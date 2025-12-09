AxiomSuite Pro
- Utilidades
- Chouaib Guira
- Versión: 2.40
- Activaciones: 10
AxiomSuite™ Pro es un completo sistema institucional de gestión de riesgos diseñado para traders, empresas de apuntalamiento y gestores profesionales que necesitan protección en tiempo real, disciplina automatizada y seguimiento de cumplimiento total dentro de MetaTrader 5.
A diferencia de los EAs de trading clásicos, AxiomSuite™ Pro no ejecuta operaciones.
Supervisa cada operación que usted realiza - manualmente o a través de su propia estrategia - y aplica reglas estrictas para evitar violaciones, pérdidas excesivas y decisiones emocionales.
Si estás cansado de fracasar en tus retos de prop firm por un simple pico, un stop loss movido o un límite de pérdida diario incumplido... esta herramienta lo cambia todo.Qué hace AxiomSuite™ Pro
AxiomSuite™ Pro se ejecuta continuamente en segundo plano y:
✔ Aplica el riesgo en tiempo real
-
Límite de pérdida diaria
-
Pérdida máxima (basada en acciones)
-
Riesgo máximo por operación
-
Número máximo de operaciones por día
-
Umbral global de stop-out
-
Modo de negociación con parada automática
-
Lógica de cierre automático y bloqueo
Garantiza el cumplimiento del Stop Loss
Con el módulo SL Locker integrado:
-
Aplica automáticamente SL a todas las posiciones
-
Aplica la tolerancia definida por el usuario
-
Detección de Stop Loss omitidos o desplazados
-
Evitar que el SL sea eliminado, ampliado o ignorado
-
Totalmente sincronizado a través de las variables globales de MT5
Proporciona supervisión institucional
-
Métricas de cuenta en tiempo real
-
Seguimiento de la caída de la renta variable
-
Indicadores de exposición al riesgo
-
Estado de los límites en tiempo real (activo / incumplido)
-
Control automático de la sesión (activar/desactivar ventanas de negociación)
Generación de registros de auditoría
Cada evento importante se registra:
-
Violaciones de riesgos
-
Activaciones de límites
-
Ajustes de SL
-
Aplicación de la sesión
-
Advertencias críticas
Perfecto para el seguimiento de los retos de la firma de utilería, el cumplimiento, o simplemente mejorar la disciplina.Características principales
1. Motor de riesgo global en tiempo real
AxiomSuite™ Pro monitorea continuamente:
-
Balance
-
Capital
-
Reducción
-
Riesgo flotante
-
Umbrales límite
Cuando se alcanza un límite, se aplica instantáneamente la acción correcta:
-
bloquear nuevas operaciones
-
cerrar infracciones
-
desactivar sesiones de negociación
-
evitar nuevas pérdidas
2. Arquitectura paralela (dos módulos trabajando juntos)
AxiomSuite™ Pro incluye dos subsistemas autónomos:
AxiomRisk Engine
Su guardián de riesgos globales en tiempo real.
Módulo SL Locker
Su responsable de cumplimiento de stop-loss.
Ambos funcionan en paralelo, totalmente independientes y sincronizados.
3. Control de la sesión de negociación
Defina ventanas de negociación estrictas:
-
Sesión 1
-
Sesión 2
Fuera de estas horas:
→ las nuevas operaciones se bloquean
→ opcionalmente se cierran las posiciones abiertas.
4. Opciones avanzadas
-
Gestionar órdenes pendientes
-
Borrado automático de órdenes pendientes al final de la sesión
-
Riesgo SL controlado por spread (sólo Pro)
-
Modo de depuración para auditorías
5. Diseñado para uso profesional
AxiomSuite™ Pro es adecuado para:
-
Retos en el comercio de accesorios
-
Cuentas con fondos
-
Disciplina de riesgo personal
-
Gestión de carteras
-
Negociación manual + entornos de asesores expertos
-
Supervisión de múltiples activos
Usted mantiene el control total: AxiomSuite™ Pro nunca opera por usted.🟦 Por qué los operadores eligen AxiomSuite™ Pro
✔ Evita las infracciones de las firmas de prop
La mayoría de los traders fallan desafíos porque exceden un límite por unos pocos dólares.
Esta herramienta evita que - al instante.
Trae disciplina institucional a MT5
Las plataformas minoristas rara vez hacen cumplir las reglas.
AxiomSuite™ Pro aporta la capa de cumplimiento que utilizan los profesionales.
✔ Funciona con cualquier estrategia.
Manual, automatizado, híbrido - todos los estilos de negociación son compatibles.
✔ Interfaz limpia e intuitiva (premium UI).
Todo se controla en un elegante panel de control.
Modular = estable y predecible
Si un módulo se desactiva, el otro sigue funcionando de forma segura.🟦 Qué incluye la versión Pro
-
Motor completo de AxiomRisk
-
Módulo completo SL Locker
-
Sesiones de negociación
-
Tablero de monitoreo en tiempo real
-
Opciones avanzadas
-
Registros de auditoría completos
-
Compatibilidad multisímbolo
-
Módulos independientes
-
Interfaz Premium
(Si necesita una versión empresarial de marca blanca, póngase en contacto con nosotros).🔧 Visión general de las entradas
Motor de riesgos
-
Pérdida máxima diaria (%)
-
Riesgo máximo de la operación (%)
-
Tolerancia al riesgo
-
Operaciones máximas por día
-
Umbral de DD global (%)
-
Factor de reducción
SL Locker
-
Modo A / Modo B
-
Tolerancia (puntos)
-
Estado de bloqueo
-
Seguimiento de infracciones
Sesiones
-
Ventana de tiempo de la sesión 1
-
Periodo de la sesión 2
Avanzado
-
Gestión de órdenes pendientes
-
Aplicar el modo SL spread
-
Depurar
-
Adjuntar AxiomSuite™ Pro a un gráfico
-
Configure sus límites de riesgo globales
-
Activar SL Locker si es necesario
-
Habilite las sesiones de negociación
-
Opere normalmente - AxiomSuite™ se encarga del resto
El sistema te protegerá incluso si cambias de gráfico o ejecutas otros EAs.🛑 Notas importantes
-
AxiomSuite™ Pro no coloca operaciones.
-
Debe permanecer vinculado al menos a un gráfico
-
Para un mejor rendimiento, utilice un VPS
-
El EA funciona en cualquier marco temporal o símbolo
Las futuras actualizaciones incluirán:
-
Informes ampliados
-
Integración del panel de control web
-
Monitorización multicuenta
Si desea un motor de riesgo profesional dentro de MetaTrader 5, esta es la solución de nivel industrial.🔵 Soporte
Si necesita ayuda, póngase en contacto conmigo directamente a través de mensajes MQL5.
El apoyo se proporciona en Inglés y Francés.