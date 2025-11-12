Green Tomatoes EA - Documentación del cliente





Green Tomatoes es un sofisticado Asesor Experto (EA) de MetaTrader 5 diseñado para automatizar su estrategia comercial. Ejecuta operaciones basadas en cálculos matemáticos precisos, con el objetivo de capitalizar los movimientos del mercado de manera eficiente. Este EA está diseñado para operadores que buscan un enfoque sistemático y prefieren la ejecución automatizada de las operaciones a la intervención manual.





Descargo de responsabilidad: Green Tomatoes es una herramienta y no garantiza beneficios. Operar con instrumentos financieros apalancados conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Debe ser consciente de todos los riesgos asociados a la negociación de divisas y pedir consejo a un asesor financiero independiente si tiene alguna duda. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.





Principales características y ventajas





Precisión algorítmica: Toma decisiones de entrada y salida utilizando un conjunto propio de cálculos matemáticos, eliminando la emoción de la negociación.

Personalización total: Tiene control total sobre el volumen de operaciones, el número de operaciones simultáneas y los ajustes de identificación.

Configuración automática de gráficos: Configura automáticamente su gráfico para una presentación visual óptima, permitiéndole centrarse en el análisis.

Gestión selectiva de operaciones: Abre y cierra operaciones basándose en un "Número Mágico" único, asegurando que el EA sólo gestiona sus propias posiciones.

Estrategia definida por el usuario: Establezca sus entradas preferidas para adaptar el comportamiento del EA a su estilo de negociación y visión del mercado.





Parámetros de entrada (Configuración del usuario)





Puede configurar el EA utilizando los siguientes parámetros en la pestaña "Entradas":





Parámetro

Descripción

Valor recomendado

Tamaño del Lote

El volumen de operación para cada orden abierta por el EA.

Personalícelo en función del saldo de su cuenta y de las reglas de gestión del riesgo.

Número Mágico

Un identificador único para las operaciones abiertas por este EA. Esto evita que interfiera con otros EAs o con operaciones manuales.

Cualquier número único (por ejemplo, 12345).

Operaciones Máximas

El número máximo de operaciones simultáneas que el EA puede abrir.

Establezca un límite que se ajuste a su capital y tolerancia al riesgo.



Notas operativas importantes





Gestión de Riesgos

Responsabilidad del cliente: La gestión adecuada del riesgo es esencial. Esto incluye establecer tamaños de lote adecuados en relación con el capital de su cuenta. Le recomendamos encarecidamente que nunca arriesgue más de lo que está dispuesto a perder.

La gestión adecuada del riesgo es esencial. Esto incluye establecer tamaños de lote adecuados en relación con el capital de su cuenta. Le recomendamos encarecidamente que nunca arriesgue más de lo que está dispuesto a perder. Sin Stop Loss/Take Profit incorporado: Este EA no coloca automáticamente órdenes de Stop Loss (SL) o Take Profit (TP) al entrar en la operación. Es su responsabilidad supervisar las posiciones y gestionar el riesgo, ya sea estableciendo manualmente SL/TP o utilizando la propia lógica de cierre del EA.

Este EA Es su responsabilidad supervisar las posiciones y gestionar el riesgo, ya sea estableciendo manualmente SL/TP o utilizando la propia lógica de cierre del EA. Depósito Mínimo: Se recomienda un depósito mínimo de $50 para proporcionar un margen suficiente para la flexibilidad y la gestión eficaz del riesgo.





Ejecución y Cierre de Operaciones

El EA abrirá y cerrará automáticamente las operaciones según su algoritmo interno y el sistema de "Número Mágico".

Usted mantiene el control total y puede cerrar las operaciones manualmente en cualquier momento. El EA seguirá gestionando las operaciones restantes que haya abierto.



Condiciones óptimas de mercado

Para obtener el mejor rendimiento, se aconseja utilizar Green Tomatoes durante condiciones de mercado activas y de tendencia . El algoritmo está diseñado para funcionar bien en mercados con un movimiento direccional claro.

. El algoritmo está diseñado para funcionar bien en mercados con un movimiento direccional claro. Le recomendamos que utilice el marco temporal de 15 minutos, que opere con cualquier par de divisas, pero le sugerimos que opere con el par de divisas GBPJPY.



Comercio con múltiples símbolos Asigne un único Número Mágico (ticketNumber) a cada símbolo negociado. Esto previene conflictos en la identificación de órdenes y optimiza el rendimiento del Asesor Experto asegurando una gestión eficiente de las operaciones. Guía de instalación





1. Descargar: Obtenga el archivo `GreenTomatoes.ex5` de la fuente oficial.

2. Instalar:

Abra su plataforma MetaTrader 5.

Vaya a Archivo > Abrir carpeta de datos .

. Vaya a `MQL5 > Expertos`.

Copie el archivo `GreenTomatoes.ex5` en esta carpeta.

3. Activar:

Reinicie su plataforma MetaTrader 5.

Arrastre y suelte el EA "Tomates Verdes" desde el panel "Navegador" al gráfico que desee.

4. Configurar:

En la ventana emergente, asegúrese de que "Allow Algo Trading" está marcado.

Vaya a la pestaña "Inputs" y ajuste los parámetros (`Lot Size`, `Magic Number`, `Max Trades`) según sus preferencias.

Haga clic en "OK" para activar. Aparecerá el icono "GT EA :|: Activo" en la esquina superior izquierda del gráfico indicará que el EA está funcionando.





¡Disfrute usando Green Tomatoes! Opere con responsabilidad.