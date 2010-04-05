CopierMT4ToMT4

Copiador de operaciones para MT4
Soporta múltiples terminales maestro y esclavo
Funcionamiento local sin uso de DLL
Modo de supervisión lenta opcional

Compatible con cuentas personales y de empresa


Copiador de operaciones de MT4 a MT4



Copiador de Operaciones Multicuenta Avanzado para MT4/MT5 - Sincronización Maestro y Esclavo

Este Asesor Experto es un sistema de copia de operaciones multicuenta totalmente automatizado, diseñado para operadores profesionales que requieren una sincronización rápida, estable y flexible entre cuentas MT4/MT5.
Soporta un número ilimitado de cuentas esclavas, duplicación de órdenes en tiempo real, reglas de filtrado de operaciones personalizables, mapeo manual de símbolos y un panel de control visual integrado para supervisar la actividad del copiador.


---

Características principales

Copia multicuenta (esclavos ilimitados)

Conecte cualquier número de terminales esclavos a un único maestro.
Las operaciones se copian instantáneamente con una conversión de lotes y una correspondencia de tipos de órdenes precisas.

Cuadro de mandos en directo

Un panel de control limpio y moderno aparece directamente en el gráfico mostrando:

Número de cuentas esclavas activas

Estado de la conexión (Conectado / Desconectado / En espera)

Modo de la copiadora (Maestro / Esclavo)

Esto le da una visibilidad completa de la actividad del copiador sin necesidad de abrir registros o herramientas externas.

Sincronización fiable de operaciones

Copia todas las órdenes de mercado

Copia y gestiona las órdenes pendientes

Copia las actualizaciones y modificaciones de SL/TP

Cierre-espejo seguro (se cierra en el Esclavo exactamente cuando se cierra en el Maestro)

El sistema de doble verificación evita que se pierdan operaciones

La protección de bucle evita problemas de apertura/cierre rápido


Mecanismo de conexión estable

Un módulo heartbeat inteligente comprueba continuamente

Si el Maestro está activo

Si las cuentas esclavas están en línea

Si se ha completado la sincronización


Si se cae alguna conexión, el estado del panel se actualiza al instante y el EA intenta la reconexión automática.


---

Asignación de Símbolos (Manual y Flexible)

Algunos brokers utilizan diferentes nombres de símbolos para el mismo instrumento.
Por ejemplo

Maestro: XAUUSD

Esclavo: XAUUSD.a

Otro broker: ORO


La función incorporada de Mapeo de Símbolos resuelve esto.

Qué hace la Asignación de Símbolos

El Mapeo de Símbolos le permite vincular manualmente los nombres de los símbolos de la cuenta Maestra a los símbolos equivalentes en la cuenta Esclava, asegurando que todas las operaciones se copien correctamente incluso cuando los brokers utilizan diferentes estructuras de nombres.

Cómo utilizarlo

En los ajustes del EA, puede definir el mapeo de símbolos en este formato:

XAUUSD : XAUUSD.a
BTCUSD : BTCUSDm
US30 : US30.efectivo

Una vez definido, el copiador automáticamente empareja y convierte cada operación al símbolo objetivo correcto.
Esto es esencial para usuarios con múltiples brokers o formatos de símbolo personalizados.


---

Características adicionales

Filtro de números mágicos

Modo de copia inversa

Cálculo de lotes basado en el riesgo

Protección contra errores integrada

Motor de intercambio de datos de alto rendimiento

Y...



Productos recomendados
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Three 3TP Easy Trade Pad Expert para MT4 - Descargar El 3TP Easy Trade Pad Expert es una herramienta avanzada diseñada para la gestión del capital, el control del riesgo y la agilización de las operaciones dentro de la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Con su interfaz funcional y especializada, este asesor experto permite a los operadores establecer y gestionar sin esfuerzo los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP). Además de simplificar la ejecución de operaciones, la herramienta ofrece fun
BreakEven Grid Utility for MT4
Sergey Batudayev
Utilidades
Utilidad BreakEven Grid para MT4 BreakEven Grid es una potente utilidad para la gestión manual de operaciones en la plataforma MetaTrader 4. Proporciona un cómodo panel en pantalla con botones para ayudarle a gestionar sus posiciones abiertas con un solo clic. Características: Establecer BE+Beneficio: Establece automáticamente el Take Profit al punto de equilibrio + el beneficio deseado en pips o dinero. Cerrar COMPRA/VENTA: Cierra instantáneamente todas las órdenes de compra o venta para el
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
" La tendencia es tu amiga" es uno de los refranes más conocidos en inversión, porque captar los grandes movimientos tendenciales de los precios puede ser extremadamente rentable. Sin embargo, operar con la tendencia es a menudo más fácil de decir que de hacer, porque muchos indicadores se basan en los retrocesos de los precios, no en las tendencias. No son muy eficaces para identificar los periodos de tendencia ni para predecir si ésta continuará. Hemos desarrollado el Trendiness Index para ayu
SimpleOrderRepeater
iDeplo, Inc.
Utilidades
Este Asesor Experto (EA) restablece automáticamente una orden con el mismo contenido cuando se cierra una orden que cumple todas las condiciones siguientes. La orden en cuestión es una orden limitada o stop-loss, que siempre tiene establecidos un take profit (TP) y un stop loss (SL). Cuando la orden se cierra por el TP o SL, la orden se vuelve a enviar automáticamente con el mismo número de lotes, precio, TP, SL, fecha de vencimiento y otras condiciones heredadas. Esto permite que la estrategia
Trendline EA
Carlos Oliveira
4.5 (10)
Utilidades
FXTT Trendline EA para MT4 es un robot de trading diseñado para automatizar operaciones basadas en líneas de tendencia dibujadas en sus gráficos. Este EA mejora las capacidades estándar de MetaTrader permitiéndole establecer órdenes pendientes directamente desde sus líneas de tendencia, mejorando su estrategia de trading con precisión y automatización. Características principales: Trading Automatizado: Automatiza las operaciones basándose en las líneas de tendencia que usted dibuja, mejorando la
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Diamond Trend
Segundo Calvo Munoz
Indicadores
Indicador que identifica la tendencia, así como puntos de entrada. Usar para entradas a favor de tendencia. Aunque este indicador es muy preciso identificando entradas, siempre se recomienda usar otro indicador de soporte para confirmar. Recuerda buscar los Activos y Timeframes que mejor se adapten a tu operativa... Válido tanto para Scalping como para entradas de Largo Plazo Por favor, utiliza un Gráfico de Barras para poder visualizar el indicador correctamente Inputs: EMA Value for Long Term
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
La cosecha de ORO UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
GGP Trade Copier MT4
Mohammadmahmood Pirayeh
Utilidades
GGP Trade Copier EA es un bot de trading automático que puede ayudar a los traders a replicar automáticamente las estrategias y operaciones de un terminal de trading a otros experimentando un sistema de copia de operaciones excepcionalmente rápido . Su configuración fácil de usar le permite copiar operaciones entre múltiples terminales MetaTrader en el mismo ordenador Windows o Windows VPS con velocidades de copia ultrarrápidas de menos de 0,5 segundos. El software es compatible con múltiples va
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Indicadores
Awesome Oscillator de Bill Williams con la capacidad de afinar y reemplazar los algoritmos de promediación del indicador, lo que amplía significativamente las posibilidades de uso de este oscilador en el trading algorítmico y lo acerca en sus propiedades a un indicador como el MACD. Para reducir el ruido del precio, el indicador final se procesa con un promediado Smooth adicional. El indicador tiene la capacidad de dar alertas, enviar mensajes de correo y señales push cuando la dirección del mo
Expert or candle finder robot for forex
Rahele Rastaghi
Utilidades
Experto buscador de velas para forex en MetaTrader 4 Experto buscador de velas es uno de los expertos prácticos asistente de trader que se utiliza en el mercado financiero forex, este experto identifica con precisión los patrones de velas en el gráfico de precios como una señal, todas las velas encontradas. le informa. Este experto se ejecuta en su plataforma Meta trader y de una manera muy precisa, examina todos los pares de divisas que están en su lista de vigilancia y cada par de divisas que
Just Copier MT4
Agung Imaduddin
5 (4)
Utilidades
"Just copier" está diseñado para copiar operaciones sin necesidad de complicadas configuraciones. La copia se puede realizar en un PC. Un EA puede ser configurado como maestro (proveedor) o esclavo (receptor). El lote del receptor se puede ajustar a múltiples lotes de los proveedores. Por favor, consulte también este producto en fxina.hostingerapp.com. Cualquier tipo de copia está disponible. MT4 -> MT5 MT4 -> MT4 MT5 -> MT5 MT5 -> MT4 Si desea copiar MT4 -> MT5 o MT5 -> MT4, por favor compre "J
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
AIS Forest Fire Trend
Aleksej Poljakov
Indicadores
Una de las secuencias numéricas se llama "Secuencia de incendios forestales". Ha sido reconocida como una de las secuencias nuevas más bellas. Su característica principal es que esta secuencia evita tendencias lineales, incluso las más cortas. Es esta propiedad la que formó la base de este indicador. Al analizar una serie de tiempo financiera, este indicador intenta rechazar todas las opciones de tendencia posibles. Y solo si falla, entonces reconoce la presencia de una tendencia y da la señal
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.76 (21)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT4 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 funciones en una sola herramienta profesional para análisis, gestión y automatización. Combina gestión del riesgo, control de posiciones y análisis del mercado en una interfaz moderna e intuitiva. Ideal para Forex, índices, criptomonedas y más. Por qué los traders lo eligen Órdenes rápidas con un clic Cálculo automático de riesgo y tamaño de lote Órdenes avanzadas: grid, OCO, órdenes ocultas, SL/TP virtuales Gestión: ci
Copy Evolution
Antonis Michos
3 (1)
Utilidades
Únete al grupo de Telegram de Out of the Box busca "Out of the Box" en Telegram o contacta conmigo Este no es un simple programa copiador que SOLO le permite copiar localmente transacciones entre diferentes cuentas MetaTrader 4 a en cualquier dirección y cantidad de la forma más rápida y sencilla posible .Por supuesto que hace eso. ¡¡¡Este copiador HACE MUCHO MUCHO MAS!!! POR FAVOR LEA A CONTINUACIÓN Y VER CAPTURAS DE PANTALLA. Muchos de nosotros tenemos EAs martingala o no martingala que so
Daily Drawdown Limit EA Prop Firm trading MT4
Mathieu, Frede Alfaro
Utilidades
Si has encontrado este EA, es probablemente porque usted quiere conseguir una cuenta financiada con una empresa prop, pero ves una regla que la mayoría de los comerciantes temen : Máximo Drawdown diario. He pasado por este problema a mí mismo como soy un comerciante prop firm y he hecho un bot para resolver esta regla, y se puede obtener para resolver este problema también. ¿Cómo funciona? Cuando se configura por primera vez este EA, es necesario introducir el depósito inicial que corresponde a
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Estrella de la Mañana" para MT4. - El indicador "Estrella de la Mañana" es muy potente para operar con Price Action: Sin repintado ni retraso. - Detecta patrones alcistas de Estrella de la Mañana en el gráfico: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Con alertas para PC, móvil y correo electrónico. - También está disponible su hermano bajista, el indicador "Estrella de la Tarde" (siga el enlace a continuación). - El indicador "Estrella de la Mañana" es exce
Newking Real Hard Pending EA
Wang SangHyeon
Utilidades
이 제품은 한국에서 개발되었습니다. 대한민국에서 개발 된 서비스 제공 제품입니다. 제품의 개요 기능을 설명합니다. 매수 예약 리밋, 스탑 주문 매도 예약 리밋, 스탑 주문 매수예약 리밋, 스탑주문 취소 매도예약 리밋, 스탑주문 취소 매수포션 모두 Cheongsan 매수 포지션 모두 Cheongsan 실시간 TP,SL 설정 실시간 추적손절매 설정 추적손절매 기능 통화 손익 전체 화면 모니터링 기능 제품 용 환경 메타트레이더 4 입력변수 설정 Idioma : Inglés,Coreano BUYRiskPercent : 본 2% (증거금에 대한 계약수 메니지먼트 설정, 입력값 1 ~ 100 정수로만 입력) SELLRiskPercent : 본 2% (증거금에 대한 계약수 메니지먼트 설정, 입력값 1 ~ 100 정수로만 입력) Temporary_GAP : 예약 주문시 갭 설정 HandBuyLot : 본 셋팅 계약수 설정 매수 예약 0.01 lot(로딩시 기본으로 설정할 계약수를입력) Ha
Auto Breakeven MT4
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
Una utilidad para establecer automáticamente los niveles de equilibrio, transfiere las operaciones al equilibrio al pasar una distancia determinada. Le permite minimizar los riesgos. Creado por un comerciante profesional para comerciantes. La utilidad trabaja con cualquier orden de mercado abierta por un comerciante manualmente o mediante asesores. Puede filtrar operaciones por número mágico. La utilidad puede trabajar con cualquier número de pedidos al mismo tiempo. Versión MT5 https://www.mq
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador muestra la dirección potencial de la tendencia por dependencia de la onda cíclica. Así, todos los rayos de la intersección serán rayos óptimos, en cuya dirección se espera que se mueva el precio, teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los rayos pueden utilizarse como una dirección para el movimiento potencial del mercado. Pero no hay que olvidar que el enfoque debe ser integral, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado.
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilidades
Asesor Experto para MT4 Utilidad útil que debe tener para todos los comerciantes. Con 1 clic en el botón, usted es capaz de cerrar todas sus posiciones abiertas. Viene con una advertencia emergente de notificación cuando se hace clic para cerrar todas sus operaciones, para evitar un accidente pulse el botón. Sólo tienes que pulsar "Sí" para confirmar o "No" para cancelar. El experto cerrará todas tus posiciones abiertas sin importar que pares tengas abiertos o direcciones. Sólo tiene que adjunta
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
ROYAL DUTCH SKUNK UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL PRINCIPIO Y EL FINAL DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
Three Hedging
Haimin Li
Utilidades
Este EA se basa en la relación entre las tres monedas, la interacción, y por lo tanto la cobertura, ahora me parece el par más ideal de las monedas es el parámetro por defecto de los tres pares de divisas, En los parámetros Ajuste de parámetros es muy simple, "Huoli" es rentable n USD. Los usuarios pueden determinar el número de órdenes de acuerdo a los fondos de la cuenta.
Clos Profit
Ivan Petrov
Utilidades
cerrar todas las órdenes rentables El conjunto contiene scripts para diferentes propósitos, facilitando el trabajo en el terminal MetaTrader 4. Si es necesario, se proporciona una pantalla para algunos scripts. Antes de trabajar en una cuenta real, compruebe (en una cuenta demo) si el script requerido responde a sus tareas (por ejemplo, hay un script para la apertura de cinco órdenes al mismo tiempo, por defecto el lote se establece en 10; para que no abra accidentalmente cinco posiciones con un
Grid Synergy
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general Grid Synergy es un robot de negociación automatizado diseñado para aplicar una estrategia de negociación estructurada en cuadrícula que se adapta a las condiciones del mercado. Proporciona a los operadores un enfoque sistemático para la gestión de las operaciones, centrándose en las entradas estratégicas y la gestión controlada del riesgo. El EA está optimizado para varios pares de divisas y oro, ofreciendo ajustes personalizables para alinearse con diferentes estilos de negociac
MakingAssistantNetworker
Iurii Kuksov
Utilidades
Este es un panel común que pone una red de órdenes de compra y venta. Cierra este asesor de órdenes para el beneficio definido en la configuración. Luego, hay un parámetro y se llama Ladder que incluye que la distancia entre las órdenes comienzan a aumentar en los puntos especificados por el parámetro ladder (aquí, en la configuración principal está en 10 puntos) significa la segunda orden en 10 puntos, la tercera orden en 20 puntos, la cuarta orden en 40 puntos, etc. Entonces, ¿qué hay en est
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador, asesor experto y script, trabajando con ellos tan fácilmente como con gráfico
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
Utilidades
Solución profesional para copiar operaciones entre terminales. RS Trade Copier es un sistema confiable y flexible para copiar operaciones comerciales entre terminales MetaTrader 4. La herramienta es adecuada tanto para traders experimentados y servicios de señales como para inversores particulares. Permite transmitir señales desde uno o varios proveedores hacia uno o múltiples clientes con alta precisión y mínima latencia. Admite configuración automática sencilla y opciones avanzadas de configur
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilidades
El Asesor Experto   repite   operaciones y posiciones un número preestablecido de veces en su cuenta   MetaTrader 4   . Copia todas las transacciones abiertas manualmente o por otro Asesor Experto. ¡Copia señales y aumenta el lote de señales   ! Aumenta la cantidad de otros EA. Se admiten las siguientes funciones: lote personalizado para operaciones copiadas, copia de Stop Loss, Take Profit, uso de trailing stop. Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar     Cómo
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Auto Grid:  creación automatizada de órdenes en grid basada en sus operaciones existentes. Automatice estrategias de trading complejas   con sistemas de grid sofisticados que detectan nuevas posiciones y crean automáticamente arrays de órdenes optimizadas. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo la herramienta Auto Grid  |   contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión para MT5 A. Detección y Monitoreo Inteligente de Operaciones: Escaneo de símbolos específicos o cartera comple
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilidades
Cerrar posiciones en MetaTrader 4 al alcanzar la ganancia / pérdida total con la función de seguimiento de ganancias. Puede habilitar las paradas virtuales (orden separada) , Cálculo y cierre para posiciones de COMPRA y VENTA por separado (COMPRA VENTA separada) , Cerrar y calcular todos los símbolos o solo el símbolo actual (Todos los símbolos) , Habilitar trailing con fines de lucro ( Trailing Profit ) Cierre sobre las pérdidas y ganancias totales en la moneda de depósito, puntos, % del saldo
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilidades
Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT4. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos. Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT4 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de espe
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
Utilidades
Este es un Asesor Experto que se utiliza para operaciones manuales como un EA de fondo o combinado con un EA externo para abrir órdenes. Loss Recovery Trading es una de sus opciones para manejar las posiciones perdidas en lugar de utilizar stop loss mediante el establecimiento de un área de recuperación de la zona y el objetivo de salir de la secuencia de rondas de giro. ¿Cómo funciona? Si el mercado va en contra de la dirección de sus primeras posiciones en los puntos específicos de pérdida, e
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Este evaluador le permite identificar activos que están más sobrecomprados (% de crecimiento) o sobrevendidos (% de caída) de lo habitual dentro de un período de tiempo seleccionado (período de tiempo). El mercado está regido por la ley, compre más barato, venda más caro, pero sin un escáner automático será muy difícil para usted identificar las monedas / acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas más de lo habitual, por ejemplo, dentro de la semana actual, o el hora actual o mes. Puede
Bermaui Manual EA
Muhammad Elbermawi
5 (10)
Utilidades
Este es un asesor experto semiautomático que comercia con el sistema de red. La idea es tomar gradualmente diferentes posiciones en el mercado y luego calcular el nivel de equilibrio para ellas. Cuando los precios superan este punto de equilibrio por una distancia predeterminada, todas las órdenes abiertas se cierran. Información importante Aquí está la guía del usuario:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 Puede probar este EA con cualquiera de mis otros productos, aquí: https://www.mql
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilidades
EchoTrade Backtester de Señales de Telegram VALIDE SEÑALES DE TELEGRAMAS EN MINUTOS - DEJE DE ADIVINAR, EMPIECE A HACER BACKTESTING Deje de arruinar cuentas con señales "VIP" que no funcionan. El EchoTrade Telegram Sign al Backtester es la solución profesional para auditar, verificar y optimizar el rendimiento de cualquier proveedor de señales de Telegram en datos históricos. La mayoría de los proveedores de señales le muestran sus ganancias pero ocultan sus pérdidas. Esta herramienta revela la
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilidades
De Telegram a MT4:   La solución definitiva para copiar señales Optimice sus operaciones con   Telegram para MT4   , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Característic
Otros productos de este autor
Copier MT5 To MT5 TimeLock
Nurhidaya Tullah
Utilidades
Copiador de operaciones MT5: sistema de supervisión de esclavos en tiempo real Copiador MT5 A MT5 (Versión Completa) Obtenga la versión completa y más reciente del . copiadora desde el siguiente enlace: https://www.mql5.com/en/ market/product/157869 System Copier incluye un avanzado sistema de supervisión de esclavos (receptores ), que le ofrece un control total y visibili
FREE
Copier MT4 To MT4 TimeLock
Nurhidaya Tullah
Utilidades
MT4 copiador de comercio Timelock Descargue la versión de formación para probar todas funciones de la copiadora: https://c.mql5.co m/6/988/ MT4CopierTimelock. ex4 Visión general MT4CopierTimelock es un avanzado MT4-a-MT4 comercio de copia Asesor Experto capaz de operar en los modos Maestro y Esclavo . Proporciona una perfecta sincronización de operaciones entre cuentas MetaTrad
FREE
Copier MT4 To MT5
Nurhidaya Tullah
Utilidades
Copiador de comercio MT4 a MT5 Copiador de operaciones local multicuenta EA Visión general CopierMT4MT5 es un Asesor Experto copiador de operaciones locales multicuenta para MetaTrader 4 → MetaTrader 5. Garantiza una replicación ultrarrápida, estable y fiable de las operaciones entre cuentas. ________________________________________ Innovaciones clave - Ejecución ultrarrápida (<10ms) - copia de operaciones casi en tiempo real. - Memoria persistente y recuperación segura - protege las operacione
Copier MT5 To MT4
Nurhidaya Tullah
Utilidades
Copiador de comercio MT5 a MT4 Copiador de operaciones local multicuenta EA Visión general ----CopierMT5MT4 es un Asesor Experto copiador local de operaciones multicuenta para MetaTrader 5 → MetaTrader 4. Garantiza una replicación ultrarrápida, estable y fiable de las operaciones entre cuentas. Innovaciones clave - Ejecución ultrarrápida (<10ms) - copia de operaciones casi en tiempo real. - Memoria persistente & recuperación segura - protege las operaciones durante desconexiones o reinicios del
Trade Copier MT5 Copy Trade Orders
Nurhidaya Tullah
Utilidades
Copiador de operaciones para MT5 Soporta múltiples terminales maestro y esclavo Funcionamiento local sin uso de DLL Modo de supervisión lenta opcional Compatible con cuentas personales y de empresa Copiador de operaciones de MT5 a MT5 (Copiador de MetaTrader 5 a MetaTrader 5) | Copiador local rápido de operaciones Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 Visión general MT5 a MT5 Copiador (MetaTrader 5 a MetaTrader 5 Copiador) es una nueva generación, ultra-rápido copiador local de comercio (Loca
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario