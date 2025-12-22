Emlu AI AutoTrader
- Experten
- Ali Shimaz
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 22 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
EMLU AI AutoTrader PRO - Professioneller MT5 EA
Nachdem die kostenlose Version über 100 Downloads und wertvolles Feedback aus ersten Tests erhalten hatte, wurde der kostenpflichtige EMLU AI AutoTrader PRO zu einem professionellen, leistungsstarken EA weiterentwickelt. Er wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, intelligentere, risikoärmere Trades mit Präzision und Konsistenz auszuführen.
Als mehrschichtiges, regelbasiertes algorithmisches Handelssystem konzentriert sich EMLU AI auf die risikobewusste Auswahl von Trades, die Genauigkeit von Limit-Orders und strukturierte Ausstiege in unterschiedlichen Marktsituationen. Die modulare Architektur gewährleistet eine stabile Ausführung sowohl auf Hedging- als auch auf Netting-Konten.
Jeder Handel wird durch eine Multi-Faktor-Scoring-Pipeline bewertet, die Trend, Volatilität und Einstiegsqualität kombiniert. Dieser Ansatz ermöglicht es dem EA, Setups mit geringer Wahrscheinlichkeit herauszufiltern und Trades zu priorisieren, die mit seinen institutionellen Risikokontrollen in Einklang stehen.
Wesentliche Vorteile
- Intelligentere Handelsausführung mit Multi-Faktor-Scoring
- Risikoreduzierter Handel durch adaptives Risikomanagement
- Präzise Eingänge mit Limit-Order-Logik
- Strukturierte, regelbasierte Ausstiege für optimales Handelsmanagement
- Institutionelle Kontrollen ohne Martingale, Grid oder Hedging
- Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten, kompatibel mit den meisten Brokern
Wichtigste Merkmale
- Multi-Faktor-Bewertungsrahmen (0-100), der Trend, Volatilität, Regime und Einstiegsqualität kombiniert
- Regime-Klassifizierung: Trend / Range / Volatilitätszustände
- Multi-Timeframe-Trendausrichtung für hochwahrscheinliche Einträge
- Volatilitäts- und Spread-Qualifizierung
- Limit-Order-Ausführungslogik mit Broker-Constraint-Checks
- Strukturierte, regelbasierte Ausstiege
- Sequentielle Handelsvalidierungspipeline mit 12 Gates
Handelsvalidierungs-Pipeline
- Multi-Timeframe-Trendrichtung
- Ausrichtung der Trendstärke
- Klassifizierung von Marktregimen
- Volatilitätsqualifizierung (ATR-Fenster)
- Überprüfung von Spread und Ausführungskosten
- Validierung der Liquiditätsschwelle
- Mindestrisiko-Ertrags-Anforderung
- Bewertung der Einstiegsgenauigkeit
- Sitzungsfilter (Tokio / London / New York)
- Broker- und Symbolbeschränkungen
- Ereignis-/Nachrichtenfilter (konfigurierbar)
- Globale Exposure- und Risikolimits
Nur Setups, die alle Gates passieren, kommen für die Ausführung in Frage, um risikoarme und hochwertige Handelsmöglichkeiten zu gewährleisten.
Ausstieg & Positionsmanagement
- Hierarchische Take-Profit-Struktur
- TP1: Teilweises Schließen mit Break-Even-Anpassung
- TP2: Zusätzlicher Teilschluss mit fortgesetztem Trailing
- Endgültiger Ausstieg: Dynamisches ATR-basiertes Trailing (optional)
- Alle Ausstiegsaktionen sind regelbasiert und werden protokolliert
Risiko & Sicherheitskontrollen
- Keine Martingale, Grid, Mittelwertbildung oder Arbitrage
- Validierung auf Margin- und Brokerebene vor Ordererteilung
- Einhaltung von StopsLevel und FreezeLevel
- Session- und Volatilitätsfilter
- Schutz vor Maximalverlust und Drawdown
- Korrelations- und Expositionsgrenzen
- Globaler Notstopp
Der EA verwendet reale Stop-Loss- und Take-Profit-Levels beim Broker, um das Risikomanagement durchzusetzen.
Diagnostik und Transparenz
- Gate Pass/Fail-Status für jeden Handel
- Aufschlüsselung des Scorings und Begründung
- Regime- und Volatilitätskontext
- Risiko-Ertrags-Bewertung
- Begründung für den Einstieg und Ausstieg
Diagnosen können aktiviert oder deaktiviert werden, um den Leistungs-Overhead zu reduzieren.
Optionale Benachrichtigungen
- Ereignisse bei Handelseröffnung und -abschluss
- Teilweise Ausstiege
- Stop-Loss- und Trailing-Aktualisierungen
- Zusammenfassende Statistiken
Benachrichtigungen sind optional und haben keinen Einfluss auf die Ausführung des EA.
Technische Architektur
- Objektorientierter modularer Aufbau
- Deterministischer Ausführungsablauf
- Broker-agnostische Preisnormalisierung
- Gedrosselte Handelsmodifikationen
- Keine Neulackierungslogik
- Optimiert für den H1-Zeitrahmen
Empfohlene Symbole & Zeitrahmen
- EURUSD (primär)
- XAUUSD
- GBPUSD
- USDJPY
- USDCHF
- AUDUSD, NZDUSD
- Ausgewählte Cross-Paare
- Empfohlener Zeitrahmen: H1
Beabsichtigte Benutzer
- Händler, die ein kontrolliertes Risiko bevorzugen
- Benutzer, die eine präzise Limit-Eingabe anstreben
- Portfolio-Händler, die mehrere Symbole verwalten
- Benutzer, die eine transparente Handelslogik schätzen
Wichtige Hinweise & Haftungsausschluss
Die Marktbedingungen variieren; die Ergebnisse hängen von Symbol, Zeitrahmen, Broker und Einstellungen ab. Keine garantierten Gewinne. Der EA kann untätig bleiben, wenn keine hochwertigen Handels-Setups erkannt werden.
Was ist neu / Änderungen:
- Ghost Exits behoben - Trades werden nicht mehr vorzeitig aufgrund von CleanEntry-Sicherheitsfehlzündungen geschlossen.
- SL/TP Durchsetzung verbessert - alle Trades respektieren nun strikt die Stop Loss und Take Profit Levels.
- Stabilitätskorrekturen - kleinere Korrekturen nach der Veröffentlichung zur Verbesserung der Ausführungssicherheit.
- Der virtuelle Ordermodus respektiert nun die maximalen Positionen pro Symbol.
- Der Risikoschutz bleibt aktiv - täglicher Verlust, maximaler Drawdown und Margin-Schutz schützen Ihr Kapital weiterhin.
Wichtige Hinweise:
Im CleanEntry-Modus können mehrere Signale gelegentlich zusätzliche Trades pro Symbol eröffnen - dies ist beabsichtigt.
Sicherheitsausgänge (täglicher Verlust, maximaler Drawdown, Margin) können Trades vorzeitig schließen, um Ihr Konto zu schützen.
Wir entschuldigen uns aufrichtig für alle Unannehmlichkeiten, die durch Probleme in der vorherigen Version verursacht wurden. Diese Korrekturen gewährleisten einen stabileren und zuverlässigeren Handel.
Unterstützung
Für technische Unterstützung und Fragen zur Nutzung:
E-Mail: emluprecisionai@gmail.com
Entwickler: Ali Shimaz