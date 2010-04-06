EMLU AI AutoTrader PRO - EA profesional para MT5

Después de que la versión gratuita recibiera más de 100 descargas y valiosos comentarios en las primeras pruebas, el EMLU AI AutoTrader PRO de pago se perfeccionó hasta convertirse en un EA profesional de alto rendimiento. Está diseñado para ayudar a los operadores a ejecutar operaciones más inteligentes y de menor riesgo con precisión y consistencia.

Construido como un sistema de trading algorítmico multicapa basado en reglas, EMLU AI se centra en la selección de operaciones conscientes del riesgo, la precisión de las órdenes limitadas y las salidas estructuradas en diferentes regímenes de mercado. La arquitectura modular garantiza una ejecución estable tanto en cuentas de cobertura como de compensación.

Cada operación se evalúa mediante un proceso de puntuación multifactorial que combina tendencia, volatilidad y calidad de entrada. Este enfoque permite al EA filtrar las configuraciones de baja probabilidad y priorizar las operaciones que se alinean con sus controles de riesgo de grado institucional.

Principales ventajas

Ejecución de operaciones más inteligente con puntuación multifactorial

Operaciones de menor riesgo gracias a la gestión adaptativa del riesgo

Entradas de precisión con lógica de orden limitada

Salidas estructuradas basadas en reglas para una gestión óptima de las operaciones

Controles de nivel institucional sin martingala, rejilla ni cobertura

Funciona en cuentas de cobertura y compensación, compatible con la mayoría de los corredores de bolsa

Características principales

Marco de puntuación multifactorial (0-100) que combina tendencia, volatilidad, régimen y calidad de entrada

Clasificación de regímenes: tendencia / rango / estados de volatilidad

Alineación de tendencias en múltiples marcos temporales para entradas de alta probabilidad

Calificación de la volatilidad y el diferencial

Lógica de ejecución de órdenes limitadas con comprobaciones de restricciones de los intermediarios

Salidas estructuradas basadas en reglas

Proceso secuencial de validación de operaciones con 12 puertas

Proceso de validación de operaciones

Dirección de la tendencia en múltiples marcos temporales

Alineación de la fuerza de la tendencia

Clasificación del régimen de mercado

Calificación de la volatilidad (ventana ATR)

Comprobación del diferencial y del coste de ejecución

Validación del umbral de liquidez

Requisito mínimo de riesgo-recompensa

Puntuación de precisión de entrada

Filtro de sesión (Tokio / Londres / Nueva York)

Restricciones de corredor y símbolo

Filtro de eventos/noticias (configurable)

Límites globales de exposición y riesgo

Sólo las configuraciones que superan todas las puertas son elegibles para la ejecución, lo que garantiza oportunidades comerciales de bajo riesgo y alta calidad.

Salida y gestión de posiciones

Estructura jerárquica de toma de beneficios

TP1: Cierre parcial con ajuste del punto de equilibrio

TP2: Cierre parcial adicional con seguimiento continuado

Salida final: Seguimiento dinámico basado en ATR (opcional)

Todas las acciones de salida se basan en reglas y se registran

Controles de riesgo y seguridad

No martingala, rejilla, promedio o arbitraje

Validación a nivel de margen y corredor antes de la colocación de la orden

Cumplimiento de StopsLevel y FreezeLevel

Filtros de sesión y volatilidad

Protección contra pérdidas máximas y detracciones

Límites de correlación y exposición

Stop global de emergencia

El EA utiliza los niveles reales de stop-loss y take-profit del broker para aplicar la gestión de riesgos.

Diagnóstico y transparencia

Estado de aprobación/fallo de cada operación

Desglose y justificación de la puntuación

Contexto de régimen y volatilidad

Evaluación de la relación riesgo-recompensa

Razonamiento de entrada y salida

Los diagnósticos pueden activarse o desactivarse para reducir la sobrecarga de rendimiento.

Notificaciones opcionales

Eventos de apertura y cierre de operaciones

Salidas parciales

Actualizaciones de stop-loss y trailing

Resumen de estadísticas

Las notificaciones son opcionales y no afectan a la ejecución del EA.

Arquitectura técnica

Diseño modular orientado a objetos

Flujo de ejecución determinista

Normalización de precios independiente del corredor

Modificaciones de operaciones reguladas

Sin lógica de repintado

Optimizado para el marco temporal H1

Símbolos y plazos recomendados

EURUSD (principal)

XAUUSD

GBPUSD

USDJPY

USDCHF

AUDUSD, NZDUSD

Pares cruzados seleccionados

Marco temporal recomendado: H1

Usuarios previstos

Operadores que priorizan el riesgo controlado

Usuarios que buscan precisión en la entrada limitada

Operadores de cartera con múltiples símbolos

Usuarios que valoran una lógica de negociación transparente

Notas importantes y descargo de responsabilidad

Las condiciones del mercado varían; los resultados dependen del símbolo, el marco temporal, el corredor y la configuración. No hay beneficios garantizados. El EA puede permanecer inactivo si no se detectan configuraciones comerciales de alta calidad.



Novedades / Cambios:

Salidas fantasma corregidas - las operaciones ya no se cerrarán prematuramente debido a fallos de seguridad de CleanEntry.

SL/TP aplicación mejorada - todas las operaciones ahora respetan estrictamente los niveles de stop loss y take profit.

Correcciones de estabilidad - correcciones menores posteriores al lanzamiento para mejorar la fiabilidad de la ejecución.

El modo de orden virtual respeta plenamente las posiciones máximas por símbolo.

La protección contra riesgos sigue activa: la pérdida diaria, la reducción máxima y las salvaguardas de márgenes siguen protegiendo su capital.

Notas Importantes:

En el modo CleanEntry, múltiples señales pueden ocasionalmente abrir operaciones extra por símbolo - esto es por diseño.

Las salidas de seguridad (pérdida diaria, reducción máxima, margen) pueden cerrar operaciones antes de tiempo para proteger su cuenta.



Nos disculpamos sinceramente por cualquier inconveniente causado por problemas en la versión anterior. Estas correcciones garantizan una negociación más estable y fiable.

Soporte

Para soporte técnico y preguntas de uso:

Correo electrónico: emluprecisionai@gmail.com

Desarrollador: Ali Shimaz