Global Trading Sessions

Global Trading Sessions es un indicador técnico para MetaTrader 5 diseñado para identificar y marcar las horas de apertura de las cuatro principales sesiones financieras: Tokio, Londres, Nueva York y Sydney.

El indicador aborda el desafío común de la variación de los horarios de los servidores de los brokers utilizando una lógica de cálculo basada en GMT. Al sincronizarse con la hora media mundial (GMT), el indicador garantiza que los límites de la sesión se sitúen con precisión, independientemente de la zona horaria local de la plataforma de intermediación. Esto lo convierte en una herramienta esencial para los operadores que dependen de la volatilidad de apertura de sesión, las transiciones de liquidez y las estrategias de negociación en función de la hora del día.

Principales características técnicas

  • Sincronización GMT: El indicador detecta automáticamente el desfase GMT del broker para alinear los marcadores de sesión con las horas reales del mercado global.

  • Marcadores verticales de sesión: Traza automáticamente líneas verticales ( OBJ_VLINE ) al inicio preciso de cada sesión de negociación.

  • Identificación de sesión: Coloca dinámicamente etiquetas de texto ( OBJ_TEXT ) en el gráfico para identificar claramente cada sesión (Tokio, Londres, Nueva York y Sydney).

  • Gestión automatizada de objetos: Para mantener un alto rendimiento de la plataforma y evitar el desorden de los gráficos, el indicador incluye una rutina de limpieza en segundo plano que elimina automáticamente los objetos históricos de sesión con más de 7 días de antigüedad.

  • Optimización: Construido utilizando las funciones OnCalculate y OnTimer para asegurar un uso mínimo de CPU y memoria, incluso cuando se ejecuta en múltiples ventanas de gráficos simultáneamente.

Cómo utilizarlo

  1. Adjunte el indicador Global Trading Sessions a cualquier gráfico intradiario (se recomiendan los marcos temporales M1, M5, M15, M30 o H1).

  2. En la pestaña Entradas, personalice los colores de cada una de las cuatro sesiones para que coincidan con su plantilla de gráfico.

  3. El indicador detectará automáticamente el desfase GMT de su broker y mostrará las líneas y etiquetas de inicio de sesión.

Parámetros de entrada

  • Color Tokio/Londres/Nueva York/Sydney: Establece el color de las líneas y el texto para cada sesión específica.

  • Tamaño de la Fuente de la Etiqueta: Ajusta el tamaño de la etiqueta de texto que aparece al inicio de la sesión.

  • Anchura de línea: Ajusta el grosor de la línea vertical de inicio de sesión.

