Copier MT5 To MT4

Copiador de comercio MT5 a MT4
Copiador de operaciones local multicuenta EA
Visión general
----CopierMT5MT4 es un Asesor Experto copiador local de operaciones multicuenta para MetaTrader 5 → MetaTrader 4. Garantiza una replicación ultrarrápida, estable y fiable de las operaciones entre cuentas.
Innovaciones clave
- Ejecución ultrarrápida (<10ms) - copia de operaciones casi en tiempo real.
- Memoria persistente & recuperación segura - protege las operaciones durante desconexiones o reinicios del terminal.
Perfecto para
- Operadores multicuenta : replique operaciones en un número ilimitado de cuentas MT5 y MT4.
- Gestores PAMM / MAM - entrega las operaciones a las cuentas de los clientes con precisión.
- Traders profesionales - control preciso de los lotes, el riesgo y la ejecución.
- Proveedores de señales : entrega fiable a los suscriptores.
- Inversores Cross-Broker - unificar la ejecución de estrategias en múltiples brokers.
- Usuarios Demo vs Real - ejecutar EAs en demo y copiar a real para eludir las restricciones del broker.
Parámetros de entrada
Parámetros Principales
- CopyMode → Seleccionar modo MAESTRO o ESCLAVO.
- ProviderNumber → ID único para emparejar cuentas.
- Prefix / Suffix → Ajustar nombres de símbolos para brokers.
- RemoveSuffixes → Limpieza automática de sufijos no deseados.
Configuración de operaciones
- CopyWithReversal → Invertir la dirección de la operación.
- RecopyAttempts → Reintentar operaciones fallidas.
- CopyStopLoss / CustomStopLoss → Copiar o establecer SL personalizado.
- CopyTakeProfit / CustomTakeProfit → Copiar o establecer TP personalizado.
- SlippagePips → Deslizamiento máximo permitido.
Gestión de Lotes
- UseBalanceRatio → Escalar lotes por balance maestro/esclavo.
- BalanceBasedLot → Dimensionamiento dinámico de lotes por balance.
- LotMultiplier → Ajusta el tamaño del lote en la cuenta Esclavo.
- FixedLotSize → Utilizar lotes fijos (0 = desactivado).
- MaxLotSize → Restringe las operaciones sobredimensionadas.
- FreeMarginPercent → Limita el uso del margen.
Configuración avanzada
- MaxTrades → Máximo de operaciones simultáneas.
- ShowEvents → Mostrar alertas/registros de operaciones.
- SendPending → Copiar órdenes pendientes.
- SlaveMagicNumber → Número mágico para operaciones esclavas.
- WeekdayFilter → Activar/desactivar la copia en días laborables específicos.
- SendNotifications → Enviar notificaciones de actividad comercial al móvil/correo electrónico.
Guía de configuración
- Abra ambos terminales MT5 Maestro y MT4 Esclavo.
- En el gráfico Maestro, configure:
o CopyMode = MODE_MASTER
o No se requiere ProviderNumber para el Master.
- En el gráfico Esclavo, establezca:
o CopyMode = MODE_SLAVE
o ProviderNumber = elija un número entre 1 y 34 (cada Esclavo debe tener un número único).
- Importante : Cuando cambie los roles de Maestro y Esclavo entre dos terminales MetaTrader, reinicie ambas terminales una vez.
- Configure el tamaño del lote, SL/TP, y los ajustes de riesgo.
- Habilite Algo Trading en MT5 (Maestro) y AutoTrading en MT4 (Esclavo).
- Listo - las operaciones se copian en menos de 10ms.
Importante: El EA Esclavo debe estar instalado en MT4 bajo el nombre CopierMT4MT5 para aceptar operaciones desde MT5.

Para copiar operaciones de MetaTrader 4 a 5 o viceversa, debe comprar la versión correspondiente directamente de nosotros en el Mercado MQL5.

Nota Importante:
- Esta versión está diseñada para MetaTrader 5.

Para copiar operaciones de esta versión a MetaTrader 4, también debe comprar la versión MetaTrader 4 desde el siguiente enlace.

https://www.mql5.com/en/market/product/151672

-En otras palabras, para copiar de MetaTrader 5 a MetaTrader 4, necesita tener ambas versiones.
Si desea copiar desde esta versión a MetaTrader 4, ésta debe ser utilizada como **Master**.
Si desea copiar de MetaTrader 4 a esta versión, debe ser utilizado como el **Slave**.

FAQ para CopierMT5MT4
Q1: ¿Este copiador soporta sólo MT5 → MT4? R: Sí. Esta versión está diseñada para MT5 → MT4. El paquete completo admite configuraciones MT4 ↔ MT5 y MT5 ↔ MT5.
P2: ¿Puedo utilizar los modos Maestro y Esclavo en un mismo archivo? R: Sí. Sólo tienes que seleccionar MODE_MASTER o MODE_SLAVE en la configuración.
P3: ¿Qué ocurre si mi broker utiliza prefijos o sufijos de símbolos? R: El EA incluye gestión automática de prefijos/sufijos. Puede añadir/eliminar sufijos en los ajustes para que coincidan con los símbolos de su broker.
Q4: ¿Admite la inversión de operaciones? R: Sí. Habilite CopyWithReversal = true en la configuración.
P5: ¿Puedo establecer mis propios Stop Loss y Take Profit en lugar de copiar? R: Sí. Desactive CopyStopLoss / CopyTakeProfit e introduzca valores SL/TP personalizados.
P6: ¿Cómo funciona el dimensionamiento de lotes? R: Múltiples opciones: Basado en saldo, Multiplicador, Tamaño de lote fijo, Límite máximo de lote.
P7: ¿Puedo copiar también órdenes pendientes? R: Sí, activando SendPending = true.
P8: ¿Existe un número máximo de operaciones que se pueden copiar? R: Sí. Por defecto es 150 operaciones, ajustable con MaxTrades.
P9: ¿Qué sucede si una operación no se copia? R: El EA reintenta automáticamente hasta RecopyAttempts veces.
P10: ¿Funciona los fines de semana? R: Active/desactive las operaciones para cada día de la semana.
P11: ¿Puedo recibir notificaciones cuando se copian las operaciones? R: Sí, a través de push móvil o correo electrónico.
P12: ¿Es compatible con VPS? R: Sí, optimizado para el uso de VPS de baja latencia.
P13: ¿Cuál es la configuración recomendada? R: Instálelo en ambas cuentas, configure una como MASTER (MT5) y la otra como SLAVE (MT4), compartiendo el mismo ProviderNumber.
P14: ¿Funciona si los brokers tienen diferentes apalancamientos o spreads? R: Sí, siempre que los nombres de los símbolos se asignen correctamente.
P15: ¿Puedo limitar el uso del margen? R: Sí, con FreeMarginPercent.
P16: ¿Es este copiador seguro para empresas de utilería o cuentas financiadas? R: Sí, es totalmente compatible y no requiere DLL.
P17: ¿Copia las operaciones instantáneamente? R: Sí. El EA procesa las órdenes cada 10ms, asegurando una copia casi en tiempo real.
P18: ¿Puedo monitorizar eventos en el gráfico? R: Sí, con ShowEvents = true.
P19: ¿Puedo ejecutar múltiples cuentas esclavas con una maestra? R: Sí, de forma ilimitada.
P20: ¿Ofrecen soporte y actualizaciones? R: Sí, actualizaciones gratuitas de por vida incluidas.
P21: ¿Puedo copiar las operaciones de varias cuentas MetaTrader en el mismo equipo a una sola cuenta de destino? R: Sí. Adjunte el EA en modo MAESTRO en cada fuente MT5. En la cuenta MT4 de destino, adjunte un gráfico ESCLAVO (CopierMT4MT5). Recibirá las operaciones de todos los Maestros conectados simultáneamente. Asegúrese de que cada Slave ProviderNumber es único.
Para una mejor comprensión de cómo funciona este copiador y su velocidad en diferentes plataformas MetaTrader, por favor vea el video tutorial.

Video Copier MT5 To MT4
