AxiomSuite™ Pro es un completo sistema institucional de gestión de riesgos diseñado para traders, empresas de apuntalamiento y gestores profesionales que necesitan protección en tiempo real, disciplina automatizada y seguimiento de cumplimiento total dentro de MetaTrader 5.

A diferencia de los EAs de trading clásicos, AxiomSuite™ Pro no ejecuta operaciones.

Supervisa cada operación que usted realiza - manualmente o a través de su propia estrategia - y aplica reglas estrictas para evitar violaciones, pérdidas excesivas y decisiones emocionales.

Si estás cansado de fracasar en tus retos de prop firm por un simple pico, un stop loss movido o un límite de pérdida diario incumplido... esta herramienta lo cambia todo.

AxiomSuite™ Pro se ejecuta continuamente en segundo plano y:

✔ Aplica el riesgo en tiempo real

Límite de pérdida diaria

Pérdida máxima (basada en acciones)

Riesgo máximo por operación

Número máximo de operaciones por día

Umbral global de stop-out

Modo de negociación con parada automática

Lógica de cierre automático y bloqueo

Garantiza el cumplimiento del Stop Loss

Con el módulo SL Locker integrado:

Aplica automáticamente SL a todas las posiciones

Aplica la tolerancia definida por el usuario

Detección de Stop Loss omitidos o desplazados

Evitar que el SL sea eliminado, ampliado o ignorado

Totalmente sincronizado a través de las variables globales de MT5

Proporciona supervisión institucional

Métricas de cuenta en tiempo real

Seguimiento de la caída de la renta variable

Indicadores de exposición al riesgo

Estado de los límites en tiempo real (activo / incumplido)

Control automático de la sesión (activar/desactivar ventanas de negociación)

Generación de registros de auditoría

Cada evento importante se registra:

Violaciones de riesgos

Activaciones de límites

Ajustes de SL

Aplicación de la sesión

Advertencias críticas

Perfecto para el seguimiento de los retos de la firma de utilería, el cumplimiento, o simplemente mejorar la disciplina.

1. Motor de riesgo global en tiempo real

AxiomSuite™ Pro monitorea continuamente:

Balance

Capital

Reducción

Riesgo flotante

Umbrales límite

Cuando se alcanza un límite, se aplica instantáneamente la acción correcta:

bloquear nuevas operaciones

cerrar infracciones

desactivar sesiones de negociación

evitar nuevas pérdidas

2. Arquitectura paralela (dos módulos trabajando juntos)

AxiomSuite™ Pro incluye dos subsistemas autónomos:

AxiomRisk Engine

Su guardián de riesgos globales en tiempo real.

Módulo SL Locker

Su responsable de cumplimiento de stop-loss.

Ambos funcionan en paralelo, totalmente independientes y sincronizados.

3. Control de la sesión de negociación

Defina ventanas de negociación estrictas:

Sesión 1

Sesión 2

Fuera de estas horas:

→ las nuevas operaciones se bloquean

→ opcionalmente se cierran las posiciones abiertas.

4. Opciones avanzadas

Gestionar órdenes pendientes

Borrado automático de órdenes pendientes al final de la sesión

Riesgo SL controlado por spread (sólo Pro)

Modo de depuración para auditorías

5. Diseñado para uso profesional

AxiomSuite™ Pro es adecuado para:

Retos en el comercio de accesorios

Cuentas con fondos

Disciplina de riesgo personal

Gestión de carteras

Negociación manual + entornos de asesores expertos

Supervisión de múltiples activos

Usted mantiene el control total: AxiomSuite™ Pro nunca opera por usted.

✔ Evita las infracciones de las firmas de prop

La mayoría de los traders fallan desafíos porque exceden un límite por unos pocos dólares.

Esta herramienta evita que - al instante.

Trae disciplina institucional a MT5

Las plataformas minoristas rara vez hacen cumplir las reglas.

AxiomSuite™ Pro aporta la capa de cumplimiento que utilizan los profesionales.

✔ Funciona con cualquier estrategia.

Manual, automatizado, híbrido - todos los estilos de negociación son compatibles.

✔ Interfaz limpia e intuitiva (premium UI).

Todo se controla en un elegante panel de control.

Modular = estable y predecible

Si un módulo se desactiva, el otro sigue funcionando de forma segura.

Motor completo de AxiomRisk

Módulo completo SL Locker

Sesiones de negociación

Tablero de monitoreo en tiempo real

Opciones avanzadas

Registros de auditoría completos

Compatibilidad multisímbolo

Módulos independientes

Interfaz Premium

(Si necesita una versión empresarial de marca blanca, póngase en contacto con nosotros).

Motor de riesgos

Pérdida máxima diaria (%)

Riesgo máximo de la operación (%)

Tolerancia al riesgo

Operaciones máximas por día

Umbral de DD global (%)

Factor de reducción

SL Locker

Modo A / Modo B

Tolerancia (puntos)

Estado de bloqueo

Seguimiento de infracciones

Sesiones

Ventana de tiempo de la sesión 1

Periodo de la sesión 2

Avanzado

Gestión de órdenes pendientes

Aplicar el modo SL spread

Depurar

Adjuntar AxiomSuite™ Pro a un gráfico Configure sus límites de riesgo globales Activar SL Locker si es necesario Habilite las sesiones de negociación Opere normalmente - AxiomSuite™ se encarga del resto

El sistema te protegerá incluso si cambias de gráfico o ejecutas otros EAs.

AxiomSuite™ Pro no coloca operaciones.

Debe permanecer vinculado al menos a un gráfico

Para un mejor rendimiento, utilice un VPS

El EA funciona en cualquier marco temporal o símbolo

Las futuras actualizaciones incluirán:

Informes ampliados

Integración del panel de control web

Monitorización multicuenta

Si desea un motor de riesgo profesional dentro de MetaTrader 5, esta es la solución de nivel industrial.

Si necesita ayuda, póngase en contacto conmigo directamente a través de mensajes MQL5.

El apoyo se proporciona en Inglés y Francés.