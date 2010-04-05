CopierMT4ToMT4
- Utilidades
- Nurhidaya Tullah
- Versión: 11.74
- Actualizado: 7 diciembre 2025
- Activaciones: 20
Copiador de operaciones para MT4
Soporta múltiples terminales maestro y esclavo
Funcionamiento local sin uso de DLL
Modo de supervisión lenta opcional
Compatible con cuentas personales y de empresa
Copiador de operaciones de MT4 a MT4
Copiador de Operaciones Multicuenta Avanzado para MT4/MT5 - Sincronización Maestro y Esclavo
Este Asesor Experto es un sistema de copia de operaciones multicuenta totalmente automatizado, diseñado para operadores profesionales que requieren una sincronización rápida, estable y flexible entre cuentas MT4/MT5.
Soporta un número ilimitado de cuentas esclavas, duplicación de órdenes en tiempo real, reglas de filtrado de operaciones personalizables, mapeo manual de símbolos y un panel de control visual integrado para supervisar la actividad del copiador.
---
Características principales
Copia multicuenta (esclavos ilimitados)
Conecte cualquier número de terminales esclavos a un único maestro.
Las operaciones se copian instantáneamente con una conversión de lotes y una correspondencia de tipos de órdenes precisas.
Cuadro de mandos en directo
Un panel de control limpio y moderno aparece directamente en el gráfico mostrando:
Número de cuentas esclavas activas
Estado de la conexión (Conectado / Desconectado / En espera)
Modo de la copiadora (Maestro / Esclavo)
Esto le da una visibilidad completa de la actividad del copiador sin necesidad de abrir registros o herramientas externas.
Sincronización fiable de operaciones
Copia todas las órdenes de mercado
Copia y gestiona las órdenes pendientes
Copia las actualizaciones y modificaciones de SL/TP
Cierre-espejo seguro (se cierra en el Esclavo exactamente cuando se cierra en el Maestro)
El sistema de doble verificación evita que se pierdan operaciones
La protección de bucle evita problemas de apertura/cierre rápido
Mecanismo de conexión estable
Un módulo heartbeat inteligente comprueba continuamente
Si el Maestro está activo
Si las cuentas esclavas están en línea
Si se ha completado la sincronización
Si se cae alguna conexión, el estado del panel se actualiza al instante y el EA intenta la reconexión automática.
---
Asignación de Símbolos (Manual y Flexible)
Algunos brokers utilizan diferentes nombres de símbolos para el mismo instrumento.
Por ejemplo
Maestro: XAUUSD
Esclavo: XAUUSD.a
Otro broker: ORO
La función incorporada de Mapeo de Símbolos resuelve esto.
Qué hace la Asignación de Símbolos
El Mapeo de Símbolos le permite vincular manualmente los nombres de los símbolos de la cuenta Maestra a los símbolos equivalentes en la cuenta Esclava, asegurando que todas las operaciones se copien correctamente incluso cuando los brokers utilizan diferentes estructuras de nombres.
Cómo utilizarlo
En los ajustes del EA, puede definir el mapeo de símbolos en este formato:
XAUUSD : XAUUSD.a
BTCUSD : BTCUSDm
US30 : US30.efectivo
Una vez definido, el copiador automáticamente empareja y convierte cada operación al símbolo objetivo correcto.
Esto es esencial para usuarios con múltiples brokers o formatos de símbolo personalizados.
---
Características adicionales
Filtro de números mágicos
Modo de copia inversa
Cálculo de lotes basado en el riesgo
Protección contra errores integrada
Motor de intercambio de datos de alto rendimiento
Y...