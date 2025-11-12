Green Tomatoes

Green Tomatoes EA - Documentación del cliente

Visión general

Green Tomatoes es un sofisticado Asesor Experto (EA) de MetaTrader 5 diseñado para automatizar su estrategia comercial. Ejecuta operaciones basadas en cálculos matemáticos precisos, con el objetivo de capitalizar los movimientos del mercado de manera eficiente. Este EA está diseñado para operadores que buscan un enfoque sistemático y prefieren la ejecución automatizada de las operaciones a la intervención manual.

Descargo de responsabilidad: Green Tomatoes es una herramienta y no garantiza beneficios. Operar con instrumentos financieros apalancados conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Debe ser consciente de todos los riesgos asociados a la negociación de divisas y pedir consejo a un asesor financiero independiente si tiene alguna duda. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.

Principales características y ventajas

  • Precisión algorítmica: Toma decisiones de entrada y salida utilizando un conjunto propio de cálculos matemáticos, eliminando la emoción de la negociación.
  • Personalización total: Tiene control total sobre el volumen de operaciones, el número de operaciones simultáneas y los ajustes de identificación.
  • Configuración automática de gráficos: Configura automáticamente su gráfico para una presentación visual óptima, permitiéndole centrarse en el análisis.
  • Gestión selectiva de operaciones: Abre y cierra operaciones basándose en un "Número Mágico" único, asegurando que el EA sólo gestiona sus propias posiciones.
  • Estrategia definida por el usuario: Establezca sus entradas preferidas para adaptar el comportamiento del EA a su estilo de negociación y visión del mercado.


Parámetros de entrada (Configuración del usuario)


Puede configurar el EA utilizando los siguientes parámetros en la pestaña "Entradas":

Parámetro

Descripción
 Valor recomendado
Tamaño del Lote
 El volumen de operación para cada orden abierta por el EA.
 Personalícelo en función del saldo de su cuenta y de las reglas de gestión del riesgo.
Número Mágico
 Un identificador único para las operaciones abiertas por este EA. Esto evita que interfiera con otros EAs o con operaciones manuales.
 Cualquier número único (por ejemplo, 12345).
Operaciones Máximas
 El número máximo de operaciones simultáneas que el EA puede abrir.
 Establezca un límite que se ajuste a su capital y tolerancia al riesgo.

Notas operativas importantes

Gestión de Riesgos
  • Responsabilidad del cliente: La gestión adecuada del riesgo es esencial. Esto incluye establecer tamaños de lote adecuados en relación con el capital de su cuenta. Le recomendamos encarecidamente que nunca arriesgue más de lo que está dispuesto a perder.
  • Sin Stop Loss/TakeProfit incorporado: Este EA no coloca automáticamente órdenes de Stop Loss (SL) o Take Profit (TP) al entrar en la operación. Es su responsabilidad supervisar las posiciones y gestionar el riesgo, ya sea estableciendo manualmente SL/TP o utilizando la propia lógica de cierre del EA.
  • Depósito Mínimo: Se recomienda un depósito mínimo de $50 para proporcionar un margen suficiente para la flexibilidad y la gestión eficaz del riesgo.

Ejecución y Cierre de Operaciones
  • El EA abrirá y cerrará automáticamente las operaciones según su algoritmo interno y el sistema de "Número Mágico".
  • Usted mantiene el control total y puede cerrar las operaciones manualmente en cualquier momento. El EA seguirá gestionando las operaciones restantes que haya abierto.


Condiciones óptimas de mercado

  • Para obtener el mejor rendimiento, se aconseja utilizar Green Tomatoes durante condiciones de mercado activas y de tendencia. El algoritmo está diseñado para funcionar bien en mercados con un movimiento direccional claro.
  • Le recomendamos que utilice el marco temporal de 15 minutos, que opere con cualquier par de divisas, pero le sugerimos que opere con el par de divisas GBPJPY.


Comercio con múltiples símbolos

Asigne un único Número Mágico (ticketNumber) a cada símbolo negociado. Esto previene conflictos en la identificación de órdenes y optimiza el rendimiento del Asesor Experto asegurando una gestión eficiente de las operaciones.

Guía de instalación


1. Descargar: Obtenga el archivo `GreenTomatoes.ex5` de la fuente oficial.
2. Instalar:
  • Abra su plataforma MetaTrader 5.
  • Vaya a Archivo > Abrir carpeta de datos.
  • Vaya a `MQL5 > Expertos`.
  • Copie el archivo `GreenTomatoes.ex5` en esta carpeta.
3. Activar:
  • Reinicie su plataforma MetaTrader 5.
  • Arrastre y suelte el EA "Tomates Verdes" desde el panel "Navegador" al gráfico que desee.
4. Configurar:
  • En la ventana emergente, asegúrese de que "Allow Algo Trading" está marcado.
  • Vaya a la pestaña "Inputs" y ajuste los parámetros (`Lot Size`, `Magic Number`, `Max Trades`) según sus preferencias.
  • Haga clic en "OK" para activar. Aparecerá el icono "GT EA :|: Activo" en la esquina superior izquierda del gráfico indicará que el EA está funcionando.

¡Disfrute usando Green Tomatoes! Opere con responsabilidad.
Productos recomendados
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
Asesores Expertos
️ Trade Manager oneclick ( Reverse Trade, Partial Close, Breakeven, Close All Running Trade ) control - Smart Manual Trade Control for MT5 El control Trade Manager oneclick es una utilidad de gestión de operaciones potente pero ligera, creada para operadores manuales que desean un control preciso sobre sus posiciones abiertas, directamente desde el gráfico de MT5. Este EA no abre o cierra operaciones automáticamente basándose en ninguna estrategia. Simplemente proporciona herramientas de gest
FREE
Ignition
Dansie Software Limited
Asesores Expertos
Visión general de la estrategia El EA de Ignición intenta aprovechar el impulso repentino cuando se detecta el patrón de Ignición. La barra final en el patrón de ignición tiene una mecha de apertura pequeña, una mecha de cierre muy pequeña o nula, es grande en comparación con las barras recientes y debe comenzar desde el extremo inferior del rango actual (para una ignición alcista) Pruebas rápidas Utilice el Símbolo EURUSD, Timeframe M2, y elimine el símbolo GBPUSD de la entrada "Símbolos" (
GoldenReceiver Fixed Grid
Perapot Chanyuenyong
Asesores Expertos
Cuenta Rejilla / Configuración Beneficio Reducción máxima Saldo final Cuenta Standard Cent Depósito de 100.000 THB (~3.000 USD) Espacio en cuadrícula: 1.000 pips 214,618 THB (~6,800 USD) 103.537 THB (~3.300 USD) 314.618 THB (~10.000 USD) Cuenta Standard Cent Depósito de 100.000 THB (~3.000 USD) Espacio de rejilla: 1.000 pips Trailing Profit: 200 Multiplicador de lotes: 1.01 265.185 THB (~8.440 USD) 115,081 THB (~3,660 USD) 365.185 THB (~11.650 USD) Cuenta Standard Cent Depósito de 100.000 TH
Crush
Yvan Musatov
Asesores Expertos
El scalping (scalping, pipsing) es un enfoque de negociación basado en el análisis técnico y consiste en abrir y cerrar un gran número de operaciones en cortos periodos de tiempo: las operaciones se mantienen abiertas desde unos pocos milisegundos hasta varios minutos. En otras palabras, el objetivo del scalping en Forex no es mantener una posición durante horas, días o semanas, sino obtener beneficios en cuestión de minutos o incluso segundos, sólo unos pocos puntos por operación. En la práct
ACTrendRider
Cedric Jose Bernardino Antonio
Asesores Expertos
ACTrendRider - Asesor experto avanzado en seguimiento de tendencias Seguidor de tendencias de grado institucional, de bajo riesgo y basado en swing Calidad superior a un precio superior: ACTrendRider es una inversión de por vida en su cartera algorítmica. Optimizado para el oro (XAUUSD) y activos de tendencia volátiles Compatible con el mercado MQL5 - fácil de instalar, listo para operar ACTrendRider es un robot de trading profesional diseñado para montar tendencias de mercado limpias.
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Asesores Expertos
Grid Averaging Pro es una combinación de Grid Trading y Cost Averaging con un sofisticado algoritmo y cobertura integrada para proteger la caída de su cuenta. Una vez que su operación inicial se mueve en territorio negativo, el mecanismo de recuperación se pondrá en marcha y colocará órdenes de mercado consecutivas en la misma dirección, todas las cuales se cerrarán con un beneficio combinado o aproximadamente un punto de equilibrio. Enlaces del producto Descripción completa en inglés : [USER G
Master Bollinger MT5
Alexander Nikolaev
Asesores Expertos
Este asesor opera según la señal de los indicadores de las Bandas de Bollinger: compra en los niveles inferiores cuando el precio rebota, y vende en los superiores. Tiene la capacidad de cerrar posiciones en la señal de retorno, tomar ganancias o detener pérdidas. Muchos operadores utilizan el indicador de las Bandas de Bollinger, y algunos utilizan varios indicadores de Bollinger en el mismo gráfico. En este asesor, puede utilizar hasta 3 de estos indicadores. Al utilizar el primer y el segundo
Surf EA MT5
Rustem Gabetdinov
Asesores Expertos
Surf EA es un Asesor Experto totalmente automático basado en la cuadrícula que busca áreas de inversión en el gráfico. Versión MT4: https: //www.mql5.com/ru/market/product/96627 La versión gratuita está disponible a través de una referencia a Roboforex. Escribir a TG: https://t.me/eljerbotg Naturaleza del trabajo: El EA utiliza varios patrones, indicadores y otras condiciones importantes para buscar señales Las posiciones de compra y venta son independientes entre sí Sólo se puede abrir una ord
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Asesores Expertos
Presentamos Savage Capital Max Scaling Pro - ¡Su EA para operar con éxito! Saque el máximo partido a sus operaciones con Savage Capital Max Scaling Pro, un EA versátil para MERCADOS EN VIVO . Características principales: Maximiza los beneficios automáticamente: El EA coloca Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) y utiliza una técnica de Trail Stop (TS) . Incluso recoge el dinero de las operaciones en ejecución, incluso si no se alcanza el TP. Desarrollado por profesionales: Creado por un desarrolla
SAM Waves AutoTrader
Sorin Alexandru Mocanu
5 (1)
Asesores Expertos
SAM Waves AutoTrader – Asesor Experto Multidivisa de Precisión para Traders Intradía (EA Gráfico M15 • Confirmación de Tendencia H4 • Robot Forex con SL/TP fijos • Sin Grid / Sin Martingala / Sin Coberturas • Análisis Top-Down • Mejor EA MT5 2025 • Prop-Firm-Friendly y Bot de Trading Automático Seguro) Launch Offer – Precios Especiales para Early-Adopters Válido hasta el 31 de julio de 2025 o tras las primeras 15 ventas en julio , lo que ocurra primero. Tipo de licencia Precio Promo Precio Nor
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Jmax Fx New Age AI Bullion Van
Ernest Elorm Akom
Asesores Expertos
Presentamos J-Max_Fx New_Age_A.I-Bullion_Van_($). Este sistema de trading está diseñado para operar con XAUUSD (oro) en el marco temporal H1. La estrategia se basa en zonas de sobrecompra y sobreventa con niveles de soporte y resistencia. Par de trading: XAUUSD (oro) Marco temporal: H1 Depósito mínimo: $100 Ejecute el EA en VPS 24/5 Broker recomendado: Justmarkets o cualquier bróker con spreads ajustados ¡Les deseo mucha suerte en sus operaciones!!!
Freya AI EA
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Freya AI es un asistente virtual de vanguardia, diseñado exclusivamente para el mercado australiano, que aprovecha el poder de la inteligencia artificial avanzada para ofrecer un rendimiento inigualable. Diseñado con algoritmos de aprendizaje automático de vanguardia, Freya AI combina un sofisticado procesamiento del lenguaje natural (PLN) con modelos de aprendizaje profundo para brindar experiencias de usuario fluidas e intuitivas. Totalmente automatizado, este asistente de IA está optimizado
Neural trendlock hybrid system
Josias Antimano Nazal
Asesores Expertos
TrendLock Hybrid System es un avanzado Asesor Experto todo en uno creado para operadores que exigen precisión, consistencia y adaptabilidad en cualquier condición de mercado. Combina múltiples lógicas de negociación en un marco híbrido unificado para ofrecer una ejecución más inteligente y eficiente. Características principales: Gestión adaptativa del riesgo que se ajusta automáticamente a la volatilidad del mercado. Detecta condiciones laterales y evita configuraciones de baja probabilidad. Ori
AI for Gold
Eugen Funk
4.06 (16)
Asesores Expertos
¿El trading manual, los gurús del trading, los seminarios online, los gestores de cuentas o los bots de trading tampoco le han generado beneficios de forma consistente? Seamos realistas... El éxito en el rendimiento real se presenta generalmente sólo por un período muy corto de tiempo o peor aún, dentro de los canales de Telegram donde las operaciones perdedoras son simplemente eliminadas. Pero, aquí está el problema más grande y menos obvio... el Internet está lleno de estrategias ingenuas, qu
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
Nexus Hunter Gold
Nguyen Thanh Truc
Asesores Expertos
Nexus Hunter Gold Swing - Oro (XAUUSD) Trading Nexus Hunter Gold Swing - un Asesor Experto profesional diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) . Este es un sistema de Swing Trading puro que se centra sólo en las señales de mayor probabilidad. El EA está diseñado para mantener operaciones durante varias horas o incluso días, con el objetivo de capturar las principales oscilaciones del mercado. Si está buscando una herramienta de trading estable, paciente y no agresiva (No Grid, No Martingale).
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (393)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Seek And Finds Eps
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
Seek And Find - Asesor experto de cuadrícula adaptable para MetaTrader . Busca el patrón. Encuentra la oportunidad. Seek And Find es un Asesor Experto inteligente y totalmente automatizado que combina una estrategia de cuadrícula estructurada con un análisis dinámico del mercado. Identifica zonas de consolidación de precios mediante un sistema de canales basado en barras y activa una secuencia de órdenes calculada cuando se cumplen las condiciones óptimas, todo ello sin depender de indicador
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
GCA Scalping Ranges EA
James Peyton Jr Page
Asesores Expertos
Descripción general En los términos más simples se trata de un sistema de scalping contrarian intradía. Construido para tratar de dejar que las operaciones correctas se ejecutan en la medida de lo posible y voltear el comercio cuando se indique. Únete a la conversación en nuestro canal de Discord - https://discord.gg/ScsdkTnwyA Haré todo lo posible para estar cerca para responder a cualquier pregunta y ayudar a configurar. ¡Si desea agregar su configuración de capturas de pantalla es más que bi
Quantum Field
Ihar Tsitou
Asesores Expertos
Trading con AI Model-2, que calcula campos cuánticos probabilísticos de distribución de precios. Par de divisas : AUDCAD M30 Señal en vivo: https: //www.mql5.com/ru/signals/2352974?source=Site+Perfil+Vendedor Panel - Activar o desactivar el panel de negociación. Panel AI - Activar o desactivar el panel de negociación. Habilitar fondo - Habilitar o deshabilitar el fondo. AutoClose - Si el valor es mayor que 0, el Asesor Experto cerrará el beneficio total en todas las posiciones abiertas. El va
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicadores
Definición : TPO es una Oportunidad de Precio de Tiempo. En lugar de usar barras o velas con un precio de Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre, cada "barra" en un Perfil de Mercado está representada por barras horizontales contra el precio Se llama terminología de Perfil de Mercado. En otras palabras, los perfiles de tiempo-precio-oportunidad (TPO) son histogramas de cuánto tiempo se pasó en cada precio dentro del lapso del perfil. Al usar un gráfico TPO, usted puede analizar la cantidad de activid
Kintech Gold
Doan Van Hai
Asesores Expertos
Following our guide, you will gain more than you lose. EA para largo plazo. Beneficio estable - riesgo mínimo. Símbolo: XAUUSD Adjuntar a cualquier marco de tiempo Depósito mínimo: 3000$ - Calcular el beneficio por mes Señal en vivo: https: //www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA instrucción de entrada: 1. Con XAU 2 dígitos (por ejemplo: 1843.23) por favor, establezca - Entrada [3. Max spread]: 55 - Entrada [ 9. Punto de paso]: 100 2. Con XAU 3 dígitos (ej: 1843.235) por fav
Professional Manager Trader MT5
Stefan Petkov
Asesores Expertos
Presentamos el  Professional Manager Trader , una poderosa herramienta diseñada para mejorar tu experiencia de trading. Desarrollada con la experiencia de un trader a tiempo completo, esta interfaz de trading gestiona de manera efectiva tus operaciones y capital. Su estrategia se basa en rompimientos e incorpora indicadores de confirmación desarrollados personalmente, los cuales tienen un historial comprobado de éxito. Con un fuerte enfoque en la gestión del riesgo y del dinero, el   Professiona
Evening Scalper Pro MT5
Valeriia Mishchenko
4.47 (15)
Asesores Expertos
EA tiene registros de seguimiento en vivo con drawdown bajo : Señal en vivo - Los mejores pares Señal en vivo - Todos los pares Evening Scalper Pro es el sistema de trading de reversión de medias más avanzado que opera durante la sesión americana. Es muy diferente de la mayoría de los otros sistemas de scalping, ya que utiliza una lógica de trading única en pares cruzados que tienen una fuerte tendencia a la reversión de la media con altos objetivos de beneficios. EA entra en el mercado con ór
RTC ML AiBot MT5
Muhammad Faisal Sagala
Asesores Expertos
RTC ML AiBot | ML Signal Executor EA - Sistema de Entrada Única Administrado por Riesgo RTC ML AiBot no es el típico robot "plug-and-profit". Es un motor de ejecución y control de riesgo de nivel profesional, diseñado para trabajar junto a un sistema avanzado de señales de aprendizaje automático. Este EA existe para resolver un problema crítico al que se enfrentan la mayoría de los operadores: proteger el capital mientras ejecutan las señales con disciplina y consistencia. RTC ML AiBot está con
King ElChart Breakout
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Asesores Expertos
King ElChart Breakout EA es un sistema profesional de operaciones de ruptura diseñado para operadores que desean un enfoque preciso, fiable y totalmente automatizado de las rupturas del mercado. El EA ejecuta operaciones basadas en dos poderosos mecanismos : 1. 1. Breakout diario: utiliza el máximo y el mínimo del día anterior con un desplazamiento personalizable. 2. 2. Breakout de sesión - para sesiones asiáticas, londinenses y neoyorquinas con detección dinámica de máximos y mínimos de sesió
MartexMT5
Viktor Shpakovskiy
Asesores Expertos
MartexMT5 es un EA moderadamente agresivo que trabaja con una estrategia de martingala con cobertura. El EA supervisa de forma independiente el riesgo y, si éste es elevado, toma medidas para salir del mercado con un beneficio mínimo. En el modo de cobertura, el EA sale independientemente del "bloqueo" con un beneficio. Puede encontrar una guía completa del EA MartexMT5 en la sección "Comentarios". Ventajas número mágico automático, individual para cada par de divisas; breakeven automático y tra
Los compradores de este producto también adquieren
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (13)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (90)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (30)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (120)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experienci
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de g
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.25 (8)
Asesores Expertos
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versión más avanzada de nuestro EA hasta ahora, reconstruida con toma de decisiones mediante IA , votación multi-IA y lógica de trading dinámica . Ahora no solo está diseñado para XAUUSD (Oro) en M1, sino que también soporta BTCUSD y ETHUSD , con entradas de alta frecuencia, gestión de riesgo inteligente y total adaptabilidad. Este EA combina IAs gratuitas conectadas vía OpenRouter con filtros avanzados para un trading de precisión en cualquier condición de mercad
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante eventos económicos
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Asesores Expertos
Todas las explicaciones sobre la estrategia: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Señales en vivo: Cuenta principal: https: //www.mql5.com/en/signals/1416185 Segunda cuenta: https: //www.mql5.com/en/signals/2111323 Aquí voy a explicar sólo la parte de las entradas de EA. ¡Este EA se actualizará constantemente con cosas nuevas e impredecibles que pueden llevar su rendimiento a un nivel mejor cada día! La compra de este EA no sólo tiene un sistema de comercio automático de gran alcance, sin
Oracle MT5
Stanislav Tomilov
5 (23)
Asesores Expertos
Oracle: el futuro del trading Oracle Trading Expert para Meta Trader está diseñado para ofrecer un rendimiento confiable en los mercados de GBPUSD y oro, aprovechando las últimas técnicas de programación y herramientas de aprendizaje automático. Con algoritmos patentados y una red neuronal integrada, Oracle analiza los datos de manera efectiva, lo que ayuda a los usuarios a tomar decisiones comerciales informadas. El diseño de Oracle también enfatiza la estabilidad: sus estrategias están diseñad
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Asesores Expertos
MultiWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente, basado en una poderosa estrategia de reversión a la media. Gracias a la amplia diversificación en nueve pares de divisas correlacionados (e incluso algunos típicamente “tendenciales”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP y GBPCAD — capta los retrocesos de precio hacia la media después de fuertes impulsos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instruccion
Quantum Gold Master
Than Duc Hong Ha
Asesores Expertos
¡Hola a todos! Soy Quantum Gold , soy el mejor con el ORO. Sí, comercio el par XAUUSD con precisión y confianza, trayéndole oportunidades de comercio sin precedentes en el brillante mercado del oro. Quantum Gold ha demostrado ser el mejor EA de ORO jamás creado. Diseñamos estas técnicas para adaptarse a la última tendencia del mejor mercado a partir de 2025 hacia el futuro, el período anterior es sólo para el entrenamiento pasado IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.8 (40)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Asesores Expertos
Presentamos Marvelous EA: Tu Compañero de Trading Definitivo Desbloquea todo el potencial del mercado Forex con Marvelous EA, una solución avanzada de trading automatizado diseñada para maximizar tus ganancias y minimizar los riesgos. Este algoritmo de trading cuidadosamente elaborado está equipado con funciones avanzadas para navegar con precisión y eficiencia en el dinámico mercado Forex. ORO - XAUUSD - H1 Rendimiento en cuenta real: https://www.mql5.com/es/signals/ 2321875 Características
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT5 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (93)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario