Ultimate Risk Manager - Asistente de Trading Profesional (EA)



Tome el control total de sus operaciones con el dimensionamiento automático de posiciones basado en el porcentaje de riesgo elegido (por defecto 1%), Stop-Loss inicial dinámico basado en ADR, y trailing stop inteligente que puede utilizar puntos fijos o un porcentaje del Average Daily Range (ADR).Características principales :

Botones de COMPRA/VENTA con un solo clic y ejecución de mercado instantánea, el Gestor de Riesgos calcula las posiciones correctas sitze para usted.

Cálculo preciso del tamaño del lote para no arriesgar nunca más de lo que defina

SL inicial inteligente basado en ADR que se ajusta automáticamente al añadir a las posiciones

Potente trailing stop (fijo o porcentual ADR) con control independiente para posiciones largas/cortas

Líneas de precios medios ponderados en tiempo real (verde para las compras, rojo para las ventas)

Visualización grande y clara en el gráfico: tamaño del lote, ADR, distancia del SL, distancia de arrastre, diferencial, beneficio exacto en puntos (100% idéntico a la pestaña Trade de MT5), temporizador de velas

Interfaz limpia y personalizable con etiquetas de alta visibilidad

Perfecto para los operadores manuales que desean una gestión de riesgos de nivel profesional sin configuraciones complicadas.Versión 1.00. Este EA no tomará ninguna operación, pero gestionará las suyas de acuerdo con su configuración, para que pueda centrarse en encontrar las mejores entradas. Funciona en cualquier símbolo y marco de tiempo | Totalmente compatible con cuentas de cobertura.

En lugar de preocuparse por el riesgo, ¡céntrese en la perfecta ejecución de su estrategia!





Ajustes principales de Riesgo y Trailing UseADR_Trailing - ON = la distancia de arrastre es un % del ADR actual (dinámico, adaptativo) | OFF = utiliza TrailDistancePoints fijos

TrailDistancePoints - Sólo se utiliza cuando UseADR_Trailing = false → trailing stop fijo en puntos (por ejemplo, 400)

TrailDistancePercent - % del ADR actual utilizado como distancia de arrastre cuando UseADR_Trailing = true (recomendado: 20-30%) Ajustes iniciales de Stop Loss UseADR_InitialSL - ON = el SL inicial es siempre exactamente ADR × ADR_InitialSL_Mult (muy potente)

ADR_Period - Cuántos rangos diarios pasados se promedian para calcular el ADR (10-14 es lo más común)

ADR_InitialSL_Mult - Multiplicador del ADR para el stop loss inicial

→ 0.5 = la mitad de ADR (más popular)

→ 0.3 = más ajustado, 0.7-1.0 = más amplio Ajustes del punto de equilibrio UseBreakEven - ON = mueve el SL al punto de equilibrio (+ pequeño buffer) automáticamente

BreakEvenPercentOfADR - Cuando el beneficio alcanza este % del ADR → el punto de equilibrio se activa

→ 25-35% es el punto óptimo para la mayoría de los pares . Gestión del dinero MaxRiskPercent - Porcentaje máximo del saldo de la cuenta arriesgado en cada operación (1,0 = 1%)

MinLot - Tamaño de lote mínimo que el EA puede utilizar (anula el cálculo de riesgo si es demasiado pequeño) Control de Dirección TrailBuys - Permitir trailing stop en posiciones largas

TrailSells - Permitir trailing stop en posiciones cortas Canales ADR diarios (sólo visual) Show_ADR_Channels - Dibuja bandas históricas diarias ADR altas/bajas en el gráfico

ADR_History_Days - Cuántos días pasados para dibujar los canales (120-200 se ve limpio)

ADR_Channel_Multiplier - 1.0 = 100% bandas ADR, 0.5 = 50% bandas ADR, 1.5 = 150% etc. Personalización visual Todas las entradas de color/tipo de letra/tamaño - puramente cosmético, cámbielo a lo que coincida con el tema de su gráfico.





Exención de riesgos:

Operar en Forex y CFDs implica un riesgo significativo de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Puede perder más de su depósito inicial. Este Asesor Experto es una herramienta y no garantiza beneficios. Utilícelo bajo su propia responsabilidad. El autor y Tough Cookie Traders no son responsables de cualquier pérdida financiera incurrida durante el uso de este software. Siempre pruebe en una cuenta demo primero.