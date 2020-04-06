EV Supply Demand POI

EV Supply Demand POI es un Asesor Experto basado en dinero inteligente que identifica Puntos de Interés institucionales utilizando zonas de Oferta y Demanda, Bloques de Órdenes y Gaps de Valor Justo en el marco temporal superior, y confirma entradas en el marco temporal inferior a través de condiciones de barrido y ruptura de estructura. Una vez que el precio alcanza un PDI válido, el AE refina una entrada límite precisa utilizando los desequilibrios recientes del marco temporal inferior, creando configuraciones estructuradas con riesgo controlado.

En el marco temporal superior, el AE explora las barras históricas y detecta las zonas de oferta y demanda definidas a través de la estructura de oscilación y la puntuación de ATR, las brechas de valor razonable formadas a través del desplazamiento y los bloques de órdenes validados por movimientos impulsivos. Cada PDI se puntúa por su tamaño relativo y volatilidad, se filtra por puntuación mínima, configuración temporal y antigüedad máxima, y sólo permanecen activas las zonas frescas y relevantes. Cuando el precio mitiga una zona, el EA puede desactivarla automáticamente para mantener el entorno limpio y centrado en la siguiente oportunidad.

Cuando el precio alcanza una zona activa de oferta o demanda, el motor de confirmación del marco temporal inferior evalúa si se ha producido un barrido de liquidez y una posterior ruptura de la estructura en la dirección esperada. Si hay confirmación, el EA calcula una entrada límite refinada, coloca un stop estructural con un búfer configurable y establece el take profit como un múltiplo de riesgo-recompensa basado en la distancia real al stop. El sistema también puede gestionar automáticamente la mitad de la toma de beneficios, ya sea dividiendo la posición en dos órdenes pendientes o cerrando la mitad de la posición una vez alcanzado el primer objetivo durante el tiempo de ejecución.

La gestión del riesgo está totalmente integrada. El tamaño de la posición puede calcularse utilizando un porcentaje del capital o un lote fijo. Los filtros de diferencial evitan las entradas en malas condiciones de negociación. Los filtros de sesión permiten operar sólo durante Londres, Nueva York o ambas. Se puede habilitar un límite de reducción diaria en porcentaje para detener la negociación del día y, opcionalmente, cerrar todas las posiciones una vez alcanzado ese límite. Todo esto asegura una operativa controlada y disciplinada en diferentes entornos de mercado.

El EA dibuja todos los PDI activos directamente en el gráfico, incluidas las zonas de oferta y demanda, los gaps de valor razonable y los bloques de órdenes, cada uno con su propia etiqueta que muestra el tipo, el lado, el marco temporal, la puntuación y la hora de creación. Un HUD integrado muestra el estado actual de la sesión de negociación, el diferencial, el estado de reducción diaria, los plazos configurados, el PDI activo cercano al precio, la confirmación de barrido y de ruptura de estructura, la relación riesgo-recompensa de la operación actual y el número de órdenes pendientes.

EV Supply Demand POI no utiliza martingalas, cuadrículas ni promedios. Cada operación es independiente, basada en la estructura y definida por el riesgo, y se basa por completo en PDI de plazos superiores, confirmación de plazos inferiores y ejecución disciplinada. Es adecuado para operadores que busquen un sistema de PDI técnico alineado con conceptos de dinero inteligente, centrado en zonas institucionales, lógica de confirmación y entradas límite refinadas con una gestión del riesgo clara y coherente.


Productos recomendados
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Asesores Expertos
Morning Range Breakout (Versión Gratuita) Morning Range Breakout (Versión Gratuita) es un sencillo asesor de operaciones que implementa una estrategia de ruptura basada en el rango de la mañana. Identifica el máximo y el mínimo dentro de un intervalo de tiempo especificado (por ejemplo, 08:00-10:00 UTC) y abre una operación en una ruptura al alza o a la baja. La versión gratuita incluye las funciones básicas sin restricciones. Todos los parámetros y mensajes están en inglés, según los requisito
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Asesores Expertos
Esta es mi última versión gratuita para Gold. Con parámetros optimizados y características amigables, esta versión es probablemente muy fácil de usar y altamente efectiva. Usted puede personalizar los parámetros TP y SL como desee, pero la configuración por defecto debería funcionar bien para usted sin necesidad de ajustes adicionales. Esta versión está diseñada para el M5. Esta versión no requiere una gran inversión de capital; sólo $100-$200 son suficientes para que Golden Square X funcione y
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Asesores Expertos
Fibo Trader es un asesor experto que le permite crear preajustes automatizados para patrones de oscilación en referencia a los valores de los retrocesos de Fibonacci utilizando una cuadrícula totalmente automatizada y creada dinámicamente. El proceso se logra optimizando primero el EA, y luego ejecutándolo en modo automatizado. EA le permite cambiar entre el modo automático y manual. Cuando está en modo manual el usuario utilizará un panel gráfico que permite gestionar las condiciones actuales d
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4 (39)
Asesores Expertos
Easy Gold es la última incorporación a la familia BotGPT. Es sorprendente y muy potente. Es ideal para principiantes debido a su simplicidad. No hay absolutamente nada que hacer, es 100% automatizado, simplemente indique el porcentaje de riesgo que desea tomar por operación y el EA está listo. Sea cual sea su capital, el EA se encarga de todo. Optimizado en (XAUUSD). Libere toda la potencia con la versión profesional (AGI Gold) y su conexión a la red neuronal, disponible en mi tienda. Mis otros
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Asesores Expertos
Babel asistente 1 El robot "Babel_assistant_1" de MT5 utiliza el indicador ZigZag para generar niveles Fibonacci en los periodos M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 de los gráficos , calcula la fuerza de las tendencias para comprar y vender. Abre una posición con "Lote para abrir una posición" si se supera el nivel de tendencia especificado 4,925. A continuación, Babel coloca órdenes pendientes en algunos niveles de Fibonacci y coloca Stop Loss y Take Profit especificados. La pantalla muestra los resul
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Asesores Expertos
Descubra el poder del trading automatizado con **SimpleTradeGioeste**, un Asesor Experto (EA) diseñado para optimizar sus operaciones de trading en el mercado Forex. Este innovador EA combina estrategias de trading avanzadas con indicadores técnicos probados, ofreciendo una experiencia de trading sin igual. video backtest : https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Fuerzas**** - Estrategia Multi-Indicador**: SimpleTradeGioeste emplea un enfoque integrado que combina cuatro indicado
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
BB plus RSI
Sergio Tiscar Ortega
4 (3)
Asesores Expertos
El Expert Advisor que presentamos es una herramienta de trading automatizada diseñada para operar en el mercado de divisas (Forex) utilizando dos indicadores técnicos ampliamente conocidos y respetados: las Bandas de Bollinger y el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Las Bandas de Bollinger son una herramienta de análisis técnico que consiste en una banda superior, una banda inferior y una media móvil simple en el medio. Estas bandas ayudan a identificar la volatilidad y posibles puntos de reversió
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Asesores Expertos
La característica especial de Brent Trend Bot son sus sencillas herramientas básicas y su lógica de funcionamiento. No hay muchas estrategias y docenas de ajustes, como otros EAs, funciona de acuerdo a un algoritmo. El principio de funcionamiento es una estrategia de seguimiento de tendencia con un intento de obtener la máxima rentabilidad ajustada al riesgo. Por lo tanto, puede ser recomendado para principiantes. Su punto fuerte es el principio de cierre de operaciones. Su objetivo no es perse
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Asesores Expertos
Trend Catcher EA Pro — Basado en el indicador Trend Catcher, uno de los más queridos por los traders, y después de muchas solicitudes, finalmente tenemos el Trend Catcher EA. Un Asesor Experto de nueva generación que combina automatización algorítmica con control manual directo, ofreciéndote control total sobre el mercado. Es rápido, adaptable y creado para traders que valoran claridad, rendimiento y libertad de decisión. Diseñado y optimizado específicamente para EURUSD utilizando datos reales
FREE
RenkoExpert
Andrey Goida
3.8 (5)
Asesores Expertos
Asesor Experto Renko basado en la simulación de barras Renko. El EA tiene dos opciones para construir barras Renko. Clásica y ATR. En la versión clásica, las barras renko se marcan con áreas en el gráfico principal; en la versión ATR, las barras renko se modelan y dibujan en la ventana del indicador. Modelar las barras renko dentro del EA permite optimizar el robot mejor que dibujar las barras renko offline. Nuestro nuevo producto basado en inteligencia artificial https://www.mql5.com/ru/market/
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
AP Retroceso de Fibonacci PRO (MT5) Visión general AP Fibonacci Retracement PRO es un EA de retroceso de continuación de tendencia. Espera un swing confirmado, calcula la zona de retroceso de Fibonacci y busca entradas en la dirección del movimiento original. Sin rejilla, sin martingala. Lógica de la estrategia Detecta la última oscilación válida alta/baja usando Fractales en el marco temporal de la señal seleccionada. Calcula la zona de retroceso entre el 38,2% y el 61,8% (configurable). En un
FREE
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Asesores Expertos
Bienvenido al futuro del trading algorítmico. El Nascore Scalper EA es un robot de scalping diseñado con precisión e inspirado en la IA y construido exclusivamente para operar con el NAS100 (US Tech 100 Index) . Analiza las huellas del dinero inteligente, las zonas de ruptura y el sesgo del marco temporal alto para capturar entradas de scalping de alta probabilidad. Características principales: Optimizado para NAS100 (US100) - Negociación de índices rápidos basados en el Nasdaq. Conceptos de di
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Asesores Expertos
Utilice este asesor experto cuya estrategia se basa esencialmente en el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI), así como un toque personal. Otros asesores expertos gratuitos están disponibles en mi espacio personal así como señales, no dudes en visitarme y dejar un comentario, me hará feliz y me dará ganas de ofrecer contenidos. Asesores expertos disponibles actualmente: LVL Creator LVL Creador Pro LVL Bandas de Bollinger El trading no es una solución mágica, así que antes de utilizar este
FREE
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.47 (38)
Asesores Expertos
¡¡¡¡ Range Auto TP SL es para ti, 100% gratis por ahora, descárgalo y dame una buena crítica y eres libre de usarlo de por vida !!!! Range Auto TP SL es un EA para establecer Stop Loss y Take Profit basado en el rango usando Average True Range (ATR). Funciona tanto en posiciones abiertas manualmente vía PC MT5 Teriminals o MT5 Mobiles como en posiciones abiertas por EA/robots. Puede especificar un número mágico para que funcione o puede funcionar en todas las posiciones. Muchos EA no tienen un
FREE
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Asesores Expertos
Triple Indicador Pro: Experto en ADX, BB y MA Desbloquee las operaciones de precisión con Triple Indicator Pro, un Asesor Experto avanzado diseñado para maximizar su ventaja en el mercado. Combinando el poder del ADX (fuerza de la tendencia), las Bandas de Bollinger (volatilidad del mercado) y la Media Móvil (dirección de la tendencia), este EA abre operaciones sólo cuando los tres indicadores se alinean. 1 - Indicador ADX (Average Directional Index) - Este indicador mide la fuerza de la tend
FREE
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Asesores Expertos
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Un Asesor Experto de trading automatizado tipo scalping, diseñado principalmente para operar Oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5 REQUISITOS DEL SISTEMA Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Símbolo principal: XAUUSD Aceptado: XAUUSD (símbolo con dígitos estándar) No probado: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD o cualquier símbolo modificado Otros símbolos de oro: Compatibles, pero el rendimiento puede variar y no está optimizado Marco tempora
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Asesores Expertos
La esencia del sistema consiste en la identificación del momento de formación de la vela compuesta "de vuelta" con características determinadas (tamaño de la vela en puntos, estructura de sombras).En el análisis de las velas japonesas el análogo de estas velas de vuelta son "Martillo" (Hammer) y "Hombre colgado" (Hanging Man), pero en este sistema el cuerpo de la vela no tiene que ser obligatoriamente pequeño, y la vela resultante se construye de varias velas. Parámetros de entrada del sistema:
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
El indicador Zigzag Price Arrow es una versión mejorada del clásico indicador Zigzag, que combina el patrón de zigzag tradicional con características visuales avanzadas. No sólo identifica los principales puntos de inflexión del mercado, sino que también proporciona señales de trading claras a través de: - Flechas direccionales: Muestra flechas de colores (verde para comprar, magenta para vender) que indican posibles direcciones de tendencia. - Etiquetas de precios: Muestra los valores exactos
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
MultiTrend Commander
Джованни Орсани
Asesores Expertos
MultiTrend Commander - Sistema de Trading Automatizado ¿Qué es? Un software de trading automatizado que: Identifica de forma inteligente las tendencias del mercado Toma decisiones basadas en múltiples marcos temporales Gestiona automáticamente el riesgo ¿Qué hace? Identificar tendencias Analiza el mercado en tiempo real Combina señales de diferentes marcos temporales (15 min, 1 h, 4 h) Confirma la dirección de la tendencia antes de entrar Proteger su capital Calcula automáticamente l
FREE
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
Asesores Expertos
30 DÍAS DE PRUEBA COMPLETAMENTE FUNCIONAL - ¡EXPERIMENTE EL PODER DE BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid es el sistema de trading grid más avanzado y flexible para MetaTrader 5, ahora mejorado con nuestro Neural Model Brain impulsado por IA para decisiones de trading verdaderamente adaptativas e inteligentes. Tanto si es un trader algorítmico profesional como un novato ambicioso, Bitbot V6 le ofrece el rendimiento, la seguridad y la transparencia que necesita p
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Generador de spreads de arbitraje estadístico para la cointegración [MT5] ¿Qué es el Pair Trading? El Pair Trading es una estrategia neutral de mercado que busca explotar el movimiento relativo de precios entre dos activos correlacionados - en lugar de apostar a la dirección del mercado. ¿Cuál es la idea? Cuando dos activos que normalmente se mueven juntos divergen más allá de un umbral estadísticamente significativo, es probable que uno de ellos esté mal valorado. Usted vende el activo ca
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Versión Gratuita) Detector de Rango Plano y Panel de Breakout para MT5 - GBPUSD Solamente FlatBreakout MT5 es la versión gratuita del indicador profesional FlatBreakoutPro MT5, especialmente diseñado para la detección plana (rango) y señales de ruptura en el par GBPUSD solamente. Perfecto para traders que quieren experimentar la lógica fractal única de FlatBreakout MT5 y probar señales de ruptura en un mercado en vivo sin limitaciones. ¿Para quién es este producto? Para traders
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Asesores Expertos
Nuestro innovador Expert Advisor (EA) está diseñado para aprovechar las oportunidades de pullback en el mercado de divisas, con el respaldo del indicador de Rango Medio Verdadero (ATR). Esta estrategia se centra en identificar momentos en los que el precio retrocede temporalmente dentro de una tendencia dominante, ofreciendo posibles puntos de entrada con un riesgo controlado. El ATR es un indicador de volatilidad que mide la amplitud de los movimientos de precios en un determinado período de ti
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Asesores Expertos
FusionTrailing EA - ¡Tu arma definitiva para dominar el mercado! Transforme sus operaciones y aplaste cada movimiento del mercado con el sistema de trailing stop más avanzado disponible. FusionTrailing EA ofrece un poder imparable con su configuración de modo dual: - Modo Fusión: Establece automáticamente un stop loss a prueba de balas utilizando un umbral de pérdida máxima y activa el trailing inteligente sólo cuando el mercado le favorece, asegurando un riesgo mínimo y la máxima protección de
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Asesores Expertos
El EA Go Long implementa una estrategia avanzada de trading intradía basada en el principio de trading diario sistemático con múltiples confirmaciones técnicas. Mientras muchos traders buscan algoritmos complejos, este EA combina conceptos simples pero efectivos con una gestión sofisticada del riesgo y múltiples filtros técnicos. El EA abre posiciones en un momento específico cada día, pero solo cuando las condiciones del mercado se alinean con múltiples indicadores técnicos. Este enfoque sist
FREE
Neural network 2 Moving Averages
Vladimir Mikhailov
5 (6)
Asesores Expertos
Un Asesor Experto de red neuronal basado en dos medias móviles con el modo de entrenamiento. Entrene el Asesor Experto en ejemplos seleccionados y obtenga beneficios en la vida real. El EA puede trabajar en cualquier instrumento y en cualquier marco de tiempo. Algoritmo de negociación del EA Dos medias móviles son analizadas por el núcleo de la red neuronal, que produce comandos para comprar o vender. Los valores de dos medias móviles, rápida (FMA) y lenta (SMA), se proporcionan a la primera ca
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Otros productos de este autor
Killzone Liquidity Sweep EV
Enrique Valeros Muriana
5 (1)
Asesores Expertos
Killzone Liquidity Sweep EA Pro por EV Trading Labs Este Asesor Experto se basa en conceptos institucionales (metodología Smart Money / ICT) y se centra en la identificación y ejecución de configuraciones de alta probabilidad durante las killzones de Londres y Nueva York. El sistema combina sesgo direccional, confirmación de barrido de liquidez y entradas de stop de precisión alineadas con la lógica de trading institucional. El algoritmo opera en el marco temporal M15 y sólo negocia cuando el
FREE
EV GoldFish
Enrique Valeros Muriana
Asesores Expertos
Goldfish EMA Risk Manager MT5 es un Asesor Experto de cruces EMA totalmente automatizado para MetaTrader 5, diseñado para la operativa intradía con un fuerte énfasis en la gestión del riesgo y del dinero. La estrategia principal se basa en un concepto clásico de seguimiento de tendencias utilizando dos medias móviles exponenciales (rápida y lenta) en un marco temporal definido por el usuario. El EA busca cruces de EMA alcistas y bajistas para abrir posiciones de compra o venta, sólo permite una
FREE
ICT Quant Flow
Enrique Valeros Muriana
Asesores Expertos
ICT Quant Flow es un sistema de trading automatizado que mezcla conceptos modernos de ICT con un modelo de ejecución cuantitativo limpio. En lugar de basarse en la aleatoriedad o en una manipulación agresiva de los lotes, el EA sigue un proceso estructurado: entender hacia dónde intenta ir el precio, esperar a que se produzcan retrocesos eficientes y gestionar el riesgo con disciplina. El objetivo es la consistencia, no el ruido. La estrategia se centra en tres áreas fundamentales: la estructura
FREE
EV Divergence Sniper
Enrique Valeros Muriana
Asesores Expertos
EV Divergence Sniper es un Asesor Experto orientado a la precisión, diseñado para identificar inversiones de mercado de alta probabilidad a través de divergencias de precios reales confirmadas por el RSI y el Estocástico. El sistema se centra en las condiciones estructurales del mercado y entra sólo cuando el precio y el impulso muestran un claro desequilibrio, reduciendo significativamente las entradas falsas y mejorando la calidad de la señal. El EA utiliza un stop loss estructural situado más
FREE
EV Adaptative Stack Trader
Enrique Valeros Muriana
5 (1)
Asesores Expertos
RSI Weighted Scaler Pro 2.8 es un sistema de trading multientrada controlado diseñado para explotar los puntos de reversión y agotamiento basados en RSI con un escalado estable y de lote fijo. El EA añade posiciones sólo cuando las condiciones del mercado siguen siendo favorables, sin aumentar el tamaño de los lotes ni aplicar modelos de riesgo agresivos. La estrategia utiliza los niveles de sobrecompra y sobreventa del RSI para generar zonas de entrada de alta probabilidad. Los operadores puede
FREE
EV Smart Breakout Pro
Enrique Valeros Muriana
Asesores Expertos
EV Smart Breakout Pro - Institutional Scalping System es una estrategia de ruptura automatizada diseñada para capturar movimientos explosivos tras periodos de consolidación. Combina rupturas de acción de precio puro con el Oscilador de Precio de Porcentaje (PPO) como un filtro de impulso, ayudando a la EA centrarse en fuertes movimientos direccionales y evitar muchas rupturas falsas que se producen en los mercados planos. El EA explora continuamente el gráfico en busca de rangos estrechos y nive
FREE
EV Asian Range Reversal
Enrique Valeros Muriana
Asesores Expertos
EV Asian Range Reversal es un Asesor Experto automatizado diseñado para detectar el rango de la sesión asiática y operar las inversiones cuando se abre la sesión de Londres. Se centra en las transiciones de alta volatilidad y pretende capturar el desplazamiento del mercado que se produce cuando la liquidez se toma de ambos lados del rango. El EA identifica automáticamente el máximo y el mínimo de la sesión, valida la estructura y ejecuta una estrategia de inversión cuando el precio barre la liq
FREE
EV Account Copier
Enrique Valeros Muriana
Utilidades
EV Account Copier es una solución MT5 ligera y fiable diseñada para replicar la actividad de negociación de un terminal MAESTRO a terminales ESCLAVO, manteniendo un control total sobre lo que se copia y cómo se calcula el tamaño de la posición. El EA se entrega como un único archivo : basta con establecer el rol de entrada a MAESTRO en la cuenta de origen y ESCLAVO en la(s) cuenta(s) de destino. El copiador admite tanto la replicación de cuenta completa como la replicación selectiva por número m
FREE
EV Smart Panel pro
Enrique Valeros Muriana
Utilidades
EV Trade Panel es un Asesor Experto para MetaTrader 5 diseñado para apoyar el trading manual a través de una interfaz limpia, de temática oscura y con controles totalmente ajustables. Proporciona un espacio de trabajo estructurado donde los operadores pueden ejecutar órdenes de manera eficiente, gestionar el riesgo con precisión y manejar posiciones en tiempo real. El panel se adapta a diferentes instrumentos como pares de divisas, oro, índices y otros símbolos volátiles, y encaja de forma natur
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario