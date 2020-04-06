Gold Scalp Matrix Pro

⭐ Gold Scalp Matrix Pro - Premium XAUUSD M5 Scalping Robot.

Rápido - Preciso - Control inteligente del riesgo - Motor Multi-TP

Gold Scalp Matrix Pro es un potente Asesor Experto totalmente automatizado diseñado específicamente para XAUUSD (ORO) en el marco temporal M5.
Combina confirmación de tendencia (EMA-200) + detección de reversión SAR + escalado multiposición para ofrecer un rendimiento de scalping rápido y consistente, incluso en condiciones de mercado volátiles.

Este EA está construido para los traders que quieren entradas limpias, riesgo controlado y ganancias automáticas multi-TP, sin monitorear manualmente los gráficos todo el día.

Características principales
✅ 1. Optimizado para XAUUSD (Oro) - M5

El EA está diseñado y probado bajo estrés en el marco de tiempo de 5 minutos, donde el movimiento del oro crea oportunidades ideales de scalping.

✅ 2. Lógica de entrada ultra-inteligente

✔ Precio por encima / debajo de EMA-200 confirma la tendencia
✔ SAR se alinea para identificar puntos de reversión precisos
✔ Entra sólo durante las condiciones de impulso limpio

Resultado → Potentes entradas de scalping de seguimiento de tendencia.

✅ 3. Sistema de scalping inteligente de 6 posiciones

El EA abre automáticamente:

1 Posición principal (lote doble)

4 Posiciones con objetivo TP

1 Posición de corredor (monta el gran movimiento)

✅ 4. 5 Pasos de toma de beneficios

Bloqueo rápido de beneficios con niveles de TP basados en puntos:

TP1

TP2

TP3

TP4

TP5

Perfecto para movimientos de oro de alta volatilidad.

✅ 5. Sistema de seguimiento por pasos avanzado

A medida que el precio alcanza TP1 → TP2 → TP3 → TP4 → TP5
el EA mueve automáticamente el SL más alto/bajo paso a paso.

Asegura:
✔ mínimo drawdown
✔ máxima captura de beneficios
✔ la posición del corredor se mantiene viva durante tendencias prolongadas

✅ 6. SL fijo en puntos

Cada operación tiene un SL fijo en puntos para mayor seguridad y previsibilidad.
Sin martingala oculta, sin expansión de rejilla, sin promedios peligrosos.

✅ 7. Tamaño de lote basado en el riesgo (modo porcentual)

Puede elegir:
✔ Modo de lote fijo - ejemplo: 0.02 + 0.01
✔ Modo de porcentaje de riesgo - ejemplo: 1% del saldo → cálculo automático del lote.

El tamaño del lote se ajusta automáticamente a medida que crece su cuenta.

✅ 8. Diseñado para todos los tipos de cuenta

ECN

Spread bruto

Estándar

Cuentas Cent

🎯 ¿Para quién es este EA?

Gold Scalp Matrix Pro es ideal para traders que quieren:

Entradas rápidas de scalping

Control de riesgo claro

Operaciones de tendencia de alta probabilidad

Múltiples salidas TP

Sin trading emocional

Rendimiento de fijar y olvidar

Ajustes recomendados

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Marco temporal: M5

Tipo de cuenta: Cualquiera (preferiblemente ECN)

Spread: Spread bajo recomendado

SL/TP: Ya optimizado en el EA

📌 Notas Importantes

Este EA no utiliza:
❌ Martingala
❌ Cuadrícula
❌ Arbitraje
❌ Promedio de alto riesgo

Sigue una lógica pura de tendencia + inversión, lo que la hace más segura y estable en el trading real.

⭐ Palabras finales

Gold Scalp Matrix Pro está construido para traders reales que quieren una solución de scalping de Oro fiable y altamente optimizada con un fuerte control de riesgo-recompensa y escalado automático multi-TP.

Instalar → Ejecutar → Ver cómo se bloquean los beneficios paso a paso.
