EV Account Copier

EV Account Copier es una solución MT5 ligera y fiable diseñada para replicar la actividad de negociación de un terminal MAESTRO a terminales ESCLAVO, manteniendo un control total sobre lo que se copia y cómo se calcula el tamaño de la posición. El EA se entrega como un único archivo: basta con establecer el rol de entrada a MAESTRO en la cuenta de origen y ESCLAVO en la(s) cuenta(s) de destino.

El copiador admite tanto la replicación de cuenta completa como la replicación selectiva por número mágico, por lo que es ideal si ejecuta varias estrategias o EAs en la misma cuenta. En el lado ESCLAVO, puede replicar el riesgo de forma flexible: copiar 1:1, aplicar un multiplicador de lote, aplicar un lote fijo o utilizar un modo de riesgo (estilo 1:X) cuando SL está disponible.

Creado para flujos de trabajo de negociación reales, EV Account Copier también sigue el ciclo de vida de las posiciones sincronizando acciones comunes como la apertura, el cierre, el cierre parcial, la ampliación y las actualizaciones de SL/TP (en función de las reglas de ejecución del corredor y del símbolo).


