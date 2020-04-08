🎯 AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro (MT5)

Indicador profesional de tendencia de cinta EMA para MetaTrader 5.

🚀 Visión general - Construido para los comerciantes serios.





AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro es un indicador de tendencia EMA Ribbon de alto rendimiento y calidad profesional para MT5, creado para traders que desean una detección de tendencia limpia, entradas precisas y señales de repintado cero.





Este indicador se ha diseñado utilizando la lógica de tendencia del estilo TradingView, combinada con filtros de mercado avanzados para eliminar el ruido, las señales falsas y las condiciones de mercado agitadas.

El resultado es un sistema de tendencia potente pero fácil de usar que le ayuda a mantenerse alineado con la dirección dominante del mercado en Forex, Oro, Índices y Cripto.





Si usted está buscando un indicador de cinta MT5 EMA confiable para operar tendencias con confianza, AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro está construido exactamente para ese propósito.





Características principales

🔷 Avanzado sistema de cinta de 8 EMA.





Cinta de EMA ajustada profesionalmente:





EMAs rápidas: 8, 13, 21, 34





EMAs lentos: 55, 89, 144, 200





Coloración dinámica de la cinta:





EMA ascendentes → Colores alcistas





EMA descendentes → colores bajistas





Clara separación visual entre tendencias rápidas y lentas





Longitudes de EMA totalmente personalizables para estrategias personales





🔷 Detección inteligente de tendencias (lógica de estilo TradingView)





Lógica de tendencia precisa:





Precio por encima de EMA55 + EMA21 por encima de EMA55 → Tendencia alcista.





Precio por debajo de EMA55 + EMA21 por debajo de EMA55 → Tendencia bajista





Detección instantánea de cambio de tendencia en la vela de confirmación





Una señal por tendencia - sin flechas repetidas o agrupadas





Diseñado para captar movimientos reales del mercado, no ruido aleatorio





🔷 Flechas de señal de compra / venta premium





Flechas de señal limpias y modernas:





▲ Señales de compra





▼ Señales de venta





Colocación de flechas basada en ATR para una perfecta visibilidad del gráfico





Alertas sonoras opcionales sobre nuevas señales





Señales que no se repintan cuando SignalOnClose está activado





🔷 Sistema avanzado de filtrado de mercados





AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro incluye múltiples filtros de nivel profesional para mantenerte alejado de las malas operaciones:





Filtro de tendencia principal EMA 200





Filtro de fuerza de tendencia ADX





Filtro de Índice de Choppiness (detección de mercado de rango)





Filtro de volatilidad ATR





Filtro de estructura de mercado (máximos más altos / mínimos más bajos)





Filtro de Estabilidad de Patrón Zigzag





Filtro de Fuerza del Cuerpo de Velas





Filtro de Riesgo de Tamaño Máximo de Vela





Estos filtros trabajan juntos para asegurar que las señales aparezcan sólo cuando las condiciones del mercado son favorables.





🔷 Panel HUD profesional (panel de control en el gráfico)





Estado de la tendencia en vivo:





ALCISTA ▲ / BAJISTA ▼ / NEUTRAL





Medidor de fuerza de la cinta (0-100%)





Valor ADX en tiempo real





Dirección y hora de la última señal





Símbolo actual y marco temporal





Diseño limpio tema oscuro con la colocación personalizable





🔷 Asistencia inteligente TP / SL





Niveles de Take Profit y Stop Loss basados en ATR





Sistema Multi-TP (hasta 5 objetivos)





Detección de TP basada en soportes y resistencias





Visualización de riesgo a recompensa en el gráfico





Cajas de zona TP / SL claras para facilitar la gestión de operaciones





🔷 Coloreado dinámico de velas





Tendencia alcista → Velas verdes





Tendencia bajista → Velas rojas





Neutral / transición → Velas grises





Modo de velas Heiken Ashi opcional





🔷 Completo sistema de alertas





Alertas emergentes con todos los detalles de la operación





Notificaciones push para móviles





Alertas por correo electrónico





Alertas sonoras (admite WAV personalizado)





Sistema de enfriamiento de alertas para evitar el spam





Configuración recomendada

💰 Oro (XAUUSD) - Scalping M1 / M5





Filtro ADX activado (ADX ≥ 20)





Filtro Choppiness habilitado





SignalOnClose = true (sin repintado)





💹 Pares de divisas - M15 / H1 Swing Trading





ADX ≥ 22





ConfirmBars = 1





TP más alto basado en ATR para tendencias extendidas





📈 Índices (US500, NAS100)





La configuración por defecto funciona de forma excelente





Se recomienda un filtrado de choppiness ligeramente más estricto





🔥 Cripto (BTCUSD)





Mayor tolerancia del ancho de la cinta





Tolerancia de tamaño de vela más grande para la volatilidad





⚙️ Entradas totalmente personalizables





Ajustes de cinta EMA





Controles de confirmación de tendencia





Filtros de mercado avanzados





Controles de señales y flechas





Opciones TP / SL y Multi-TP





HUD y configuración de pantalla





Preferencias de alerta





Cada componente es ajustable para adaptarse a los estilos de scalping, intradía o swing trading.





¿Por qué elegir AlgoMatrix EMA Ribbon Trend Pro?





✔ Señales no repintadas

Filtrado profesional avanzado

✔ Una señal limpia por tendencia

✔ Calidad visual premium

✔ Sistema completo de entrada y salida

✔ Optimizado para todos los plazos

Compatible con múltiples activos

Probador de Estrategias amigable

Código limpio y sin advertencias





Esto no es un indicador EMA básico - es una solución completa de seguimiento de tendencias.