia de dirección. El indicador resalta los giros de tendencia y las zonas donde los principales participantes del mercado vuelven a entrar. Las marcas BOS en el gráfico representan cambios reales de tendencia y niveles clave de marcos temporales superiores. Los datos del indicador no se redibujan y permanecen en el gráfico después del cierre de cada vela. Elementos principales del indicador: BOS FLOW – ondas de tendencia y cambios
IQ FX Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
IQ FX Gann Levels es un indicador de precisión basado en los métodos de raíz cuadrada de W.D. Gann. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado, cuya técnica de negociación se basaba en una compleja mezcla de matemáticas, geometría, astrología y matemáticas antiguas que demostró ser extremadamente precisa. Descargue la versión de Metatrader 4 Lea atentamente la descripción del producto antes de adquirirlo . Descargo de responsabilidad: Debido a restricciones regulator
Technical Ratings Indicator MT5
Hieronymos Junior Starch
Indicadores
Calificaciones técnicas para MT5 Un panel de análisis multiindicador que muestra señales técnicas agregadas directamente en sus gráficos de MetaTrader 5. Este indicador calcula señales de compra, venta y neutrales a partir de 11 osciladores, 15 medias móviles y puntos de pivote clásicos, presentándolas en un único panel organizado. Qué hace Technical Ratings analiza múltiples indicadores técnicos simultáneamente y presenta su consenso como claras señales de trading. En lugar de abrir docenas de
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
nota: este indicador es para METATRADER4, si quieres la versión para METATRADER5 este es el enlace: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO reconoce una nueva TENDENCIA desde el principio, nunca se equivoca. La certeza de identificar una nueva TENDENCIA no tiene precio. DESCRIPCIÓN TRENDMAESTRO identifica una nueva TENDENCIA de raíz, este indicador examina la volatilidad, los volúmenes y el momentum para identificar el momento en el que se produce una expl
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indicadores
Analizador de Ondas de Elliot Pro calcula las Ondas de Elliot para ayudar a identificar la dirección de la tendencia y los niveles de entrada. Principalmente para Swing Trading Estrategias. Por lo general, uno abriría una posición en la dirección de la tendencia de la onda 3 o una corrección de la onda C . Este indicador traza los niveles objetivo para la onda actual y la siguiente. Las reglas más importantes para el análisis de la onda de Elliot son verificadas por el indicador. La versión Pro
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indicadores
Indicador profesional de scalping para XAUUSD y los principales pares de divisas Orderflow Scalp Pro ofrece inteligencia comercial de nivel institucional a través de análisis avanzados de volumen, cálculos dinámicos de VWAP y señales de flecha de precisión. Este completo sistema de trading transforma los complejos datos del mercado en señales claras y procesables para una rentabilidad consistente en plazos de 3-4 minutos. Tres potentes componentes en un solo sistema Perfil de volumen HeatMap Tra
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Indicadores
Este indicador crea un mapa térmico basado en la profundidad de mercado del símbolo actual o de otro símbolo. Otro símbolo es útil cuando se negocia en el mercado de futuros y un contrato tiene una división "mini" y "completa". Por ejemplo, en Brasil (B3 - BMF&Bovespa), WDO y DOL son contratos de futuros Forex de BRL/USD (donde 1 DOL = 5 WDO) y los grandes bancos trabajan principalmente con DOL (donde la liquidez es importante). Por favor, utilice con M1 timeframe , los objetos son demasiado pe
Otros productos de este autor
Kill sessions
Thabang John Wotsa
Indicadores
El indicador de sesiones destaca visualmente las principales sesiones bursátiles (Asia, Londres y Nueva York) directamente en el gráfico dibujando rectángulos sombreados. Ayuda a los operadores a identificar rápidamente las zonas de actividad del mercado, los solapamientos y los comportamientos específicos de cada sesión. Características principales:- Resaltado de sesiones: Las sesiones de Asia, Londres y Nueva York se muestran mediante rectángulos sombreados con colores personalizables: Las hor
Smart Arrows
Thabang John Wotsa
Indicadores
Visión general El indicador Reverse No Repair es una herramienta de detección de inversión de tendencia que identifica posibles puntos de inflexión en el mercado con gran precisión. Está diseñado para proporcionar señales de COMPRA/VENTA sin reparación basadas en la fuerza del cuerpo de la vela, el filtrado de la volatilidad y la lógica de confirmación futura. El indicador marca los puntos de reversión en el gráfico mediante flechas: Flecha roja (señal bajista) - Posible reversión bajista (oport
Entry Pointz Pro
Thabang John Wotsa
Indicadores
Este indicador personalizado de MT5 traza automáticamente niveles de negociación basados en la vela H4 anterior. Está diseñado para ayudar a los operadores a identificar rápidamente la entrada potencial y los puntos de toma de beneficios (TP) de acuerdo con una estrategia de ruptura simple. Qué hace:- Traza una línea de entrada de compra en el máximo H4 anterior.- Traza una línea de entrada de venta en el mínimo H4 anterior.- Calcula el rango del 50% de la vela H4 anterior y traza: - Buy TP line
Trade easy control panel
Thabang John Wotsa
Indicadores
TradeEasy Panel - Panel de control de trading profesional Visión general TradeEasy Panel es un completo panel de control comercial de nivel profesional diseñado para MetaTrader 5. Este potente indicador proporciona a los operadores una solución todo en uno para ejecutar operaciones, gestionar posiciones y supervisar la actividad del mercado directamente desde la ventana del gráfico. Con su interfaz intuitiva y sus funciones avanzadas, agiliza el proceso de negociación tanto para los operadores p
Signal panel
Thabang John Wotsa
Indicadores
Visión general El Panel de Señales Multi-Indicador es una completa herramienta de análisis técnico para MetaTrader 5 que combina señales de 9 indicadores técnicos diferentes en una única interfaz visual de fácil lectura. En lugar de saturar su gráfico con múltiples indicadores, esta herramienta los analiza todos y presenta los resultados combinados a través de intuitivos gráficos de barras verticales y claras recomendaciones. Interfaz visual: Dos gráficos de barras verticales ( Verde = Compra,
Volume contour
Thabang John Wotsa
Indicadores
Visión general Este es un indicador de Perfil de Volumen para MetaTrader 5 que muestra la distribución del volumen a través de los niveles de precios en un panel vertical en el lado izquierdo de la ventana del gráfico. Proporciona una visión completa de dónde se ha producido la actividad comercial durante un período determinado, ayudando a los operadores a identificar los niveles de precios significativos, zonas de soporte / resistencia, y el sentimiento del mercado. Características principales
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario