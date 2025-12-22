EMLU AI AutoTrader PRO - Professioneller MT5 EA

Nachdem die kostenlose Version über 100 Downloads und wertvolles Feedback aus ersten Tests erhalten hatte, wurde der kostenpflichtige EMLU AI AutoTrader PRO zu einem professionellen, leistungsstarken EA weiterentwickelt. Er wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, intelligentere, risikoärmere Trades mit Präzision und Konsistenz auszuführen.

Als mehrschichtiges, regelbasiertes algorithmisches Handelssystem konzentriert sich EMLU AI auf die risikobewusste Auswahl von Trades, die Genauigkeit von Limit-Orders und strukturierte Ausstiege in unterschiedlichen Marktsituationen. Die modulare Architektur gewährleistet eine stabile Ausführung sowohl auf Hedging- als auch auf Netting-Konten.

Jeder Handel wird durch eine Multi-Faktor-Scoring-Pipeline bewertet, die Trend, Volatilität und Einstiegsqualität kombiniert. Dieser Ansatz ermöglicht es dem EA, Setups mit geringer Wahrscheinlichkeit herauszufiltern und Trades zu priorisieren, die mit seinen institutionellen Risikokontrollen in Einklang stehen.

Wesentliche Vorteile

Intelligentere Handelsausführung mit Multi-Faktor-Scoring

Risikoreduzierter Handel durch adaptives Risikomanagement

Präzise Eingänge mit Limit-Order-Logik

Strukturierte, regelbasierte Ausstiege für optimales Handelsmanagement

Institutionelle Kontrollen ohne Martingale, Grid oder Hedging

Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten, kompatibel mit den meisten Brokern

Wichtigste Merkmale

Multi-Faktor-Bewertungsrahmen (0-100), der Trend, Volatilität, Regime und Einstiegsqualität kombiniert

Regime-Klassifizierung: Trend / Range / Volatilitätszustände

Multi-Timeframe-Trendausrichtung für hochwahrscheinliche Einträge

Volatilitäts- und Spread-Qualifizierung

Limit-Order-Ausführungslogik mit Broker-Constraint-Checks

Strukturierte, regelbasierte Ausstiege

Sequentielle Handelsvalidierungspipeline mit 12 Gates

Handelsvalidierungs-Pipeline

Multi-Timeframe-Trendrichtung

Ausrichtung der Trendstärke

Klassifizierung von Marktregimen

Volatilitätsqualifizierung (ATR-Fenster)

Überprüfung von Spread und Ausführungskosten

Validierung der Liquiditätsschwelle

Mindestrisiko-Ertrags-Anforderung

Bewertung der Einstiegsgenauigkeit

Sitzungsfilter (Tokio / London / New York)

Broker- und Symbolbeschränkungen

Ereignis-/Nachrichtenfilter (konfigurierbar)

Globale Exposure- und Risikolimits

Nur Setups, die alle Gates passieren, kommen für die Ausführung in Frage, um risikoarme und hochwertige Handelsmöglichkeiten zu gewährleisten.

Ausstieg & Positionsmanagement

Hierarchische Take-Profit-Struktur

TP1: Teilweises Schließen mit Break-Even-Anpassung

TP2: Zusätzlicher Teilschluss mit fortgesetztem Trailing

Endgültiger Ausstieg: Dynamisches ATR-basiertes Trailing (optional)

Alle Ausstiegsaktionen sind regelbasiert und werden protokolliert

Risiko & Sicherheitskontrollen

Keine Martingale, Grid, Mittelwertbildung oder Arbitrage

Validierung auf Margin- und Brokerebene vor Ordererteilung

Einhaltung von StopsLevel und FreezeLevel

Session- und Volatilitätsfilter

Schutz vor Maximalverlust und Drawdown

Korrelations- und Expositionsgrenzen

Globaler Notstopp

Der EA verwendet reale Stop-Loss- und Take-Profit-Levels beim Broker, um das Risikomanagement durchzusetzen.

Diagnostik und Transparenz

Gate Pass/Fail-Status für jeden Handel

Aufschlüsselung des Scorings und Begründung

Regime- und Volatilitätskontext

Risiko-Ertrags-Bewertung

Begründung für den Einstieg und Ausstieg

Diagnosen können aktiviert oder deaktiviert werden, um den Leistungs-Overhead zu reduzieren.

Optionale Benachrichtigungen

Ereignisse bei Handelseröffnung und -abschluss

Teilweise Ausstiege

Stop-Loss- und Trailing-Aktualisierungen

Zusammenfassende Statistiken

Benachrichtigungen sind optional und haben keinen Einfluss auf die Ausführung des EA.

Technische Architektur

Objektorientierter modularer Aufbau

Deterministischer Ausführungsablauf

Broker-agnostische Preisnormalisierung

Gedrosselte Handelsmodifikationen

Keine Neulackierungslogik

Optimiert für den H1-Zeitrahmen

Empfohlene Symbole & Zeitrahmen

EURUSD (primär)

XAUUSD

GBPUSD

USDJPY

USDCHF

AUDUSD, NZDUSD

Ausgewählte Cross-Paare

Empfohlener Zeitrahmen: H1

Beabsichtigte Benutzer

Händler, die ein kontrolliertes Risiko bevorzugen

Benutzer, die eine präzise Limit-Eingabe anstreben

Portfolio-Händler, die mehrere Symbole verwalten

Benutzer, die eine transparente Handelslogik schätzen

Wichtige Hinweise & Haftungsausschluss

Die Marktbedingungen variieren; die Ergebnisse hängen von Symbol, Zeitrahmen, Broker und Einstellungen ab. Keine garantierten Gewinne. Der EA kann untätig bleiben, wenn keine hochwertigen Handels-Setups erkannt werden.



Was ist neu / Änderungen:

Ghost Exits behoben - Trades werden nicht mehr vorzeitig aufgrund von CleanEntry-Sicherheitsfehlzündungen geschlossen.

SL/TP Durchsetzung verbessert - alle Trades respektieren nun strikt die Stop Loss und Take Profit Levels.

Stabilitätskorrekturen - kleinere Korrekturen nach der Veröffentlichung zur Verbesserung der Ausführungssicherheit.

Der virtuelle Ordermodus respektiert nun die maximalen Positionen pro Symbol.

Der Risikoschutz bleibt aktiv - täglicher Verlust, maximaler Drawdown und Margin-Schutz schützen Ihr Kapital weiterhin.

Wichtige Hinweise:

Im CleanEntry-Modus können mehrere Signale gelegentlich zusätzliche Trades pro Symbol eröffnen - dies ist beabsichtigt.

Sicherheitsausgänge (täglicher Verlust, maximaler Drawdown, Margin) können Trades vorzeitig schließen, um Ihr Konto zu schützen.



Wir entschuldigen uns aufrichtig für alle Unannehmlichkeiten, die durch Probleme in der vorherigen Version verursacht wurden. Diese Korrekturen gewährleisten einen stabileren und zuverlässigeren Handel.

Unterstützung

Für technische Unterstützung und Fragen zur Nutzung:

E-Mail: emluprecisionai@gmail.com

Entwickler: Ali Shimaz