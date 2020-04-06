⭐ Gold Scalp Matrix Pro - Premium XAUUSD M5 Scalping Robot.





Rápido - Preciso - Control inteligente del riesgo - Motor Multi-TP





Gold Scalp Matrix Pro es un potente Asesor Experto totalmente automatizado diseñado específicamente para XAUUSD (ORO) en el marco temporal M5.

Combina confirmación de tendencia (EMA-200) + detección de reversión SAR + escalado multiposición para ofrecer un rendimiento de scalping rápido y consistente, incluso en condiciones de mercado volátiles.





Este EA está construido para los traders que quieren entradas limpias, riesgo controlado y ganancias automáticas multi-TP, sin monitorear manualmente los gráficos todo el día.





Características principales

✅ 1. Optimizado para XAUUSD (Oro) - M5





El EA está diseñado y probado bajo estrés en el marco de tiempo de 5 minutos, donde el movimiento del oro crea oportunidades ideales de scalping.





✅ 2. Lógica de entrada ultra-inteligente





✔ Precio por encima / debajo de EMA-200 confirma la tendencia

✔ SAR se alinea para identificar puntos de reversión precisos

✔ Entra sólo durante las condiciones de impulso limpio





Resultado → Potentes entradas de scalping de seguimiento de tendencia.





✅ 3. Sistema de scalping inteligente de 6 posiciones





El EA abre automáticamente:





1 Posición principal (lote doble)





4 Posiciones con objetivo TP





1 Posición de corredor (monta el gran movimiento)





✅ 4. 5 Pasos de toma de beneficios





Bloqueo rápido de beneficios con niveles de TP basados en puntos:





TP1





TP2





TP3





TP4





TP5





Perfecto para movimientos de oro de alta volatilidad.





✅ 5. Sistema de seguimiento por pasos avanzado





A medida que el precio alcanza TP1 → TP2 → TP3 → TP4 → TP5

el EA mueve automáticamente el SL más alto/bajo paso a paso.





Asegura:

✔ mínimo drawdown

✔ máxima captura de beneficios

✔ la posición del corredor se mantiene viva durante tendencias prolongadas





✅ 6. SL fijo en puntos





Cada operación tiene un SL fijo en puntos para mayor seguridad y previsibilidad.

Sin martingala oculta, sin expansión de rejilla, sin promedios peligrosos.





✅ 7. Tamaño de lote basado en el riesgo (modo porcentual)





Puede elegir:

✔ Modo de lote fijo - ejemplo: 0.02 + 0.01

✔ Modo de porcentaje de riesgo - ejemplo: 1% del saldo → cálculo automático del lote.





El tamaño del lote se ajusta automáticamente a medida que crece su cuenta.





✅ 8. Diseñado para todos los tipos de cuenta





ECN





Spread bruto





Estándar





Cuentas Cent





🎯 ¿Para quién es este EA?





Gold Scalp Matrix Pro es ideal para traders que quieren:





Entradas rápidas de scalping





Control de riesgo claro





Operaciones de tendencia de alta probabilidad





Múltiples salidas TP





Sin trading emocional





Rendimiento de fijar y olvidar





Ajustes recomendados





Símbolo: XAUUSD (Oro)





Marco temporal: M5





Tipo de cuenta: Cualquiera (preferiblemente ECN)





Spread: Spread bajo recomendado





SL/TP: Ya optimizado en el EA





📌 Notas Importantes





Este EA no utiliza:

❌ Martingala

❌ Cuadrícula

❌ Arbitraje

❌ Promedio de alto riesgo





Sigue una lógica pura de tendencia + inversión, lo que la hace más segura y estable en el trading real.





⭐ Palabras finales





Gold Scalp Matrix Pro está construido para traders reales que quieren una solución de scalping de Oro fiable y altamente optimizada con un fuerte control de riesgo-recompensa y escalado automático multi-TP.





Instalar → Ejecutar → Ver cómo se bloquean los beneficios paso a paso.