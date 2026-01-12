🚀【Eliminar el ruido del mercado】Canal de tendencia de alta precisión que se adapta automáticamente a la volatilidad.

El "Adaptive Trend Channel Pro v1.0" fue desarrollado para resolver completamente las deficiencias de los canales convencionales de ancho fijo (como Moving Averages ± Pips). La anchura del canal se expande y contrae dinámicamente según el Average True Range (ATR) del mercado, que es la volatilidad actual. Esto evita falsas señales durante los mercados que van y proporciona señales de entrada de alta fiabilidad cuando una tendencia clara emerge.

Principales ventajas de este indicador

Adaptabilidad a la volatilidad (basada en ATR): El canal se estrecha cuando el mercado está tranquilo y se ensancha cuando el mercado está activo. Muestra de forma consistente el rango de negociación "apropiado" para el entorno de mercado actual.

Eliminación del ruido: Dado que el ancho del canal cambia dinámicamente en función de la volatilidad, se reducen significativamente las señales inútiles causadas por el ruido del mercado a corto plazo.

Alertas de alto valor de 2 niveles: Está equipado con dos tipos de alertas de alta precisión, apoyando tanto la emergencia de tendencias como las estrategias de reversión a la media.

🔔 2 tipos de funciones de alerta (señales de alto valor)

Este producto ofrece dos alertas distintas que pueden activarse/desactivarse de forma independiente, atendiendo a la estrategia de negociación del usuario.

Función de Alerta Señal detectada Estrategia recomendada 1. Ruptura de Canal El precio de cierre de la vela cierra definitivamente fuera del límite superior/inferior del canal. 2.Seguimiento de tendencia: Confirma la aparición o continuación de una nueva tendencia, normalmente acompañada de un aumento de la volatilidad. 2. Toque de Línea Media El precio invierte desde el Canal Superior/Inferior y cruza la Línea Central (MA). 3. Reversión media (Comprar la caída/Vender el repunte): Una oportunidad ideal para entradas de seguimiento cuando el precio sobrecalentado revierte de nuevo a la media (Línea Central).

Características de Alerta y Notificación

Alerta estándar MT4 ( Alert() )

Notificaciones Móviles ( SendNotification ) (Altamente Recomendado)

Notificaciones por Email ( SendMail )

Función de Enfriamiento: Para evitar la fatiga de alertas, el sistema no notificará continuamente el mismo tipo de señal hasta que haya pasado el número de barras establecido ( Cooldown_Bars ).

📊 Marcos temporales óptimos y configuración de parámetros

Aunque el producto puede utilizarse en todos los marcos temporales, recomendamos encarecidamente operarlo en M30 o H1, donde la acción del precio y los cambios de volatilidad están más claramente definidos.

Categoría Plazo recomendado Motivo de la recomendación Negociación diaria M30, H1 (Óptimo ) Ofrece una fuerte resistencia al ruido y capta claramente los cambios de tendencia intradía. Asegura una buena frecuencia de señales de alta fiabilidad. Scalping M5, M15 La frecuencia de señales es alta, pero el potencial de señales falsas debido al ruido también es mayor. Recomendado para usuarios experimentados. Swing Trading H4, D1 Las señales son raras, pero cuando se producen, indican tendencias muy fuertes, potencialmente a largo plazo o grandes retrocesos.

⚙️ Ajustes Iniciales Recomendados (Para Operación H1)

Parámetro Nombre Valor por defecto Valor recomendado (H1) Propósito CentroMA_Periodo 20 20 Periodo de suavizado para la Línea Central (Tendencia a corto plazo). Periodo_ATR 14 14 Periodo para la medición de la volatilidad. ATR_Multiplicador 2.0 2.5 Ajuste del ancho del canal. Establecerlo a 2.5 en H1 define movimientos más grandes como rupturas. Cooldown_Bars 5 3 Un enfriamiento de 3 barras (3 horas) en H1 es suficiente para la selección de señales.





Pasos después de la compra

Conecte el indicador a su gráfico y seleccione el marco de tiempo H1 o M30. Comience ajustando el ATR_Multiplier para confirmar que el ancho del canal es apropiado para el par de divisas y el timeframe elegidos. Active Alert_Enable_Breakout y comience a recibir señales de tendencia de alta precisión.

Vendedor: Grazia.com

