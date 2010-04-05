CopierMT4ToMT4

Copiador de operaciones para MT4 Soporta múltiples terminales maestro y esclavo Funcionamiento local sin uso de DLL Modo de supervisión lenta opcional Compatible con cuentas personales y de empresa

Este Asesor Experto es un sistema de copia de operaciones multicuenta totalmente automatizado, diseñado para operadores profesionales que requieren una sincronización rápida, estable y flexible entre cuentas MT4/MT5.

Soporta un número ilimitado de cuentas esclavas, duplicación de órdenes en tiempo real, reglas de filtrado de operaciones personalizables, mapeo manual de símbolos y un panel de control visual integrado para supervisar la actividad del copiador.









Características principales





Copia multicuenta (esclavos ilimitados)





Conecte cualquier número de terminales esclavos a un único maestro.

Las operaciones se copian instantáneamente con una conversión de lotes y una correspondencia de tipos de órdenes precisas.





Cuadro de mandos en directo





Un panel de control limpio y moderno aparece directamente en el gráfico mostrando:





Número de cuentas esclavas activas





Estado de la conexión (Conectado / Desconectado / En espera)





Modo de la copiadora (Maestro / Esclavo)





Esto le da una visibilidad completa de la actividad del copiador sin necesidad de abrir registros o herramientas externas.





Sincronización fiable de operaciones





Copia todas las órdenes de mercado





Copia y gestiona las órdenes pendientes





Copia las actualizaciones y modificaciones de SL/TP





Cierre-espejo seguro (se cierra en el Esclavo exactamente cuando se cierra en el Maestro)





El sistema de doble verificación evita que se pierdan operaciones





La protección de bucle evita problemas de apertura/cierre rápido









Mecanismo de conexión estable





Un módulo heartbeat inteligente comprueba continuamente





Si el Maestro está activo





Si las cuentas esclavas están en línea





Si se ha completado la sincronización









Si se cae alguna conexión, el estado del panel se actualiza al instante y el EA intenta la reconexión automática.









Asignación de Símbolos (Manual y Flexible)





Algunos brokers utilizan diferentes nombres de símbolos para el mismo instrumento.

Por ejemplo





Maestro: XAUUSD





Esclavo: XAUUSD.a





Otro broker: ORO









La función incorporada de Mapeo de Símbolos resuelve esto.





Qué hace la Asignación de Símbolos





El Mapeo de Símbolos le permite vincular manualmente los nombres de los símbolos de la cuenta Maestra a los símbolos equivalentes en la cuenta Esclava, asegurando que todas las operaciones se copien correctamente incluso cuando los brokers utilizan diferentes estructuras de nombres.





Cómo utilizarlo





En los ajustes del EA, puede definir el mapeo de símbolos en este formato:





XAUUSD : XAUUSD.a

BTCUSD : BTCUSDm

US30 : US30.efectivo





Una vez definido, el copiador automáticamente empareja y convierte cada operación al símbolo objetivo correcto.

Esto es esencial para usuarios con múltiples brokers o formatos de símbolo personalizados.









Características adicionales





Filtro de números mágicos





Modo de copia inversa





Cálculo de lotes basado en el riesgo





Protección contra errores integrada





Motor de intercambio de datos de alto rendimiento





Y...









