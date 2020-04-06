QS Yen Pulse Scalper

Escalador QS Yen Pulse



El QuantumScale Yen Pulse Scalper es un Asesor Experto intradía para el par de divisas USDJPY en el marco temporal M5. Emplea un sofisticado enfoque basado en indicadores, centrándose en la reversión del impulso para identificar puntos de entrada de alta probabilidad. La estrategia utiliza el Williams' Percent Range (WPR) para identificar las condiciones de sobrecompra/sobreventa, mientras que la lógica de salida dinámica, impulsada por el Average True Range (ATR) y la Desviación Estándar (StdDev), garantiza la toma de beneficios a tiempo y la mitigación del riesgo en entornos de volatilidad cambiante. Experimente una negociación disciplinada y sistemática diseñada para el vertiginoso mercado M5.

Datos clave de la estrategia



Indicador principal de entrada: Rango porcentual de Williams (WPR). Se utiliza como indicador básico de inversión del impulso para identificar los extremos del mercado de sobrecompra y sobreventa a corto plazo y calcular con precisión el momento de entrada.

Indicador dinámico de salida 1: Average True Range (ATR). Sirve como filtro de volatilidad. Se genera una señal de salida cuando la volatilidad del mercado supera un límite especificado, lo que indica que el movimiento de la operación probablemente ha finalizado o que el riesgo del mercado ha aumentado.

Indicador dinámico de salida 2: Desviación estándar (StdDev). Se utiliza para medir la dispersión de los precios. Se activa una señal de salida cuando el movimiento del precio se vuelve estadísticamente significativo en relación con su movimiento histórico, lo que sugiere un final de alta probabilidad para la condición actual del mercado.

Lógica de entrada: Basada puramente en una acción de cruce del umbral WPR. Sólo se abre una posición cuando el WPR proporciona una señal clara de inversión inminente del precio.

Lógicade salida: Utiliza una señal de actividad combinada de ATR y StdDev. El bot busca activamente cerrar la posición si la volatilidad del mercado (ATR) o la dispersión de precios (StdDev) cruzan sus respectivos umbrales.

Nuestro compromiso de calidad



El mercado está inundado de Asesores Expertos que muestran curvas de backtest sobre-optimizadas pero fallan en el éxito a largo plazo.

Nuestro objetivo no es una venta rápida, sino un éxito sólido a largo plazo. Desarrollamos algoritmos basados en principios de mercado reales, diseñados para adaptarse a un mercado en constante cambio.

Por esta razón, ofrecemos nuestros EAs en un modelo de suscripción justo:

Solidez a largo plazo por encima de la exageración a corto plazo: Diseñamos estrategias para sobrevivir a diferentes regímenes de mercado en lugar de parecer perfectos en un único backtest.

Diseñamos estrategias para sobrevivir a diferentes regímenes de mercado en lugar de parecer perfectos en un único backtest. Actualizaciones y mantenimiento continuos: Los clientes activos reciben actualizaciones y mejoras continuas, lo que garantiza que el EA evolucione con los mercados cambiantes en lugar de quedar obsoleto tras una única versión.

El objetivo es mantener relaciones a largo plazo con los clientes, con costes predecibles y manejables, no ventas puntuales basadas en backtests sobreoptimizados.

Concepto de estrategia



Esta estrategia se construye como un sistema de impulso a corto plazo y sensible a la volatilidad para USDJPY en M5. Su objetivo es participar en movimientos intradía claros durante las fases activas del mercado, manteniéndose al margen de las condiciones planas y de baja calidad en las que domina el ruido.

El mecanismo de entrada: La lógica de entrada del bot se rige principalmente por el Williams' Percent Range (WPR), un oscilador de impulso utilizado para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa. Una señal de compra se genera cuando el WPR indica un mercado sobrevendido, lo que sugiere una inminente corrección al alza de los precios. Por el contrario, una señal de Venta se activa cuando el WPR registra un estado de sobrecompra, lo que indica una potencial reversión a la baja. El EA entra en una operación sólo cuando la lectura del WPR cruza un umbral predefinido, señalando una oportunidad de reversión de fuerte convicción.

Mecanismo de salida: La estrategia de salida es dinámica y de doble capa, lo que garantiza que las operaciones se cierren cuando cambia la actividad del mercado. Utiliza los indicadores Average True Range (ATR ) y Standard Deviation (StdDev). El ATR mide la volatilidad del mercado; se genera una señal de salida cuando la volatilidad supera un determinado umbral, lo que indica que el movimiento puede estar agotándose o que el entorno del mercado se ha vuelto demasiado volátil para los parámetros de la estrategia. Simultáneamente, el StdDev mide la dispersión de precios o la desviación del precio medio; cruzar su umbral también señala una salida, ya que sugiere que el movimiento actual del mercado ha alcanzado un grado estadísticamente significativo. Este enfoque combinado garantiza que el EA capitalice el impulso inicial y salga rápidamente a medida que aumentan la volatilidad y la dispersión, protegiendo los beneficios o minimizando las pérdidas potenciales. Además, cada operación está siempre protegida por niveles fijos de stop loss y take profit en puntos, con un trailing stop fijo opcional para asegurar los beneficios flotantes a medida que se desarrolla el movimiento.

Gestión del riesgo



Cada aspecto de nuestros EAs está diseñado para la preservación del capital y el control del riesgo.

Decisión de Salida Adaptativa: El bot utiliza una lógica de Decisión de Salida exhaustiva basada en ATR y StdDev para iniciar una salida anticipada si las condiciones del mercado cambian desfavorablemente o si el objetivo de beneficio se alcanza antes de que se alcance el Take-Profit fijo, proporcionando una capa adaptativa de control de riesgo.

El bot utiliza una exhaustiva basada en ATR y StdDev para iniciar una salida anticipada si las condiciones del mercado cambian desfavorablemente o si el objetivo de beneficio se alcanza antes de que se alcance el Take-Profit fijo, proporcionando una capa adaptativa de control de riesgo. Stop Loss fijo: Cada operación se asegura inmediatamente con un Stop Loss fijo al entrar para limitar el riesgo a la baja.

Cada operación se asegura inmediatamente con un Stop Loss fijo al entrar para limitar el riesgo a la baja. Sin Martingala: El EA nunca aumenta el tamaño del lote después de una pérdida. Su riesgo por operación es siempre constante.

El EA nunca aumenta el tamaño del lote después de una pérdida. Su riesgo por operación es siempre constante. No Grid: El EA no abre peligrosas "escaleras" de posiciones a intervalos fijos.

El EA no abre peligrosas "escaleras" de posiciones a intervalos fijos. Trailing stop: Un mecanismo integrado de trailing stop fijo permite al bot reducir el riesgo a cero (Break Even) y capturar carreras de tendencia extendidas.

Un mecanismo integrado de trailing stop fijo permite al bot reducir el riesgo a cero (Break Even) y capturar carreras de tendencia extendidas. Limitación de posiciones: Lógica integrada para restringir el MaxNumberOpenPositions para evitar el exceso de apalancamiento en una sola dirección.

Guía de configuración y recomendaciones



Símbolo: USDJPY

Marco temporal: M15

Tipo de Cuenta: ECN / Raw Spread (spreads bajos y ejecución rápida son cruciales).

Capital mínimo: 100 euros (volumen de negociación: 0,01 lote; con apalancamiento de 1:500; si el apalancamiento es inferior: aumente el capital en consecuencia)

Brokers recomendados:



Nuestros mejores resultados de prueba se lograron con:

Sobre QuantumScale



QuantumScale es una empresa fintech con sede en Munich, Alemania. Nos especializamos en el desarrollo de sistemas de trading cuantitativos y algorítmicos. Nuestra misión es crear soluciones de trading robustas, transparentes y exitosas a largo plazo para traders privados y profesionales.

Descargo de responsabilidad



Todos los resultados de backtest y los datos de rendimiento mostrados para este Asesor Experto se basan en datos históricos. No garantizan ni predicen ningún rendimiento futuro. Los resultados de las operaciones pueden diferir de las pruebas retrospectivas debido a factores tales como las condiciones específicas de su corredor y tipo de cuenta.