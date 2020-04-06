EV Supply Demand POI es un Asesor Experto basado en dinero inteligente que identifica Puntos de Interés institucionales utilizando zonas de Oferta y Demanda, Bloques de Órdenes y Gaps de Valor Justo en el marco temporal superior, y confirma entradas en el marco temporal inferior a través de condiciones de barrido y ruptura de estructura. Una vez que el precio alcanza un PDI válido, el AE refina una entrada límite precisa utilizando los desequilibrios recientes del marco temporal inferior, creando configuraciones estructuradas con riesgo controlado.

En el marco temporal superior, el AE explora las barras históricas y detecta las zonas de oferta y demanda definidas a través de la estructura de oscilación y la puntuación de ATR, las brechas de valor razonable formadas a través del desplazamiento y los bloques de órdenes validados por movimientos impulsivos. Cada PDI se puntúa por su tamaño relativo y volatilidad, se filtra por puntuación mínima, configuración temporal y antigüedad máxima, y sólo permanecen activas las zonas frescas y relevantes. Cuando el precio mitiga una zona, el EA puede desactivarla automáticamente para mantener el entorno limpio y centrado en la siguiente oportunidad.

Cuando el precio alcanza una zona activa de oferta o demanda, el motor de confirmación del marco temporal inferior evalúa si se ha producido un barrido de liquidez y una posterior ruptura de la estructura en la dirección esperada. Si hay confirmación, el EA calcula una entrada límite refinada, coloca un stop estructural con un búfer configurable y establece el take profit como un múltiplo de riesgo-recompensa basado en la distancia real al stop. El sistema también puede gestionar automáticamente la mitad de la toma de beneficios, ya sea dividiendo la posición en dos órdenes pendientes o cerrando la mitad de la posición una vez alcanzado el primer objetivo durante el tiempo de ejecución.

La gestión del riesgo está totalmente integrada. El tamaño de la posición puede calcularse utilizando un porcentaje del capital o un lote fijo. Los filtros de diferencial evitan las entradas en malas condiciones de negociación. Los filtros de sesión permiten operar sólo durante Londres, Nueva York o ambas. Se puede habilitar un límite de reducción diaria en porcentaje para detener la negociación del día y, opcionalmente, cerrar todas las posiciones una vez alcanzado ese límite. Todo esto asegura una operativa controlada y disciplinada en diferentes entornos de mercado.

El EA dibuja todos los PDI activos directamente en el gráfico, incluidas las zonas de oferta y demanda, los gaps de valor razonable y los bloques de órdenes, cada uno con su propia etiqueta que muestra el tipo, el lado, el marco temporal, la puntuación y la hora de creación. Un HUD integrado muestra el estado actual de la sesión de negociación, el diferencial, el estado de reducción diaria, los plazos configurados, el PDI activo cercano al precio, la confirmación de barrido y de ruptura de estructura, la relación riesgo-recompensa de la operación actual y el número de órdenes pendientes.

EV Supply Demand POI no utiliza martingalas, cuadrículas ni promedios. Cada operación es independiente, basada en la estructura y definida por el riesgo, y se basa por completo en PDI de plazos superiores, confirmación de plazos inferiores y ejecución disciplinada. Es adecuado para operadores que busquen un sistema de PDI técnico alineado con conceptos de dinero inteligente, centrado en zonas institucionales, lógica de confirmación y entradas límite refinadas con una gestión del riesgo clara y coherente.