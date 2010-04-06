Emlu AI AutoTrader
- Asesores Expertos
- Ali Shimaz
- Versión: 1.1
- Actualizado: 22 diciembre 2025
- Activaciones: 5
EMLU AI AutoTrader PRO - EA profesional para MT5
Después de que la versión gratuita recibiera más de 100 descargas y valiosos comentarios en las primeras pruebas, el EMLU AI AutoTrader PRO de pago se perfeccionó hasta convertirse en un EA profesional de alto rendimiento. Está diseñado para ayudar a los operadores a ejecutar operaciones más inteligentes y de menor riesgo con precisión y consistencia.
Construido como un sistema de trading algorítmico multicapa basado en reglas, EMLU AI se centra en la selección de operaciones conscientes del riesgo, la precisión de las órdenes limitadas y las salidas estructuradas en diferentes regímenes de mercado. La arquitectura modular garantiza una ejecución estable tanto en cuentas de cobertura como de compensación.
Cada operación se evalúa mediante un proceso de puntuación multifactorial que combina tendencia, volatilidad y calidad de entrada. Este enfoque permite al EA filtrar las configuraciones de baja probabilidad y priorizar las operaciones que se alinean con sus controles de riesgo de grado institucional.
Principales ventajas
- Ejecución de operaciones más inteligente con puntuación multifactorial
- Operaciones de menor riesgo gracias a la gestión adaptativa del riesgo
- Entradas de precisión con lógica de orden limitada
- Salidas estructuradas basadas en reglas para una gestión óptima de las operaciones
- Controles de nivel institucional sin martingala, rejilla ni cobertura
- Funciona en cuentas de cobertura y compensación, compatible con la mayoría de los corredores de bolsa
Características principales
- Marco de puntuación multifactorial (0-100) que combina tendencia, volatilidad, régimen y calidad de entrada
- Clasificación de regímenes: tendencia / rango / estados de volatilidad
- Alineación de tendencias en múltiples marcos temporales para entradas de alta probabilidad
- Calificación de la volatilidad y el diferencial
- Lógica de ejecución de órdenes limitadas con comprobaciones de restricciones de los intermediarios
- Salidas estructuradas basadas en reglas
- Proceso secuencial de validación de operaciones con 12 puertas
Proceso de validación de operaciones
- Dirección de la tendencia en múltiples marcos temporales
- Alineación de la fuerza de la tendencia
- Clasificación del régimen de mercado
- Calificación de la volatilidad (ventana ATR)
- Comprobación del diferencial y del coste de ejecución
- Validación del umbral de liquidez
- Requisito mínimo de riesgo-recompensa
- Puntuación de precisión de entrada
- Filtro de sesión (Tokio / Londres / Nueva York)
- Restricciones de corredor y símbolo
- Filtro de eventos/noticias (configurable)
- Límites globales de exposición y riesgo
Sólo las configuraciones que superan todas las puertas son elegibles para la ejecución, lo que garantiza oportunidades comerciales de bajo riesgo y alta calidad.
Salida y gestión de posiciones
- Estructura jerárquica de toma de beneficios
- TP1: Cierre parcial con ajuste del punto de equilibrio
- TP2: Cierre parcial adicional con seguimiento continuado
- Salida final: Seguimiento dinámico basado en ATR (opcional)
- Todas las acciones de salida se basan en reglas y se registran
Controles de riesgo y seguridad
- No martingala, rejilla, promedio o arbitraje
- Validación a nivel de margen y corredor antes de la colocación de la orden
- Cumplimiento de StopsLevel y FreezeLevel
- Filtros de sesión y volatilidad
- Protección contra pérdidas máximas y detracciones
- Límites de correlación y exposición
- Stop global de emergencia
El EA utiliza los niveles reales de stop-loss y take-profit del broker para aplicar la gestión de riesgos.
Diagnóstico y transparencia
- Estado de aprobación/fallo de cada operación
- Desglose y justificación de la puntuación
- Contexto de régimen y volatilidad
- Evaluación de la relación riesgo-recompensa
- Razonamiento de entrada y salida
Los diagnósticos pueden activarse o desactivarse para reducir la sobrecarga de rendimiento.
Notificaciones opcionales
- Eventos de apertura y cierre de operaciones
- Salidas parciales
- Actualizaciones de stop-loss y trailing
- Resumen de estadísticas
Las notificaciones son opcionales y no afectan a la ejecución del EA.
Arquitectura técnica
- Diseño modular orientado a objetos
- Flujo de ejecución determinista
- Normalización de precios independiente del corredor
- Modificaciones de operaciones reguladas
- Sin lógica de repintado
- Optimizado para el marco temporal H1
Símbolos y plazos recomendados
- EURUSD (principal)
- XAUUSD
- GBPUSD
- USDJPY
- USDCHF
- AUDUSD, NZDUSD
- Pares cruzados seleccionados
- Marco temporal recomendado: H1
Usuarios previstos
- Operadores que priorizan el riesgo controlado
- Usuarios que buscan precisión en la entrada limitada
- Operadores de cartera con múltiples símbolos
- Usuarios que valoran una lógica de negociación transparente
Notas importantes y descargo de responsabilidad
Las condiciones del mercado varían; los resultados dependen del símbolo, el marco temporal, el corredor y la configuración. No hay beneficios garantizados. El EA puede permanecer inactivo si no se detectan configuraciones comerciales de alta calidad.
Novedades / Cambios:
- Salidas fantasma corregidas - las operaciones ya no se cerrarán prematuramente debido a fallos de seguridad de CleanEntry.
- SL/TP aplicación mejorada - todas las operaciones ahora respetan estrictamente los niveles de stop loss y take profit.
- Correcciones de estabilidad - correcciones menores posteriores al lanzamiento para mejorar la fiabilidad de la ejecución.
- El modo de orden virtual respeta plenamente las posiciones máximas por símbolo.
- La protección contra riesgos sigue activa: la pérdida diaria, la reducción máxima y las salvaguardas de márgenes siguen protegiendo su capital.
Notas Importantes:
En el modo CleanEntry, múltiples señales pueden ocasionalmente abrir operaciones extra por símbolo - esto es por diseño.
Las salidas de seguridad (pérdida diaria, reducción máxima, margen) pueden cerrar operaciones antes de tiempo para proteger su cuenta.
Nos disculpamos sinceramente por cualquier inconveniente causado por problemas en la versión anterior. Estas correcciones garantizan una negociación más estable y fiable.
Soporte
Para soporte técnico y preguntas de uso:
Correo electrónico: emluprecisionai@gmail.com
Desarrollador: Ali Shimaz