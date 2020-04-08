EMA Ribbon Trend Pro MT5

🎯 AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro (MT5)
Indicador profesional de tendencia de cinta EMA para MetaTrader 5.
🚀 Visión general - Construido para los comerciantes serios.

AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro es un indicador de tendencia EMA Ribbon de alto rendimiento y calidad profesional para MT5, creado para traders que desean una detección de tendencia limpia, entradas precisas y señales de repintado cero.

Este indicador se ha diseñado utilizando la lógica de tendencia del estilo TradingView, combinada con filtros de mercado avanzados para eliminar el ruido, las señales falsas y las condiciones de mercado agitadas.
El resultado es un sistema de tendencia potente pero fácil de usar que le ayuda a mantenerse alineado con la dirección dominante del mercado en Forex, Oro, Índices y Cripto.

Si usted está buscando un indicador de cinta MT5 EMA confiable para operar tendencias con confianza, AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro está construido exactamente para ese propósito.

Características principales
🔷 Avanzado sistema de cinta de 8 EMA.

Cinta de EMA ajustada profesionalmente:

EMAs rápidas: 8, 13, 21, 34

EMAs lentos: 55, 89, 144, 200

Coloración dinámica de la cinta:

EMA ascendentes → Colores alcistas

EMA descendentes → colores bajistas

Clara separación visual entre tendencias rápidas y lentas

Longitudes de EMA totalmente personalizables para estrategias personales

🔷 Detección inteligente de tendencias (lógica de estilo TradingView)

Lógica de tendencia precisa:

Precio por encima de EMA55 + EMA21 por encima de EMA55 → Tendencia alcista.

Precio por debajo de EMA55 + EMA21 por debajo de EMA55 → Tendencia bajista

Detección instantánea de cambio de tendencia en la vela de confirmación

Una señal por tendencia - sin flechas repetidas o agrupadas

Diseñado para captar movimientos reales del mercado, no ruido aleatorio

🔷 Flechas de señal de compra / venta premium

Flechas de señal limpias y modernas:

▲ Señales de compra

▼ Señales de venta

Colocación de flechas basada en ATR para una perfecta visibilidad del gráfico

Alertas sonoras opcionales sobre nuevas señales

Señales que no se repintan cuando SignalOnClose está activado

🔷 Sistema avanzado de filtrado de mercados

AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro incluye múltiples filtros de nivel profesional para mantenerte alejado de las malas operaciones:

Filtro de tendencia principal EMA 200

Filtro de fuerza de tendencia ADX

Filtro de Índice de Choppiness (detección de mercado de rango)

Filtro de volatilidad ATR

Filtro de estructura de mercado (máximos más altos / mínimos más bajos)

Filtro de Estabilidad de Patrón Zigzag

Filtro de Fuerza del Cuerpo de Velas

Filtro de Riesgo de Tamaño Máximo de Vela

Estos filtros trabajan juntos para asegurar que las señales aparezcan sólo cuando las condiciones del mercado son favorables.

🔷 Panel HUD profesional (panel de control en el gráfico)

Estado de la tendencia en vivo:

ALCISTA ▲ / BAJISTA ▼ / NEUTRAL

Medidor de fuerza de la cinta (0-100%)

Valor ADX en tiempo real

Dirección y hora de la última señal

Símbolo actual y marco temporal

Diseño limpio tema oscuro con la colocación personalizable

🔷 Asistencia inteligente TP / SL

Niveles de Take Profit y Stop Loss basados en ATR

Sistema Multi-TP (hasta 5 objetivos)

Detección de TP basada en soportes y resistencias

Visualización de riesgo a recompensa en el gráfico

Cajas de zona TP / SL claras para facilitar la gestión de operaciones

🔷 Coloreado dinámico de velas

Tendencia alcista → Velas verdes

Tendencia bajista → Velas rojas

Neutral / transición → Velas grises

Modo de velas Heiken Ashi opcional

🔷 Completo sistema de alertas

Alertas emergentes con todos los detalles de la operación

Notificaciones push para móviles

Alertas por correo electrónico

Alertas sonoras (admite WAV personalizado)

Sistema de enfriamiento de alertas para evitar el spam

Configuración recomendada
💰 Oro (XAUUSD) - Scalping M1 / M5

Filtro ADX activado (ADX ≥ 20)

Filtro Choppiness habilitado

SignalOnClose = true (sin repintado)

💹 Pares de divisas - M15 / H1 Swing Trading

ADX ≥ 22

ConfirmBars = 1

TP más alto basado en ATR para tendencias extendidas

📈 Índices (US500, NAS100)

La configuración por defecto funciona de forma excelente

Se recomienda un filtrado de choppiness ligeramente más estricto

🔥 Cripto (BTCUSD)

Mayor tolerancia del ancho de la cinta

Tolerancia de tamaño de vela más grande para la volatilidad

⚙️ Entradas totalmente personalizables

Ajustes de cinta EMA

Controles de confirmación de tendencia

Filtros de mercado avanzados

Controles de señales y flechas

Opciones TP / SL y Multi-TP

HUD y configuración de pantalla

Preferencias de alerta

Cada componente es ajustable para adaptarse a los estilos de scalping, intradía o swing trading.

¿Por qué elegir AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro?

✔ Señales no repintadas
Filtrado profesional avanzado
✔ Una señal limpia por tendencia
✔ Calidad visual premium
✔ Sistema completo de entrada y salida
✔ Optimizado para todos los plazos
Compatible con múltiples activos
Probador de Estrategias amigable
Código limpio y sin advertencias

Esto no es un indicador EMA básico - es una solución completa de seguimiento de tendencias.
Otros productos de este autor
Gold Scalp Matrix Pro
Prabir Sarkar
Asesores Expertos
Gold Scalp Matrix Pro - Premium XAUUSD M5 Scalping Robot. Rápido - Preciso - Control inteligente del riesgo - Motor Multi-TP Gold Scalp Matrix Pro es un potente Asesor Experto totalmente automatizado diseñado específicamente para XAUUSD (ORO) en el marco temporal M5. Combina confirmación de tendencia (EMA-200) + detección de reversión SAR + escalado multiposición para ofrecer un rendimiento de scalping rápido y consistente, incluso en condiciones de mercado volátiles. Este EA está construi
Smart Trade Manager Pro Smart Trail
Prabir Sarkar
Utilidades
Smart Trade Manager Pro v1.2 - La última herramienta de gestión de operaciones MT5 Tome el control total de sus operaciones. Salga como un profesional. Proteja cada pip. Smart Trade Manager Pro es la utilidad de gestión comercial más completa construida para MetaTrader 5. Tanto si opera con oro, divisas, criptomonedas o índices, esta herramienta le proporciona un control de nivel institucional sobre sus salidas, gestión de riesgos y protección de beneficios. ¿Por qué las salidas son más im
