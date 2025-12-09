AxiomSuite Pro

🟦 AxiomSuite™ Pro - Motor de riesgo y cumplimiento de grado institucional para MetaTrader 5

AxiomSuite™ Pro es un completo sistema institucional de gestión de riesgos diseñado para traders, empresas de apuntalamiento y gestores profesionales que necesitan protección en tiempo real, disciplina automatizada y seguimiento de cumplimiento total dentro de MetaTrader 5.

A diferencia de los EAs de trading clásicos, AxiomSuite™ Pro no ejecuta operaciones.
Supervisa cada operación que usted realiza - manualmente o a través de su propia estrategia - y aplica reglas estrictas para evitar violaciones, pérdidas excesivas y decisiones emocionales.

Si estás cansado de fracasar en tus retos de prop firm por un simple pico, un stop loss movido o un límite de pérdida diario incumplido... esta herramienta lo cambia todo.

Qué hace AxiomSuite™ Pro

AxiomSuite™ Pro se ejecuta continuamente en segundo plano y:

✔ Aplica el riesgo en tiempo real

  • Límite de pérdida diaria

  • Pérdida máxima (basada en acciones)

  • Riesgo máximo por operación

  • Número máximo de operaciones por día

  • Umbral global de stop-out

  • Modo de negociación con parada automática

  • Lógica de cierre automático y bloqueo

Garantiza el cumplimiento del Stop Loss

Con el módulo SL Locker integrado:

  • Aplica automáticamente SL a todas las posiciones

  • Aplica la tolerancia definida por el usuario

  • Detección de Stop Loss omitidos o desplazados

  • Evitar que el SL sea eliminado, ampliado o ignorado

  • Totalmente sincronizado a través de las variables globales de MT5

Proporciona supervisión institucional

  • Métricas de cuenta en tiempo real

  • Seguimiento de la caída de la renta variable

  • Indicadores de exposición al riesgo

  • Estado de los límites en tiempo real (activo / incumplido)

  • Control automático de la sesión (activar/desactivar ventanas de negociación)

Generación de registros de auditoría

Cada evento importante se registra:

  • Violaciones de riesgos

  • Activaciones de límites

  • Ajustes de SL

  • Aplicación de la sesión

  • Advertencias críticas

Perfecto para el seguimiento de los retos de la firma de utilería, el cumplimiento, o simplemente mejorar la disciplina.

Características principales

1. Motor de riesgo global en tiempo real

AxiomSuite™ Pro monitorea continuamente:

  • Balance

  • Capital

  • Reducción

  • Riesgo flotante

  • Umbrales límite

Cuando se alcanza un límite, se aplica instantáneamente la acción correcta:

  • bloquear nuevas operaciones

  • cerrar infracciones

  • desactivar sesiones de negociación

  • evitar nuevas pérdidas

2. Arquitectura paralela (dos módulos trabajando juntos)

AxiomSuite™ Pro incluye dos subsistemas autónomos:

AxiomRisk Engine

Su guardián de riesgos globales en tiempo real.

Módulo SL Locker

Su responsable de cumplimiento de stop-loss.

Ambos funcionan en paralelo, totalmente independientes y sincronizados.

3. Control de la sesión de negociación

Defina ventanas de negociación estrictas:

  • Sesión 1

  • Sesión 2

Fuera de estas horas:
→ las nuevas operaciones se bloquean
→ opcionalmente se cierran las posiciones abiertas.

4. Opciones avanzadas

  • Gestionar órdenes pendientes

  • Borrado automático de órdenes pendientes al final de la sesión

  • Riesgo SL controlado por spread (sólo Pro)

  • Modo de depuración para auditorías

5. Diseñado para uso profesional

AxiomSuite™ Pro es adecuado para:

  • Retos en el comercio de accesorios

  • Cuentas con fondos

  • Disciplina de riesgo personal

  • Gestión de carteras

  • Negociación manual + entornos de asesores expertos

  • Supervisión de múltiples activos

Usted mantiene el control total: AxiomSuite™ Pro nunca opera por usted.

🟦 Por qué los operadores eligen AxiomSuite™ Pro

✔ Evita las infracciones de las firmas de prop

La mayoría de los traders fallan desafíos porque exceden un límite por unos pocos dólares.
Esta herramienta evita que - al instante.

Trae disciplina institucional a MT5

Las plataformas minoristas rara vez hacen cumplir las reglas.
AxiomSuite™ Pro aporta la capa de cumplimiento que utilizan los profesionales.

✔ Funciona con cualquier estrategia.

Manual, automatizado, híbrido - todos los estilos de negociación son compatibles.

✔ Interfaz limpia e intuitiva (premium UI).

Todo se controla en un elegante panel de control.

Modular = estable y predecible

Si un módulo se desactiva, el otro sigue funcionando de forma segura.

🟦 Qué incluye la versión Pro

  • Motor completo de AxiomRisk

  • Módulo completo SL Locker

  • Sesiones de negociación

  • Tablero de monitoreo en tiempo real

  • Opciones avanzadas

  • Registros de auditoría completos

  • Compatibilidad multisímbolo

  • Módulos independientes

  • Interfaz Premium

(Si necesita una versión empresarial de marca blanca, póngase en contacto con nosotros).

🔧 Visión general de las entradas

Motor de riesgos

  • Pérdida máxima diaria (%)

  • Riesgo máximo de la operación (%)

  • Tolerancia al riesgo

  • Operaciones máximas por día

  • Umbral de DD global (%)

  • Factor de reducción

SL Locker

  • Modo A / Modo B

  • Tolerancia (puntos)

  • Estado de bloqueo

  • Seguimiento de infracciones

Sesiones

  • Ventana de tiempo de la sesión 1

  • Periodo de la sesión 2

Avanzado

  • Gestión de órdenes pendientes

  • Aplicar el modo SL spread

  • Depurar

Cómo utilizarlo

  1. Adjuntar AxiomSuite™ Pro a un gráfico

  2. Configure sus límites de riesgo globales

  3. Activar SL Locker si es necesario

  4. Habilite las sesiones de negociación

  5. Opere normalmente - AxiomSuite™ se encarga del resto

El sistema te protegerá incluso si cambias de gráfico o ejecutas otros EAs.

🛑 Notas importantes

  • AxiomSuite™ Pro no coloca operaciones.

  • Debe permanecer vinculado al menos a un gráfico

  • Para un mejor rendimiento, utilice un VPS

  • El EA funciona en cualquier marco temporal o símbolo

Actualizaciones

Las futuras actualizaciones incluirán:

  • Informes ampliados

  • Integración del panel de control web

  • Monitorización multicuenta

AxiomSuite™ Pro está construido para los traders que necesitan una aplicación estricta y automatizada del riesgo - no para los traders que buscan atajos.

Si desea un motor de riesgo profesional dentro de MetaTrader 5, esta es la solución de nivel industrial.

🔵 Soporte

Si necesita ayuda, póngase en contacto conmigo directamente a través de mensajes MQL5.
El apoyo se proporciona en Inglés y Francés.


Otros productos de este autor
AxiomSuite Risk Manager
Chouaib Guira
Utilidades
AxiomSuite - Gestor de riesgos avanzado para MetaTrader 5 Un controlador de riesgos en tiempo real de cuenta completa para un trading disciplinado y conforme a la prop-firm. AxiomSuite es un sistema profesional de gestión de riesgos para MetaTrader 5, diseñado para proteger activamente las cuentas de trading con reglas de grado institucional. Supervisa todas las operaciones de trading - entradas manuales, operaciones EA, pendientes, entornos VPS multi-EA - actuando como un cortafuegos de ries
Stop Loss Protector for AxiomSuite
Chouaib Guira
Utilidades
AxiomSuite SL Locker - Protector institucional de stop-loss para MetaTrader 5 AxiomSuite SL Locker es un módulo profesional de integridad de stop-loss diseñado para traders que requieren reglas de ejecución estrictas en MT5. Protege todas las posiciones abiertas por operaciones manuales o Asesores Expertos mediante la aplicación de un comportamiento de stop-loss seguro y conforme a las normas. Este módulo nunca abre o cierra operaciones. Sólo supervisa las modificaciones de SL en tiempo real
