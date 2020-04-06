Gold Scalp Matrix Pro
- Asesores Expertos
- Prabir Sarkar
- Versión: 1.10
- Activaciones: 10
⭐ Gold Scalp Matrix Pro - Premium XAUUSD M5 Scalping Robot.
Rápido - Preciso - Control inteligente del riesgo - Motor Multi-TP
Gold Scalp Matrix Pro es un potente Asesor Experto totalmente automatizado diseñado específicamente para XAUUSD (ORO) en el marco temporal M5.
Combina confirmación de tendencia (EMA-200) + detección de reversión SAR + escalado multiposición para ofrecer un rendimiento de scalping rápido y consistente, incluso en condiciones de mercado volátiles.
Este EA está construido para los traders que quieren entradas limpias, riesgo controlado y ganancias automáticas multi-TP, sin monitorear manualmente los gráficos todo el día.
Características principales
✅ 1. Optimizado para XAUUSD (Oro) - M5
El EA está diseñado y probado bajo estrés en el marco de tiempo de 5 minutos, donde el movimiento del oro crea oportunidades ideales de scalping.
✅ 2. Lógica de entrada ultra-inteligente
✔ Precio por encima / debajo de EMA-200 confirma la tendencia
✔ SAR se alinea para identificar puntos de reversión precisos
✔ Entra sólo durante las condiciones de impulso limpio
Resultado → Potentes entradas de scalping de seguimiento de tendencia.
✅ 3. Sistema de scalping inteligente de 6 posiciones
El EA abre automáticamente:
1 Posición principal (lote doble)
4 Posiciones con objetivo TP
1 Posición de corredor (monta el gran movimiento)
✅ 4. 5 Pasos de toma de beneficios
Bloqueo rápido de beneficios con niveles de TP basados en puntos:
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
Perfecto para movimientos de oro de alta volatilidad.
✅ 5. Sistema de seguimiento por pasos avanzado
A medida que el precio alcanza TP1 → TP2 → TP3 → TP4 → TP5
el EA mueve automáticamente el SL más alto/bajo paso a paso.
Asegura:
✔ mínimo drawdown
✔ máxima captura de beneficios
✔ la posición del corredor se mantiene viva durante tendencias prolongadas
✅ 6. SL fijo en puntos
Cada operación tiene un SL fijo en puntos para mayor seguridad y previsibilidad.
Sin martingala oculta, sin expansión de rejilla, sin promedios peligrosos.
✅ 7. Tamaño de lote basado en el riesgo (modo porcentual)
Puede elegir:
✔ Modo de lote fijo - ejemplo: 0.02 + 0.01
✔ Modo de porcentaje de riesgo - ejemplo: 1% del saldo → cálculo automático del lote.
El tamaño del lote se ajusta automáticamente a medida que crece su cuenta.
✅ 8. Diseñado para todos los tipos de cuenta
ECN
Spread bruto
Estándar
Cuentas Cent
🎯 ¿Para quién es este EA?
Gold Scalp Matrix Pro es ideal para traders que quieren:
Entradas rápidas de scalping
Control de riesgo claro
Operaciones de tendencia de alta probabilidad
Múltiples salidas TP
Sin trading emocional
Rendimiento de fijar y olvidar
Ajustes recomendados
Símbolo: XAUUSD (Oro)
Marco temporal: M5
Tipo de cuenta: Cualquiera (preferiblemente ECN)
Spread: Spread bajo recomendado
SL/TP: Ya optimizado en el EA
📌 Notas Importantes
Este EA no utiliza:
❌ Martingala
❌ Cuadrícula
❌ Arbitraje
❌ Promedio de alto riesgo
Sigue una lógica pura de tendencia + inversión, lo que la hace más segura y estable en el trading real.
⭐ Palabras finales
Gold Scalp Matrix Pro está construido para traders reales que quieren una solución de scalping de Oro fiable y altamente optimizada con un fuerte control de riesgo-recompensa y escalado automático multi-TP.
Instalar → Ejecutar → Ver cómo se bloquean los beneficios paso a paso.