Grid Gacor EA

Sistema avanzado de Grid Trading para MT4

Desbloquee el poder de la operativa de cuadrícula inteligente con Grid Gacor EA, un sofisticado Asesor Experto diseñado para MetaTrader 4 (MT4) que combina una sólida gestión de riesgos, objetivos de beneficios dinámicos y estrategias de cuadrícula automatizadas para ayudarle a navegar por los mercados volátiles con confianza. Construido por traders experimentados para entusiastas serios del forex, este EA emplea un enfoque basado en cuadrículas para capturar los movimientos del mercado, ya sean tendencias o rangos, al tiempo que incorpora características de vanguardia para proteger su capital y maximizar los retornos. Si usted es un principiante en busca de manos libres de automatización o un profesional experimentado en busca de herramientas personalizables, el Sr. Ridhoxxx Grid EA ofrece rendimiento, fiabilidad y facilidad de uso.

En su esencia, el EA inicia las operaciones con una dirección aleatoria (Compra o Venta) para adaptarse a los arranques impredecibles del mercado, utilizando un tamaño de lote inicial (por defecto 0,01) que se puede escalar a través de un multiplicador de lote (por defecto 1,5) a través de hasta 10 niveles de cuadrícula. El paso de rejilla (por defecto 10 pips) se incrementa de forma inteligente con cada nivel, asegurando puntos de entrada progresivos que se alinean con los retrocesos del mercado. Esta expansión adaptativa de la rejilla minimiza las entradas tempranas al tiempo que construye posiciones estratégicamente, convirtiendo las potenciales caídas en oportunidades rentables.

Una característica destacada es el sistema dinámico Take Profit (TP), que se ajusta en función del análisis de las caídas en tiempo real. Utilizando un factor de recuperación (por defecto 0,40), un factor de lote y un colchón mínimo de beneficios, el AE calcula los niveles óptimos de TP para recuperarse de las pérdidas flotantes de forma eficiente. Para órdenes individuales, disfrute de un TP de primera orden dedicado en USD (por defecto 1$), mientras que las cestas multiorden utilizan un beneficio de cesta por defecto de 1$-asegurando que cada ciclo tiene como objetivo ganancias consistentes. Además, integre un TP basado en pips (30 pips por defecto), un Stop Loss opcional (200 pips por defecto) y un Trailing Stop (15 pips por defecto) para una protección por capas.

La gestión del riesgo es primordial: Active la Protección de Capital para cerrar las operaciones si el capital cae por debajo de un porcentaje del saldo (por defecto 50%), protegiéndose contra oscilaciones extremas del mercado. El EA también realiza un seguimiento de la pérdida flotante máxima por ciclo y en todo momento, proporcionando información transparente a través de comentarios en el gráfico. Establezca un objetivo de beneficio diario (por defecto 500 $, personalizable) para automatizar la detención de la operación una vez alcanzado, perfecto para un trading disciplinado sin sobreexposición. Tras alcanzar el objetivo o cerrar un ciclo rentable, el EA pausa las nuevas aperturas hasta el día siguiente, promoviendo un crecimiento sostenible.

Elementos fáciles de usar elevan la experiencia: Un botón "Cerrar todo" permite la intervención manual instantánea, mientras que un logotipo de marca de agua personalizado añade un toque profesional a sus gráficos. Con un número mágico único (por defecto 12345) para la compatibilidad multi-EA y el control de deslizamiento (por defecto 3), la integración es perfecta. El EA expira el 1 de diciembre de 2025, asegurando actualizaciones y soporte continuos - contáctenos para extensiones.

¿Por qué elegir Mr. Ridhoxxx Grid EA? En pruebas retrospectivas y operaciones en vivo, se destaca en pares como EURUSD, GBPUSD, y el oro, la entrega de beneficios constantes a través de su agresión equilibrada y la defensa. Se acabaron las decisiones emocionales: deje que la automatización se encargue de la cuadrícula mientras usted controla las estadísticas detalladas del gráfico: órdenes totales, nivel de la cuadrícula, beneficio actual, reducción máxima, beneficio diario y mucho más. Personalice cada parámetro para adaptarlo a su tolerancia al riesgo, desde el tamaño del lote hasta los factores de recuperación.

Eleve su trading hoy mismo con Mr. Ridhoxxx Grid EA, donde la innovación se une a la rentabilidad. ¡Descargue ahora y transforme la volatilidad del mercado en su ventaja!


