Fortschrittliches Grid-Handelssystem für MT4

Nutzen Sie die Möglichkeiten des intelligenten Grid-Trading mit Grid Gacor EA, einem hochentwickelten Expert Advisor für MetaTrader 4 (MT4), der robustes Risikomanagement, dynamisches Profit-Targeting und automatisierte Grid-Strategien kombiniert, um Ihnen zu helfen, mit Zuversicht durch volatile Märkte zu navigieren. Dieser EA wurde von erfahrenen Händlern für ernsthafte Forex-Enthusiasten entwickelt und verwendet einen gitterbasierten Ansatz, um Marktbewegungen zu erfassen, egal ob es sich um einen Trend oder eine Schwankung handelt, während er gleichzeitig hochmoderne Funktionen zum Schutz Ihres Kapitals und zur Maximierung der Renditen enthält. Egal, ob Sie ein Anfänger sind, der nach einer einfachen Automatisierung sucht, oder ein erfahrener Profi, der anpassbare Tools sucht, Mr. Ridhoxxx Grid EA bietet Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Im Kern leitet der EA den Handel mit einer zufälligen Richtung (Kaufen oder Verkaufen) ein, um sich an unvorhersehbare Marktstarts anzupassen, wobei eine anfängliche Losgröße (Standardwert 0,01) verwendet wird, die über einen Los-Multiplikator (Standardwert 1,5) über bis zu 10 Rasterstufen skaliert werden kann. Der Rasterschritt (standardmäßig 10 Pips) wird auf intelligente Weise mit jeder Ebene erhöht, um progressive Einstiegspunkte zu gewährleisten, die auf Marktumkehrungen abgestimmt sind. Diese adaptive Rastererweiterung minimiert frühe Einstiege und baut gleichzeitig Positionen strategisch auf, um potenzielle Drawdowns in profitable Gelegenheiten zu verwandeln.

Ein herausragendes Merkmal ist das dynamische Take-Profit-System (TP), das sich auf der Grundlage einer Analyse des Drawdowns in Echtzeit anpasst. Mithilfe eines Erholungsfaktors (Standardwert 0,40), eines Lotfaktors und eines Mindestgewinnpuffers berechnet der EA optimale TP-Niveaus, um sich effizient von schwebenden Verlusten zu erholen. Für Einzelaufträge gibt es einen dedizierten First Order TP in USD (Standardwert $1), während für Körbe mit mehreren Aufträgen ein Standardkorbgewinn von $1 verwendet wird, um sicherzustellen, dass jeder Zyklus auf konsistente Gewinne abzielt. Integrieren Sie außerdem einen auf Pips basierenden TP (Standardwert 30 Pips), einen optionalen Stop Loss (Standardwert 200 Pips) und einen Trailing Stop (Standardwert 15 Pips) für einen mehrschichtigen Schutz.

Risikomanagement ist von größter Bedeutung: Aktivieren Sie die Equity Protection, um Trades zu schließen, wenn das Eigenkapital unter einen bestimmten Prozentsatz des Guthabens fällt (Standardwert 50 %), und schützen Sie sich so vor extremen Marktschwankungen. Der EA verfolgt auch den maximalen gleitenden Verlust pro Zyklus und die gesamte Zeit und bietet transparente Einblicke über Kommentare auf dem Chart. Legen Sie ein tägliches Gewinnziel fest (Standardwert 500 $, anpassbar), um den Handel automatisch zu stoppen, sobald es erreicht ist - perfekt für diszipliniertes Handeln ohne übermäßiges Engagement. Nach Erreichen des Ziels oder dem Abschluss eines profitablen Zyklus pausiert der EA neue Eröffnungen bis zum nächsten Tag und fördert so nachhaltiges Wachstum.

Benutzerfreundliche Elemente erhöhen das Erlebnis: Eine Schaltfläche "Alle schließen" ermöglicht einen sofortigen manuellen Eingriff, während ein benutzerdefiniertes Wasserzeichen-Logo Ihren Charts einen professionellen Touch verleiht. Mit einer eindeutigen Magic Number (Standardwert 12345) für Multi-EA-Kompatibilität und Slippage-Kontrolle (Standardwert 3) ist die Integration nahtlos. Der EA läuft am 1. Dezember 2025 aus, was laufende Updates und Support gewährleistet - kontaktieren Sie uns für Erweiterungen.

Warum Mr. Ridhoxxx Grid EA wählen? In Backtests und im Live-Handel glänzt er in Paaren wie EURUSD, GBPUSD und Gold und liefert durch seine ausgewogene Aggression und Verteidigung stetige Gewinne. Keine emotionalen Entscheidungen mehr - lassen Sie die Automatisierung das Grid handhaben, während Sie über detaillierte On-Chart-Statistiken überwachen: Gesamtaufträge, Grid-Level, aktueller Gewinn, maximaler Drawdown, Tagesgewinn und mehr. Passen Sie jeden Parameter an Ihre Risikotoleranz an, von der Losgröße bis zu den Erholungsfaktoren.

Verbessern Sie Ihren Handel noch heute mit Mr. Ridhoxxx Grid EA - hier trifft Innovation auf Rentabilität. Laden Sie jetzt herunter und verwandeln Sie die Volatilität des Marktes in Ihren Vorteil!