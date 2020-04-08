Capital Vault Hybrid Adaptive Trading Engine

Capital Vault System es una suite de análisis técnico profesional para MetaTrader 5 diseñada para identificar la estructura del mercado y filtrar adaptativamente la volatilidad del precio.

A diferencia de los indicadores estáticos, este sistema integra tres modelos matemáticos—Análisis Espectral de Máxima Entropía (MESA), Dimensión Fractal y Geometría Armónica—para distinguir entre tendencias direccionales y rangos de consolidación no lineales. Incluye un Panel de Gestión de Riesgo integrado para asistir al operador en el cálculo del tamaño de la posición en tiempo real.

Módulos Técnicos Principales

1. Motor de Tendencia Adaptativo (MESA) Utiliza los algoritmos MAMA (MESA Adaptive Moving Average) y FAMA.

  • Cálculo de Fase: El algoritmo analiza la tasa de cambio en el ciclo de mercado para ajustar su sensibilidad.

  • Reducción de Latencia: Ofrece una respuesta de señal más rápida durante fases de alto momentum comparado con EMA/SMA tradicionales, reduciendo el ruido durante movimientos laterales.

2. Filtro de Mercado Fractal (Análisis de Volatilidad) Monitorea la eficiencia del mercado utilizando el Índice de Choppiness.

  • Detección de Tendencia: Identifica entornos de baja entropía adecuados para entradas direccionales.

  • Alerta de Rango: Detecta acción de precio caótica (alta entropía). La interfaz visual alerta al usuario para reducir la exposición durante estos periodos.

3. Geometría Estructural (Murrey Math) Proyecta un marco de soporte y resistencia basado en octavas de precio-tiempo.

  • Niveles de Pivote (4/8): Identifica el punto de equilibrio del rango actual.

  • Zonas de Agotamiento (0/8 y 8/8): Resalta extremos estadísticos donde aumenta la probabilidad de reversión.

4. Asistente de Riesgo Dinámico Un panel computacional en el gráfico que automatiza las matemáticas del tamaño de la posición.

  • Cálculo de Lotaje por Riesgo: Calcula instantáneamente el lote requerido basado en la Equidad/Balance y la distancia al punto de invalidación (Stop Loss).

  • Recomendación Ajustada por Volatilidad: Cuando el Filtro Fractal detecta un "Estado de Rango", el sistema ajusta automáticamente los parámetros de riesgo para sugerir un posicionamiento conservador.

Parámetros de Entrada

  • Modo Preset: Perfiles preconfigurados (Scalper M5, Standard H1, Trend H4).

  • Método de Cálculo: Balance, Equidad o Margen Libre.

  • Sensibilidad MESA: Ajustes de límite Rápido/Lento para el algoritmo adaptativo.

  • Periodo Estructural: Periodo de análisis para la geometría Murrey Math.

  • Alertas: Notificaciones Push, Pop-up y Email.

Nota Importante: Este producto es una herramienta de análisis técnico. No automatiza la ejecución de operaciones ni garantiza beneficios. El rendimiento pasado de los algoritmos no asegura resultados futuros.



User Manual: For detailed instructions on the "Auto-Reduce" feature and strategy setup, please read the Official Capital Vault Guide .
