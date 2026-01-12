Adaptive Trend Channel Pro
- Indicadores
- Hidenobu Hayashi
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
🚀【Eliminar el ruido del mercado】Canal de tendencia de alta precisión que se adapta automáticamente a la volatilidad.
El "Adaptive Trend Channel Pro v1.0" fue desarrollado para resolver completamente las deficiencias de los canales convencionales de ancho fijo (como Moving Averages ± Pips). La anchura del canal se expande y contrae dinámicamente según el Average True Range (ATR) del mercado, que es la volatilidad actual. Esto evita falsas señales durante los mercados que van y proporciona señales de entrada de alta fiabilidad cuando una tendencia clara emerge.
Principales ventajas de este indicador
-
Adaptabilidad a la volatilidad (basada en ATR): El canal se estrecha cuando el mercado está tranquilo y se ensancha cuando el mercado está activo. Muestra de forma consistente el rango de negociación "apropiado" para el entorno de mercado actual.
-
Eliminación del ruido: Dado que el ancho del canal cambia dinámicamente en función de la volatilidad, se reducen significativamente las señales inútiles causadas por el ruido del mercado a corto plazo.
-
Alertas de alto valor de 2 niveles: Está equipado con dos tipos de alertas de alta precisión, apoyando tanto la emergencia de tendencias como las estrategias de reversión a la media.
🔔 2 tipos de funciones de alerta (señales de alto valor)
Este producto ofrece dos alertas distintas que pueden activarse/desactivarse de forma independiente, atendiendo a la estrategia de negociación del usuario.
|Función de Alerta
|Señal detectada
|Estrategia recomendada
|1. Ruptura de Canal
|El precio de cierre de la vela cierra definitivamente fuera del límite superior/inferior del canal.
|2.Seguimiento de tendencia: Confirma la aparición o continuación de una nueva tendencia, normalmente acompañada de un aumento de la volatilidad.
|2. Toque de Línea Media
|El precio invierte desde el Canal Superior/Inferior y cruza la Línea Central (MA).
|3. Reversión media (Comprar la caída/Vender el repunte): Una oportunidad ideal para entradas de seguimiento cuando el precio sobrecalentado revierte de nuevo a la media (Línea Central).
Características de Alerta y Notificación
-
Alerta estándar MT4 ( Alert() )
-
Notificaciones Móviles ( SendNotification ) (Altamente Recomendado)
-
Notificaciones por Email ( SendMail )
-
Función de Enfriamiento: Para evitar la fatiga de alertas, el sistema no notificará continuamente el mismo tipo de señal hasta que haya pasado el número de barras establecido ( Cooldown_Bars ).
📊 Marcos temporales óptimos y configuración de parámetros
Aunque el producto puede utilizarse en todos los marcos temporales, recomendamos encarecidamente operarlo en M30 o H1, donde la acción del precio y los cambios de volatilidad están más claramente definidos.
|Categoría
|Plazo recomendado
|Motivo de la recomendación
|Negociación diaria
|M30, H1
|(Óptimo ) Ofrece una fuerte resistencia al ruido y capta claramente los cambios de tendencia intradía. Asegura una buena frecuencia de señales de alta fiabilidad.
|Scalping
|M5, M15
|La frecuencia de señales es alta, pero el potencial de señales falsas debido al ruido también es mayor. Recomendado para usuarios experimentados.
|Swing Trading
|H4, D1
|Las señales son raras, pero cuando se producen, indican tendencias muy fuertes, potencialmente a largo plazo o grandes retrocesos.
⚙️ Ajustes Iniciales Recomendados (Para Operación H1)
|Parámetro Nombre
|Valor por defecto
|Valor recomendado (H1)
|Propósito
|CentroMA_Periodo
|20
|20
|Periodo de suavizado para la Línea Central (Tendencia a corto plazo).
|Periodo_ATR
|14
|14
|Periodo para la medición de la volatilidad.
|ATR_Multiplicador
|2.0
|2.5
|Ajuste del ancho del canal. Establecerlo a 2.5 en H1 define movimientos más grandes como rupturas.
|Cooldown_Bars
|5
|3
|Un enfriamiento de 3 barras (3 horas) en H1 es suficiente para la selección de señales.
Pasos después de la compra
-
Conecte el indicador a su gráfico y seleccione el marco de tiempo H1 o M30.
-
Comience ajustando el ATR_Multiplier para confirmar que el ancho del canal es apropiado para el par de divisas y el timeframe elegidos.
-
Active Alert_Enable_Breakout y comience a recibir señales de tendencia de alta precisión.
Vendedor: Grazia.com
¡Mejore drásticamente la precisión de sus operaciones con Adaptive Trend Channel Pro v1.0!