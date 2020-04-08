EMA Ribbon Trend Pro MT5
- Indicadores
- Prabir Sarkar
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
🎯 AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro (MT5)
Indicador profesional de tendencia de cinta EMA para MetaTrader 5.
🚀 Visión general - Construido para los comerciantes serios.
AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro es un indicador de tendencia EMA Ribbon de alto rendimiento y calidad profesional para MT5, creado para traders que desean una detección de tendencia limpia, entradas precisas y señales de repintado cero.
Este indicador se ha diseñado utilizando la lógica de tendencia del estilo TradingView, combinada con filtros de mercado avanzados para eliminar el ruido, las señales falsas y las condiciones de mercado agitadas.
El resultado es un sistema de tendencia potente pero fácil de usar que le ayuda a mantenerse alineado con la dirección dominante del mercado en Forex, Oro, Índices y Cripto.
Si usted está buscando un indicador de cinta MT5 EMA confiable para operar tendencias con confianza, AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro está construido exactamente para ese propósito.
Características principales
🔷 Avanzado sistema de cinta de 8 EMA.
Cinta de EMA ajustada profesionalmente:
EMAs rápidas: 8, 13, 21, 34
EMAs lentos: 55, 89, 144, 200
Coloración dinámica de la cinta:
EMA ascendentes → Colores alcistas
EMA descendentes → colores bajistas
Clara separación visual entre tendencias rápidas y lentas
Longitudes de EMA totalmente personalizables para estrategias personales
🔷 Detección inteligente de tendencias (lógica de estilo TradingView)
Lógica de tendencia precisa:
Precio por encima de EMA55 + EMA21 por encima de EMA55 → Tendencia alcista.
Precio por debajo de EMA55 + EMA21 por debajo de EMA55 → Tendencia bajista
Detección instantánea de cambio de tendencia en la vela de confirmación
Una señal por tendencia - sin flechas repetidas o agrupadas
Diseñado para captar movimientos reales del mercado, no ruido aleatorio
🔷 Flechas de señal de compra / venta premium
Flechas de señal limpias y modernas:
▲ Señales de compra
▼ Señales de venta
Colocación de flechas basada en ATR para una perfecta visibilidad del gráfico
Alertas sonoras opcionales sobre nuevas señales
Señales que no se repintan cuando SignalOnClose está activado
🔷 Sistema avanzado de filtrado de mercados
AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro incluye múltiples filtros de nivel profesional para mantenerte alejado de las malas operaciones:
Filtro de tendencia principal EMA 200
Filtro de fuerza de tendencia ADX
Filtro de Índice de Choppiness (detección de mercado de rango)
Filtro de volatilidad ATR
Filtro de estructura de mercado (máximos más altos / mínimos más bajos)
Filtro de Estabilidad de Patrón Zigzag
Filtro de Fuerza del Cuerpo de Velas
Filtro de Riesgo de Tamaño Máximo de Vela
Estos filtros trabajan juntos para asegurar que las señales aparezcan sólo cuando las condiciones del mercado son favorables.
🔷 Panel HUD profesional (panel de control en el gráfico)
Estado de la tendencia en vivo:
ALCISTA ▲ / BAJISTA ▼ / NEUTRAL
Medidor de fuerza de la cinta (0-100%)
Valor ADX en tiempo real
Dirección y hora de la última señal
Símbolo actual y marco temporal
Diseño limpio tema oscuro con la colocación personalizable
🔷 Asistencia inteligente TP / SL
Niveles de Take Profit y Stop Loss basados en ATR
Sistema Multi-TP (hasta 5 objetivos)
Detección de TP basada en soportes y resistencias
Visualización de riesgo a recompensa en el gráfico
Cajas de zona TP / SL claras para facilitar la gestión de operaciones
🔷 Coloreado dinámico de velas
Tendencia alcista → Velas verdes
Tendencia bajista → Velas rojas
Neutral / transición → Velas grises
Modo de velas Heiken Ashi opcional
🔷 Completo sistema de alertas
Alertas emergentes con todos los detalles de la operación
Notificaciones push para móviles
Alertas por correo electrónico
Alertas sonoras (admite WAV personalizado)
Sistema de enfriamiento de alertas para evitar el spam
Configuración recomendada
💰 Oro (XAUUSD) - Scalping M1 / M5
Filtro ADX activado (ADX ≥ 20)
Filtro Choppiness habilitado
SignalOnClose = true (sin repintado)
💹 Pares de divisas - M15 / H1 Swing Trading
ADX ≥ 22
ConfirmBars = 1
TP más alto basado en ATR para tendencias extendidas
📈 Índices (US500, NAS100)
La configuración por defecto funciona de forma excelente
Se recomienda un filtrado de choppiness ligeramente más estricto
🔥 Cripto (BTCUSD)
Mayor tolerancia del ancho de la cinta
Tolerancia de tamaño de vela más grande para la volatilidad
⚙️ Entradas totalmente personalizables
Ajustes de cinta EMA
Controles de confirmación de tendencia
Filtros de mercado avanzados
Controles de señales y flechas
Opciones TP / SL y Multi-TP
HUD y configuración de pantalla
Preferencias de alerta
Cada componente es ajustable para adaptarse a los estilos de scalping, intradía o swing trading.
¿Por qué elegir AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro?
✔ Señales no repintadas
Filtrado profesional avanzado
✔ Una señal limpia por tendencia
✔ Calidad visual premium
✔ Sistema completo de entrada y salida
✔ Optimizado para todos los plazos
Compatible con múltiples activos
Probador de Estrategias amigable
Código limpio y sin advertencias
Esto no es un indicador EMA básico - es una solución completa de seguimiento de tendencias.